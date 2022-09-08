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Беларусь: Премьер-лига
2022


Стадион:
БАТЭ
 
Позже
Динамо Минск
Прогнозы 27
БАТЭ 70.4% (19)
X 22.2% (6)
Динамо Минск 7.4% (2)
Все прогнозы

История личных встреч

БАТЭ
Динамо Минск

27 матчей

70.4%
29.6%
19 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
15 побед 12 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

38 матчей

50%
31.6%
18.4%
19 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.6%
52.6%
15.8%
12 побед 20 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.5%
47.4%
13.1%
15 побед 18 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
К
1:3
ПЛ
0:2
К
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгун Станислав 6 0.3
Милич Неманья 4 0.2
Малькевич Владислав 4 0.2
Виллюмссон Виллюм 4 (2) 0.2
Филипович Александар 3 0.15
Бессмертный Дмитрий 3 0.15
Шуманский Артем 3 0.15
Василевич Илья 2 0.1
Громыко Валерий 2 (1) 0.1
Нечаев Данила 1 0.05
Бочеров Валерий 1 0.05
Некрасов Никита 1 0.05
Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бахар Иван 8 (2) 0.42
Ложкин Владислав 5 0.26
Бакич Душан 5 0.26
Быков Артём Геннадьевич 4 (1) 0.21
Путило Антон 2 0.11
Концевой Артём II 2 0.11
Бегунов Роман 1 0.05
Кисляк Сергей 1 0.05
Алвес Виллиам 1 0.05
Швецов Максим 1 0.05
Гречихо Денис 1 0.05

Карточки

БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Неманья 0 1
Нечаев Данила 0 1
Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Быков Артём Геннадьевич 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
18
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
2
12%
2
11%
1-15
5
29%
29%
4
22%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
4
24%
4
22%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
3
43%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
4
24%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
7
41%
5
36%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
40%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

34
32
17 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
6
18%
3
9%
1-15
6
18%
7
22%
16-30
5
15%
2
6%
31-45
5
15%
5
16%
46-60
1
3%
6
19%
61-75
11
32%
9
28%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
4
24%
1
7%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
3
18%
4
27%
61-75
4
24%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

БАТЭ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гомель - БАТЭ 0:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 0:2 БАТЭ - Днепр Могилёв 2:1 БАТЭ - Белшина 2:2
БАТЭ - Славия Мозырь 4:0 Коньяспор - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Коньяспор 0:3 БАТЭ - Арсенал Дзержинск 1:2 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 БАТЭ - Слуцк 4:0 Неман - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Ислочь 0:1 Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1
Динамо Минск
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Динамо Минск - Днепр Могилёв 4:0 Неман - Динамо Минск 2:3 Белшина - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Славия Мозырь 0:0
Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Минск 3:1 Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Дечич - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Дечич 1:1 Динамо Минск - Ислочь 1:2 Динамо-Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Динамо Минск - Витебск 2:1 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Солигорск Заявка 19 12 4 3 33 - 12 40
2. БАТЭ Заявка 20 11 6 3 36 - 15 39
3. Динамо Минск Заявка 19 11 6 2 31 - 16 39
4. Энергетик-БГУ Заявка 19 11 5 3 34 - 17 38
5. Минск Заявка 20 10 3 7 33 - 29 33
6. Ислочь Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
7. Неман Заявка 20 6 11 3 27 - 23 29
8. Гомель Заявка 20 8 5 7 24 - 22 29
9. Торпедо-БелАЗ Заявка 20 8 5 7 25 - 22 29
10. Славия Мозырь Заявка 20 7 4 9 27 - 32 25
11. Белшина Заявка 20 5 8 7 28 - 30 23
12. Слуцк Заявка 20 5 6 9 21 - 31 21
13. Витебск Заявка 20 4 6 10 20 - 30 18
14. Динамо-Брест Заявка 19 3 6 10 14 - 27 15
15. Арсенал Дзержинск Заявка 20 3 4 13 13 - 31 13
16. Днепр Могилёв Заявка 20 2 3 15 18 - 52 9
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 10 7 1 2 16 - 9 22
2. Шахтёр Солигорск Заявка 9 6 1 2 13 - 5 19
3. Неман Заявка 10 5 3 2 14 - 11 18
4. БАТЭ Заявка 10 5 2 3 18 - 11 17
5. Энергетик-БГУ Заявка 10 4 4 2 16 - 7 16
6. Динамо Минск Заявка 9 3 5 1 14 - 8 14
7. Гомель Заявка 10 4 1 5 9 - 12 13
8. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 3 4 3 16 - 12 13
9. Ислочь Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
10. Слуцк Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
11. Славия Мозырь Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
12. Витебск Заявка 10 2 4 4 11 - 15 10
13. Белшина Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
14. Арсенал Дзержинск Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
15. Динамо-Брест Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
16. Днепр Могилёв Заявка 10 2 0 8 10 - 30 6
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Минск Заявка 10 8 1 1 17 - 8 25
2. Энергетик-БГУ Заявка 9 7 1 1 18 - 10 22
3. БАТЭ Заявка 10 6 4 0 18 - 4 22
4. Шахтёр Солигорск Заявка 10 6 3 1 20 - 7 21
5. Ислочь Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
6. Гомель Заявка 10 4 4 2 15 - 10 16
7. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 5 1 4 9 - 10 16
8. Славия Мозырь Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
9. Белшина Заявка 10 3 5 2 20 - 16 14
10. Минск Заявка 10 3 2 5 17 - 20 11
11. Неман Заявка 10 1 8 1 13 - 12 11
12. Слуцк Заявка 10 2 3 5 8 - 15 9
13. Витебск Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
14. Динамо-Брест Заявка 9 2 1 6 5 - 13 7
15. Арсенал Дзержинск Заявка 10 1 2 7 4 - 16 5
16. Днепр Могилёв Заявка 10 0 3 7 8 - 22 3
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Динамо Минск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2022, осталось 2 дня 12 часов 42 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 27
    БАТЭ 70.4% (19)
    X 22.2% (6)
    Динамо Минск 7.4% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч БАТЭ - Динамо Минск онлайн

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    Прогнозы на матч БАТЭ - Динамо Минск

    Исход игры
    БАТЭ
    70.4% (19)
    Ничья
    22.2% (6)
    Динамо Минск
    7.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (18)
    Меньше
    30.77% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (22)
    Нет
    15.38% (4)
    Популярный счёт
    2:1 БАТЭ
    55.6% (15)
    1:1 Ничья
    14.8% (4)
    2:0 БАТЭ
    7.4% (2)
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    Динамо Минск
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