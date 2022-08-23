Стадион: Альянц Арена
История личных встреч
Бавария
Штуттгарт
25 матчей
96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
24%
16%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
30 матчей
80%
10%
10%
24 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
36.7%
13.3%
15 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
70%
16.7%
13.3%
21 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|3
|0.6
|Мане Садио
|3 (1)
|0.6
|Киммих Йозуа
|2
|0.4
|Гнабри Серж
|2
|0.4
|Сане Лерой
|2
|0.4
|Мюллер Томас
|1
|0.2
|Коман Кингсли
|1
|0.2
|Павар Бенжамен
|1
|0.2
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.2
|Gabriel Vidovic
|0
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мвумпа Силас
|1
|0.2
|Эндо Ватару
|1
|0.2
|Фюрих Крис
|1
|0.2
|Ахамада Науиру
|1
|0.2
|Калайджич Саша
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киммих Йозуа
|2
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вагноман Жоша
|1
|1
|Пеллегрино Матараццо
|1
|1
|Соса Борна
|2
|0
|Мавропанос Константинос
|2
|0
|Пфайффер Лука
|0
|1
|Ито Хироки
|1
|0
|Каразор Атакан
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Мвумпа Силас
|1
|0
|Мийо Энцо
|1
|0
|Мола Клинтон
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
13
2
10 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
1
50%
16-30
4
31%
1
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
4
12 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
6
38%
2
50%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
19%
1
25%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
25%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1
Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0
Штуттгарт
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1
Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Арминия - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|17 - 3
|11
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|5.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 5
|10
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 11
|8
|10.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|15.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 9
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 12
|3
|17.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Бавария
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|Вердер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|13.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Майнц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|16.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Майнц
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 2
|7
|4.
|Вердер
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария - Штуттгарт
Исход игры
Бавария
97.2% (35)
Ничья
2.8% (1)
Штуттгарт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (20)
Меньше
44.44% (16)
Обе команды забьют
Да
30.56% (11)
Нет
69.44% (25)
Популярный счёт
2:0 Бавария
41.7% (15)
3:0 Бавария
22.2% (8)
3:1 Бавария
19.4% (7)
4:0 Бавария
5.6% (2)
5:1 Бавария
5.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!