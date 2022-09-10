Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Вольфсбург

88' Удар от ворот произведет Вольфсбург

88' Аларио Лукас нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

88' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Линдстрём Йеспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Нмеча Лукас получает желтую карточку за неспортивное поведение

84' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

83' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

82' Ох, нехорошо это выглядит. Ван де Вен Микки получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Матч возобновлен

81' Ван де Вен Микки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

80' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Тактическая замена. Сванберг Маттиас уходит с поля и его заменяет Феликс Нмеча

78' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

78' Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

78' Линдстрём Йеспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

74' Идет дождь, трудные условия для игроков.

73' Матч возобновится спорным мячом

72' Коло-Муани Рандаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Команда Вольфсбург довольна результатом к этому моменту.

69' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

68' Удар от ворот произведет Вольфсбург

68' Брекало Йосип из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

65' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

63' Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Тута - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

61' Команда Вольфсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

56' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Вольфсбург

54' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

53' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

51' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

50' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Вольфсбург

47' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля