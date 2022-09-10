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Словакия: Суперлига
2022-2023


Стадион:
Скалица
0:0
Второй тайм: 68'
ДАК
0'
37' Желтая карточка
Mario Holly
39' Желтая карточка
Пинту Алекс
65' Желтая карточка

Ход матча

37'
Mario Holly
 
39'
 
Пинту Алекс
61'
 
Гаврич Желько
Ammar Ramadan
65'
 
Лучшие коэффициенты
Скалица
Ничья
ДАК
5.00
3.24
2.25
Все Коэффициенты
39
Юнас
Мартин
17
Чоглей
Петер
26
Блажек
Филип
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
13
Фабри
Андрей
30
Власко
Ян
7
Яо
Янн
Майкл
93
Гаша
Роман
99
Петраш
Самуэл
78
Пинту
Алекс
16
Брунетти
Матеус
5
Мухамедбегович
Ахмет
17
Андзуана
Иоан
66
Качер
Мирослав
20
Веселовски
Доминик
4
Фазлагич
Энис
28
Блэкмэн
Сезар
45
Крстович
Никола
27
Ammar
Ramadan
Скалица
4-2-3-1
ДАК
4-3-3

История личных встреч

Скалица
ДАК

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яо Янн Майкл 2 0.2
Власко Ян 2 (1) 0.2
Фабри Андрей 1 0.1
Мигалик Ярослав 1 0.1
Martin Nagy II 1 0.1
Ondrej Rudzan 1 0.1
Гаша Роман 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 6 0.6
Ammar Ramadan 2 0.2
Веселовски Доминик 1 0.1
Николаеску Йон 1 0.1
Кальмар Жолт 1 0.1
Кружляк Доминик 1 0.1
Санто Регё 1 0.1
Цыганик Андрей 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блажек Филип 4 0
Mario Holly 4 0
Чоглей Петер 2 1
Вацлав Марек 3 0
Гаша Роман 1 1
Власко Ян 2 0
Юнас Мартин 1 0
Martin Nagy II 1 0
Denis Baumgartner 1 0
Фабри Андрей 1 0
Яо Янн Майкл 1 0
Потома Денис 1 0
Martin Cernek 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальмар Жолт 3 0
Крстович Никола 3 0
Цыганик Андрей 2 0
Нджие Сейни 2 0
Качер Мирослав 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Андзуана Иоан 1 0
Димун Милан 1 0
Мухамедбегович Ахмет 1 0
Пинту Алекс 1 0
Санто Регё 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Веселинов Даниэл 1 0
Муму Брахим 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:0 Скалица - Жилина 1:0 Скалица - Спартак Трнава 1:1 Земплин - Скалица 3:1
Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:0 Скалица - Тренчин 2:0 Злате Моравце - Скалица 2:2 Скалица - Ружомберок 0:2 Табор Сежана - Скалица 2:3 Напредак - Скалица 1:1 Лисен - Скалица 0:2 ФК Гуменне - Скалица 2:1 Скалица - Слован-2 Братислава 3:0 Партизан Бардеёв - Скалица 0:3 Скалица - Жилина-2 4:0 Дубница - Скалица 3:1 Скалица - Славой Требишов 4:1 Петржалка - Скалица 0:2 Скалица - Комарно 1:1
ДАК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ДАК - Земплин 1:0 Слован Братислава - ДАК 1:1 ДАК - Тренчин 1:2 Спартак Трнава - ДАК 3:1
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 ФКСБ - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - ФКСБ 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 9 7 1 1 23 - 7 22
2. Железярне Подбрезова 9 4 5 0 15 - 8 17
3. ДАК 0:0 10 4 4 2 13 - 8 16
4. Жилина 10 4 3 3 13 - 9 15
5. Спартак Трнава 9 4 3 2 17 - 10 15
6. Ружомберок 10 3 5 2 13 - 12 14
7. Скалица 0:0 10 2 5 3 8 - 12 11
8. Тренчин 9 3 2 4 7 - 12 11
9. Дукла Банска-Бистрица 1:1 10 3 1 6 13 - 20 10
10. Земплин 9 2 2 5 10 - 17 8
11. Злате Моравце 9 1 4 4 8 - 15 7
12. Татран Липтовски-Микулаш 1:1 10 0 5 5 8 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 4 1 0 15 - 4 13
2. ДАК 0:0 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Спартак Трнава 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Жилина 5 3 1 1 8 - 3 10
5. Скалица 0:0 6 2 3 1 5 - 4 9
6. Железярне Подбрезова 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Тренчин 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Земплин 4 2 1 1 6 - 6 7
9. Злате Моравце 4 1 3 0 6 - 5 6
10. Ружомберок 5 1 2 2 5 - 7 5
11. Татран Липтовски-Микулаш 1:1 6 0 4 2 5 - 12 4
12. Дукла Банска-Бистрица 1:1 3 1 0 2 6 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Железярне Подбрезова 5 2 3 0 10 - 6 9
2. Слован Братислава 4 3 0 1 8 - 3 9
3. Ружомберок 5 2 3 0 8 - 5 9
4. Дукла Банска-Бистрица 1:1 7 2 1 4 7 - 14 7
5. Жилина 5 1 2 2 5 - 6 5
6. Спартак Трнава 3 1 1 1 7 - 4 4
7. Тренчин 5 1 1 3 2 - 8 4
8. ДАК 0:0 5 0 4 1 3 - 5 4
9. Скалица 0:0 4 0 2 2 3 - 8 2
10. Земплин 5 0 1 4 4 - 11 1
11. Татран Липтовски-Микулаш 1:1 4 0 1 3 3 - 6 1
12. Злате Моравце 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ДАК Крстович Никола 6 0 1
2. Слован Братислава Грнчар Давид 5 0 1
3. Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 4 0 2
4. Жилина Мыслович Патрик 4 0 2
5. Ружомберок Регали Мартин 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Железярне Подбрезова Грендель Эрик 3 2
2. Железярне Подбрезова Годал Борис 4 0
3. Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 4 0
4. Скалица Блажек Филип 4 0
5. Тренчин Lazar Stojsavljevic 4 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    65'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 61'
    Аммар Рамадан уходит с поля. Гаврич Желько выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Пинту Алекс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Mario Holly получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Скалица
Ничья
ДАК
5.00
3.24
2.25
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