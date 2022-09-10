Стадион: Mestsky stadion Skalica
0'
37' Желтая карточкаMario Holly
39' Желтая карточкаПинту Алекс
65' Желтая карточкаФазлагич Энис
76' Желтая карточкаАндзуана Иоан
81' Желтая карточкаПотома Денис
0:1
83' ГолКальмар Жолт
1:1
90' ГолDenis Baumgartner
90'+3
Ход матча
37'
39'
65'
76'
81'
83'
0:1
90'
39
Юнас
Мартин
17
Чоглей
Петер
26
Блажек
Филип
22
Mario
Holly
13
Фабри
Андрей
30
Власко
Ян
93
Гаша
Роман
78
Пинту
Алекс
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
17 Чоглей ПетерЗащитник
-
26 Блажек ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
-
13 Фабри АндрейПолузащитник
-
30 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Гаша РоманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Вацлав МарекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Martin Petr
-
19 Martin Masik
-
-
-
21 Jakub Kousal
-
Главный тренер: Juraj Jarabek
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Санто РегёНападающий
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Скалица
ДАК
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яо Янн Майкл
|2
|0.2
|Власко Ян
|2 (1)
|0.2
|Фабри Андрей
|1
|0.1
|Мигалик Ярослав
|1
|0.1
|Martin Nagy II
|1
|0.1
|Denis Baumgartner
|1
|0.1
|Ondrej Rudzan
|1
|0.1
|Гаша Роман
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|6
|0.6
|Кальмар Жолт
|2
|0.2
|Ammar Ramadan
|2
|0.2
|Веселовски Доминик
|1
|0.1
|Николаеску Йон
|1
|0.1
|Кружляк Доминик
|1
|0.1
|Санто Регё
|1
|0.1
|Цыганик Андрей
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блажек Филип
|4
|0
|Mario Holly
|4
|0
|Чоглей Петер
|2
|1
|Вацлав Марек
|3
|0
|Гаша Роман
|1
|1
|Власко Ян
|2
|0
|Потома Денис
|2
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
|Martin Nagy II
|1
|0
|Denis Baumgartner
|1
|0
|Фабри Андрей
|1
|0
|Яо Янн Майкл
|1
|0
|Martin Cernek
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальмар Жолт
|3
|0
|Крстович Никола
|3
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Нджие Сейни
|2
|0
|Качер Мирослав
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0
|Пинту Алекс
|1
|0
|Фазлагич Энис
|1
|0
|Санто Регё
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Веселинов Даниэл
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
1
33%
3
30%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
3
30%
5
36%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:0 Скалица - Жилина 1:0 Скалица - Спартак Трнава 1:1 Земплин - Скалица 3:1
Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:0 Скалица - Тренчин 2:0 Злате Моравце - Скалица 2:2 Скалица - Ружомберок 0:2 Табор Сежана - Скалица 2:3 Напредак - Скалица 1:1 Лисен - Скалица 0:2 ФК Гуменне - Скалица 2:1 Скалица - Слован-2 Братислава 3:0 Партизан Бардеёв - Скалица 0:3 Скалица - Жилина-2 4:0 Дубница - Скалица 3:1 Скалица - Славой Требишов 4:1 Петржалка - Скалица 0:2 Скалица - Комарно 1:1
ДАК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ДАК - Земплин 1:0 Слован Братислава - ДАК 1:1 ДАК - Тренчин 1:2 Спартак Трнава - ДАК 3:1
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 ФКСБ - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - ФКСБ 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|9
|7
|1
|1
|23 - 7
|22
|2.
|Железярне Подбрезова
|9
|4
|5
|0
|15 - 8
|17
|3.
|ДАК
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|4.
|Жилина
|10
|4
|3
|3
|13 - 9
|15
|5.
|Спартак Трнава
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|6.
|Ружомберок
|10
|3
|5
|2
|13 - 12
|14
|7.
|Дукла Банска-Бистрица
|10
|4
|0
|6
|14 - 20
|12
|8.
|Скалица
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|9.
|Тренчин
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|10.
|Земплин
|9
|2
|2
|5
|10 - 17
|8
|11.
|Злате Моравце
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|2.
|ДАК
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Спартак Трнава
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Жилина
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Скалица
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Железярне Подбрезова
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Тренчин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Земплин
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|9.
|Злате Моравце
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Ружомберок
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Дукла Банска-Бистрица
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Железярне Подбрезова
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|2.
|Слован Братислава
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Ружомберок
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|4.
|Дукла Банска-Бистрица
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|5.
|Жилина
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|6.
|Спартак Трнава
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|7.
|Тренчин
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|8.
|ДАК
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|9.
|Скалица
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|10.
|Земплин
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|12.
|Злате Моравце
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ДАК
|Крстович Никола
|6
|0
|1
|2.
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|5
|0
|2
|3.
|Слован Братислава
|Грнчар Давид
|5
|0
|1
|4.
|Жилина
|Мыслович Патрик
|4
|0
|2
|5.
|Ружомберок
|Регали Мартин
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|3
|2
|2.
|Железярне Подбрезова
|Годал Борис
|4
|0
|3.
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|4
|0
|4.
|Скалица
|Блажек Филип
|4
|0
|5.
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0