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  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан
2022

Эстерсунд
1:0
Первый тайм: 33'
Эребру
0'
1:0
6' Гол
Chovanie Amatkarijo
7' Желтая карточка
Chovanie Amatkarijo

Ход матча

6'
Chovanie Amatkarijo
(Брэндон Эрик)
1:0
7'
Chovanie Amatkarijo
 
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Эребру
2.61
4.07
5.45
Все Коэффициенты
1
Кейта
Али
II
12
Kristian
Sirum
Novak
5
Kevin
Jablinski
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
2
Вейлид
Сесар
13
Фрицсон
Людвиг
8
Брэндон
Эрик
26
Chovanie
Amatkarijo
7
Andre
Oesterholm
17
Штольт
Малкольм
20
Эскелинен
Виллиам
15
Бергмарк
Никлас
77
Кустович
Кевин
26
Андрессон
Аксель
90
Густавссон
Даниэль
30
Samuel
Dahl
11
Хамад
Илоан
16
Сегер
Давид
27
Вальгейрссон
Вальгейр
99
Christian
Moses
7
Ясин
Ахмед
Эстерсунд
4-4-2
Эребру
3-5-2

История личных встреч

Эстерсунд
Эребру

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:0
А
2:0
А
5:0
А
0:0
А
0:0
А
2:0
А
1:3
А
2:1
А
0:2
А
3:0
А
2:1
А
1:5
А
2:4
С
1:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chovanie Amatkarijo 5 0.22
Штольт Малкольм 5 0.22
Кроон Симон 2 (1) 0.09
Вейлид Сесар 1 0.04
Хёрберг Феликс 1 0.04
Брэндон Эрик 1 0.04
Фрицсон Людвиг 1 0.04
Бельман Хенрик 1 0.04
Карлссон Грач Себастьян 1 0.04
Jordan Attah Kadiri 1 0.04
Досис Николаос 1 0.04
Аджумани Янник 1 0.04
Andre Oesterholm 0 0
Miroslav Mazur 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамад Илоан 5 (2) 0.22
Миллескуг Ноэль 4 0.17
Бьорндал Эрик 3 0.13
Тиль Венсан 2 0.09
Андрессон Аксель 2 0.09
Валкер Кевин 1 0.04
Ясин Ахмед 1 0.04
Густавссон Даниэль 1 0.04
Экани Виктор 1 0.04
Ларссон Джейк 1 0.04
Моро Насиру 1 0.04
Эскелинен Виллиам 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Хьертстранд Бенджамин 0 0
Samuel Dahl 0 0
Сегер Давид 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Jablinski 5 0
Хёрберг Феликс 5 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Kristian Sirum Novak 2 1
Исса Камал 3 0
Andre Oesterholm 3 0
Chovanie Amatkarijo 3 0
Вейлид Сесар 3 0
Бельман Хенрик 3 0
Jordan Attah Kadiri 3 0
Карлссон Грач Себастьян 3 0
Кроон Симон 2 0
Кейта Али II 2 0
Mansour Sinyan 2 0
Досис Николаос 2 0
Ziad Ghanoum 0 1
Менса Самуэль 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Miroslav Mazur 1 0
Andrew Mills1 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Сабастин Уче 1 0
Peter Amoran 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрессон Аксель 5 0
Сегер Давид 5 0
Ларссон Джейк 3 1
Моро Насиру 3 1
Бьорндал Эрик 4 0
Валкер Кевин 3 0
Хамад Илоан 3 0
Густавссон Даниэль 2 0
Ясин Ахмед 2 0
Экани Виктор 2 0
Вальгейрссон Вальгейр 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Samuel Dahl 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Бергмарк Никлас 0 1
Али Хусейн 1 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Хьертстранд Бенджамин 1 0
Тиль Венсан 1 0
Olatomi Olaniyan 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
1
9%
4
36%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
18%
76-90

Пропущено

19
12
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
16%
6
50%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
26%
3
25%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
7
37%
1
8%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
20%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
1
10%
4
33%
76-90

Пропущено

20
13
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
2
10%
2
15%
1-15
4
20%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
6
30%
4
31%
76-90

Забито

21
23
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 7
3
14%
6
26%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
6
29%
3
13%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
4
19%
6
26%
76-90

