Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Позже
История личных встреч
РБ Лейпциг
Боруссия Д
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|4 (1)
|0.8
|Орбан Вилли
|1
|0.2
|Вернер Тимо
|1
|0.2
|Ольмо Дани
|0
|0
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ройс Марко
|2
|0.4
|Брандт Юлиан
|1
|0.2
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.2
|Модест Антони
|1
|0.2
|Геррейро Рафаэль
|1
|0.2
|Вольф Мариус
|1
|0.2
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.2
|Эзкан Салих
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0
|Собослаи Доминик
|0
|1
|Кампль Кевин
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ройс Марко
|2
|0
|Шлоттербек Нико
|2
|0
|Беллингем Джуд
|2
|0
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Модест Антони
|1
|0
|Джан Эмре
|1
|0
|Мёнье Тома
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
75%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
100%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
50%
76-90
Пропущено
8
4
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
4
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0
Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2
Боруссия Д
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3
Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5 Динамо Дрезден - Боруссия Д 0:2 Luner SV - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Герта 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Бохум 3:4 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Бавария - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|17 - 3
|11
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|5.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 5
|10
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 11
|8
|10.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|15.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 9
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 12
|3
|17.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Бавария
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|Вердер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|13.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Майнц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|16.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Майнц
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 2
|7
|4.
|Вердер
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Боруссия Д
Исход игры
РБ Лейпциг
17.1% (6)
Ничья
31.4% (11)
Боруссия Д
51.4% (18)
Тотал 2.5
Больше
79.41% (27)
Меньше
20.59% (7)
Обе команды забьют
Да
97.06% (33)
Нет
2.94% (1)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
25.7% (9)
1:1 Ничья
17.1% (6)
2:2 Ничья
14.3% (5)
2:3 Боруссия Д
11.4% (4)
2:1 РБ Лейпциг
8.6% (3)
1:3 Боруссия Д
8.6% (3)
3:2 РБ Лейпциг
5.7% (2)
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