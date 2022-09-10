Стадион: Гоффертштадион
1:1
Конец матча
0'
55' Желтая карточкаДуарте Дерой
0:1
71' ГолОзьякуп Огузхан
76' Желтая карточкаФерати Арианит
85' Желтая карточкаЭрдоган Доган
87' Желтая карточкаОзьякуп Огузхан
90' Вторая желтая карточкаЭрдоган Доган
90' Желтая карточкаСиовас Димитрис
1:1
90' ГолМаркеш Педру
90'+9
Ход матча
55'
71'
0:1
76'
85'
87'
90'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
13 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 23
-
0 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
28
Ван
Рой
Барт
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
11
Гладон
Пол
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
85 Эмбало УмаруНападающий
-
-
Главный тренер: Dominik Vergoossen
История личных встреч
НЕК Неймеген
Фортуна Ситтард
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таннан Уссама
|1
|0.17
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.17
|Маркеш Педру
|1
|0.17
|Брюин Джорди
|1
|0.17
|Маркес Иван
|1
|0.17
|Тавшан Элаис
|1
|0.17
|Ibrahim Cissoko
|1
|0.17
|Шоне Лассе
|0
|0
|Димата Ландри
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|4 (2)
|0.67
|Гладон Пол
|1
|0.17
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.17
|Гут Родриго
|1
|0.17
|Tijjani Noslin
|1
|0.17
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Кордоба Иньиго
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
|Дуарте Дерой
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таннан Уссама
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрдоган Доган
|2
|1
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|Ферати Арианит
|3
|0
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|Дуарте Дерой
|2
|0
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Озьякуп Огузхан
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
1
50%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90
Пропущено
2
11
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
57%
4
50%
76-90
Пропущено
5
17
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
20%
4
24%
46-60
2
40%
3
18%
61-75
1
20%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4
НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0
Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0
|6
|6
|0
|0
|18 - 3
|18
|2.
|Фейеноорд
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|3.
|АЗ Алкмаар
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Твенте
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|5.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|23 - 7
|12
|6.
|Херенвен
|0:2
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Спарта Роттердам
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|9.
|Ваалвейк
|5
|1
|3
|1
|10 - 8
|6
|10.
|Эксельсиор
|5
|2
|0
|3
|8 - 16
|6
|11.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|12.
|Гронинген
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|13.
|Камбюр
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Витесс
|5
|1
|1
|3
|6 - 14
|4
|15.
|Эммен
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|16.
|Волендам
|6
|1
|1
|4
|7 - 20
|4
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|0
|5
|8 - 15
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|1
|5
|8 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|2.
|Твенте
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|11 - 2
|6
|4.
|Херенвен
|0:2
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Ваалвейк
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|8.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Эксельсиор
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|11.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|12.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|НЕК Неймеген
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|6 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Аякс
|2:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|12 - 5
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Херенвен
|0:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|8.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|9.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Твенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Витесс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Эксельсиор
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|14.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Волендам
|3
|0
|1
|2
|3 - 13
|1
|17.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|18.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСВ
|Гакпо Коди
|6
|1
|3
|2.
|ПСВ
|Симонс Хави
|6
|0
|2
|3.
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|0
|0
|4.
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|5
|1
|0
|5.
|Утрехт
|Дост Бас
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|2
|1
|2.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|3.
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|3
|0
|4.
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|3
|0
|5.
|Витесс
|Тронстад Сондре
|1
|1