Стадион: Стора Валла
0'
57' Желтая карточкаЭйле Ноа
64' Вторая желтая карточкаЭйле Ноа
90' Желтая карточкаШтоль Адам
90' Желтая карточкаГайаю Джозеф-Клод
90' Желтая карточкаКричак Иван
90'+5
Ход матча
57'
64'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 9
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
43 Владение мячом, % 57
21
Карлен
Адам
19
Фараж
Омар
4
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
10
Моро
Мамудо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Фараж ОмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Штоль АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
-
26 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
История личных встреч
Дегерфорс
Мьельбю
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|6
|0.27
|Diego Campos2
|4
|0.18
|Вукоевич Диян
|3
|0.14
|Фараж Омар
|2
|0.09
|Эрквист Расмус
|1
|0.05
|Джурджич Никола
|1
|0.05
|Лагербильке Густав
|1
|0.05
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.05
|Салмон Джастин
|1
|0.05
|Гравиус Христос
|0
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Раджамохан Адхаван
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Elyas Bouzaiene
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silas Nwankwo
|7
|0.32
|Густафссон Виктор
|3
|0.14
|Моро Мамудо
|2
|0.09
|Йоханссон Херман
|2
|0.09
|Лёфквист Дэвид
|2 (1)
|0.09
|Густавссон Йеспер
|1
|0.05
|Кричак Иван
|1
|0.05
|Грасия Карлос
|1
|0.05
|Перссон Ноа
|1
|0.05
|Видесхейм-Пауль Расмус
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Штоль Адам
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гайаю Джозеф-Клод
|5
|1
|Джурджич Никола
|5
|1
|Diego Campos2
|5
|0
|Гравиус Христос
|4
|0
|Карлен Адам
|4
|0
|Ольссон Себастьян II
|2
|1
|Эрквист Расмус
|3
|0
|Вукоевич Диян
|2
|0
|Линделль Эрик
|2
|0
|Уайтмэн Элфи
|2
|0
|Саиди Абдельрахман
|2
|0
|Сабеткар Шон
|2
|0
|Гранат Густав
|2
|0
|Салмон Джастин
|2
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Раджамохан Адхаван
|1
|0
|Фараж Омар
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйле Ноа
|4
|1
|Кричак Иван
|5
|0
|Лёфквист Дэвид
|4
|0
|Халити Йетмир
|4
|0
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Густафссон Виктор
|4
|0
|Otto Rosengren
|4
|0
|Густавссон Йеспер
|3
|0
|Штоль Адам
|3
|0
|Magnus Woerts
|3
|0
|Грасия Карлос
|3
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Рашиди Херади
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Аль-Аммари Амир
|1
|0
|Моро Мамудо
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
3
30%
2
33%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Пропущено
18
8
13 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 5
8
44%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
3
17%
3
38%
76-90
Забито
9
15
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
5
56%
6
40%
76-90
Пропущено
26
13
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
15%
2
15%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
10
38%
4
31%
76-90
Забито
19
21
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
2
11%
1
5%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
4
21%
5
24%
61-75
8
42%
7
33%
76-90
Пропущено
44
21
24 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 13
18 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 13
12
27%
2
10%
1-15
4
9%
1
5%
16-30
8
18%
5
24%
31-45
3
7%
2
10%
46-60
4
9%
4
19%
61-75
13
30%
30%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хеккен - Дегерфорс 2:2 Худдинге - Дегерфорс 1:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1
Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0
Мьельбю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Гётеборг 1:4 Хесслехольм ИФ - Мьельбю 0:2 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Мальмё 1:1
Хеккен - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|21
|13
|6
|2
|50 - 28
|45
|2.
|Юргорден
|21
|13
|5
|3
|43 - 16
|44
|3.
|Хаммарбю
|21
|12
|4
|5
|43 - 20
|40
|4.
|АИК
|21
|11
|6
|4
|36 - 26
|39
|5.
|Кальмар
|21
|11
|3
|7
|24 - 17
|36
|6.
|Гётеборг
|21
|11
|3
|7
|30 - 18
|36
|7.
|Мальмё
|21
|10
|4
|7
|29 - 21
|34
|8.
|Мьельбю
|22
|8
|8
|6
|21 - 21
|32
|9.
|Эльфсборг
|21
|6
|9
|6
|37 - 30
|27
|10.
|Вернаму
|22
|6
|7
|9
|26 - 37
|25
|11.
|Сириус
|22
|7
|4
|11
|22 - 32
|25
|12.
|Норрчёпинг
|21
|6
|6
|9
|26 - 28
|24
|13.
|Варберг БоИС
|21
|5
|6
|10
|18 - 35
|21
|14.
|Дегерфорс
|22
|4
|5
|13
|20 - 43
|17
|15.
|Хельсинборг
|21
|3
|5
|13
|16 - 33
|14
|16.
|Сундсвалль
|21
|3
|1
|17
|19 - 55
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|10
|9
|1
|0
|30 - 7
|28
|2.
|Кальмар
|11
|8
|1
|2
|12 - 4
|25
|3.
|АИК
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|4.
|Хаммарбю
|11
|7
|3
|1
|27 - 9
|24
|5.
|Хеккен
|11
|7
|2
|2
|28 - 15
|23
|6.
|Мальмё
|10
|7
|1
|2
|19 - 7
|22
|7.
|Эльфсборг
|10
|5
|4
|1
|24 - 15
|19
|8.
|Гётеборг
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|9.
|Мьельбю
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|10.
|Сириус
|11
|5
|0
|6
|12 - 13
|15
|11.
|Норрчёпинг
|11
|4
|2
|5
|18 - 15
|14
|12.
|Вернаму
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|13.
|Варберг БоИС
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|14.
|Дегерфорс
|11
|3
|4
|4
|11 - 17
|13
|15.
|Хельсинборг
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|16.
|Сундсвалль
|10
|3
|0
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|10
|6
|4
|0
|22 - 13
|22
|2.
|Гётеборг
|11
|6
|0
|5
|16 - 11
|18
|3.
|Юргорден
|11
|4
|4
|3
|13 - 9
|16
|4.
|Хаммарбю
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|5.
|Мьельбю
|11
|4
|3
|4
|6 - 8
|15
|6.
|АИК
|10
|4
|3
|3
|19 - 19
|15
|7.
|Мальмё
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|8.
|Кальмар
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|9.
|Вернаму
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|10.
|Сириус
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|11.
|Норрчёпинг
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|12.
|Эльфсборг
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|13.
|Варберг БоИС
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|14.
|Хельсинборг
|10
|1
|2
|7
|10 - 20
|5
|15.
|Дегерфорс
|11
|1
|1
|9
|9 - 26
|4
|16.
|Сундсвалль
|11
|0
|1
|10
|6 - 29
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|21
|4
|3
|2.
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|17
|1
|0
|3.
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11
|0
|5
|4.
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|9
|1
|8
|5.
|Мальмё
|Телин Исаак
|9
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|0
|3.
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7
|0
|4.
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|7
|0
|5.
|Дегерфорс
|Джурджич Никола
|5
|1