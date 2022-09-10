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Польша: Экстракласса
2022-2023


Стадион:
Шлёнск
0:1
Первый тайм: 32'
Лехия Гданьск
0'
24' Желтая карточка
Де Кампс Юри
0:1
29' Гол в свои ворота
Янасик Патрик

Ход матча

24'
 
Де Кампс Юри
29'
0:1
Янасик Патрик
Лучшие коэффициенты
Шлёнск
Ничья
Лехия Гданьск
3.60
3.45
3.17
Все Коэффициенты
1
Шромник
Михал
27
Кончковски
Мартин
34
Поправа
Конрад
2
Вердаска
Диогу
19
Янасик
Патрик
8
Ольсен
Патрик
20
Adrian
Bukowski
7
Замора
Джон
15
Науэль
Матиас
11
Ястржембски
Деннис
9
Экспозито
Эрик
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
7
Гаёс
Мацей
8
Де
Кампс
Юри
6
Кубицки
Ярослав
79
Kacper
Sezonienko
9
Зволински
Лукаш
20
Конрадо
Шлёнск
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-3-3

История личных встреч

Шлёнск
Лехия Гданьск

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 13 побед

33 матча

33.3%
36.4%
30.3%
11 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.3%
30.3%
39.4%
10 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:2
ЭГА
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
3:1
Э
3:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:0
ЭГА
1:0
Э
3:0
Э
1:4
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:1
OE
1:1
OE
1:1
ВД
2:0
ВД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шварц Петр 1 0.11
Экспозито Эрик 1 (1) 0.11
Гретарссон Даниэль 1 0.11
Лыщаш Адриан 1 0.11
Замора Джон 1 0.11
Ястржембски Деннис 1 0.11
Гарсия Виктор III 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаёс Мацей 2 0.25
Пайшау Флавиу 2 (1) 0.25
Зволински Лукаш 1 0.13
Дурмуш Илкай 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Кристерс Тоберс 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Патрик 4 0
Янасик Патрик 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Шромник Михал 1 0
Гарсия Виктор III 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Экспозито Эрик 1 0
Замора Джон 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Хиек Хавьер 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 5 0
Гаёс Мацей 2 0
Кубицки Ярослав 2 0
Штек Давид 2 0
Малоча Марио 1 0
Куцяк Душан 1 0
Клеменс Кристиан 1 0
Бухалик Михал 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Конрадо 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Dominik Pila 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Bassekou Diabate 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
33%
3
27%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
3
21%
1-15
3
30%
2
14%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 Ruch Wysokie Mazowieckie - Шлёнск 0:4 Шлёнск - Ракув 1:4 Шлёнск - Краковия 1:1
Лех - Шлёнск 0:1 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1
Лехия Гданьск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1
Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 8 5 2 1 20 - 8 17
2. Легия 8 5 2 1 11 - 7 17
3. Погонь Щецин 8 5 1 2 13 - 8 16
4. Ракув 7 4 1 2 11 - 9 13
5. Сталь Мелец 8 4 1 3 12 - 10 13
6. Видзев Лодзь 9 4 1 4 11 - 10 13
7. Краковия 9 4 1 4 11 - 8 13
8. Радомьяк Радом 8 3 2 3 9 - 10 11
9. Варта Познань 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Лех 7 3 1 3 8 - 7 10
11. Корона Кельце 8 3 1 4 9 - 9 10
12. Заглембе Любин 9 2 4 3 6 - 10 10
13. Ягеллония 8 2 3 3 9 - 10 9
14. Пяст 7 3 0 4 7 - 7 9
15. Гурник Забже 7 2 3 2 9 - 9 9
16. Шлёнск 0:1 9 2 3 4 6 - 12 9
17. Лехия Гданьск 1:0 8 2 1 5 6 - 15 7
18. Медзь 7 1 1 5 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Легия 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Ракув 4 3 1 0 7 - 4 10
5. Краковия 5 3 0 2 8 - 3 9
6. Сталь Мелец 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Лех 5 2 0 3 4 - 6 6
9. Пяст 3 2 0 1 6 - 2 6
10. Видзев Лодзь 4 2 0 2 7 - 6 6
11. Шлёнск 0:1 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Корона Кельце 4 1 1 2 5 - 5 4
13. Гурник Забже 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Радомьяк Радом 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Заглембе Любин 4 0 3 1 2 - 3 3
16. Медзь 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Лехия Гданьск 1:0 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Варта Познань 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
2. Висла Плоцк 4 2 1 1 10 - 5 7
3. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Видзев Лодзь 5 2 1 2 4 - 4 7
6. Заглембе Любин 5 2 1 2 4 - 7 7
7. Погонь Щецин 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Корона Кельце 4 2 0 2 4 - 4 6
9. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Лехия Гданьск 1:0 5 2 0 3 6 - 11 6
11. Гурник Забже 3 1 2 0 6 - 3 5
12. Шлёнск 0:1 4 1 1 2 2 - 5 4
13. Лех 2 1 1 0 4 - 1 4
14. Краковия 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Ягеллония 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
18. Медзь 4 0 1 3 4 - 9 1
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Висла Плоцк Альварес Давид 7 1 2
2. Висла Плоцк Вольски Рафал 5 1 3
3. Краковия Ракочи Михал 4 0 1
4. Сталь Мелец Доманьски Мацей 4 1 1
5. Варта Познань Зреляк Адам 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лехия Гданьск Налепа Михал 5 0
2. Шлёнск Ольсен Патрик 4 0
3. Легия Енджейчик Артур 4 0
4. Ягеллония Цэру Богдан 4 0
5. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Янасик Патрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    24'
    Де Кампс Юри получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Гаёс Мацей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шлёнск
Ничья
Лехия Гданьск
3.60
3.45
3.17
Все Коэффициенты
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Шлёнск
Лехия Гданьск
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