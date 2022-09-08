Стадион: Борисов-Арена
Позже
История личных встреч
БАТЭ
Динамо Минск
27 матчей
70.4%
29.6%
19 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
15 побед 12 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
38 матчей
50%
31.6%
18.4%
19 побед 12 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.6%
52.6%
15.8%
12 побед 20 ничьих 6 побед
Второй тайм
39.5%
47.4%
13.1%
15 побед 18 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
БАТЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгун Станислав
|6
|0.3
|Милич Неманья
|4
|0.2
|Малькевич Владислав
|4
|0.2
|Виллюмссон Виллюм
|4 (2)
|0.2
|Филипович Александар
|3
|0.15
|Бессмертный Дмитрий
|3
|0.15
|Шуманский Артем
|3
|0.15
|Василевич Илья
|2
|0.1
|Громыко Валерий
|2 (1)
|0.1
|Нечаев Данила
|1
|0.05
|Бочеров Валерий
|1
|0.05
|Некрасов Никита
|1
|0.05
Динамо Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бахар Иван
|8 (2)
|0.42
|Ложкин Владислав
|5
|0.26
|Бакич Душан
|5
|0.26
|Быков Артём Геннадьевич
|4 (1)
|0.21
|Путило Антон
|2
|0.11
|Концевой Артём II
|2
|0.11
|Бегунов Роман
|1
|0.05
|Кисляк Сергей
|1
|0.05
|Алвес Виллиам
|1
|0.05
|Швецов Максим
|1
|0.05
|Гречихо Денис
|1
|0.05
Карточки
БАТЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Неманья
|0
|1
|Нечаев Данила
|0
|1
Динамо Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Быков Артём Геннадьевич
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
18
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
2
12%
2
11%
1-15
5
29%
29%
4
22%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
4
24%
4
22%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
3
43%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Забито
17
14
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
4
24%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
7
41%
5
36%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
40%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
34
32
17 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
6
18%
3
9%
1-15
6
18%
7
22%
16-30
5
15%
2
6%
31-45
5
15%
5
16%
46-60
1
3%
6
19%
61-75
11
32%
9
28%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
4
24%
1
7%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
3
18%
4
27%
61-75
4
24%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
БАТЭ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гомель - БАТЭ 0:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 0:2 БАТЭ - Днепр Могилёв 2:1 БАТЭ - Белшина 2:2
БАТЭ - Славия Мозырь 4:0 Коньяспор - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Коньяспор 0:3 БАТЭ - Арсенал Дзержинск 1:2 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 БАТЭ - Слуцк 4:0 Неман - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Ислочь 0:1 Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1
Динамо Минск
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Динамо Минск - Днепр Могилёв 4:0 Неман - Динамо Минск 2:3 Белшина - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Славия Мозырь 0:0
Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Минск 3:1 Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Дечич - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Дечич 1:1 Динамо Минск - Ислочь 1:2 Динамо-Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Динамо Минск - Витебск 2:1 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|33 - 12
|40
|2.
|БАТЭ
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|36 - 15
|39
|3.
|Динамо Минск
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|31 - 16
|39
|4.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 17
|38
|5.
|Минск
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|33 - 29
|33
|6.
|Ислочь
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|7.
|Неман
|Заявка
|20
|6
|11
|3
|27 - 23
|29
|8.
|Гомель
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|24 - 22
|29
|9.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|25 - 22
|29
|10.
|Славия Мозырь
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|27 - 32
|25
|11.
|Белшина
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|28 - 30
|23
|12.
|Слуцк
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 31
|21
|13.
|Витебск
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|20 - 30
|18
|14.
|Динамо-Брест
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|14 - 27
|15
|15.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|13 - 31
|13
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|20
|2
|3
|15
|18 - 52
|9
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 9
|22
|2.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 5
|19
|3.
|Неман
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|БАТЭ
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 7
|16
|6.
|Динамо Минск
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 8
|14
|7.
|Гомель
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|8.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|16 - 12
|13
|9.
|Ислочь
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|10.
|Слуцк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|11.
|Славия Мозырь
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|12.
|Витебск
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|13.
|Белшина
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|15.
|Динамо-Брест
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 30
|6
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Минск
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 10
|22
|3.
|БАТЭ
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|18 - 4
|22
|4.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 7
|21
|5.
|Ислочь
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 11
|19
|6.
|Гомель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 10
|16
|7.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|8.
|Славия Мозырь
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|9.
|Белшина
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|20 - 16
|14
|10.
|Минск
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|11.
|Неман
|Заявка
|10
|1
|8
|1
|13 - 12
|11
|12.
|Слуцк
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|13.
|Витебск
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|14.
|Динамо-Брест
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 13
|7
|15.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|4 - 16
|5
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 22
|3
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч БАТЭ - Динамо Минск
Исход игры
БАТЭ
70.4% (19)
Ничья
22.2% (6)
Динамо Минск
7.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (18)
Меньше
30.77% (8)
Обе команды забьют
Да
84.62% (22)
Нет
15.38% (4)
Популярный счёт
2:1 БАТЭ
55.6% (15)
1:1 Ничья
14.8% (4)
2:0 БАТЭ
7.4% (2)
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