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  4. Премьер-лига 2022

Беларусь: Премьер-лига
2022


Стадион:
БАТЭ
0:0
Первый тайм: 23'
Динамо Минск
0'
16' Желтая карточка
Ориньо

Ход матча

16'
 
Ориньо
Прогнозы 118
БАТЭ 65.3% (77)
X 26.3% (31)
Динамо Минск 8.5% (10)
0
выиграет Динамо Минск, со счетом 2:3
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
БАТЭ
Ничья
Динамо Минск
2.94
3.32
2.95
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
БАТЭ
Динамо Минск

История личных встреч

БАТЭ
Динамо Минск

27 матчей

70.4%
29.6%
19 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
15 побед 12 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

38 матчей

50%
31.6%
18.4%
19 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.6%
52.6%
15.8%
12 побед 20 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.5%
47.4%
13.1%
15 побед 18 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
К
1:3
ПЛ
0:2
К
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгун Станислав 6 0.29
Милич Неманья 4 0.19
Малькевич Владислав 4 0.19
Виллюмссон Виллюм 4 (2) 0.19
Филипович Александар 3 0.14
Бессмертный Дмитрий 3 0.14
Шуманский Артем 3 0.14
Василевич Илья 2 0.1
Громыко Валерий 2 (1) 0.1
Нечаев Данила 1 0.05
Бочеров Валерий 1 0.05
Некрасов Никита 1 0.05
Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бахар Иван 8 (2) 0.4
Ложкин Владислав 5 0.25
Бакич Душан 5 0.25
Быков Артём Геннадьевич 4 (1) 0.2
Путило Антон 2 0.1
Концевой Артём II 2 0.1
Бегунов Роман 1 0.05
Кисляк Сергей 1 0.05
Алвес Виллиам 1 0.05
Швецов Максим 1 0.05
Гречихо Денис 1 0.05

Карточки

БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Неманья 0 1
Нечаев Данила 0 1
Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Быков Артём Геннадьевич 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
18
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
2
12%
2
11%
1-15
5
29%
29%
4
22%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
4
24%
4
22%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
3
43%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
4
24%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
7
41%
5
36%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
40%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

34
32
17 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
6
18%
3
9%
1-15
6
18%
7
22%
16-30
5
15%
2
6%
31-45
5
15%
5
16%
46-60
1
3%
6
19%
61-75
11
32%
9
28%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
4
24%
1
7%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
3
18%
4
27%
61-75
4
24%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

