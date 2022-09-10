Стадион: Городской стадион Вроцлава
2:1
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаДе Кампс Юри
0:1
29' Гол в свои воротаЯнасик Патрик
35' Желтая карточкаШтек Давид
39' Желтая карточкаКончковски Мартин
1:1
71' ГолЭкспозито Эрик
85' Желтая карточкаКуцяк Душан
1:1
87' Не забитый пенальтиЭкспозито Эрик
88' Желтая карточкаЗамора Джон
90' Желтая карточкаВердаска Диогу
90' Желтая карточкаКонрадо
2:1
90' Гол в свои воротаШтек Давид
90' Красная карточкаМалоча Марио
90'+9
Ход матча
24'
29'
0:1
35'
71'
1:1
85'
87'
1:1
88'
90'
90'
90'
2:1
90'
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
-
10 Кинтана КайеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джурджевич Иван
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
29 Штек ДавидЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 КонрадоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Dominik Pila
-
Главный тренер: Maciej Kalkowski
История личных встреч
Шлёнск
Лехия Гданьск
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 13 побед
33 матча
33.3%
36.4%
30.3%
11 побед 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.3%
30.3%
39.4%
10 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|2 (1)
|0.22
|Шварц Петр
|1
|0.11
|Замора Джон
|1
|0.11
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.11
|Лыщаш Адриан
|1
|0.11
|Ястржембски Деннис
|1
|0.11
|Гарсия Виктор III
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаёс Мацей
|2
|0.25
|Пайшау Флавиу
|2 (1)
|0.25
|Зволински Лукаш
|1
|0.13
|Дурмуш Илкай
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Патрик
|4
|0
|Янасик Патрик
|2
|0
|Замора Джон
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Гарсия Виктор III
|1
|0
|Вердаска Диогу
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Экспозито Эрик
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Хиек Хавьер
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|5
|0
|Штек Давид
|3
|0
|Малоча Марио
|1
|1
|Куцяк Душан
|2
|0
|Гаёс Мацей
|2
|0
|Конрадо
|2
|0
|Кубицки Ярослав
|2
|0
|Клеменс Кристиан
|1
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Де Кампс Юри
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|Bassekou Diabate
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
29%
3
23%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
3
23%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
3
19%
1-15
3
27%
3
19%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 Ruch Wysokie Mazowieckie - Шлёнск 0:4 Шлёнск - Ракув 1:4 Шлёнск - Краковия 1:1
Лех - Шлёнск 0:1 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1
Лехия Гданьск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1
Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|2.
|Висла Плоцк
|0:2
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|3.
|Погонь Щецин
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Радомьяк Радом
|2:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|5.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|6.
|Сталь Мелец
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|7.
|Видзев Лодзь
|9
|4
|1
|4
|11 - 10
|13
|8.
|Краковия
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|9.
|Шлёнск
|9
|3
|3
|3
|8 - 12
|12
|10.
|Варта Познань
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|11.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|12.
|Корона Кельце
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|13.
|Заглембе Любин
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|14.
|Ягеллония
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|15.
|Пяст
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|16.
|Гурник Забже
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|17.
|Медзь
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|0:2
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Легия
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Ракув
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|6.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|7.
|Радомьяк Радом
|2:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|9.
|Лех
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|10.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|11.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Заглембе Любин
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Медзь
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Варта Познань
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|2.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|3.
|Радомьяк Радом
|2:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|5.
|Висла Плоцк
|0:2
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|6.
|Заглембе Любин
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|7.
|Погонь Щецин
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Корона Кельце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|9.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Гурник Забже
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|11.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|13.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|14.
|Ягеллония
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|15.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Медзь
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|7
|1
|2
|2.
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|5
|1
|3
|3.
|Краковия
|Ракочи Михал
|4
|0
|1
|4.
|Сталь Мелец
|Доманьски Мацей
|4
|1
|1
|5.
|Варта Познань
|Зреляк Адам
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|5
|0
|2.
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|0
|3.
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|4
|0
|4.
|Легия
|Енджейчик Артур
|4
|0
|5.
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|4
|0