Стадион: Виталити
История личных встреч
Борнмут
Брайтон
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|1
|0.17
|Мур Киффер
|1
|0.17
|Биллинг Филип
|1
|0.17
|Хефферсон Лерма
|1
|0.17
|Энтони Джейдон
|1
|0.17
|Келли Ллойд
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макаллистер Алексис
|4 (3)
|0.67
|Гросс Паскаль
|3
|0.5
|Троссар Леандро
|2
|0.33
|Кайседо Мойсес
|1
|0.17
|Уэлбек Данни
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|4
|0
|Нето Мурара
|2
|0
|Мефам Крис
|2
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Биллинг Филип
|1
|0
|Стэйси Джек
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|3
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
13
3
10 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
15%
2
67%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
6
46%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
7
12
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
5
42%
61-75
3
43%
1
8%
76-90
Пропущено
16
4
12 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
4
25%
2
50%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
38%
1
25%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2
Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3 Борнмут - Фулхэм 1:1 Ковентри - Борнмут 0:3 Борнмут - Мидлсбро 0:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Вест Бромвич - Борнмут 2:0
Брайтон
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3
Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 6
|14
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|4.
|Брайтон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 8
|12
|6.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 6
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 9
|9
|9.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|13.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 18
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|19.
|Эвертон
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|20.
|Лестер
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|6.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|18.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|19.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 4
|6
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 15
|3
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 11
|0
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Прогнозы на матч Борнмут - Брайтон
Исход игры
Борнмут
35.5% (11)
Ничья
29% (9)
Брайтон
35.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
50% (15)
Меньше
50% (15)
Обе команды забьют
Да
76.67% (23)
Нет
23.33% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.8% (8)
1:2 Брайтон
25.8% (8)
2:1 Борнмут
22.6% (7)
1:0 Борнмут
9.7% (3)
0:1 Брайтон
6.5% (2)
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