БАТЭ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гомель - БАТЭ 0:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 0:2 БАТЭ - Днепр Могилёв 2:1 БАТЭ - Белшина 2:2
БАТЭ - Славия Мозырь 4:0 Коньяспор - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Коньяспор 0:3 БАТЭ - Арсенал Дзержинск 1:2 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 БАТЭ - Слуцк 4:0 Неман - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Ислочь 0:1 Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1
Динамо Минск
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Динамо Минск - Днепр Могилёв 4:0 Неман - Динамо Минск 2:3 Белшина - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Славия Мозырь 0:0
Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Минск 3:1 Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Дечич - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Дечич 1:1 Динамо Минск - Ислочь 1:2 Динамо-Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Динамо Минск - Витебск 2:1 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Солигорск Заявка 19 12 4 3 33 - 12 40
2. БАТЭ 0:0 Заявка 21 11 7 3 36 - 15 40
3. Динамо Минск 0:0 Заявка 20 11 7 2 31 - 16 40
4. Энергетик-БГУ Заявка 19 11 5 3 34 - 17 38
5. Ислочь Заявка 21 10 4 7 35 - 26 34
6. Минск Заявка 21 10 3 8 34 - 34 33
7. Неман Заявка 20 6 11 3 27 - 23 29
8. Гомель Заявка 20 8 5 7 24 - 22 29
9. Торпедо-БелАЗ Заявка 20 8 5 7 25 - 22 29
10. Славия Мозырь Заявка 21 7 5 9 28 - 33 26
11. Белшина Заявка 20 5 8 7 28 - 30 23
12. Слуцк Заявка 21 5 7 9 22 - 32 22
13. Динамо-Брест Заявка 20 4 6 10 16 - 27 18
14. Витебск Заявка 21 4 6 11 21 - 32 18
15. Арсенал Дзержинск Заявка 21 3 4 14 13 - 33 13
16. Днепр Могилёв Заявка 21 3 3 15 20 - 53 12
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 11 7 1 3 17 - 14 22
2. Шахтёр Солигорск Заявка 9 6 1 2 13 - 5 19
3. БАТЭ 0:0 Заявка 11 5 3 3 18 - 11 18
4. Неман Заявка 10 5 3 2 14 - 11 18
5. Энергетик-БГУ Заявка 10 4 4 2 16 - 7 16
6. Динамо Минск 0:0 Заявка 9 3 5 1 14 - 8 14
7. Гомель Заявка 10 4 1 5 9 - 12 13
8. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 3 4 3 16 - 12 13
9. Слуцк Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
10. Славия Мозырь Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
11. Ислочь Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
12. Витебск Заявка 10 2 4 4 11 - 15 10
13. Днепр Могилёв Заявка 11 3 0 8 12 - 31 9
14. Белшина Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
15. Динамо-Брест Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
16. Арсенал Дзержинск Заявка 11 2 2 7 9 - 17 8
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Минск 0:0 Заявка 11 8 2 1 17 - 8 26
2. Энергетик-БГУ Заявка 9 7 1 1 18 - 10 22
3. Ислочь Заявка 11 7 1 3 21 - 12 22
4. БАТЭ 0:0 Заявка 10 6 4 0 18 - 4 22
5. Шахтёр Солигорск Заявка 10 6 3 1 20 - 7 21
6. Гомель Заявка 10 4 4 2 15 - 10 16
7. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 5 1 4 9 - 10 16
8. Славия Мозырь Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
9. Белшина Заявка 10 3 5 2 20 - 16 14
10. Минск Заявка 10 3 2 5 17 - 20 11
11. Неман Заявка 10 1 8 1 13 - 12 11
12. Слуцк Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
13. Динамо-Брест Заявка 10 3 1 6 7 - 13 10
14. Витебск Заявка 11 2 2 7 10 - 17 8
15. Арсенал Дзержинск Заявка 10 1 2 7 4 - 16 5
16. Днепр Могилёв Заявка 10 0 3 7 8 - 22 3
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Энергетик-БГУ Абдухаликов Бобур 19 4 0
2. Минск Хващинский Владимир 11 0 0
3. Белшина Васильев Илья 9 1 0
4. Неман Савицкий Павел 9 2 0
5. Минск Богомольский Егор 8 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Динамо-Брест Ясюкевич Владислав 1 1
2. Арсенал Дзержинск Хвалько Егор 1 1
3. Славия Мозырь Бугулов Георгий 1 1
4. Энергетик-БГУ Свирепа Александр 1 1
5. Гомель Мирошников Даниил 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    С угла поля навесил в центр штрафной Драгун. Здесь головой пробил Малькевич, но мяч полетел выше перекладины.
  • Угловой
    23'
    Убежал по левой бровке Милич и прострелил вдоль ворот, но на угловой вынес мяч головой Калинин.
  • 22'
    Прорывался Бессмертный по правому флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 21'
    На фланге грамотно подставился Сотников и заработал для своей команды перспективный штрафной удар.
  • 20'
    Сместился с левого фланга в центр Концевой и пробил по воротам, но точности ему точно не хватило.
  • 19'
    Мягко забросил в центр штрафной Драгун на ход Бессмертному, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
  • Желтая карточка
    18'
    В центре поля получил по ногам Драгун в борьбе против Ориньо. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 17'
    Убегал Бессмертный по флангу и навесил в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 16'
    Теперь уже Драгун проверил бдительность голкипера дальним ударом, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 15'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Бессмертный, но мяч еще в полете выскочил за лицевую линию.
  • 14'
    Сместился с левого фланга в центр Концевой и пробил в дальний верхний угол, но мяч полетел выше ворот.
  • 13'
    Долго катают мяч на чужой половине поля игроки "БАТЭ", но пройти массированную оборону соперника ему не удается.
  • 12'
    Забросил Козлов в штрафную, куда врывался Бакич, но проиграл он скоростную дуэль Филиповичу и потерял мяч.
  • 11'
    Получил по ногам в центре поля Драгун в борьбе против Козлова. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 10'
    Мягко забросил в штрафную Громыко на ход Миличу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
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    • 9'
      Пробивал головой в падении Драгун из пределов штрафной после навеса от Нечаева, но мяч полетел выше перекладины.
    • 8'
      Диагональ исполнял Драгун на левый фланг, куда забегал Громыко, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.
    • 7'
      В центре поля Козлов в подкате заехал по ногам Громыко. Штрафной удар исполнять будут хозяева поля.
    • 6'
      С угла поля навесил Козлов на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Филипович и вынес мяч подальше от ворот.
    • Угловой
      5'
      Сместился с правого фланга в центр Бахар и пробил с дальней дистанции, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 4'
      Драгун забросил в штрафную соперника, куда врывался Сотников, но перехватил этот пас на выходе Хаткевич.
    • 3'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Козлов, но здесь Филипович вынес мяч головой подальше от ворот.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя желтых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. В центральном поединке тура чемпионата Беларуси нас ждет противостояние "БАТЭ" и "Динамо" Минск. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    Прогнозы 118
    БАТЭ 65.3% (77)
    X 26.3% (31)
    Динамо Минск 8.5% (10)
    0
    выиграет Динамо Минск, со счетом 2:3
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    БАТЭ
    Ничья
    Динамо Минск
    2.94
    3.32
    2.95
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    Где смотреть матч БАТЭ 0:0 Динамо Минск онлайн

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    Прогнозы на матч БАТЭ 0:0 Динамо Минск

    Исход игры
    БАТЭ
    65.3% (77)
    Ничья
    26.3% (31)
    Динамо Минск
    8.5% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.95% (61)
    Меньше
    45.05% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    78.38% (87)
    Нет
    21.62% (24)
    Популярный счёт
    2:1 БАТЭ
    40.7% (48)
    1:1 Ничья
    22% (26)
    1:0 БАТЭ
    12.7% (15)
    2:0 БАТЭ
    5.1% (6)
    1:2 Динамо Минск
    2.5% (3)
    3:2 БАТЭ
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:1 Динамо Минск
    2.5% (3)
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    Динамо Минск
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