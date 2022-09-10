Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Лайч Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Фогт Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Хорошую попытку сделал Сков Роберт . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Фогт Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Баумгартнер Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

47' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Бель Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

46' Баумгартнер Кристоф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Кабак Озан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Баумгартнер Кристоф из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Бо Свенссон получает желтую карточку за неспортивное поведение

45' Удар от ворот произведет Майнц

44' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Крамарич Андрей бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

43' После проверки VAR судья изменил решение - Хоффенхайм пробьет пенальти!

42' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

41' УДАЛЕНИЕ! - Хак Александер тянет соперника за майку и получает красную карточку

41' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Сков Роберт из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Баррейро Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Онисиво Карим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Майнц

37' Оооо... вот это был удар! Баумгартнер Кристоф должен был забить с этой позиции.

37' Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

34' Бель Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Аарон Мартин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Баумгартнер Кристоф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Удар от ворот произведет Майнц

26' Оооо... вот это был удар! Крамарич Андрей должен был забить с этой позиции.

26' Крамарич Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Рюттер Жоржиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Гайгер Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Фюльжени Анжело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Хак Александер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Майнц

20' Оооо... вот это был удар! Прёмель Гриша должен был забить с этой позиции.

20' Прёмель Гриша оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Сков Роберт из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

17' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Аарон Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Кор Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Аарон Мартин из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Буркардт Джонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

11' Буркардт Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Акпогума Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

10' Акпогума Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Баумгартнер Кристоф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

7' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

7' Буркардт Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Онисиво Карим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Видмер Сильван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Аарон Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Хорошую попытку сделал Буркардт Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

2' Фюльжени Анжело оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Хак Александер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Аарон Мартин из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Майнц начинает с центра поля