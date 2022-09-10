  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023


Стадион: Зрители: 62041
Шальке 04
3:1
Конец матча
Бохум
0'
9' Желтая карточка
Цоллер Симон
29' Желтая карточка
Лосилья Антони
1:0
38' Гол
Дрекслер Доминик
1:1
51' Гол
Хофманн Филипп
2:1
73' Гол в свои ворота
Машович Эрхан
82' Желтая карточка
Данило Соарес
85' Желтая карточка
Шволов Александер
86' Желтая карточка
Флик Флориан
3:1
90' Гол
Полтер Себастьян
90'+7
Голы (видео). Чемпионат Германии...
3:1. Гол Себастьяна Польтера (ви...
2:1. Автогол Эрхана Машовича (ви...
1:1. Гол Симона Цоллера (видео)....
1:0. Гол Доминика Дрекслера (вид...

Ход матча

4'
 
Хольтманн Геррит
Асано Такума
9'
 
Цоллер Симон
29'
 
Лосилья Антони
38'
Дрекслер Доминик
1:0
46'
 
Янко Саиди
Гамбоа Кристиан
51'
1:1
Хофманн Филипп
(Хольтманн Геррит)
57'
Саласар Родриго
Ларссон Джордан
 
68'
Полтер Себастьян
Дрекслер Доминик
 
73'
Машович Эрхан
2:1
77'
 
Патрик Остерхаге
Цоллер Симон
77'
 
Осей-Туту Джорди
Фёрстер Филипп
82'
 
Данило Соарес
85'
 
Ганвула Сильвер
Данило Соарес
85'
Шволов Александер
 
86'
Флик Флориан
 
87'
Караман Кенан
Теродде Симон
 
87'
Граймль Лео
Краусс Том
 
90'
Полтер Себастьян
(Мор Тобиас)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбола.Ру"
Прогнозы 120
Шальке 04 82.5% (99)
X 14.2% (17)
Бохум 3.3% (4)
0
выиграет Бохум, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
13
Шволов
Александер
41
Матричани
Хеннинг
5
Ван
дер
Берг
Сепп
4
Йосида
Майя
29
Мор
Тобиас
6
Краусс
Том
17
Флик
Флориан
7
Ларссон
Джордан
24
Дрекслер
Доминик
11
Бюльтер
Мариус
9
Теродде
Симон
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
4
Машович
Эрхан
24
Лабропулос
Василис
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
10
Фёрстер
Филипп
9
Цоллер
Симон
7
Штёгер
Кевин
11
Асано
Такума
33
Хофманн
Филипп
Шальке 04
4-2-3-1
Бохум
4-2-3-1

История личных встреч

Шальке 04
Бохум

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
3:0
ТМС
1:1
Б
2:2
К
0:3
Б
3:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 3 (2) 0.5
Дрекслер Доминик 1 0.17
Теродде Симон 1 0.17
Полтер Себастьян 1 0.17
Саласар Родриго 1 0.17
Мор Тобиас 0 0
Оуведжан Томас 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цоллер Симон 2 0.33
Хофманн Филипп 1 0.17
Штёгер Кевин 1 0.17
Стафилидис Костас 0 0
Хольтманн Геррит 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрекслер Доминик 1 1
Бюльтер Мариус 2 0
Тиау Малик 2 0
Латца Данни 1 0
Шволов Александер 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Крал Алекс 1 0
Краусс Том 1 0
Саласар Родриго 1 0
Флик Флориан 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Цоллер Симон 2 0
Риман Мануэль 1 0
Янко Саиди 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Данило Соарес 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Томас Рейс 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
40%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

14
16
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2
Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Вердер 1:4 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2
Бохум
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Бохум - Вердер 0:2 Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2
Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2 Бохум - Арминия 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Фрайбург - Бохум 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
2. Хоффенхайм Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
3. Бавария Заявка 6 3 3 0 19 - 5 12
4. Боруссия Д Заявка 6 4 0 2 8 - 7 12
5. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
6. Майнц Заявка 6 3 1 2 6 - 9 10
7. Кёльн Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
8. Боруссия М Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9. Вердер Заявка 6 2 2 2 12 - 11 8
10. Айнтрахт Фр Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
11. РБ Лейпциг Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12. Аугсбург Заявка 6 2 0 4 4 - 10 6
13. Шальке 04 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
14. Штуттгарт Заявка 6 0 5 1 6 - 7 5
15. Герта Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
17. Байер Л Заявка 6 1 1 4 8 - 11 4
18. Бохум Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. РБ Лейпциг Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Боруссия М Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Бавария Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Кёльн Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
9. Шальке 04 Заявка 3 1 1 1 6 - 9 4
10. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Герта Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Вердер Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
15. Майнц Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Байер Л Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17. Аугсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Майнц Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 14 - 2 7
4. Вердер Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Аугсбург Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
7. Кёльн Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
8. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
9. Байер Л Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
11. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12. Герта Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Вольфсбург Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Штуттгарт Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Боруссия М Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Шальке 04 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Унион Берлин Бекер Шеральдо 5 0 2
2. Вердер Фуллкруг Никлас 5 2 0
3. Бавария Мусиала Джамал 4 0 1
4. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 1 0
5. Фрайбург Грегорич Михаэль 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Герта Уремович Филип 3 1
2. Айнтрахт Фр Соу Джибриль 4 0
3. Вердер Пипер Амос 4 0
4. Байер Л Баккер Митчел 2 1
5. Байер Л Инкапье Пьеро 2 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Шальке 04 82.5% (99)
    X 14.2% (17)
    Бохум 3.3% (4)
    0
    выиграет Бохум, со счетом 1:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбола.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Шальке 04 3:1 Бохум онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Шальке 04 3:1 Бохум

    Исход игры
    Шальке 04
    82.5% (99)
    Ничья
    14.2% (17)
    Бохум
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.56% (56)
    Меньше
    50.44% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    60.18% (68)
    Нет
    39.82% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Шальке 04
    39.2% (47)
    1:0 Шальке 04
    25.8% (31)
    1:1 Ничья
    10.8% (13)
    2:0 Шальке 04
    10% (12)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Шальке 04
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     