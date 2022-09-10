да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгун Станислав
|6
|0.29
|Милич Неманья
|4
|0.19
|Малькевич Владислав
|4
|0.19
|Виллюмссон Виллюм
|4 (2)
|0.19
|Филипович Александар
|3
|0.14
|Бессмертный Дмитрий
|3
|0.14
|Шуманский Артем
|3
|0.14
|Василевич Илья
|2
|0.1
|Громыко Валерий
|2 (1)
|0.1
|Нечаев Данила
|1
|0.05
|Бочеров Валерий
|1
|0.05
|Некрасов Никита
|1
|0.05
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бахар Иван
|8 (2)
|0.4
|Ложкин Владислав
|5
|0.25
|Бакич Душан
|5
|0.25
|Быков Артём Геннадьевич
|4 (1)
|0.2
|Путило Антон
|2
|0.1
|Концевой Артём II
|2
|0.1
|Бегунов Роман
|1
|0.05
|Кисляк Сергей
|1
|0.05
|Алвес Виллиам
|1
|0.05
|Швецов Максим
|1
|0.05
|Гречихо Денис
|1
|0.05
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Неманья
|0
|1
|Нечаев Данила
|0
|1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Быков Артём Геннадьевич
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|33 - 12
|40
|2.
|БАТЭ
|0:0 Заявка
|21
|11
|7
|3
|36 - 15
|40
|3.
|Динамо Минск
|0:0 Заявка
|20
|11
|7
|2
|31 - 16
|40
|4.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 17
|38
|5.
|Ислочь
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|35 - 26
|34
|6.
|Минск
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|34 - 34
|33
|7.
|Неман
|Заявка
|20
|6
|11
|3
|27 - 23
|29
|8.
|Гомель
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|24 - 22
|29
|9.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|25 - 22
|29
|10.
|Славия Мозырь
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|28 - 33
|26
|11.
|Белшина
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|28 - 30
|23
|12.
|Слуцк
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|22 - 32
|22
|13.
|Динамо-Брест
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|16 - 27
|18
|14.
|Витебск
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|21 - 32
|18
|15.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|13 - 33
|13
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|20 - 53
|12
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|17 - 14
|22
|2.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 5
|19
|3.
|БАТЭ
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 11
|18
|4.
|Неман
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|5.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 7
|16
|6.
|Динамо Минск
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 8
|14
|7.
|Гомель
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|8.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|16 - 12
|13
|9.
|Слуцк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|10.
|Славия Мозырь
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|11.
|Ислочь
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|12.
|Витебск
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|13.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|12 - 31
|9
|14.
|Белшина
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|15.
|Динамо-Брест
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|16.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Минск
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|17 - 8
|26
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 10
|22
|3.
|Ислочь
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 12
|22
|4.
|БАТЭ
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|18 - 4
|22
|5.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 7
|21
|6.
|Гомель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 10
|16
|7.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|8.
|Славия Мозырь
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|9.
|Белшина
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|20 - 16
|14
|10.
|Минск
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|11.
|Неман
|Заявка
|10
|1
|8
|1
|13 - 12
|11
|12.
|Слуцк
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|13.
|Динамо-Брест
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 13
|10
|14.
|Витебск
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 17
|8
|15.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|4 - 16
|5
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 22
|3
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Энергетик-БГУ
|Абдухаликов Бобур
|19
|4
|0
|2.
|Минск
|Хващинский Владимир
|11
|0
|0
|3.
|Белшина
|Васильев Илья
|9
|1
|0
|4.
|Неман
|Савицкий Павел
|9
|2
|0
|5.
|Минск
|Богомольский Егор
|8
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Динамо-Брест
|Ясюкевич Владислав
|1
|1
|2.
|Арсенал Дзержинск
|Хвалько Егор
|1
|1
|3.
|Славия Мозырь
|Бугулов Георгий
|1
|1
|4.
|Энергетик-БГУ
|Свирепа Александр
|1
|1
|5.
|Гомель
|Мирошников Даниил
|1
|1