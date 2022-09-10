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Польша: Экстракласса
2022-2023


Стадион:
Шлёнск
2:1
Конец матча
Лехия Гданьск
0'
24' Желтая карточка
Де Кампс Юри
0:1
29' Гол в свои ворота
Янасик Патрик
35' Желтая карточка
Штек Давид
39' Желтая карточка
Кончковски Мартин
1:1
71' Гол
Экспозито Эрик
85' Желтая карточка
Куцяк Душан
1:1
87' Не забитый пенальти
Экспозито Эрик
88' Желтая карточка
Замора Джон
90' Желтая карточка
Вердаска Диогу
90' Желтая карточка
Конрадо
2:1
90' Гол в свои ворота
Штек Давид
90' Красная карточка
Малоча Марио
90'+9
1
Шромник
Михал
27
Кончковски
Мартин
34
Поправа
Конрад
2
Вердаска
Диогу
19
Янасик
Патрик
8
Ольсен
Патрик
20
Adrian
Bukowski
7
Замора
Джон
15
Науэль
Матиас
11
Ястржембски
Деннис
9
Экспозито
Эрик
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
7
Гаёс
Мацей
8
Де
Кампс
Юри
6
Кубицки
Ярослав
79
Kacper
Sezonienko
9
Зволински
Лукаш
20
Конрадо
Шлёнск
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-3-3

История личных встреч

Шлёнск
Лехия Гданьск

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 13 побед

33 матча

33.3%
36.4%
30.3%
11 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.3%
30.3%
39.4%
10 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:2
ЭГА
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
3:1
Э
3:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:0
ЭГА
1:0
Э
3:0
Э
1:4
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:1
OE
1:1
OE
1:1
ВД
2:0
ВД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 2 (1) 0.22
Шварц Петр 1 0.11
Замора Джон 1 0.11
Гретарссон Даниэль 1 0.11
Лыщаш Адриан 1 0.11
Ястржембски Деннис 1 0.11
Гарсия Виктор III 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаёс Мацей 2 0.25
Пайшау Флавиу 2 (1) 0.25
Зволински Лукаш 1 0.13
Дурмуш Илкай 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Кристерс Тоберс 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Патрик 4 0
Янасик Патрик 2 0
Замора Джон 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Кончковски Мартин 1 0
Шромник Михал 1 0
Гарсия Виктор III 1 0
Вердаска Диогу 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Экспозито Эрик 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Хиек Хавьер 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 5 0
Штек Давид 3 0
Малоча Марио 1 1
Куцяк Душан 2 0
Гаёс Мацей 2 0
Конрадо 2 0
Кубицки Ярослав 2 0
Клеменс Кристиан 1 0
Бухалик Михал 1 0
Де Кампс Юри 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Dominik Pila 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Bassekou Diabate 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
29%
3
23%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
3
23%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
3
19%
1-15
3
27%
3
19%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 Ruch Wysokie Mazowieckie - Шлёнск 0:4 Шлёнск - Ракув 1:4 Шлёнск - Краковия 1:1
Лех - Шлёнск 0:1 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1
Лехия Гданьск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1
Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 8 5 2 1 11 - 7 17
2. Висла Плоцк 0:2 9 5 2 2 20 - 10 17
3. Погонь Щецин 8 5 1 2 13 - 8 16
4. Радомьяк Радом 2:0 9 4 2 3 11 - 10 14
5. Ракув 7 4 1 2 11 - 9 13
6. Сталь Мелец 8 4 1 3 12 - 10 13
7. Видзев Лодзь 9 4 1 4 11 - 10 13
8. Краковия 9 4 1 4 11 - 8 13
9. Шлёнск 9 3 3 3 8 - 12 12
10. Варта Познань 9 3 2 4 8 - 11 11
11. Лех 7 3 1 3 8 - 7 10
12. Корона Кельце 8 3 1 4 9 - 9 10
13. Заглембе Любин 9 2 4 3 6 - 10 10
14. Ягеллония 8 2 3 3 9 - 10 9
15. Пяст 7 3 0 4 7 - 7 9
16. Гурник Забже 7 2 3 2 9 - 9 9
17. Медзь 7 1 1 5 7 - 13 4
18. Лехия Гданьск 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 0:2 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Легия 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Ракув 4 3 1 0 7 - 4 10
4. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 3 10
5. Краковия 5 3 0 2 8 - 3 9
6. Шлёнск 5 2 2 1 6 - 7 8
7. Радомьяк Радом 2:0 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Сталь Мелец 4 2 1 1 5 - 2 7
9. Лех 5 2 0 3 4 - 6 6
10. Пяст 3 2 0 1 6 - 2 6
11. Видзев Лодзь 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
13. Корона Кельце 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Гурник Забже 4 1 1 2 3 - 6 4
15. Заглембе Любин 4 0 3 1 2 - 3 3
16. Медзь 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Лехия Гданьск 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Варта Познань 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
2. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
3. Радомьяк Радом 2:0 4 2 1 1 4 - 3 7
4. Видзев Лодзь 5 2 1 2 4 - 4 7
5. Висла Плоцк 0:2 5 2 1 2 10 - 7 7
6. Заглембе Любин 5 2 1 2 4 - 7 7
7. Погонь Щецин 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Корона Кельце 4 2 0 2 4 - 4 6
9. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Гурник Забже 3 1 2 0 6 - 3 5
11. Краковия 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Шлёнск 4 1 1 2 2 - 5 4
13. Лех 2 1 1 0 4 - 1 4
14. Ягеллония 4 0 3 1 4 - 5 3
15. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
17. Лехия Гданьск 5 1 0 4 6 - 13 3
18. Медзь 4 0 1 3 4 - 9 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Висла Плоцк Альварес Давид 7 1 2
2. Висла Плоцк Вольски Рафал 5 1 3
3. Краковия Ракочи Михал 4 0 1
4. Сталь Мелец Доманьски Мацей 4 1 1
5. Варта Познань Зреляк Адам 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 5 0
2. Лехия Гданьск Налепа Михал 5 0
3. Шлёнск Ольсен Патрик 4 0
4. Легия Енджейчик Артур 4 0
5. Ягеллония Цэру Богдан 4 0
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Кончковски Мартин получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      35'
      Штек Давид получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Янасик Патрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      24'
      Де Кампс Юри получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Гаёс Мацей бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Шлёнск 2:1 Лехия Гданьск онлайн

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