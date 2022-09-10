0'
1:0
6' ГолChovanie Amatkarijo
7' Желтая карточкаChovanie Amatkarijo
37' Желтая карточкаЯсин Ахмед
2:0
59' ГолChovanie Amatkarijo
79' Желтая карточкаКустович Кевин
90'+9
Ход матча
6'
37'
59'
79'
30
Samuel
Dahl
11
Хамад
Илоан
16
Сегер
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Samuel DahlЗащитник
-
11 Хамад ИлоанПолузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Эстерсунд
Эребру
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
15 матчей
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chovanie Amatkarijo
|6
|0.26
|Штольт Малкольм
|5
|0.22
|Кроон Симон
|2 (1)
|0.09
|Вейлид Сесар
|1
|0.04
|Хёрберг Феликс
|1
|0.04
|Брэндон Эрик
|1
|0.04
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.04
|Бельман Хенрик
|1
|0.04
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.04
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.04
|Досис Николаос
|1
|0.04
|Аджумани Янник
|1
|0.04
|Andre Oesterholm
|0
|0
|Miroslav Mazur
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамад Илоан
|5 (2)
|0.22
|Миллескуг Ноэль
|4
|0.17
|Бьорндал Эрик
|3
|0.13
|Тиль Венсан
|2
|0.09
|Андрессон Аксель
|2
|0.09
|Валкер Кевин
|1
|0.04
|Ясин Ахмед
|1
|0.04
|Густавссон Даниэль
|1
|0.04
|Экани Виктор
|1
|0.04
|Ларссон Джейк
|1
|0.04
|Моро Насиру
|1
|0.04
|Эскелинен Виллиам
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Сегер Давид
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Jablinski
|5
|0
|Хёрберг Феликс
|5
|0
|Фрицсон Людвиг
|4
|0
|Kristian Sirum Novak
|2
|1
|Исса Камал
|3
|0
|Andre Oesterholm
|3
|0
|Chovanie Amatkarijo
|3
|0
|Вейлид Сесар
|3
|0
|Бельман Хенрик
|3
|0
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Кейта Али II
|2
|0
|Mansour Sinyan
|2
|0
|Досис Николаос
|2
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|1
|Менса Самуэль
|1
|0
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|Miroslav Mazur
|1
|0
|Andrew Mills1
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
|Peter Amoran
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрессон Аксель
|5
|0
|Сегер Давид
|5
|0
|Ларссон Джейк
|3
|1
|Моро Насиру
|3
|1
|Бьорндал Эрик
|4
|0
|Валкер Кевин
|3
|0
|Хамад Илоан
|3
|0
|Ясин Ахмед
|3
|0
|Густавссон Даниэль
|2
|0
|Экани Виктор
|2
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Samuel Dahl
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|0
|1
|Али Хусейн
|1
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Кустович Кевин
|1
|0
|Olatomi Olaniyan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
15%
4
36%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Пропущено
19
14
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
16%
7
50%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
26%
4
29%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
7
37%
1
7%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
2
20%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
1
10%
4
33%
76-90
Пропущено
20
13
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
2
10%
2
15%
1-15
4
20%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
6
30%
4
31%
76-90
Забито
23
23
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 8
4
17%
6
26%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
6
26%
3
13%
31-45
6
26%
3
13%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
4
17%
6
26%
76-90
Пропущено
39
27
11 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 16
5
13%
9
33%
1-15
5
13%
6
22%
16-30
1
3%
2
7%
31-45
9
23%
5
19%
46-60
6
15%
0
0%
61-75
13
33%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эстерсунд - Вестерос 2:2 ИФК Эстерсунд - Эстерсунд 0:1 Эстер - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3
Сковде АИК - Эстерсунд 1:3 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0
Эребру
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эребру - Норрбю 0:0 Васалунд - Эребру 0:1 Утсиктенс - Эребру 1:2 Эребру - Сковде АИК 0:1
Эстер - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 0:1 Броммапойкарна - Эребру 2:1 Эребру - Браге 1:3 Эребру - Утсиктенс 2:0 Далкурд - Эребру 0:2 Эребру - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Эребру 2:0 Ландскруна - Эребру 2:1 АИК - Эребру 3:2 Эребру - Броммапойкарна 0:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сковде АИК - Эребру 0:0 Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0 Вестерос - Эребру 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|22
|15
|3
|4
|51 - 22
|48
|2.
|Броммапойкарна
|23
|14
|5
|4
|50 - 30
|47
|3.
|Эстер
|22
|10
|7
|5
|37 - 26
|37
|4.
|Браге
|22
|10
|7
|5
|37 - 25
|37
|5.
|Сковде АИК
|23
|9
|7
|7
|30 - 32
|34
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|22
|10
|3
|9
|40 - 33
|33
|7.
|Треллеборг
|22
|9
|6
|7
|36 - 36
|33
|8.
|Ландскруна
|23
|7
|8
|8
|28 - 36
|29
|9.
|Утсиктенс
|22
|8
|5
|9
|32 - 32
|29
|10.
|Эребру
|23
|8
|4
|11
|22 - 28
|28
|11.
|Вестерос
|23
|5
|10
|8
|35 - 40
|25
|12.
|Эргрюте
|22
|5
|9
|8
|31 - 34
|24
|13.
|Йёнчёпинг
|22
|6
|6
|10
|30 - 40
|24
|14.
|Норрбю
|22
|6
|6
|10
|23 - 35
|24
|15.
|Эстерсунд
|23
|4
|7
|12
|24 - 38
|19
|16.
|Далкурд
|22
|5
|3
|14
|20 - 39
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Хальмстад
|11
|8
|1
|2
|24 - 11
|25
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|4.
|Браге
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|5.
|Треллеборг
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|6.
|Эребру
|12
|5
|2
|5
|12 - 13
|17
|7.
|Эстер
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|8.
|Ландскруна
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|9.
|Норрбю
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|10.
|Вестерос
|12
|3
|6
|3
|22 - 21
|15
|11.
|Сковде АИК
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|12.
|Утсиктенс
|11
|3
|5
|3
|15 - 13
|14
|13.
|Йёнчёпинг
|11
|4
|1
|6
|18 - 23
|13
|14.
|Эстерсунд
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|15.
|Далкурд
|12
|4
|0
|8
|13 - 19
|12
|16.
|Эргрюте
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|11
|7
|2
|2
|27 - 11
|23
|2.
|Сковде АИК
|12
|6
|2
|4
|19 - 20
|20
|3.
|Эстер
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|4.
|Браге
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|5.
|Утсиктенс
|11
|5
|0
|6
|17 - 19
|15
|6.
|Броммапойкарна
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|7.
|Треллеборг
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|8.
|Ландскруна
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|9.
|Эргрюте
|11
|3
|4
|4
|14 - 18
|13
|10.
|Эребру
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|11.
|Йёнчёпинг
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
|13.
|Вестерос
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|14.
|Норрбю
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
|15.
|Эстерсунд
|12
|1
|3
|8
|9 - 21
|6
|16.
|Далкурд
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
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- — Вылет в Эттан
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Viktor Granath
|19
|2
|1
|2.
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|14
|2
|3
|3.
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|14
|0
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|12
|1
|2
|5.
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|11
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|8
|1
|2.
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|8
|1
|3.
|Треллеборг
|Амин Симон
|9
|0
|4.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|7
|1
|5.
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|8
|0