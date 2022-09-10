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Швеция: Аллсвенскан
2022


Стадион:
Дегерфорс
0:0
Конец матча
Мьельбю
0'
57' Желтая карточка
Эйле Ноа
64' Вторая желтая карточка
Эйле Ноа
90' Желтая карточка
Штоль Адам
90' Желтая карточка
Гайаю Джозеф-Клод
90' Желтая карточка
Кричак Иван
90'+5

Ход матча

57'
 
Эйле Ноа
60'
Elyas Bouzaiene
Салмон Джастин
 
64'
 
Эйле Ноа
70'
 
Лёфквист Дэвид
Моро Мамудо
70'
 
Перссон Ноа
Silas Nwankwo
75'
Джурджич Никола
Сабеткар Шон
 
75'
Вукоевич Диян
Карлен Адам
 
79'
 
Кричак Иван
Аль-Аммари Амир
90'
 
Штоль Адам
90'
Гайаю Джозеф-Клод
 
90'
 
Otto Rosengren
Йоханссон Херман
90'
 
Кричак Иван

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 9
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 43 Владение мячом, % 57
1
Уайтмэн
Элфи
2
Гранат
Густав
4
Сабеткар
Шон
7
Ольссон
Себастьян
II
16
Эрквист
Расмус
5
Гайаю
Джозеф-Клод
22
Салмон
Джастин
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
19
Фараж
Омар
8
Diego
Campos2
35
Бролин
Самуэль
4
Эйле
Ноа
17
Грасия
Карлос
5
Халити
Йетмир
14
Йоханссон
Херман
11
Штоль
Адам
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
20
Аль-Аммари
Амир
31
Silas
Nwankwo
10
Моро
Мамудо
Дегерфорс
3-5-2
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Дегерфорс
Мьельбю

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

История матчей

А
2:1
А
0:2
А
1:0
С
2:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:1
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 6 0.27
Diego Campos2 4 0.18
Вукоевич Диян 3 0.14
Фараж Омар 2 0.09
Эрквист Расмус 1 0.05
Джурджич Никола 1 0.05
Лагербильке Густав 1 0.05
Мёрфельт Альбин 1 0.05
Салмон Джастин 1 0.05
Гравиус Христос 0 0
Гайаю Джозеф-Клод 0 0
Линделль Эрик 0 0
Гранат Густав 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Раджамохан Адхаван 0 0
Карлен Адам 0 0
Elyas Bouzaiene 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silas Nwankwo 7 0.32
Густафссон Виктор 3 0.14
Моро Мамудо 2 0.09
Йоханссон Херман 2 0.09
Лёфквист Дэвид 2 (1) 0.09
Густавссон Йеспер 1 0.05
Кричак Иван 1 0.05
Грасия Карлос 1 0.05
Перссон Ноа 1 0.05
Видесхейм-Пауль Расмус 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Штоль Адам 0 0
Эйле Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайаю Джозеф-Клод 5 1
Джурджич Никола 5 1
Diego Campos2 5 0
Гравиус Христос 4 0
Карлен Адам 4 0
Ольссон Себастьян II 2 1
Эрквист Расмус 3 0
Вукоевич Диян 2 0
Линделль Эрик 2 0
Уайтмэн Элфи 2 0
Саиди Абдельрахман 2 0
Сабеткар Шон 2 0
Гранат Густав 2 0
Салмон Джастин 2 0
Мукийби Рональд 1 0
Край Антон 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Фараж Омар 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйле Ноа 4 1
Кричак Иван 5 0
Лёфквист Дэвид 4 0
Халити Йетмир 4 0
Йоханссон Херман 4 0
Густафссон Виктор 4 0
Otto Rosengren 4 0
Густавссон Йеспер 3 0
Штоль Адам 3 0
Magnus Woerts 3 0
Грасия Карлос 3 0
Бергстрем Якоб 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Рашиди Херади 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Аль-Аммари Амир 1 0
Моро Мамудо 1 0
Перссон Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
3
30%
2
33%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

18
8
13 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 5
8
44%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
3
17%
3
38%
76-90

