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Англия: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Борнмут
 
Позже
Брайтон

История личных встреч

Борнмут
Брайтон

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
К
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
КЛ
1:0
ПЛ
2:1
Ч
0:2
Ч
3:2
Ч
1:1
Ч
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 1 0.17
Мур Киффер 1 0.17
Биллинг Филип 1 0.17
Хефферсон Лерма 1 0.17
Энтони Джейдон 1 0.17
Келли Ллойд 0 0
Кук Льюис 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макаллистер Алексис 4 (3) 0.67
Гросс Паскаль 3 0.5
Троссар Леандро 2 0.33
Кайседо Мойсес 1 0.17
Уэлбек Данни 0 0
Мвепу Энок 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 4 0
Нето Мурара 2 0
Мефам Крис 2 0
Пирсон Бен 1 0
Биллинг Филип 1 0
Стэйси Джек 1 0
Земура Джордан 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 3 0
Уэбстер Адам 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Эступиньян Первис 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

13
3
10 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
15%
2
67%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
6
46%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

7
12
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
5
42%
61-75
3
43%
1
8%
76-90

Пропущено

16
4
12 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
4
25%
2
50%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
38%
1
25%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2
Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3 Борнмут - Фулхэм 1:1 Ковентри - Борнмут 0:3 Борнмут - Мидлсбро 0:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Вест Бромвич - Борнмут 2:0
Брайтон
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3
Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 2 0 20 - 6 14
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
4. Брайтон Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 0 2 8 - 8 12
6. Челси Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Ливерпуль Заявка 6 2 3 1 15 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 15 - 9 9
9. Лидс Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10. Фулхэм Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11. Ньюкасл Заявка 6 1 4 1 7 - 6 7
12. Саутгемптон Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
13. Борнмут Заявка 6 2 1 3 5 - 18 7
14. Вулверхэмптон Заявка 6 1 3 2 3 - 4 6
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
17. Астон Вилла Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
18. Ноттингем Форест Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
19. Эвертон Заявка 6 0 4 2 4 - 6 4
20. Лестер Заявка 6 0 1 5 8 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2. Тоттенхэм Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
4. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
5. Брентфорд Заявка 3 2 1 0 10 - 3 7
6. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
9. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
10. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
11. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Вулверхэмптон Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Ноттингем Форест Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
18. Эвертон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
4. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Манчестер Сити Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
7. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
8. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
9. Борнмут Заявка 3 1 0 2 3 - 15 3
10. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
12. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Фулхэм Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
19. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20. Лестер Заявка 3 0 0 3 5 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2022, осталось 2 дня 9 часов 42 минуты.

    Главный судья: Кавана Крис

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Борнмут 35.5% (11)
    X 29% (9)
    Брайтон 35.5% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Брайтон
    5.30
    3.70
    3.55
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Борнмут - Брайтон

    Исход игры
    Борнмут
    35.5% (11)
    Ничья
    29% (9)
    Брайтон
    35.5% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (15)
    Меньше
    50% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    76.67% (23)
    Нет
    23.33% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.8% (8)
    1:2 Брайтон
    25.8% (8)
    2:1 Борнмут
    22.6% (7)
    1:0 Борнмут
    9.7% (3)
    0:1 Брайтон
    6.5% (2)
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