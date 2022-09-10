Стадион: Студентернас
0'
0:1
37' ГолМагаши Абдуссалам
0:2
42' ГолАнтонссон Маркус
1:2
47' ГолВельчерлинг-Перссон Якоб
1:3
54' ГолЗелькович Айдин
2:3
70' ГолВидгрен Деннис
90'+7
Ход матча
37'
42'
47'
54'
70'
2:3
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
12 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
10
Сугита
Юкия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сугита ЮкияПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
-
31 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Oli Omarsson
-
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
24 Симба МунгаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Сириус
Вернаму
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|6
|0.27
|Aron Bjarnason I
|3
|0.14
|Зейдан Мустафа
|2
|0.09
|Матисен Маркус
|2
|0.09
|Хелльборг Адам
|1
|0.05
|Видгрен Деннис
|1
|0.05
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0.05
|Шабани Лаорент
|1
|0.05
|Рогич Филип
|1 (1)
|0.05
|Сугита Юкия
|1
|0.05
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|1
|0.05
|Ларсон Карл
|1
|0.05
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Райт Кевин
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|17 (1)
|0.77
|Магаши Абдуссалам
|4
|0.18
|Йоханссон Оскар
|2
|0.09
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.05
|Зелькович Айдин
|1
|0.05
|Виндехолл Чарли
|1
|0.05
|Винст Фредди
|0
|0
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Бечирович Эдвин
|0
|0
|Evaldo Neto
|0
|0
|Эдвардссон Давид
|0
|0
|Ларссон Виктор
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|8
|0
|Бьоркстрем Тим
|4
|0
|Силисуфай Эди
|4
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Куаку Кристиан III
|3
|0
|Шабани Лаорент
|3
|0
|Олссон Филип
|3
|0
|Видгрен Деннис
|1
|1
|Рогич Филип
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Роше Джейми
|2
|0
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|2
|0
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Хелльборг Адам
|2
|0
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Нильссон Давид
|1
|0
|Сугита Юкия
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Райт Кевин
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evaldo Neto
|6
|0
|Оливейра Вендерсон
|5
|0
|Тихи Робин
|4
|0
|Антонссон Маркус
|2
|0
|Войтехович Филипп
|2
|0
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|Кенндал Уильям
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Эдвардссон Давид
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
15
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
4
36%
1
7%
46-60
2
18%
4
27%
61-75
2
18%
6
40%
76-90
Пропущено
14
28
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
7%
2
7%
1-15
3
21%
5
18%
16-30
4
29%
2
7%
31-45
3
21%
5
18%
46-60
1
7%
6
21%
61-75
2
14%
8
29%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
11%
4
31%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
2
22%
6
46%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Пропущено
20
7
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
7
35%
2
29%
31-45
4
20%
3
43%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Забито
20
28
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
10 Не забивали 7
1
5%
5
18%
1-15
3
15%
1
4%
16-30
3
15%
4
14%
31-45
6
30%
7
25%
46-60
3
15%
4
14%
61-75
4
20%
7
25%
76-90
Пропущено
34
35
18 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
2
6%
2
6%
1-15
5
15%
6
17%
16-30
11
32%
4
11%
31-45
7
21%
8
23%
46-60
2
6%
7
20%
61-75
7
21%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сириус - Юргорден 0:1 Сандвикен Берген - Сириус 0:2 Гётеборг - Сириус 2:0 Сириус - Хеккен 0:1
Хельсинборг - Сириус 0:0 Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0
Вернаму
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вернаму - Хельсинборг 3:2 ГАИС - Вернаму 3:1 Хеккен - Вернаму 4:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1
АИК - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|21
|13
|6
|2
|50 - 28
|45
|2.
|Юргорден
|21
|13
|5
|3
|43 - 16
|44
|3.
|Хаммарбю
|21
|12
|4
|5
|43 - 20
|40
|4.
|АИК
|21
|11
|6
|4
|36 - 26
|39
|5.
|Кальмар
|21
|11
|3
|7
|24 - 17
|36
|6.
|Гётеборг
|21
|11
|3
|7
|30 - 18
|36
|7.
|Мальмё
|21
|10
|4
|7
|29 - 21
|34
|8.
|Мьельбю
|0:0
|22
|8
|8
|6
|21 - 21
|32
|9.
|Эльфсборг
|21
|6
|9
|6
|37 - 30
|27
|10.
|Вернаму
|22
|6
|7
|9
|26 - 37
|25
|11.
|Сириус
|22
|7
|4
|11
|22 - 32
|25
|12.
|Норрчёпинг
|21
|6
|6
|9
|26 - 28
|24
|13.
|Варберг БоИС
|21
|5
|6
|10
|18 - 35
|21
|14.
|Дегерфорс
|0:0
|22
|4
|5
|13
|20 - 43
|17
|15.
|Хельсинборг
|21
|3
|5
|13
|16 - 33
|14
|16.
|Сундсвалль
|21
|3
|1
|17
|19 - 55
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|10
|9
|1
|0
|30 - 7
|28
|2.
|Кальмар
|11
|8
|1
|2
|12 - 4
|25
|3.
|АИК
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|4.
|Хаммарбю
|11
|7
|3
|1
|27 - 9
|24
|5.
|Хеккен
|11
|7
|2
|2
|28 - 15
|23
|6.
|Мальмё
|10
|7
|1
|2
|19 - 7
|22
|7.
|Эльфсборг
|10
|5
|4
|1
|24 - 15
|19
|8.
|Гётеборг
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|9.
|Мьельбю
|0:0
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|10.
|Сириус
|11
|5
|0
|6
|12 - 13
|15
|11.
|Норрчёпинг
|11
|4
|2
|5
|18 - 15
|14
|12.
|Вернаму
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|13.
|Варберг БоИС
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|14.
|Дегерфорс
|0:0
|11
|3
|4
|4
|11 - 17
|13
|15.
|Хельсинборг
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|16.
|Сундсвалль
|10
|3
|0
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|10
|6
|4
|0
|22 - 13
|22
|2.
|Гётеборг
|11
|6
|0
|5
|16 - 11
|18
|3.
|Юргорден
|11
|4
|4
|3
|13 - 9
|16
|4.
|Хаммарбю
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|5.
|Мьельбю
|0:0
|11
|4
|3
|4
|6 - 8
|15
|6.
|АИК
|10
|4
|3
|3
|19 - 19
|15
|7.
|Мальмё
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|8.
|Кальмар
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|9.
|Вернаму
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|10.
|Сириус
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|11.
|Норрчёпинг
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|12.
|Эльфсборг
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|13.
|Варберг БоИС
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|14.
|Хельсинборг
|10
|1
|2
|7
|10 - 20
|5
|15.
|Дегерфорс
|0:0
|11
|1
|1
|9
|9 - 26
|4
|16.
|Сундсвалль
|11
|0
|1
|10
|6 - 29
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|21
|4
|3
|2.
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|17
|1
|0
|3.
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11
|0
|5
|4.
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|9
|1
|8
|5.
|Мальмё
|Телин Исаак
|9
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|0
|3.
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7
|0
|4.
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|7
|0
|5.
|Дегерфорс
|Джурджич Никола
|5
|1