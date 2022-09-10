Стадион: МОСИР
2:0
Второй тайм: 90+'
0'
17' Желтая карточкаНашименту Филипе
1:0
19' Гол в свои воротаЖезничак Якуб
30' Желтая карточкаPedro Justiniano
2:0
49' ГолRoberto Alves
64' Желтая карточкаМашаду Луиш
64' Желтая карточкаГрадецки Бартломей
90' Желтая карточкаСекульски Лукаш
90' Желтая карточкаРасак Дамиан
90' Желтая карточкаАбрамович Давид
Ход матча
17'
19'
1:0
30'
49'
2:0
64'
70'
90'
90'
90'
11
Пик
Даниэль
20
Машаду
Луиш
14
Швох
Матеуш
24
Колар
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроНападающий
-
22 Tiago Matos
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стано Павол
История личных встреч
Радомьяк Радом
Висла Плоцк
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мауридес Жуниор
|2
|0.22
|Roberto Alves
|2
|0.22
|Абрамович Давид
|2
|0.22
|Нашименту Филипе
|2 (2)
|0.22
|Бранко Рафаэл
|1
|0.11
|Michal Feliks
|1
|0.11
|Леандро
|0
|0
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|7 (1)
|0.78
|Вольски Рафал
|5 (1)
|0.56
|Валло Кристиан
|2
|0.22
|Колар Марко
|2
|0.22
|Секульски Лукаш
|1
|0.11
|Кривоцюк Антон
|1
|0.11
|Коцыля Давид
|1
|0.11
|Левандовски Матеуш II
|1
|0.11
|Расак Дамиан
|0
|0
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нашименту Филипе
|5
|0
|Машаду Луиш
|4
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Бранко Рафаэл
|2
|0
|Мауридес Жуниор
|2
|0
|Абрамович Давид
|2
|0
|Pedro Justiniano
|2
|0
|Леандро
|1
|0
|Roberto Alves
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вольски Рафал
|2
|1
|Томасик Пётр
|2
|0
|Фурман Доминик
|2
|0
|Расак Дамиан
|2
|0
|Градецки Бартломей
|2
|0
|Павляк Александр
|2
|0
|Секульски Лукаш
|1
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
30%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
4
10
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
4
40%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
9
20
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
11%
1
5%
1-15
1
11%
3
15%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
22%
4
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
7
35%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Легия - Радомьяк Радом 1:0 Радомско - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1
Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2
Висла Плоцк
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 СКРА Ченстохова - Висла Плоцк 1:3 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1
Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|2.
|Висла Плоцк
|0:2
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|3.
|Погонь Щецин
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Радомьяк Радом
|2:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|5.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|6.
|Сталь Мелец
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|7.
|Видзев Лодзь
|9
|4
|1
|4
|11 - 10
|13
|8.
|Краковия
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|9.
|Шлёнск
|9
|3
|3
|3
|8 - 12
|12
|10.
|Варта Познань
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|11.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|12.
|Корона Кельце
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|13.
|Заглембе Любин
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|14.
|Ягеллония
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|15.
|Пяст
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|16.
|Гурник Забже
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|17.
|Медзь
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|0:2
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Легия
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Ракув
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|6.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|7.
|Радомьяк Радом
|2:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|9.
|Лех
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|10.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|11.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Заглембе Любин
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Медзь
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Варта Познань
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|2.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|3.
|Радомьяк Радом
|2:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|5.
|Висла Плоцк
|0:2
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|6.
|Заглембе Любин
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|7.
|Погонь Щецин
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Корона Кельце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|9.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Гурник Забже
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|11.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|13.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|14.
|Ягеллония
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|15.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Медзь
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|7
|1
|2
|2.
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|5
|1
|3
|3.
|Краковия
|Ракочи Михал
|4
|0
|1
|4.
|Сталь Мелец
|Доманьски Мацей
|4
|1
|1
|5.
|Варта Познань
|Зреляк Адам
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|5
|0
|2.
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|0
|3.
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|4
|0
|4.
|Легия
|Енджейчик Артур
|4
|0
|5.
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|4
|0