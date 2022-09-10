В центре поля получил по ногам Драгун в борьбе против Ориньо. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

Мягко забросил в центр штрафной Драгун на ход Бессмертному, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

Сместился с левого фланга в центр Концевой и пробил по воротам, но точности ему точно не хватило.

На фланге грамотно подставился Сотников и заработал для своей команды перспективный штрафной удар.

Прорывался Бессмертный по правому флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

Убежал по левой бровке Милич и прострелил вдоль ворот, но на угловой вынес мяч головой Калинин.

С угла поля навесил в центр штрафной Драгун. Здесь головой пробил Малькевич, но мяч полетел выше перекладины.

17' Убегал Бессмертный по флангу и навесил в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.

16' Теперь уже Драгун проверил бдительность голкипера дальним ударом, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

15' С правого фланга навесил в центр штрафной Бессмертный, но мяч еще в полете выскочил за лицевую линию.

14' Сместился с левого фланга в центр Концевой и пробил в дальний верхний угол, но мяч полетел выше ворот.

13' Долго катают мяч на чужой половине поля игроки "БАТЭ", но пройти массированную оборону соперника ему не удается.

12' Забросил Козлов в штрафную, куда врывался Бакич, но проиграл он скоростную дуэль Филиповичу и потерял мяч.

11' Получил по ногам в центре поля Драгун в борьбе против Козлова. Штрафной удар исполнять будут хозяева.