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Германия: Бундеслига
2022-2023


Стадион:
РБ Лейпциг
 
Позже
Боруссия Д

История личных встреч

РБ Лейпциг
Боруссия Д

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

Б
1:4
Б
2:1
К
1:4
Б
3:2
Б
1:3
Б
0:2
Б
3:3
Б
0:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
1:0

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 4 (1) 0.8
Орбан Вилли 1 0.2
Вернер Тимо 1 0.2
Ольмо Дани 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Раум Давид 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ройс Марко 2 0.4
Брандт Юлиан 1 0.2
Мукоко Юссуфа 1 0.2
Модест Антони 1 0.2
Геррейро Рафаэль 1 0.2
Вольф Мариус 1 0.2
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.2
Эзкан Салих 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 3 0
Собослаи Доминик 0 1
Кампль Кевин 1 0
Вернер Тимо 1 0
Сорлот Александр 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Тедеско Доменико 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ройс Марко 2 0
Шлоттербек Нико 2 0
Беллингем Джуд 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Модест Антони 1 0
Джан Эмре 1 0
Мёнье Тома 1 0
Азар Торган 1 0
Вольф Мариус 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
75%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
100%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
50%
76-90

Пропущено

8
4
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
4
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0
Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2
Боруссия Д
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3
Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5 Динамо Дрезден - Боруссия Д 0:2 Luner SV - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Герта 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Бохум 3:4 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Бавария - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Фрайбург Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 17 - 3 11
4. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Майнц Заявка 5 3 1 1 5 - 5 10
6. Кёльн Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
7. Хоффенхайм Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
8. Боруссия М Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 2 1 11 - 11 8
10. Вердер Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
11. РБ Лейпциг Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12. Штуттгарт Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
13. Герта Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Аугсбург Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
15. Байер Л Заявка 5 1 0 4 6 - 9 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
17. Вольфсбург Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Боруссия М Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Хоффенхайм Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Бавария Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Кёльн Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Айнтрахт Фр Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. РБ Лейпциг Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Вердер Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
13. Герта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Майнц Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
16. Байер Л Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17. Аугсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Майнц Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 14 - 2 7
4. Вердер Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Кёльн Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
8. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
9. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Аугсбург Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Байер Л Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
12. Герта Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Штуттгарт Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Боруссия М Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Шальке 04 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Бохум Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Вольфсбург Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2022, осталось 2 дня 9 часов 12 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    РБ Лейпциг 17.1% (6)
    X 31.4% (11)
    Боруссия Д 51.4% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Боруссия Д
    2.77
    3.98
    3.95
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Боруссия Д

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    17.1% (6)
    Ничья
    31.4% (11)
    Боруссия Д
    51.4% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.41% (27)
    Меньше
    20.59% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    97.06% (33)
    Нет
    2.94% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    25.7% (9)
    1:1 Ничья
    17.1% (6)
    2:2 Ничья
    14.3% (5)
    2:3 Боруссия Д
    11.4% (4)
    2:1 РБ Лейпциг
    8.6% (3)
    1:3 Боруссия Д
    8.6% (3)
    3:2 РБ Лейпциг
    5.7% (2)
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    РБ Лейпциг
    Боруссия Д
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