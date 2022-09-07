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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Фулхэм
 
Позже
Челси
Прогнозы 43
Фулхэм 4.7% (2)
X 11.6% (5)
Челси 83.7% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Челси
4.52
4.00
3.90
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Фулхэм
Челси

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

5.6%
33.3%
61.1%
1 победа 6 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
КC
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 6 (1) 1
Рид Бобби 1 0.17
Пальинья Жоау 1 0.17
Тете Кенни 0 0
Кебано Нескенс 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Перейра Андреас 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 3 0.5
Чилуэлл Бен 1 0.17
Джеймс Рис II 1 0.17
Кулибали Калиду 1 0.17
Хаверц Кай 1 0.17
Жоржиньо II 1 (1) 0.17
Кукурелья Марк 0 0
Силва Тьяго 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 4 0
Рид Бобби 3 0
Тете Кенни 3 0
Митрович Александар 2 0
Рид Харрисон 2 0
Робинсон Энтони 2 0
Мбабу Кевин 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 3 0
Джеймс Рис II 3 0
Кулибали Калиду 1 1
Галлахер Конор 1 1
Томас Тухель 1 1
Кукурелья Марк 2 0
Стерлинг Рахим 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
3
50%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
3
75%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Пропущено

10
9
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
4
44%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0
Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Борнмут - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Престон Норт Энд 3:0 Дерби - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ковентри 1:3 Мидлсбро - Фулхэм 0:1 КПР - Фулхэм 0:2
Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1
Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 2 0 20 - 6 14
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
4. Брайтон Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 0 2 8 - 8 12
6. Челси Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Ливерпуль Заявка 6 2 3 1 15 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 15 - 9 9
9. Лидс Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10. Фулхэм Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11. Ньюкасл Заявка 6 1 4 1 7 - 6 7
12. Саутгемптон Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
13. Борнмут Заявка 6 2 1 3 5 - 18 7
14. Вулверхэмптон Заявка 6 1 3 2 3 - 4 6
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
17. Астон Вилла Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
18. Ноттингем Форест Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
19. Эвертон Заявка 6 0 4 2 4 - 6 4
20. Лестер Заявка 6 0 1 5 8 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2. Тоттенхэм Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
4. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
5. Брентфорд Заявка 3 2 1 0 10 - 3 7
6. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
9. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
10. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
11. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Вулверхэмптон Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Ноттингем Форест Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
18. Эвертон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
4. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Манчестер Сити Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
7. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
8. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
9. Борнмут Заявка 3 1 0 2 3 - 15 3
10. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
12. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Фулхэм Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
19. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20. Лестер Заявка 3 0 0 3 5 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2022, осталось 2 дня 7 часов 11 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Фулхэм 4.7% (2)
    X 11.6% (5)
    Челси 83.7% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Челси
    4.52
    4.00
    3.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Фулхэм - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Фулхэм - Челси

    Исход игры
    Фулхэм
    4.7% (2)
    Ничья
    11.6% (5)
    Челси
    83.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (32)
    Меньше
    20% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    82.5% (33)
    Нет
    17.5% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    55.8% (24)
    0:2 Челси
    9.3% (4)
    1:3 Челси
    9.3% (4)
    0:1 Челси
    7% (3)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
    2:1 Фулхэм
    4.7% (2)
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    Фулхэм
    Челси
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