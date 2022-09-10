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Словакия: Суперлига
2022-2023


Стадион:
Скалица
1:1
Конец матча
ДАК
0'
37' Желтая карточка
Mario Holly
39' Желтая карточка
Пинту Алекс
65' Желтая карточка
Фазлагич Энис
76' Желтая карточка
Андзуана Иоан
81' Желтая карточка
Потома Денис
0:1
83' Гол
Кальмар Жолт
1:1
90' Гол
Denis Baumgartner
90'+3
39
Юнас
Мартин
17
Чоглей
Петер
26
Блажек
Филип
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
13
Фабри
Андрей
30
Власко
Ян
7
Яо
Янн
Майкл
93
Гаша
Роман
99
Петраш
Самуэл
78
Пинту
Алекс
16
Брунетти
Матеус
5
Мухамедбегович
Ахмет
17
Андзуана
Иоан
66
Качер
Мирослав
20
Веселовски
Доминик
4
Фазлагич
Энис
28
Блэкмэн
Сезар
45
Крстович
Никола
27
Ammar
Ramadan
Скалица
4-2-3-1
ДАК
4-3-3

История личных встреч

Скалица
ДАК

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яо Янн Майкл 2 0.2
Власко Ян 2 (1) 0.2
Фабри Андрей 1 0.1
Мигалик Ярослав 1 0.1
Martin Nagy II 1 0.1
Denis Baumgartner 1 0.1
Ondrej Rudzan 1 0.1
Гаша Роман 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 6 0.6
Кальмар Жолт 2 0.2
Ammar Ramadan 2 0.2
Веселовски Доминик 1 0.1
Николаеску Йон 1 0.1
Кружляк Доминик 1 0.1
Санто Регё 1 0.1
Цыганик Андрей 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блажек Филип 4 0
Mario Holly 4 0
Чоглей Петер 2 1
Вацлав Марек 3 0
Гаша Роман 1 1
Власко Ян 2 0
Потома Денис 2 0
Юнас Мартин 1 0
Martin Nagy II 1 0
Denis Baumgartner 1 0
Фабри Андрей 1 0
Яо Янн Майкл 1 0
Martin Cernek 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальмар Жолт 3 0
Крстович Никола 3 0
Цыганик Андрей 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Нджие Сейни 2 0
Качер Мирослав 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Димун Милан 1 0
Мухамедбегович Ахмет 1 0
Пинту Алекс 1 0
Фазлагич Энис 1 0
Санто Регё 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Веселинов Даниэл 1 0
Муму Брахим 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
3
30%
5
36%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:0 Скалица - Жилина 1:0 Скалица - Спартак Трнава 1:1 Земплин - Скалица 3:1
Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:0 Скалица - Тренчин 2:0 Злате Моравце - Скалица 2:2 Скалица - Ружомберок 0:2 Табор Сежана - Скалица 2:3 Напредак - Скалица 1:1 Лисен - Скалица 0:2 ФК Гуменне - Скалица 2:1 Скалица - Слован-2 Братислава 3:0 Партизан Бардеёв - Скалица 0:3 Скалица - Жилина-2 4:0 Дубница - Скалица 3:1 Скалица - Славой Требишов 4:1 Петржалка - Скалица 0:2 Скалица - Комарно 1:1
ДАК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ДАК - Земплин 1:0 Слован Братислава - ДАК 1:1 ДАК - Тренчин 1:2 Спартак Трнава - ДАК 3:1
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 ФКСБ - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - ФКСБ 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 9 7 1 1 23 - 7 22
2. Железярне Подбрезова 9 4 5 0 15 - 8 17
3. ДАК 10 4 4 2 14 - 9 16
4. Жилина 10 4 3 3 13 - 9 15
5. Спартак Трнава 9 4 3 2 17 - 10 15
6. Ружомберок 10 3 5 2 13 - 12 14
7. Дукла Банска-Бистрица 10 4 0 6 14 - 20 12
8. Скалица 10 2 5 3 9 - 13 11
9. Тренчин 9 3 2 4 7 - 12 11
10. Земплин 9 2 2 5 10 - 17 8
11. Злате Моравце 9 1 4 4 8 - 15 7
12. Татран Липтовски-Микулаш 10 0 4 6 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 4 1 0 15 - 4 13
2. ДАК 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Спартак Трнава 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Жилина 5 3 1 1 8 - 3 10
5. Скалица 6 2 3 1 6 - 5 9
6. Железярне Подбрезова 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Тренчин 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Земплин 4 2 1 1 6 - 6 7
9. Злате Моравце 4 1 3 0 6 - 5 6
10. Ружомберок 5 1 2 2 5 - 7 5
11. Дукла Банска-Бистрица 3 1 0 2 6 - 6 3
12. Татран Липтовски-Микулаш 6 0 3 3 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Железярне Подбрезова 5 2 3 0 10 - 6 9
2. Слован Братислава 4 3 0 1 8 - 3 9
3. Ружомберок 5 2 3 0 8 - 5 9
4. Дукла Банска-Бистрица 7 3 0 4 8 - 14 9
5. Жилина 5 1 2 2 5 - 6 5
6. Спартак Трнава 3 1 1 1 7 - 4 4
7. Тренчин 5 1 1 3 2 - 8 4
8. ДАК 5 0 4 1 4 - 6 4
9. Скалица 4 0 2 2 3 - 8 2
10. Земплин 5 0 1 4 4 - 11 1
11. Татран Липтовски-Микулаш 4 0 1 3 3 - 6 1
12. Злате Моравце 5 0 1 4 2 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ДАК Крстович Никола 6 0 1
2. Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 5 0 2
3. Слован Братислава Грнчар Давид 5 0 1
4. Жилина Мыслович Патрик 4 0 2
5. Ружомберок Регали Мартин 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Железярне Подбрезова Грендель Эрик 3 2
2. Железярне Подбрезова Годал Борис 4 0
3. Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 4 0
4. Скалица Блажек Филип 4 0
5. Тренчин Lazar Stojsavljevic 4 0
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Пинту Алекс получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Mario Holly получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Скалица 1:1 ДАК онлайн

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