Стадион: Фелтинс-Арена
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Ход матча
9'
29'
38'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
29
Мор
Тобиас
17
Флик
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мор ТобиасЗащитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Айдин МехметЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Крал АлексПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
-
23 Янко СаидиЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Райс Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Шальке 04
Бохум
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюльтер Мариус
|3 (2)
|0.5
|Дрекслер Доминик
|1
|0.17
|Теродде Симон
|1
|0.17
|Саласар Родриго
|1
|0.17
|Оуведжан Томас
|0
|0
|Мор Тобиас
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цоллер Симон
|2
|0.33
|Штёгер Кевин
|1
|0.17
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Хофманн Филипп
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрекслер Доминик
|1
|1
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Тиау Малик
|2
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Бруннер Седрик
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Крал Алекс
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
|Томас Рейс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
40%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2
Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Вердер 1:4 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2
Бохум
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Бохум - Вердер 0:2 Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2
Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2 Бохум - Арминия 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Фрайбург - Бохум 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|2.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|19 - 5
|12
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 7
|12
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|6.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|7.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 11
|8
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|13.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 12
|6
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|6 - 7
|5
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|18.
|Бохум
|0:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Бавария
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|9.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Вердер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|15.
|Майнц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Бохум
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Майнц
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 2
|7
|4.
|Вердер
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|9.
|Байер Л
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Бохум
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|5
|0
|2
|2.
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|5
|2
|0
|3.
|Бавария
|Мусиала Джамал
|4
|0
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|1
|0
|5.
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Герта
|Уремович Филип
|3
|1
|2.
|Айнтрахт Фр
|Соу Джибриль
|4
|0
|3.
|Вердер
|Пипер Амос
|4
|0
|4.
|Байер Л
|Баккер Митчел
|2
|1
|5.
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шальке 04 1:0 Бохум
Исход игры
Шальке 04
82.5% (99)
Ничья
14.2% (17)
Бохум
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
49.56% (56)
Меньше
50.44% (57)
Обе команды забьют
Да
60.18% (68)
Нет
39.82% (45)
Популярный счёт
2:1 Шальке 04
39.2% (47)
1:0 Шальке 04
25.8% (31)
1:1 Ничья
10.8% (13)
2:0 Шальке 04
10% (12)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:1 Шальке 04
2.5% (3)
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