Забито

9
15
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
5
56%
6
40%
76-90

Пропущено

26
13
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
15%
2
15%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
10
38%
4
31%
76-90

Забито

19
21
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
2
11%
1
5%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
4
21%
5
24%
61-75
8
42%
7
33%
76-90

Пропущено

44
21
24 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 13
18 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 13
12
27%
2
10%
1-15
4
9%
1
5%
16-30
8
18%
5
24%
31-45
3
7%
2
10%
46-60
4
9%
4
19%
61-75
13
30%
30%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хеккен - Дегерфорс 2:2 Худдинге - Дегерфорс 1:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1
Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0
Мьельбю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Гётеборг 1:4 Хесслехольм ИФ - Мьельбю 0:2 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Мальмё 1:1
Хеккен - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 21 13 6 2 50 - 28 45
2. Юргорден 21 13 5 3 43 - 16 44
3. Хаммарбю 21 12 4 5 43 - 20 40
4. АИК 21 11 6 4 36 - 26 39
5. Кальмар 21 11 3 7 24 - 17 36
6. Гётеборг 21 11 3 7 30 - 18 36
7. Мальмё 21 10 4 7 29 - 21 34
8. Мьельбю 22 8 8 6 21 - 21 32
9. Эльфсборг 21 6 9 6 37 - 30 27
10. Вернаму 22 6 7 9 26 - 37 25
11. Сириус 22 7 4 11 22 - 32 25
12. Норрчёпинг 21 6 6 9 26 - 28 24
13. Варберг БоИС 21 5 6 10 18 - 35 21
14. Дегерфорс 22 4 5 13 20 - 43 17
15. Хельсинборг 21 3 5 13 16 - 33 14
16. Сундсвалль 21 3 1 17 19 - 55 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 10 9 1 0 30 - 7 28
2. Кальмар 11 8 1 2 12 - 4 25
3. АИК 11 7 3 1 17 - 7 24
4. Хаммарбю 11 7 3 1 27 - 9 24
5. Хеккен 11 7 2 2 28 - 15 23
6. Мальмё 10 7 1 2 19 - 7 22
7. Эльфсборг 10 5 4 1 24 - 15 19
8. Гётеборг 10 5 3 2 14 - 7 18
9. Мьельбю 11 4 5 2 15 - 13 17
10. Сириус 11 5 0 6 12 - 13 15
11. Норрчёпинг 11 4 2 5 18 - 15 14
12. Вернаму 10 3 5 2 11 - 9 14
13. Варберг БоИС 11 3 4 4 10 - 16 13
14. Дегерфорс 11 3 4 4 11 - 17 13
15. Хельсинборг 11 2 3 6 6 - 13 9
16. Сундсвалль 10 3 0 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. Гётеборг 11 6 0 5 16 - 11 18
3. Юргорден 11 4 4 3 13 - 9 16
4. Хаммарбю 10 5 1 4 16 - 11 16
5. Мьельбю 11 4 3 4 6 - 8 15
6. АИК 10 4 3 3 19 - 19 15
7. Мальмё 11 3 3 5 10 - 14 12
8. Кальмар 10 3 2 5 12 - 13 11
9. Вернаму 12 3 2 7 15 - 28 11
10. Сириус 11 2 4 5 10 - 19 10
11. Норрчёпинг 10 2 4 4 8 - 13 10
12. Эльфсборг 11 1 5 5 13 - 15 8
13. Варберг БоИС 10 2 2 6 8 - 19 8
14. Хельсинборг 10 1 2 7 10 - 20 5
15. Дегерфорс 11 1 1 9 9 - 26 4
16. Сундсвалль 11 0 1 10 6 - 29 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хеккен Еремеефф Александер 21 4 3
2. Вернаму Антонссон Маркус 17 1 0
3. Гётеборг Берг Маркус 11 0 5
4. Хаммарбю Бесара Нахир 9 1 8
5. Мальмё Телин Исаак 9 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сириус Матисен Маркус 8 0
2. Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8 0
3. Эльфсборг Рёмер Андре 7 0
4. Варберг БоИС Станисич Оливер 7 0
5. Дегерфорс Джурджич Никола 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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