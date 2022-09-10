Стадион: Mestsky stadion Skalica
Ход матча
37'
39'
65'
39
Юнас
Мартин
17
Чоглей
Петер
26
Блажек
Филип
22
Mario
Holly
13
Фабри
Андрей
30
Власко
Ян
93
Гаша
Роман
78
Пинту
Алекс
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
17 Чоглей ПетерЗащитник
-
26 Блажек ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
-
13 Фабри АндрейПолузащитник
-
30 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Гаша РоманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Вацлав МарекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Martin Petr
-
19 Martin Masik
-
-
-
21 Jakub Kousal
-
Главный тренер: Juraj Jarabek
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Санто РегёНападающий
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Скалица
ДАК
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яо Янн Майкл
|2
|0.2
|Власко Ян
|2 (1)
|0.2
|Фабри Андрей
|1
|0.1
|Мигалик Ярослав
|1
|0.1
|Martin Nagy II
|1
|0.1
|Ondrej Rudzan
|1
|0.1
|Гаша Роман
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|6
|0.6
|Ammar Ramadan
|2
|0.2
|Веселовски Доминик
|1
|0.1
|Николаеску Йон
|1
|0.1
|Кальмар Жолт
|1
|0.1
|Кружляк Доминик
|1
|0.1
|Санто Регё
|1
|0.1
|Цыганик Андрей
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блажек Филип
|4
|0
|Mario Holly
|4
|0
|Чоглей Петер
|2
|1
|Вацлав Марек
|3
|0
|Гаша Роман
|1
|1
|Власко Ян
|2
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
|Martin Nagy II
|1
|0
|Denis Baumgartner
|1
|0
|Фабри Андрей
|1
|0
|Яо Янн Майкл
|1
|0
|Потома Денис
|1
|0
|Martin Cernek
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальмар Жолт
|3
|0
|Крстович Никола
|3
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Нджие Сейни
|2
|0
|Качер Мирослав
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Андзуана Иоан
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0
|Пинту Алекс
|1
|0
|Санто Регё
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Веселинов Даниэл
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
1
33%
3
30%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
2
22%
4
31%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:0 Скалица - Жилина 1:0 Скалица - Спартак Трнава 1:1 Земплин - Скалица 3:1
Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:0 Скалица - Тренчин 2:0 Злате Моравце - Скалица 2:2 Скалица - Ружомберок 0:2 Табор Сежана - Скалица 2:3 Напредак - Скалица 1:1 Лисен - Скалица 0:2 ФК Гуменне - Скалица 2:1 Скалица - Слован-2 Братислава 3:0 Партизан Бардеёв - Скалица 0:3 Скалица - Жилина-2 4:0 Дубница - Скалица 3:1 Скалица - Славой Требишов 4:1 Петржалка - Скалица 0:2 Скалица - Комарно 1:1
ДАК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ДАК - Земплин 1:0 Слован Братислава - ДАК 1:1 ДАК - Тренчин 1:2 Спартак Трнава - ДАК 3:1
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 ФКСБ - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - ФКСБ 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|9
|7
|1
|1
|23 - 7
|22
|2.
|Железярне Подбрезова
|9
|4
|5
|0
|15 - 8
|17
|3.
|ДАК
|0:0
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Жилина
|10
|4
|3
|3
|13 - 9
|15
|5.
|Спартак Трнава
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|6.
|Ружомберок
|10
|3
|5
|2
|13 - 12
|14
|7.
|Скалица
|0:0
|10
|2
|5
|3
|8 - 12
|11
|8.
|Тренчин
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|9.
|Дукла Банска-Бистрица
|1:1
|10
|3
|1
|6
|13 - 20
|10
|10.
|Земплин
|9
|2
|2
|5
|10 - 17
|8
|11.
|Злате Моравце
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|1:1
|10
|0
|5
|5
|8 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|2.
|ДАК
|0:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Спартак Трнава
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Жилина
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Скалица
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|6.
|Железярне Подбрезова
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Тренчин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Земплин
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|9.
|Злате Моравце
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Ружомберок
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|1:1
|6
|0
|4
|2
|5 - 12
|4
|12.
|Дукла Банска-Бистрица
|1:1
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Железярне Подбрезова
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|2.
|Слован Братислава
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Ружомберок
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|4.
|Дукла Банска-Бистрица
|1:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|5.
|Жилина
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|6.
|Спартак Трнава
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|7.
|Тренчин
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|8.
|ДАК
|0:0
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|9.
|Скалица
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|10.
|Земплин
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|1:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|12.
|Злате Моравце
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ДАК
|Крстович Никола
|6
|0
|1
|2.
|Слован Братислава
|Грнчар Давид
|5
|0
|1
|3.
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|4
|0
|2
|4.
|Жилина
|Мыслович Патрик
|4
|0
|2
|5.
|Ружомберок
|Регали Мартин
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|3
|2
|2.
|Железярне Подбрезова
|Годал Борис
|4
|0
|3.
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|4
|0
|4.
|Скалица
|Блажек Филип
|4
|0
|5.
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0