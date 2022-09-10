Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Команда Шальке 04 забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

38' Г О О О О Л - Дрекслер Доминик первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

37' Хорошую попытку сделал Бюльтер Мариус . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Оооо... вот это был удар! Цоллер Симон должен был забить с этой позиции.

35' О, нет. Из многообещающей позиции Цоллер Симон из команды Бохум наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

35' Штёгер Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Матч возобновлен

30' Дрекслер Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Лосилья Антони - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

27' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Оооо... вот это был удар! Цоллер Симон должен был забить с этой позиции.

23' Цоллер Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Хольтманн Геррит пробует нанести удар издали, но Александр Шволов держит все под контролем

22' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Бохум

19' Краусс Том не смог попасть в створ ударом издали

18' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

17' Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Краусс Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Ларссон Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Бохум

13' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Лабропулос Василис из команды Бохум не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

12' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Бохум

9' Цоллер Симон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

8' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Бохум

8' Хорошую попытку сделал Теродде Симон . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

3' Асано Такума на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Матч возобновится спорным мячом

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Бохум начинает с центра поля