Стадион: Дойче банк Парк
0:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаОтавио Пауло
16' Желтая карточкаСоу Джибриль
52' Желтая карточкаСванберг Маттиас
0:1
60' ГолЛакруа Максанс
62' Желтая карточкаТута
86' Желтая карточкаНмеча Лукас
90' Желтая карточкаАрнольд Максимилиан
90'+6
Ход матча
10'
16'
52'
60'
0:1
62'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
10 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
35
Тута
27
Гётце
Марио
15
Камада
Даити
20
Баку
Ридле
10
Нмеча
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Камада ДаитиНападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Алиду ФаридеПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Аларио ЛукасНападающий
-
28 Marcel Wenig
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Мармуш ОмарНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Вольфсбург
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 8 побед
29 матчей
20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
13.8%
58.6%
27.6%
4 победы 17 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камада Даити
|3
|0.5
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.33
|Роде Себастьян
|1
|0.17
|Тута
|1
|0.17
|Гётце Марио
|1
|0.17
|Соу Джибриль
|1
|0.17
|Линдстрём Йеспер
|1
|0.17
|Борре Рафаэль
|1 (1)
|0.17
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нмеча Лукас
|3
|0.5
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.17
|Лакруа Максанс
|1
|0.17
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Виммер Патрик
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибриль
|4
|0
|Тута
|1
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|2
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Ван де Вен Микки
|2
|0
|Отавио Пауло
|2
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Баку Ридле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
9%
2
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Пропущено
12
9
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
4
33%
1
11%
1-15
2
17%
3
33%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1
Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбург - Кёльн 2:4 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Бавария - Вольфсбург 2:0
Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Вольфсбург - Арминия 4:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Фрайбург - Вольфсбург 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|2.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|19 - 5
|12
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 7
|12
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|6.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|7.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 11
|8
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|13.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 12
|6
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|6 - 7
|5
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|18.
|Бохум
|0:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Бавария
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|9.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Вердер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|15.
|Майнц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Бохум
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Майнц
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 2
|7
|4.
|Вердер
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|9.
|Байер Л
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Бохум
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|5
|0
|2
|2.
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|5
|2
|0
|3.
|Бавария
|Мусиала Джамал
|4
|0
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|1
|0
|5.
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Герта
|Уремович Филип
|3
|1
|2.
|Айнтрахт Фр
|Соу Джибриль
|4
|0
|3.
|Вердер
|Пипер Амос
|4
|0
|4.
|Байер Л
|Баккер Митчел
|2
|1
|5.
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2
|1
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:1 Вольфсбург
Исход игры
Айнтрахт Фр
69.2% (83)
Ничья
18.3% (22)
Вольфсбург
12.5% (15)
Тотал 2.5
Больше
64.6% (73)
Меньше
35.4% (40)
Обе команды забьют
Да
76.99% (87)
Нет
23.01% (26)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
42.5% (51)
1:1 Ничья
13.3% (16)
1:0 Айнтрахт Фр
10% (12)
1:2 Вольфсбург
9.2% (11)
2:0 Айнтрахт Фр
8.3% (10)
2:2 Ничья
3.3% (4)
0:1 Вольфсбург
1.7% (2)
3:0 Айнтрахт Фр
1.7% (2)
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