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Германия: Бундеслига
2022-2023


Стадион:
Шальке 04
1:0
Перерыв
Бохум
0'
9' Желтая карточка
Цоллер Симон
29' Желтая карточка
Лосилья Антони
1:0
38' Гол
Дрекслер Доминик
1:0. Гол Доминика Дрекслера (вид...

Ход матча

4'
 
Хольтманн Геррит
Асано Такума
9'
 
Цоллер Симон
29'
 
Лосилья Антони
38'
Дрекслер Доминик
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 120
Шальке 04 82.5% (99)
X 14.2% (17)
Бохум 3.3% (4)
0
выиграет Бохум, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Бохум
3.40
4.57
9.66
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
13
Шволов
Александер
41
Матричани
Хеннинг
5
Ван
дер
Берг
Сепп
4
Йосида
Майя
29
Мор
Тобиас
6
Краусс
Том
17
Флик
Флориан
7
Ларссон
Джордан
24
Дрекслер
Доминик
11
Бюльтер
Мариус
9
Теродде
Симон
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
4
Машович
Эрхан
24
Лабропулос
Василис
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
10
Фёрстер
Филипп
9
Цоллер
Симон
7
Штёгер
Кевин
11
Асано
Такума
33
Хофманн
Филипп
Шальке 04
4-2-3-1
Бохум
4-2-3-1

История личных встреч

Шальке 04
Бохум

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
3:0
ТМС
1:1
Б
2:2
К
0:3
Б
3:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 3 (2) 0.5
Дрекслер Доминик 1 0.17
Теродде Симон 1 0.17
Саласар Родриго 1 0.17
Оуведжан Томас 0 0
Мор Тобиас 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цоллер Симон 2 0.33
Штёгер Кевин 1 0.17
Стафилидис Костас 0 0
Хофманн Филипп 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрекслер Доминик 1 1
Бюльтер Мариус 2 0
Тиау Малик 2 0
Латца Данни 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Крал Алекс 1 0
Краусс Том 1 0
Саласар Родриго 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Цоллер Симон 2 0
Риман Мануэль 1 0
Янко Саиди 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Томас Рейс 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
40%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2
Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Вердер 1:4 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2
Бохум
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Бохум - Вердер 0:2 Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2
Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2 Бохум - Арминия 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Фрайбург - Бохум 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
2. Хоффенхайм Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
3. Бавария Заявка 6 3 3 0 19 - 5 12
4. Боруссия Д Заявка 6 4 0 2 8 - 7 12
5. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
6. Майнц Заявка 6 3 1 2 6 - 9 10
7. Кёльн Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
8. Боруссия М Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9. Вердер Заявка 6 2 2 2 12 - 11 8
10. Айнтрахт Фр Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
11. РБ Лейпциг Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12. Аугсбург Заявка 6 2 0 4 4 - 10 6
13. Шальке 04 1:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 12 6
14. Штуттгарт Заявка 6 0 5 1 6 - 7 5
15. Герта Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
17. Байер Л Заявка 6 1 1 4 8 - 11 4
18. Бохум 0:1 Заявка 6 0 0 6 3 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. РБ Лейпциг Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Боруссия М Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Бавария Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Кёльн Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
9. Шальке 04 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 8 4
10. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Герта Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Вердер Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
15. Майнц Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Байер Л Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17. Аугсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18. Бохум 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Майнц Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 14 - 2 7
4. Вердер Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Аугсбург Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
7. Кёльн Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
8. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
9. Байер Л Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
11. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12. Герта Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Вольфсбург Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Штуттгарт Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Боруссия М Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Шальке 04 1:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Бохум 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Унион Берлин Бекер Шеральдо 5 0 2
2. Вердер Фуллкруг Никлас 5 2 0
3. Бавария Мусиала Джамал 4 0 1
4. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 1 0
5. Фрайбург Грегорич Михаэль 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Герта Уремович Филип 3 1
2. Айнтрахт Фр Соу Джибриль 4 0
3. Вердер Пипер Амос 4 0
4. Байер Л Баккер Митчел 2 1
5. Байер Л Инкапье Пьеро 2 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 50'
    Команда Шальке 04 имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Контроль мяча: Шальке 04: 50%, Бохум: 50%.
  • 49'
    Хофманн Филипп из команды Бохум наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 49'
    Фёрстер Филипп из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 49'
    Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Лабропулос Василис из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
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    Прогнозы 120
    Шальке 04 82.5% (99)
    X 14.2% (17)
    Бохум 3.3% (4)
    0
    выиграет Бохум, со счетом 1:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шальке 04
    Ничья
    Бохум
    3.40
    4.57
    9.66
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    Прогнозы на матч Шальке 04 1:0 Бохум

    Исход игры
    Шальке 04
    82.5% (99)
    Ничья
    14.2% (17)
    Бохум
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.56% (56)
    Меньше
    50.44% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    60.18% (68)
    Нет
    39.82% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Шальке 04
    39.2% (47)
    1:0 Шальке 04
    25.8% (31)
    1:1 Ничья
    10.8% (13)
    2:0 Шальке 04
    10% (12)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Шальке 04
    2.5% (3)
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    Шальке 04
    Бохум
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