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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023


Стадион:
Радомьяк Радом
2:0
Второй тайм: 90+'
Висла Плоцк
0'
17' Желтая карточка
Нашименту Филипе
1:0
19' Гол в свои ворота
Жезничак Якуб
30' Желтая карточка
Pedro Justiniano
2:0
49' Гол
Roberto Alves
64' Желтая карточка
Машаду Луиш
64' Желтая карточка
Градецки Бартломей
90' Желтая карточка
Секульски Лукаш
90' Желтая карточка
Расак Дамиан
90' Желтая карточка
Абрамович Давид
1
Gabriel
Kobylak
30
Mateusz
Grzybek
3
Pedro
Justiniano
29
Бранко
Рафаэл
11
Пик
Даниэль
33
Абрамович
Давид
23
Нашименту
Филипе
2
Thabo
Cele
10
Roberto
Alves
20
Машаду
Луиш
13
Мауридес
Жуниор
69
Градецки
Бартломей
89
Павляк
Александр
25
Жезничак
Якуб
3
Капюади
Стив
4
Хжановски
Адам
8
Фурман
Доминик
15
Валло
Кристиан
18
Michal
Mokrzycki
14
Швох
Матеуш
11
Альварес
Давид
24
Колар
Марко
Радомьяк Радом
3-4-2-1
Висла Плоцк
4-1-4-1

История личных встреч

Радомьяк Радом
Висла Плоцк

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мауридес Жуниор 2 0.22
Roberto Alves 2 0.22
Абрамович Давид 2 0.22
Нашименту Филипе 2 (2) 0.22
Бранко Рафаэл 1 0.11
Michal Feliks 1 0.11
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 7 (1) 0.78
Вольски Рафал 5 (1) 0.56
Валло Кристиан 2 0.22
Колар Марко 2 0.22
Секульски Лукаш 1 0.11
Кривоцюк Антон 1 0.11
Коцыля Давид 1 0.11
Левандовски Матеуш II 1 0.11
Расак Дамиан 0 0
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Лесняк Филип 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нашименту Филипе 5 0
Машаду Луиш 4 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Бранко Рафаэл 2 0
Мауридес Жуниор 2 0
Абрамович Давид 2 0
Pedro Justiniano 2 0
Леандро 1 0
Roberto Alves 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вольски Рафал 2 1
Томасик Пётр 2 0
Фурман Доминик 2 0
Расак Дамиан 2 0
Градецки Бартломей 2 0
Павляк Александр 2 0
Секульски Лукаш 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
30%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

4
10
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
4
40%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

9
20
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
11%
1
5%
1-15
1
11%
3
15%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
22%
4
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
7
35%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Легия - Радомьяк Радом 1:0 Радомско - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1
Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2
Висла Плоцк
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 СКРА Ченстохова - Висла Плоцк 1:3 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1
Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 8 5 2 1 11 - 7 17
2. Висла Плоцк 0:2 9 5 2 2 20 - 10 17
3. Погонь Щецин 8 5 1 2 13 - 8 16
4. Радомьяк Радом 2:0 9 4 2 3 11 - 10 14
5. Ракув 7 4 1 2 11 - 9 13
6. Сталь Мелец 8 4 1 3 12 - 10 13
7. Видзев Лодзь 9 4 1 4 11 - 10 13
8. Краковия 9 4 1 4 11 - 8 13
9. Шлёнск 9 3 3 3 8 - 12 12
10. Варта Познань 9 3 2 4 8 - 11 11
11. Лех 7 3 1 3 8 - 7 10
12. Корона Кельце 8 3 1 4 9 - 9 10
13. Заглембе Любин 9 2 4 3 6 - 10 10
14. Ягеллония 8 2 3 3 9 - 10 9
15. Пяст 7 3 0 4 7 - 7 9
16. Гурник Забже 7 2 3 2 9 - 9 9
17. Медзь 7 1 1 5 7 - 13 4
18. Лехия Гданьск 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 0:2 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Легия 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Ракув 4 3 1 0 7 - 4 10
4. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 3 10
5. Краковия 5 3 0 2 8 - 3 9
6. Шлёнск 5 2 2 1 6 - 7 8
7. Радомьяк Радом 2:0 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Сталь Мелец 4 2 1 1 5 - 2 7
9. Лех 5 2 0 3 4 - 6 6
10. Пяст 3 2 0 1 6 - 2 6
11. Видзев Лодзь 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
13. Корона Кельце 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Гурник Забже 4 1 1 2 3 - 6 4
15. Заглембе Любин 4 0 3 1 2 - 3 3
16. Медзь 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Лехия Гданьск 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Варта Познань 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
2. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
3. Радомьяк Радом 2:0 4 2 1 1 4 - 3 7
4. Видзев Лодзь 5 2 1 2 4 - 4 7
5. Висла Плоцк 0:2 5 2 1 2 10 - 7 7
6. Заглембе Любин 5 2 1 2 4 - 7 7
7. Погонь Щецин 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Корона Кельце 4 2 0 2 4 - 4 6
9. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Гурник Забже 3 1 2 0 6 - 3 5
11. Краковия 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Шлёнск 4 1 1 2 2 - 5 4
13. Лех 2 1 1 0 4 - 1 4
14. Ягеллония 4 0 3 1 4 - 5 3
15. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
17. Лехия Гданьск 5 1 0 4 6 - 13 3
18. Медзь 4 0 1 3 4 - 9 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Висла Плоцк Альварес Давид 7 1 2
2. Висла Плоцк Вольски Рафал 5 1 3
3. Краковия Ракочи Михал 4 0 1
4. Сталь Мелец Доманьски Мацей 4 1 1
5. Варта Познань Зреляк Адам 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 5 0
2. Лехия Гданьск Налепа Михал 5 0
3. Шлёнск Ольсен Патрик 4 0
4. Легия Енджейчик Артур 4 0
5. Ягеллония Цэру Богдан 4 0
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Roberto Alves бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      30'
      Pedro Justiniano получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Жезничак Якуб уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      17'
      Нашименту Филипе получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Радомьяк Радом
    Ничья
    Висла Плоцк
    3.40
    3.38
    3.50
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    Где смотреть матч Радомьяк Радом 2:0 Висла Плоцк онлайн

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    Радомьяк Радом
    Висла Плоцк
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