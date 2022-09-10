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Голландия: Эредивизие
2022-2023


Стадион:
НЕК Неймеген
1:1
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
55' Желтая карточка
Дуарте Дерой
0:1
71' Гол
Озьякуп Огузхан
76' Желтая карточка
Ферати Арианит
85' Желтая карточка
Эрдоган Доган
87' Желтая карточка
Озьякуп Огузхан
90' Вторая желтая карточка
Эрдоган Доган
90' Желтая карточка
Сиовас Димитрис
1:1
90' Гол
Маркеш Педру
90'+9

Ход матча

37'
 
Вита Реми
Tijjani Noslin
46'
 
Сёнтьенс Матс
Кордоба Иньиго
55'
 
Дуарте Дерой
62'
Ibrahim Cissoko
Дуэлунд Миккель
 
62'
 
Озьякуп Огузхан
Пинту Иву
71'
0:1
Озьякуп Огузхан
(Йилмаз Бурак)
76'
 
Ферати Арианит
80'
 
Эрдоган Доган
Гладон Пол
80'
 
Янссен Рул
Ферати Арианит
81'
Маттссон Магнус
Пропер Дирк
 
81'
Маркеш Педру
Эль-Каруани Суфьян
 
85'
 
Эрдоган Доган
87'
 
Озьякуп Огузхан
90'
 
Эрдоган Доган
90'
 
Сиовас Димитрис
90'
Маркеш Педру
(Димата Ландри)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 13 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 23
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
24
Вердонк
Калвин
16
Эль-Каруани
Суфьян
71
Пропер
Дирк
14
Таннан
Уссама
20
Шоне
Лассе
7
Тавшан
Элаис
19
Димата
Ландри
10
Дуэлунд
Миккель
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
33
Сиовас
Димитрис
14
Гут
Родриго
77
Tijjani
Noslin
5
Кокс
Джордж
19
Ферати
Арианит
7
Кордоба
Иньиго
6
Дуарте
Дерой
11
Гладон
Пол
17
Йилмаз
Бурак
НЕК Неймеген
4-3-3
Фортуна Ситтард
5-3-2

История личных встреч

НЕК Неймеген
Фортуна Ситтард

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
0:1
Э
1:3
К
3:2
К
2:3
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:3
ПД
5:1
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таннан Уссама 1 0.17
Дуэлунд Миккель 1 0.17
Маркеш Педру 1 0.17
Брюин Джорди 1 0.17
Маркес Иван 1 0.17
Тавшан Элаис 1 0.17
Ibrahim Cissoko 1 0.17
Шоне Лассе 0 0
Димата Ландри 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 4 (2) 0.67
Гладон Пол 1 0.17
Озьякуп Огузхан 1 0.17
Гут Родриго 1 0.17
Tijjani Noslin 1 0.17
Сёнтьенс Матс 0 0
Кордоба Иньиго 0 0
Ферати Арианит 0 0
Дуарте Дерой 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таннан Уссама 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Эль-Каруани Суфьян 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрдоган Доган 2 1
Сёнтьенс Матс 3 0
Ферати Арианит 3 0
Йилмаз Бурак 2 0
Дуарте Дерой 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Гладон Пол 1 0
Озьякуп Огузхан 1 0
Тирпан Микаэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
1
50%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
57%
4
50%
76-90

Пропущено

5
17
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
20%
4
24%
46-60
2
40%
3
18%
61-75
1
20%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4
НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0
Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 6 6 0 0 18 - 3 18
2. Фейеноорд 5 4 1 0 14 - 5 13
3. АЗ Алкмаар 5 4 1 0 10 - 3 13
4. Твенте 5 4 0 1 10 - 2 12
5. ПСВ 5 4 0 1 23 - 7 12
6. Херенвен 0:2 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Спарта Роттердам 5 2 1 2 7 - 4 7
8. НЕК Неймеген 6 1 4 1 7 - 5 7
9. Ваалвейк 5 1 3 1 10 - 8 6
10. Эксельсиор 5 2 0 3 8 - 16 6
11. Утрехт 5 1 2 2 8 - 10 5
12. Гронинген 5 1 2 2 5 - 10 5
13. Камбюр 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Витесс 5 1 1 3 6 - 14 4
15. Эммен 5 1 1 3 5 - 14 4
16. Волендам 6 1 1 4 7 - 20 4
17. Гоу Эхед Иглс 6 1 0 5 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард 6 0 1 5 8 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 3 3 0 0 12 - 1 9
2. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
3. ПСВ 2 2 0 0 11 - 2 6
4. Херенвен 0:2 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
6. АЗ Алкмаар 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Ваалвейк 3 1 1 1 7 - 5 4
8. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Эксельсиор 2 1 0 1 4 - 7 3
11. Спарта Роттердам 3 1 0 2 6 - 4 3
12. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
13. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Утрехт 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
16. Камбюр 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Аякс 2:0 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Херенвен 0:2 3 1 1 1 4 - 2 4
8. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
9. Камбюр 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Витесс 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Эксельсиор 3 1 0 2 4 - 9 3
14. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
17. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
18. Эммен 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСВ Гакпо Коди 6 1 3
2. ПСВ Симонс Хави 6 0 2
3. Аякс Бергвейн Стевен 6 0 0
4. Фейеноорд Перейра Данило II 5 1 0
5. Утрехт Дост Бас 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 2 1
2. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3 0
3. Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3 0
4. АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3 0
5. Витесс Тронстад Сондре 1 1
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