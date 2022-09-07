Стадион: Крэйвен Коттедж
История личных встреч
Фулхэм
Челси
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
5.6%
33.3%
61.1%
1 победа 6 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|6 (1)
|1
|Рид Бобби
|1
|0.17
|Пальинья Жоау
|1
|0.17
|Тете Кенни
|0
|0
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Перейра Андреас
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|3
|0.5
|Чилуэлл Бен
|1
|0.17
|Джеймс Рис II
|1
|0.17
|Кулибали Калиду
|1
|0.17
|Хаверц Кай
|1
|0.17
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.17
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Силва Тьяго
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|4
|0
|Рид Бобби
|3
|0
|Тете Кенни
|3
|0
|Митрович Александар
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Робинсон Энтони
|2
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|3
|0
|Джеймс Рис II
|3
|0
|Кулибали Калиду
|1
|1
|Галлахер Конор
|1
|1
|Томас Тухель
|1
|1
|Кукурелья Марк
|2
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
3
50%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
3
75%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Пропущено
10
9
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
4
44%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0
Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Борнмут - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Престон Норт Энд 3:0 Дерби - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ковентри 1:3 Мидлсбро - Фулхэм 0:1 КПР - Фулхэм 0:2
Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1
Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 6
|14
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|4.
|Брайтон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 8
|12
|6.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 6
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 9
|9
|9.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|13.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 18
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|19.
|Эвертон
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|20.
|Лестер
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|6.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|18.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|19.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 4
|6
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 15
|3
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 11
|0
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Прогнозы на матч Фулхэм - Челси
Исход игры
Фулхэм
4.7% (2)
Ничья
11.6% (5)
Челси
83.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
80% (32)
Меньше
20% (8)
Обе команды забьют
Да
82.5% (33)
Нет
17.5% (7)
Популярный счёт
1:2 Челси
55.8% (24)
0:2 Челси
9.3% (4)
1:3 Челси
9.3% (4)
0:1 Челси
7% (3)
2:2 Ничья
4.7% (2)
2:1 Фулхэм
4.7% (2)
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