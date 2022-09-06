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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Манчестер Сити
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 31
Манчестер Сити 96.8% (30)
X 3.2% (1)
Тоттенхэм 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Тоттенхэм
5.50
5.70
8.20
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Манчестер Сити
Тоттенхэм

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.9%
36.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 13 побед

35 матчей

48.6%
8.6%
42.8%
17 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

42.9%
34.3%
22.8%
15 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
КЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ЛЧ
4:3
ЛЧ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
МКЧ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
КC
0:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 10 (1) 1.67
Силва Бернарду 2 0.33
Гюндоган Илкай 2 0.33
Альварес Хулиан 2 0.33
Де Брёйне Кевин 1 0.17
Фоден Фил 1 0.17
Канселу Жоау 1 0.17
Родри Эрнандес 0 0
Стоунс Джон 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 5 0.83
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.33
Кулушевски Деян 1 0.17
Дайер Эрик 1 0.17
Сессеньон Райан 1 0.17
Перишич Иван 0 0
Ришарлисон 0 0
Сон Хын Мин 0 0
Дэвис Бен 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 2 0
Стоунс Джон 1 0
Фоден Фил 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Конте 1 1
Кейн Гарри 2 0
Бентанкур Родриго 2 0
Ришарлисон 2 0
Биссума Ив 2 0
Перишич Иван 1 0
Дэвис Бен 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Ромеро Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
4
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
14%
1
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
25%
61-75
2
14%
2
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

20
10
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
3
15%
1
10%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
5
25%
4
40%
61-75
2
10%
2
20%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2
Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 2 0 20 - 6 14
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
4. Брайтон Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 0 2 8 - 8 12
6. Челси Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Ливерпуль Заявка 6 2 3 1 15 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 15 - 9 9
9. Лидс Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10. Фулхэм Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11. Ньюкасл Заявка 6 1 4 1 7 - 6 7
12. Саутгемптон Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
13. Борнмут Заявка 6 2 1 3 5 - 18 7
14. Вулверхэмптон Заявка 6 1 3 2 3 - 4 6
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
17. Астон Вилла Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
18. Ноттингем Форест Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
19. Эвертон Заявка 6 0 4 2 4 - 6 4
20. Лестер Заявка 6 0 1 5 8 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2. Тоттенхэм Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
4. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
5. Брентфорд Заявка 3 2 1 0 10 - 3 7
6. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
9. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
10. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
11. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Вулверхэмптон Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Ноттингем Форест Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
18. Эвертон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
4. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Манчестер Сити Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
7. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
8. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
9. Борнмут Заявка 3 1 0 2 3 - 15 3
10. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
12. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Фулхэм Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
19. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20. Лестер Заявка 3 0 0 3 5 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2022, осталось 2 дня 12 часов 12 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Манчестер Сити 96.8% (30)
    X 3.2% (1)
    Тоттенхэм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Тоттенхэм
    5.50
    5.70
    8.20
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Тоттенхэм

    Исход игры
    Манчестер Сити
    96.8% (30)
    Ничья
    3.2% (1)
    Тоттенхэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.67% (26)
    Меньше
    13.33% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    86.67% (26)
    Нет
    13.33% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    54.8% (17)
    3:2 Манчестер Сити
    16.1% (5)
    3:1 Манчестер Сити
    12.9% (4)
    2:0 Манчестер Сити
    9.7% (3)
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    Тоттенхэм
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