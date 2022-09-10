Стадион: Prezero Arena Зрители: 20114
4:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаБаумгартнер Кристоф
10' Желтая карточкаАкпогума Кевин
41' Красная карточкаХак Александер
0:0
44' Не забитый пенальтиКрамарич Андрей
45' Желтая карточкаСвенссон Бо
1:0
53' ГолКрамарич Андрей
66' Желтая карточкаФогт Кевин
2:0
69' ГолПрёмель Гриша
3:0
80' ГолДаббур Мунас
3:1
83' ГолКор Доминик
85' Желтая карточкаОнисиво Карим
87' Желтая карточкаБель Штефан
4:1
90' ГолКадержабек Павел
90'+4
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Ход матча
10'
41'
44'
0:0
45'
53'
66'
69'
80'
3:0
83'
3:1
85'
87'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
10 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 2
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
22
Фогт
Кевин
29
Сков
Роберт
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тауэр НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хоффенхайм
Майнц
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
83.3%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
41.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 10 побед
29 матчей
31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.2%
55.2%
27.6%
5 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.9%
27.6%
34.5%
11 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|2
|0.33
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.33
|Даббур Мунас
|2
|0.33
|Гайгер Деннис
|1
|0.17
|Сков Роберт
|1
|0.17
|Прёмель Гриша
|1
|0.17
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.17
|Кадержабек Павел
|1
|0.17
|Кабак Озан
|1
|0.17
|Руди Себастьян
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онисиво Карим
|3
|0.5
|Аарон Мартин
|1
|0.17
|Кор Доминик
|1
|0.17
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0.17
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Стах Антон
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фогт Кевин
|3
|0
|Акпогума Кевин
|3
|0
|Пош Штефан
|1
|1
|Кабак Озан
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Прёмель Гриша
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бель Штефан
|3
|0
|Онисиво Карим
|2
|0
|Бюргзорг Делано
|2
|0
|Хак Александер
|0
|1
|Свенссон Бо
|1
|0
|Кор Доминик
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
|Буркардт Джонатан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
50%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
50%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2
Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Герта - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1
Майнц
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Майнц 0:1 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0
Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1 Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|2.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|19 - 5
|12
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 7
|12
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|6.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|7.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 11
|8
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|13.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 12
|6
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|6 - 7
|5
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|18.
|Бохум
|0:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Бавария
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|9.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Вердер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|15.
|Майнц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Бохум
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Майнц
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 2
|7
|4.
|Вердер
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|9.
|Байер Л
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Бохум
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|5
|0
|2
|2.
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|5
|2
|0
|3.
|Бавария
|Мусиала Джамал
|4
|0
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|1
|0
|5.
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Герта
|Уремович Филип
|3
|1
|2.
|Айнтрахт Фр
|Соу Джибриль
|4
|0
|3.
|Вердер
|Пипер Амос
|4
|0
|4.
|Байер Л
|Баккер Митчел
|2
|1
|5.
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2
|1
Прогнозы на матч Хоффенхайм 4:1 Майнц
Исход игры
Хоффенхайм
75.2% (91)
Ничья
17.4% (21)
Майнц
7.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
62.83% (71)
Меньше
37.17% (42)
Обе команды забьют
Да
76.11% (86)
Нет
23.89% (27)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
46.3% (56)
1:0 Хоффенхайм
15.7% (19)
1:1 Ничья
13.2% (16)
1:2 Майнц
5% (6)
2:0 Хоффенхайм
4.1% (5)
2:2 Ничья
3.3% (4)
3:2 Хоффенхайм
2.5% (3)
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