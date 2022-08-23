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Германия: Бундеслига
2022-2023


Стадион:
Бавария
 
Позже
Штуттгарт

История личных встреч

Бавария
Штуттгарт

25 матчей

96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
24%
16%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

30 матчей

80%
10%
10%
24 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
36.7%
13.3%
15 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

70%
16.7%
13.3%
21 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б
2:2
Б
0:5
Б
4:0
Б
1:3
Б
4:1
Б
0:3
Б
1:4
Б
0:1
Б
1:3
Б
4:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:2
К
3:2
Б
0:2
Б
6:1
Б
2:0
К
0:2
Б
1:2
Б
2:1
К
3:6
Б
3:5
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:1
К
1:5
Б
2:2
Б
4:1
Б
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 3 0.6
Мане Садио 3 (1) 0.6
Киммих Йозуа 2 0.4
Гнабри Серж 2 0.4
Сане Лерой 2 0.4
Мюллер Томас 1 0.2
Коман Кингсли 1 0.2
Павар Бенжамен 1 0.2
Де Лихт Маттайс 1 0.2
Gabriel Vidovic 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мвумпа Силас 1 0.2
Эндо Ватару 1 0.2
Фюрих Крис 1 0.2
Ахамада Науиру 1 0.2
Калайджич Саша 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киммих Йозуа 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Сане Лерой 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вагноман Жоша 1 1
Пеллегрино Матараццо 1 1
Соса Борна 2 0
Мавропанос Константинос 2 0
Пфайффер Лука 0 1
Ито Хироки 1 0
Каразор Атакан 1 0
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мвумпа Силас 1 0
Мийо Энцо 1 0
Мола Клинтон 1 0
Ахамада Науиру 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

13
2
10 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
1
50%
16-30
4
31%
1
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
4
12 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
6
38%
2
50%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
19%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
25%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1
Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0
Штуттгарт
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1
Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Арминия - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Фрайбург Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 17 - 3 11
4. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Майнц Заявка 5 3 1 1 5 - 5 10
6. Кёльн Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
7. Хоффенхайм Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
8. Боруссия М Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 2 1 11 - 11 8
10. Вердер Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
11. РБ Лейпциг Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12. Штуттгарт Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
13. Герта Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Аугсбург Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
15. Байер Л Заявка 5 1 0 4 6 - 9 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
17. Вольфсбург Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Боруссия М Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Хоффенхайм Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Бавария Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Кёльн Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Айнтрахт Фр Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. РБ Лейпциг Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Вердер Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
13. Герта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Майнц Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
16. Байер Л Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17. Аугсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Майнц Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 14 - 2 7
4. Вердер Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Кёльн Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
8. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
9. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Аугсбург Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Байер Л Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
12. Герта Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Штуттгарт Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Боруссия М Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Шальке 04 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Бохум Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Вольфсбург Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Штуттгарт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2022, осталось 2 дня 9 часов 12 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Бавария 97.2% (35)
    X 2.8% (1)
    Штуттгарт 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Штуттгарт
    17.50
    9.90
    7.80
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Бавария - Штуттгарт

    Исход игры
    Бавария
    97.2% (35)
    Ничья
    2.8% (1)
    Штуттгарт
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (20)
    Меньше
    44.44% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    30.56% (11)
    Нет
    69.44% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    41.7% (15)
    3:0 Бавария
    22.2% (8)
    3:1 Бавария
    19.4% (7)
    4:0 Бавария
    5.6% (2)
    5:1 Бавария
    5.6% (2)
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    Бавария
    Штуттгарт
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