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Германия: Бундеслига
2022-2023


Стадион:
Айнтрахт Фр
0:1
Конец матча
Вольфсбург
0'
10' Желтая карточка
Отавио Пауло
16' Желтая карточка
Соу Джибриль
52' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
0:1
60' Гол
Лакруа Максанс
62' Желтая карточка
Тута
86' Желтая карточка
Нмеча Лукас
90' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
90'+6

Ход матча

10'
 
Отавио Пауло
16'
Соу Джибриль
 
52'
 
Сванберг Маттиас
60'
0:1
Лакруа Максанс
(Брекало Йосип)
62'
Тута
 
64'
 
Гилавоги Жошуа
Франич Бартол
64'
Линдстрём Йеспер
Камада Даити
 
64'
Аларио Лукас
Борре Рафаэль
 
79'
 
Мармуш Омар
Вальдшмидт Лука
79'
 
Нмеча Феликс
Сванберг Маттиас
82'
Алиду Фариде
Кнауфф Ансгар
 
86'
 
Нмеча Лукас
89'
 
Герхардт Янник
Брекало Йосип
90'
 
Арнольд Максимилиан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбола.Ру"
Прогнозы 120
Айнтрахт Фр 69.2% (83)
X 18.3% (22)
Вольфсбург 12.5% (15)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Трапп
Кевин
36
Кнауфф
Ансгар
35
Тута
2
Н'Дика
Эван
33
Пеллегрини
Лука
6
Якич
Кристиян
27
Гётце
Марио
8
Соу
Джибриль
9
Коло-Муани
Рандаль
19
Борре
Рафаэль
15
Камада
Даити
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
5
Ван
де
Вен
Микки
6
Отавио
Пауло
32
Сванберг
Маттиас
27
Арнольд
Максимилиан
38
Франич
Бартол
14
Брекало
Йосип
10
Нмеча
Лукас
7
Вальдшмидт
Лука
Айнтрахт Фр
4-3-3
Вольфсбург
4-4-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Вольфсбург

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 8 побед

29 матчей

20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

13.8%
58.6%
27.6%
4 победы 17 ничьих 8 побед

История матчей

Б
0:2
Б
1:1
Б
4:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
0:2
ТМК
3:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:3
Б
0:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
3:2
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
2:2
Б
2:3
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 3 0.5
Коло-Муани Рандаль 2 0.33
Роде Себастьян 1 0.17
Тута 1 0.17
Гётце Марио 1 0.17
Соу Джибриль 1 0.17
Линдстрём Йеспер 1 0.17
Борре Рафаэль 1 (1) 0.17
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Лукас 3 0.5
Гилавоги Жошуа 1 0.17
Лакруа Максанс 1 0.17
Сванберг Маттиас 0 0
Брекало Йосип 0 0
Виммер Патрик 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибриль 4 0
Тута 1 0
Трапп Кевин 1 0
Костич Филип 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 2 0
Сванберг Маттиас 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Ван де Вен Микки 2 0
Отавио Пауло 2 0
Мармуш Омар 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
9%
2
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Пропущено

12
9
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
4
33%
1
11%
1-15
2
17%
3
33%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1
Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбург - Кёльн 2:4 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Бавария - Вольфсбург 2:0
Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Вольфсбург - Арминия 4:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Фрайбург - Вольфсбург 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
2. Хоффенхайм Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
3. Бавария Заявка 6 3 3 0 19 - 5 12
4. Боруссия Д Заявка 6 4 0 2 8 - 7 12
5. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
6. Майнц Заявка 6 3 1 2 6 - 9 10
7. Кёльн Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
8. Боруссия М Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9. Вердер Заявка 6 2 2 2 12 - 11 8
10. Айнтрахт Фр Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
11. РБ Лейпциг Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12. Аугсбург Заявка 6 2 0 4 4 - 10 6
13. Шальке 04 1:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 12 6
14. Штуттгарт Заявка 6 0 5 1 6 - 7 5
15. Герта Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
17. Байер Л Заявка 6 1 1 4 8 - 11 4
18. Бохум 0:1 Заявка 6 0 0 6 3 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. РБ Лейпциг Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Боруссия М Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Бавария Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Кёльн Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
9. Шальке 04 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 8 4
10. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Герта Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Вердер Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
15. Майнц Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Байер Л Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17. Аугсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18. Бохум 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Майнц Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 14 - 2 7
4. Вердер Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Аугсбург Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
7. Кёльн Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
8. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
9. Байер Л Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
11. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12. Герта Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Вольфсбург Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Штуттгарт Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Боруссия М Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Шальке 04 1:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Бохум 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Унион Берлин Бекер Шеральдо 5 0 2
2. Вердер Фуллкруг Никлас 5 2 0
3. Бавария Мусиала Джамал 4 0 1
4. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 1 0
5. Фрайбург Грегорич Михаэль 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Герта Уремович Филип 3 1
2. Айнтрахт Фр Соу Джибриль 4 0
3. Вердер Пипер Амос 4 0
4. Байер Л Баккер Митчел 2 1
5. Байер Л Инкапье Пьеро 2 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
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    Прогнозы 120
    Айнтрахт Фр 69.2% (83)
    X 18.3% (22)
    Вольфсбург 12.5% (15)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    да
    Arii #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:1 Вольфсбург

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    69.2% (83)
    Ничья
    18.3% (22)
    Вольфсбург
    12.5% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.6% (73)
    Меньше
    35.4% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    76.99% (87)
    Нет
    23.01% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    42.5% (51)
    1:1 Ничья
    13.3% (16)
    1:0 Айнтрахт Фр
    10% (12)
    1:2 Вольфсбург
    9.2% (11)
    2:0 Айнтрахт Фр
    8.3% (10)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:1 Вольфсбург
    1.7% (2)
    3:0 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
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