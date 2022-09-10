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Германия: Бундеслига
2022-2023


Стадион:
Герта
2:2
Конец матча
Байер Л
0'
43' Желтая карточка
Сердар Суат
48' Желтая карточка
Шуньич Иван
0:1
49' Гол
Демирбай Керем
52' Желтая карточка
Арангис Чарлес
1:1
56' Гол
Сердар Суат
2:1
74' Гол
Рихтер Марко
2:2
79' Гол
Шик Патрик
86' Желтая карточка
Зельке Дейви
87' Желтая карточка
Sandro Schwarz
90'+6
Голы (видео). Чемпионат Германии...
2:2. Гол Патрика Шика (видео). Ч...
1:1. Гол Суата Сердара (видео). ...
0:1. Гол Керема Демирбая (видео)...

Ход матча

41'
 
Арангис Чарлес
Паласиос Эксекиэль
43'
Сердар Суат
 
48'
Шуньич Иван
 
49'
0:1
Демирбай Керем
52'
 
Арангис Чарлес
56'
Сердар Суат
(Эджуке Чидера)
1:1
66'
 
Амири Надим
Гложек Адам
67'
Бутьюс Жан-Поль
Сердар Суат
 
67'
Рихтер Марко
Эджуке Чидера
 
74'
Рихтер Марко
2:1
76'
 
Азмун Сердар
Демирбай Керем
76'
 
Андрих Роберт
Хадсон-Одои Каллум
76'
 
Коссуну Одилон
Фримпонг Жереми
79'
2:2
Шик Патрик
(Андрих Роберт)
81'
Зельке Дейви
Канга Вилфрид
 
81'
Дордой Мартон
Лукебакио Доди
 
86'
Зельке Дейви
 
87'
Sandro Schwarz
 
90'
Дарида Владимир
Тусар Люка
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбола.Ру"
Прогнозы 122
Герта 14.8% (18)
X 32.8% (40)
Байер Л 52.5% (64)
0
выиграет Байер Л, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
5
Уремович
Филип
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
29
Тусар
Люка
34
Шуньич
Иван
8
Сердар
Суат
14
Лукебакио
Доди
18
Канга
Вилфрид
40
Эджуке
Чидера
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
25
Паласиос
Эксекиэль
10
Демирбай
Керем
19
Диаби
Мусса
23
Гложек
Адам
17
Хадсон-Одои
Каллум
14
Шик
Патрик
Герта
4-3-3
Байер Л
4-2-3-1

История личных встреч

Герта
Байер Л

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

26 матчей

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

Б
2:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:5
Б
3:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:6
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
4:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
3:3
Б
3:3
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:2
Б
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 2 0.33
Рихтер Марко 2 0.33
Сердар Суат 2 0.33
Йоветич Стеван 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Зельке Дейви 0 0
Эджуке Чидера 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирбай Керем 2 0.33
Шик Патрик 2 0.33
Фримпонг Жереми 2 0.33
Арангис Чарлес 1 0.17
Паласиос Эксекиэль 1 0.17
Андрих Роберт 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Диаби Мусса 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 3 1
Шуньич Иван 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Сердар Суат 2 0
Зельке Дейви 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Рихтер Марко 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баккер Митчел 2 1
Инкапье Пьеро 2 1
Та Джонатан 2 0
Градецки Лукаш 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Андрих Роберт 1 0
Азмун Сердар 1 0
Амири Надим 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Диаби Мусса 1 0
Фримпонг Жереми 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
4
50%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аугсбург - Герта 0:2 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1
Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Боруссия Д - Герта 2:1 Герта - Майнц 1:2 Арминия - Герта 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0
Байер Л
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3
Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Бохум - Байер Л 0:0 Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
2. Хоффенхайм Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
3. Бавария Заявка 6 3 3 0 19 - 5 12
4. Боруссия Д Заявка 6 4 0 2 8 - 7 12
5. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
6. Майнц Заявка 6 3 1 2 6 - 9 10
7. Кёльн Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
8. Боруссия М Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9. Вердер Заявка 6 2 2 2 12 - 11 8
10. Айнтрахт Фр Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
11. РБ Лейпциг Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12. Аугсбург Заявка 6 2 0 4 4 - 10 6
13. Шальке 04 1:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 12 6
14. Штуттгарт Заявка 6 0 5 1 6 - 7 5
15. Герта Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
17. Байер Л Заявка 6 1 1 4 8 - 11 4
18. Бохум 0:1 Заявка 6 0 0 6 3 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. РБ Лейпциг Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Боруссия М Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Бавария Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Кёльн Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
9. Шальке 04 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 8 4
10. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Герта Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Вердер Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
15. Майнц Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Байер Л Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17. Аугсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18. Бохум 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Майнц Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 14 - 2 7
4. Вердер Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Аугсбург Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
7. Кёльн Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
8. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
9. Байер Л Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
11. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12. Герта Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Вольфсбург Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Штуттгарт Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Боруссия М Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Шальке 04 1:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Бохум 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Унион Берлин Бекер Шеральдо 5 0 2
2. Вердер Фуллкруг Никлас 5 2 0
3. Бавария Мусиала Джамал 4 0 1
4. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 1 0
5. Фрайбург Грегорич Михаэль 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Герта Уремович Филип 3 1
2. Айнтрахт Фр Соу Джибриль 4 0
3. Вердер Пипер Амос 4 0
4. Байер Л Баккер Митчел 2 1
5. Байер Л Инкапье Пьеро 2 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Герта: 46%, Байер Л: 54%.
  • Офсайд
    95'
    Удар от ворот произведет Герта
  • 95'
    Зельке Дейви ослабляет давление, выбив мяч.
  • Угловой
    95'
    Арангис Чарлес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Кемпф Марк-Оливер успешно блокирует удар.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Герта 14.8% (18)
    X 32.8% (40)
    Байер Л 52.5% (64)
    0
    выиграет Байер Л, со счетом 1:2
    да
    Arii #
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    Новости от "Евро-Футбола.Ру"
    Где смотреть матч Герта 2:2 Байер Л онлайн

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    Прогнозы на матч Герта 2:2 Байер Л

    Исход игры
    Герта
    14.8% (18)
    Ничья
    32.8% (40)
    Байер Л
    52.5% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.39% (62)
    Меньше
    45.61% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    86.84% (99)
    Нет
    13.16% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    34.4% (42)
    1:1 Ничья
    30.3% (37)
    2:1 Герта
    9.8% (12)
    0:1 Байер Л
    5.7% (7)
    0:2 Байер Л
    3.3% (4)
    1:0 Герта
    3.3% (4)
    2:3 Байер Л
    2.5% (3)
    1:3 Байер Л
    1.6% (2)
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