  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023


Стадион: Зрители: 20114
Хоффенхайм
4:1
Конец матча
Майнц
0'
9' Желтая карточка
Баумгартнер Кристоф
10' Желтая карточка
Акпогума Кевин
41' Красная карточка
Хак Александер
0:0
44' Не забитый пенальти
Крамарич Андрей
45' Желтая карточка
Свенссон Бо
1:0
53' Гол
Крамарич Андрей
66' Желтая карточка
Фогт Кевин
2:0
69' Гол
Прёмель Гриша
3:0
80' Гол
Даббур Мунас
3:1
83' Гол
Кор Доминик
85' Желтая карточка
Онисиво Карим
87' Желтая карточка
Бель Штефан
4:1
90' Гол
Кадержабек Павел
90'+4
Голы (видео). Чемпионат Германии...
4:1. Гол Павла Кадержабека (виде...
3:1. Гол Доминика Кора (видео). ...
3:0. Гол Мунаса Даббура (видео)....
2:0. Гол Гриши Промеля (видео). ...
1:0. Гол Андрея Крамарича (видео...

Ход матча

9'
Баумгартнер Кристоф
 
10'
Акпогума Кевин
 
14'
 
Бюргзорг Делано
Буркардт Джонатан
41'
 
Хак Александер
44'
Крамарич Андрей
0:0
45'
 
Свенссон Бо
46'
 
Тауэр Никлас
Бюргзорг Делано
46'
Нсоки Стенли
Акпогума Кевин
 
53'
Крамарич Андрей
(Рюттер Жоржиньо)
1:0
64'
 
Фернандес Эдимилсон
Баррейро Леандро
64'
 
Ли Чхэ-Сон
Фюльжени Анжело
66'
Фогт Кевин
 
69'
Прёмель Гриша
(Баумгартнер Кристоф)
2:0
70'
Даббур Мунас
Крамарич Андрей
 
70'
Руди Себастьян
Гайгер Деннис
 
75'
 
Каси Антони
Аарон Мартин
75'
Анхелиньо Хосе
Сков Роберт
 
80'
Даббур Мунас
(Анхелиньо Хосе)
3:0
83'
3:1
Кор Доминик
84'
Штиллер Анджело
Баумгартнер Кристоф
 
85'
 
Онисиво Карим
87'
 
Бель Штефан
90'
Кадержабек Павел
(Штиллер Анджело)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбола.Ру"
Прогнозы 121
Хоффенхайм 75.2% (91)
X 17.4% (21)
Майнц 7.4% (9)
0
выиграет Хоффенхайм, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
22
Фогт
Кевин
25
Акпогума
Кевин
3
Кадержабек
Павел
29
Сков
Роберт
6
Прёмель
Гриша
8
Гайгер
Деннис
14
Баумгартнер
Кристоф
33
Рюттер
Жоржиньо
27
Крамарич
Андрей
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
5
Лайч
Максим
30
Видмер
Сильван
8
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
3
Аарон
Мартин
29
Буркардт
Джонатан
9
Онисиво
Карим
10
Фюльжени
Анжело
Хоффенхайм
3-5-2
Майнц
3-4-3

История личных встреч

Хоффенхайм
Майнц

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
83.3%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
41.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 10 побед

29 матчей

31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.2%
55.2%
27.6%
5 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.9%
27.6%
34.5%
11 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Б
2:0
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:1
ТМК
2:1
ТМС
2:1
Б
0:1
Б
1:5
Б
4:2
Б
1:1
Б
4:2
Б
2:3
Б
4:0
Б
4:4
Б
3:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:4
Б
2:2
Б
0:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
0:4
Б
1:2
Б
4:2
Б
0:1
Б
2:1
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 2 0.33
Баумгартнер Кристоф 2 0.33
Даббур Мунас 2 0.33
Гайгер Деннис 1 0.17
Сков Роберт 1 0.17
Прёмель Гриша 1 0.17
Рюттер Жоржиньо 1 0.17
Кадержабек Павел 1 0.17
Кабак Озан 1 0.17
Руди Себастьян 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 3 0.5
Аарон Мартин 1 0.17
Кор Доминик 1 0.17
Ли Чхэ-Сон II 1 0.17
Фернандес Эдимилсон 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Стах Антон 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фогт Кевин 3 0
Акпогума Кевин 3 0
Пош Штефан 1 1
Кабак Озан 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Сков Роберт 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Прёмель Гриша 1 0
Самассеку Диади 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Рюттер Жоржиньо 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 3 0
Онисиво Карим 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Хак Александер 0 1
Свенссон Бо 1 0
Кор Доминик 1 0
Центнер Робин 1 0
Ли Чхэ-Сон II 1 0
Стах Антон 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Буркардт Джонатан 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
50%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
50%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2
Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Герта - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1
Майнц
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Майнц 0:1 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0
Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1 Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
2. Хоффенхайм Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
3. Бавария Заявка 6 3 3 0 19 - 5 12
4. Боруссия Д Заявка 6 4 0 2 8 - 7 12
5. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
6. Майнц Заявка 6 3 1 2 6 - 9 10
7. Кёльн Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
8. Боруссия М Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9. Вердер Заявка 6 2 2 2 12 - 11 8
10. Айнтрахт Фр Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
11. РБ Лейпциг Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12. Аугсбург Заявка 6 2 0 4 4 - 10 6
13. Шальке 04 1:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 12 6
14. Штуттгарт Заявка 6 0 5 1 6 - 7 5
15. Герта Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
17. Байер Л Заявка 6 1 1 4 8 - 11 4
18. Бохум 0:1 Заявка 6 0 0 6 3 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. РБ Лейпциг Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Боруссия М Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Бавария Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Кёльн Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
9. Шальке 04 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 8 4
10. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Герта Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Вердер Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
15. Майнц Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Байер Л Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17. Аугсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18. Бохум 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Майнц Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 14 - 2 7
4. Вердер Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Аугсбург Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
7. Кёльн Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
8. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
9. Байер Л Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
11. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12. Герта Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Вольфсбург Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Штуттгарт Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Боруссия М Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Шальке 04 1:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Бохум 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Унион Берлин Бекер Шеральдо 5 0 2
2. Вердер Фуллкруг Никлас 5 2 0
3. Бавария Мусиала Джамал 4 0 1
4. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 1 0
5. Фрайбург Грегорич Михаэль 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Герта Уремович Филип 3 1
2. Айнтрахт Фр Соу Джибриль 4 0
3. Вердер Пипер Амос 4 0
4. Байер Л Баккер Митчел 2 1
5. Байер Л Инкапье Пьеро 2 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
  • 92'
    Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 92'
    Штиллер Анджело сделал результативную передачу.
  • 91'
    Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Хоффенхайм: 66%, Майнц: 34%.
  • 90'
    Руди Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 90'
    Майнц контролирует мяч.
  • 89'
    Центнер Робин из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Хоффенхайм 75.2% (91)
    X 17.4% (21)
    Майнц 7.4% (9)
    0
    выиграет Хоффенхайм, со счетом 2:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Хоффенхайм 4:1 Майнц онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Хоффенхайм 4:1 Майнц

    Исход игры
    Хоффенхайм
    75.2% (91)
    Ничья
    17.4% (21)
    Майнц
    7.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.83% (71)
    Меньше
    37.17% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    76.11% (86)
    Нет
    23.89% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    46.3% (56)
    1:0 Хоффенхайм
    15.7% (19)
    1:1 Ничья
    13.2% (16)
    1:2 Майнц
    5% (6)
    2:0 Хоффенхайм
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    3:2 Хоффенхайм
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     