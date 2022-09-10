Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Рефери не любит споров - именно за это Сандро Шварц сейчас получил желтую

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Матч возобновлен

44' Арангис Чарлес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Сердар Суат совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

43' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Герта

41' Оооо... вот это был удар! Демирбай Керем должен был забить с этой позиции.

41' Демирбай Керем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Диаби Мусса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Жереми Фримпонг ослабляет давление, выбив мяч.

39' Жереми Фримпонг наказан за толчок Эджуке Чидера

37' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Оооо... вот это был удар! Лукебакио Доди должен был забить с этой позиции.

37' Сантиметры! Удар с лета нанес Лукебакио Доди , но попал в штангу!

37' Лукебакио Доди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

34' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Жереми Фримпонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Игра в одни ворота сейчас. Байер Л доминирует и владеет мячом

26' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Хорошую попытку сделал Гложек Адам . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Жереми Фримпонг из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Герта

23' Демирбай Керем не смог попасть в створ ударом издали

23' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Пьеро Инкапье выиграл воздушное противоборство у Тусар Люка

21' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Лукебакио Доди не смог попасть в створ ударом издали

20' Пьеро Инкапье успешно блокирует удар.

19' Пьеро Инкапье ошибается в защите.

19' Хорошую попытку сделал Тусар Люка . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Демирбай Керем навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Демирбай Керем навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Шик Патрик нанес удар головой, но Оливер Кристенсен спокойно отбил мяч.

12' Демирбай Керем создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Паласиос Эксекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Оооо... вот это был удар! Лукебакио Доди должен был забить с этой позиции.

4' Платтенхардт Марвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Платтенхардт Марвин из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Тапсоба Эдмон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Герта начинает с центра поля