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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022


Стадион:
Сириус
0:0
Первый тайм: 33'
Вернаму
0'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Вернаму
2.35
3.45
4.48
Все Коэффициенты
1
Нильссон
Давид
8
Бьоркстрем
Тим
6
Матисен
Маркус
26
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
21
Видгрен
Деннис
18
Стенссон
Даниэль
5
Роше
Джейми
23
Мэтьюз
Ташрик
7
Рогич
Филип
10
Сугита
Юкия
14
Aron
Bjarnason
I
31
Войтехович
Филипп
20
Винст
Фредди
3
Тихи
Робин
25
Эрикссон
Виктор
5
Ларссон
Виктор
21
Магаши
Абдуссалам
8
Кенндал
Уильям
18
Оливейра
Вендерсон
9
Йоханссон
Оскар
14
Антонссон
Маркус
10
Зелькович
Айдин
Сириус
4-2-3-1
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Сириус
Вернаму

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

А
0:0
С
2:0
С
0:0
С
2:0
С
1:5
С
0:6
С
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 6 0.27
Aron Bjarnason I 3 0.14
Зейдан Мустафа 2 0.09
Матисен Маркус 2 0.09
Хелльборг Адам 1 0.05
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.05
Шабани Лаорент 1 0.05
Рогич Филип 1 (1) 0.05
Сугита Юкия 1 0.05
Ларсон Карл 1 0.05
Стенссон Даниэль 0 0
Райт Кевин 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 16 (1) 0.73
Магаши Абдуссалам 3 0.14
Йоханссон Оскар 2 0.09
Оливейра Вендерсон 1 0.05
Виндехолл Чарли 1 0.05
Винст Фредди 0 0
Зелькович Айдин 0 0
Де Врис Фрэнсис 0 0
Бечирович Эдвин 0 0
Evaldo Neto 0 0
Эдвардссон Давид 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 8 0
Бьоркстрем Тим 4 0
Силисуфай Эди 4 0
Стенссон Даниэль 3 0
Куаку Кристиан III 3 0
Шабани Лаорент 3 0
Олссон Филип 3 0
Видгрен Деннис 1 1
Рогич Филип 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Роше Джейми 2 0
Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
Aron Bjarnason I 2 0
Хелльборг Адам 2 0
Да Грака Кристофер 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Нильссон Давид 1 0
Сугита Юкия 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Райт Кевин 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 6 0
Оливейра Вендерсон 5 0
Тихи Робин 4 0
Антонссон Маркус 2 0
Войтехович Филипп 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Кенндал Уильям 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Эдвардссон Давид 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Бечирович Эдвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
4
33%
61-75
2
22%
6
50%
76-90

Пропущено

11
26
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
9%
2
8%
1-15
3
27%
5
19%
16-30
2
18%
2
8%
31-45
2
18%
4
15%
46-60
1
9%
5
19%
61-75
2
18%
8
31%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
1
11%
4
31%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
2
22%
6
46%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Пропущено

20
7
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
7
35%
2
29%
31-45
4
20%
3
43%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Забито

18
25
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
10 Не забивали 7
1
6%
5
20%
1-15
3
17%
1
4%
16-30
3
17%
2
8%
31-45
5
28%
6
24%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
4
22%
7
28%
76-90

Пропущено

31
33
16 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
2
6%
2
6%
1-15
5
16%
6
18%
16-30
9
29%
29%
4
12%
31-45
6
19%
7
21%
46-60
2
6%
6
18%
61-75
7
23%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сириус - Юргорден 0:1 Сандвикен Берген - Сириус 0:2 Гётеборг - Сириус 2:0 Сириус - Хеккен 0:1
Хельсинборг - Сириус 0:0 Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0
Вернаму
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вернаму - Хельсинборг 3:2 ГАИС - Вернаму 3:1 Хеккен - Вернаму 4:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1
АИК - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 21 13 6 2 50 - 28 45
2. Юргорден 21 13 5 3 43 - 16 44
3. Хаммарбю 21 12 4 5 43 - 20 40
4. АИК 21 11 6 4 36 - 26 39
5. Кальмар 21 11 3 7 24 - 17 36
6. Гётеборг 21 11 3 7 30 - 18 36
7. Мальмё 21 10 4 7 29 - 21 34
8. Мьельбю 21 8 7 6 21 - 21 31
9. Эльфсборг 21 6 9 6 37 - 30 27
10. Сириус 0:0 22 7 5 10 20 - 29 26
11. Норрчёпинг 21 6 6 9 26 - 28 24
12. Вернаму 0:0 22 5 8 9 23 - 35 23
13. Варберг БоИС 21 5 6 10 18 - 35 21
14. Дегерфорс 21 4 4 13 20 - 43 16
15. Хельсинборг 21 3 5 13 16 - 33 14
16. Сундсвалль 21 3 1 17 19 - 55 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 10 9 1 0 30 - 7 28
2. Кальмар 11 8 1 2 12 - 4 25
3. АИК 11 7 3 1 17 - 7 24
4. Хаммарбю 11 7 3 1 27 - 9 24
5. Хеккен 11 7 2 2 28 - 15 23
6. Мальмё 10 7 1 2 19 - 7 22
7. Эльфсборг 10 5 4 1 24 - 15 19
8. Гётеборг 10 5 3 2 14 - 7 18
9. Мьельбю 11 4 5 2 15 - 13 17
10. Сириус 0:0 11 5 1 5 10 - 10 16
11. Норрчёпинг 11 4 2 5 18 - 15 14
12. Вернаму 0:0 10 3 5 2 11 - 9 14
13. Варберг БоИС 11 3 4 4 10 - 16 13
14. Дегерфорс 10 3 3 4 11 - 17 12
15. Хельсинборг 11 2 3 6 6 - 13 9
16. Сундсвалль 10 3 0 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. Гётеборг 11 6 0 5 16 - 11 18
3. Юргорден 11 4 4 3 13 - 9 16
4. Хаммарбю 10 5 1 4 16 - 11 16
5. АИК 10 4 3 3 19 - 19 15
6. Мьельбю 10 4 2 4 6 - 8 14
7. Мальмё 11 3 3 5 10 - 14 12
8. Кальмар 10 3 2 5 12 - 13 11
9. Сириус 0:0 11 2 4 5 10 - 19 10
10. Норрчёпинг 10 2 4 4 8 - 13 10
11. Вернаму 0:0 12 2 3 7 12 - 26 9
12. Эльфсборг 11 1 5 5 13 - 15 8
13. Варберг БоИС 10 2 2 6 8 - 19 8
14. Хельсинборг 10 1 2 7 10 - 20 5
15. Дегерфорс 11 1 1 9 9 - 26 4
16. Сундсвалль 11 0 1 10 6 - 29 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хеккен Еремеефф Александер 21 4 3
2. Вернаму Антонссон Маркус 16 1 0
3. Гётеборг Берг Маркус 11 0 5
4. Хаммарбю Бесара Нахир 9 1 8
5. Мальмё Телин Исаак 9 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сириус Матисен Маркус 8 0
2. Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8 0
3. Эльфсборг Рёмер Андре 7 0
4. Варберг БоИС Станисич Оливер 7 0
5. Дегерфорс Джурджич Никола 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Вернаму
2.35
3.45
4.48
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