Пропущено

39
25
11 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 15
5
13%
8
32%
1-15
5
13%
6
24%
16-30
1
3%
2
8%
31-45
9
23%
4
16%
46-60
6
15%
0
0%
61-75
13
33%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эстерсунд - Вестерос 2:2 ИФК Эстерсунд - Эстерсунд 0:1 Эстер - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3
Сковде АИК - Эстерсунд 1:3 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0
Эребру
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эребру - Норрбю 0:0 Васалунд - Эребру 0:1 Утсиктенс - Эребру 1:2 Эребру - Сковде АИК 0:1
Эстер - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 0:1 Броммапойкарна - Эребру 2:1 Эребру - Браге 1:3 Эребру - Утсиктенс 2:0 Далкурд - Эребру 0:2 Эребру - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Эребру 2:0 Ландскруна - Эребру 2:1 АИК - Эребру 3:2 Эребру - Броммапойкарна 0:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сковде АИК - Эребру 0:0 Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0 Вестерос - Эребру 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 22 15 3 4 51 - 22 48
2. Броммапойкарна 23 14 5 4 50 - 30 47
3. Эстер 22 10 7 5 37 - 26 37
4. Браге 22 10 7 5 37 - 25 37
5. Сковде АИК 1:1 23 9 8 6 30 - 29 35
6. Сирианска Эскильстуна 22 10 3 9 40 - 33 33
7. Треллеборг 22 9 6 7 36 - 36 33
8. Ландскруна 23 7 8 8 28 - 36 29
9. Утсиктенс 22 8 5 9 32 - 32 29
10. Эребру 0:1 23 8 4 11 22 - 27 28
11. Эргрюте 22 5 9 8 31 - 34 24
12. Йёнчёпинг 22 6 6 10 30 - 40 24
13. Норрбю 22 6 6 10 23 - 35 24
14. Вестерос 1:1 23 4 11 8 32 - 40 23
15. Эстерсунд 1:0 23 4 7 12 23 - 38 19
16. Далкурд 22 5 3 14 20 - 39 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Хальмстад 11 8 1 2 24 - 11 25
3. Сирианска Эскильстуна 11 7 1 3 24 - 14 22
4. Браге 12 5 3 4 18 - 13 18
5. Треллеборг 11 5 3 3 17 - 15 18
6. Эребру 0:1 12 5 2 5 12 - 13 17
7. Эстер 10 5 2 3 18 - 15 17
8. Ландскруна 10 4 4 2 16 - 15 16
9. Норрбю 11 4 4 3 12 - 12 16
10. Сковде АИК 1:1 11 3 5 3 11 - 12 14
11. Утсиктенс 11 3 5 3 15 - 13 14
12. Йёнчёпинг 11 4 1 6 18 - 23 13
13. Вестерос 1:1 12 2 7 3 19 - 21 13
14. Эстерсунд 1:0 11 3 4 4 14 - 17 13
15. Далкурд 12 4 0 8 13 - 19 12
16. Эргрюте 11 2 5 4 17 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 11 7 2 2 27 - 11 23
2. Сковде АИК 1:1 12 6 3 3 19 - 17 21
3. Эстер 12 5 5 2 19 - 11 20
4. Браге 10 5 4 1 19 - 12 19
5. Утсиктенс 11 5 0 6 17 - 19 15
6. Броммапойкарна 11 4 3 4 17 - 18 15
7. Треллеборг 11 4 3 4 19 - 21 15
8. Ландскруна 13 3 4 6 12 - 21 13
9. Эргрюте 11 3 4 4 14 - 18 13
10. Эребру 0:1 11 3 2 6 10 - 14 11
11. Йёнчёпинг 11 2 5 4 12 - 17 11
12. Сирианска Эскильстуна 11 3 2 6 16 - 19 11
13. Вестерос 1:1 11 2 4 5 13 - 19 10
14. Норрбю 11 2 2 7 11 - 23 8
15. Эстерсунд 1:0 12 1 3 8 9 - 21 6
16. Далкурд 10 1 3 6 7 - 20 6
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  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вестерос Viktor Granath 16 0 1
2. Хальмстад Йоханссон Александр II 14 0 0
3. Сковде АИК Лав Джек Купер 13 2 3
4. Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 12 1 2
5. Эстер Бергмарк-Виберг Адам 11 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 8 1
2. Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 8 1
3. Треллеборг Амин Симон 9 0
4. Норрбю Пекальски Иво 7 1
5. Хальмстад Баффо Джозеф 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    7'
    Chovanie Amatkarijo получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Chovanie Amatkarijo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Эребру
2.61
4.07
5.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстерсунд 1:0 Эребру онлайн

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