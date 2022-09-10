Стадион: Олимпиаштадион
0'
43' Желтая карточкаСердар Суат
48' Желтая карточкаШуньич Иван
0:1
49' ГолДемирбай Керем
52' Желтая карточкаАрангис Чарлес
1:1
56' ГолСердар Суат
2:1
74' ГолРихтер Марко
2:2
79' ГолШик Патрик
86' Желтая карточкаЗельке Дейви
87' Желтая карточкаSandro Schwarz
90'+6
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Ход матча
43'
48'
49'
0:1
52'
56'
1:1
74'
2:1
79'
2:2
86'
87'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
29
Тусар
Люка
34
Шуньич
Иван
19
Диаби
Мусса
23
Гложек
Адам
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
34 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Рихтер МаркоНападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
23 Гложек АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Герта
Байер Л
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
26 матчей
34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|2
|0.33
|Рихтер Марко
|2
|0.33
|Сердар Суат
|2
|0.33
|Йоветич Стеван
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Зельке Дейви
|0
|0
|Эджуке Чидера
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирбай Керем
|2
|0.33
|Шик Патрик
|2
|0.33
|Фримпонг Жереми
|2
|0.33
|Арангис Чарлес
|1
|0.17
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0.17
|Андрих Роберт
|0
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
|Диаби Мусса
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уремович Филип
|3
|1
|Шуньич Иван
|3
|0
|Sandro Schwarz
|2
|0
|Сердар Суат
|2
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Лукебакио Доди
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баккер Митчел
|2
|1
|Инкапье Пьеро
|2
|1
|Та Джонатан
|2
|0
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Андрих Роберт
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Амири Надим
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Фримпонг Жереми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
4
50%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
13%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аугсбург - Герта 0:2 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1
Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Боруссия Д - Герта 2:1 Герта - Майнц 1:2 Арминия - Герта 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0
Байер Л
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3
Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Бохум - Байер Л 0:0 Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|2.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|19 - 5
|12
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 7
|12
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|6.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|7.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 11
|8
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|13.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 12
|6
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|6 - 7
|5
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|18.
|Бохум
|0:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Бавария
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|9.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Вердер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|15.
|Майнц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Бохум
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Майнц
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 2
|7
|4.
|Вердер
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|9.
|Байер Л
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Бохум
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|5
|0
|2
|2.
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|5
|2
|0
|3.
|Бавария
|Мусиала Джамал
|4
|0
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|1
|0
|5.
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Герта
|Уремович Филип
|3
|1
|2.
|Айнтрахт Фр
|Соу Джибриль
|4
|0
|3.
|Вердер
|Пипер Амос
|4
|0
|4.
|Байер Л
|Баккер Митчел
|2
|1
|5.
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2
|1
Прогнозы на матч Герта 2:2 Байер Л
Исход игры
Герта
14.8% (18)
Ничья
32.8% (40)
Байер Л
52.5% (64)
Тотал 2.5
Больше
54.39% (62)
Меньше
45.61% (52)
Обе команды забьют
Да
86.84% (99)
Нет
13.16% (15)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
34.4% (42)
1:1 Ничья
30.3% (37)
2:1 Герта
9.8% (12)
0:1 Байер Л
5.7% (7)
0:2 Байер Л
3.3% (4)
1:0 Герта
3.3% (4)
2:3 Байер Л
2.5% (3)
1:3 Байер Л
1.6% (2)
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