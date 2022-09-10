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Швейцария: Суперлига
2022-2023


Стадион:
Санкт-Галлен
0:2
Второй тайм: 63'
Сьон
0'
17' Желтая карточка
Гийемено Джереми
0:1
18' Гол
Шуареф Ильяс
0:2
29' Гол
Стожилкович Филип
50' Желтая карточка
Латте Лат Эммануэль
54' Желтая карточка
Араз Муса
62' Желтая карточка
Гёртлер Лукас

Ход матча

17'
Гийемено Джереми
 
18'
0:1
Шуареф Ильяс
(Стожилкович Филип)
29'
0:2
Стожилкович Филип
(Лаванши Нума)
50'
Латте Лат Эммануэль
 
54'
 
Араз Муса
62'
Гёртлер Лукас
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Сьон
8.00
6.94
4.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
6
Стильхарт
Базиль
19
Гиндо
Дауда
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
77
Аколо
Чадрак
22
Латте
Лат
Эммануэль
9
Гийемено
Джереми
1
Линднер
Хайнц
19
Лаванши
Нума
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
8
Бальтазар
76
Итаитинга
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
22
Поа
Денис
9
Шуареф
Ильяс
17
Стожилкович
Филип
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Сьон
4-5-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Сьон

29 матчей

79.3%
20.7%
3.5527136788005E-15%
23 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.4%
41.4%
21 победа 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 21 победа

54 матча

42.6%
18.5%
38.9%
23 победы 10 ничьих 21 победа

Первый тайм

38.9%
35.2%
25.9%
21 победа 19 ничьих 14 побед

Второй тайм

24.1%
37%
38.9%
13 побед 20 ничьих 21 победа

История матчей

С
0:3
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
0:3
С
1:1
С
3:2
С
1:0
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
2:1
С
2:2
С
0:1
К
1:2
С
2:4
С
3:2
С
3:2
С
1:2
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
5:0
С
1:0
С
0:3
С
0:3
С
0:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
С
5:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1
К
1:2
С
1:2
С
1:2
С
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуберт Фабиан 3 0.38
Гёртлер Лукас 2 (1) 0.25
Латте Лат Эммануэль 2 0.25
Фон Моос Юлиан 2 0.25
Аколо Чадрак 1 0.13
Гийемено Джереми 1 0.13
Гиндо Дауда 1 0.13
Christian Witzig 1 0.13
Шмидт Исаак 1 0.13
Patrick Sutter 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 4 0.5
Итаитинга 2 0.25
Поа Денис 1 0.13
Сио Жованни 1 0.13
Кавар Димитри 1 0.13
Шуареф Ильяс 1 0.13
Шмид Йоэль 1 0.13
Лаванши Нума 0 0
Буа Кевин 0 0
Гргич Анто 0 0
Араз Муса 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matej Maglica 3 0
Гёртлер Лукас 1 1
Латте Лат Эммануэль 2 0
Гиндо Дауда 2 0
Christian Witzig 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 0 1
Шмидт Исаак 0 1
Кинтилья Хорди 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Гийемено Джереми 1 0
Фалльци Альберт 1 0
Patrick Sutter 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кавар Димитри 2 1
Лаванши Нума 2 0
Бальтазар 2 0
Стожилкович Филип 2 0
Балотелли Марио 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Сио Жованни 1 0
Гргич Анто 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Араз Муса 1 0
Поа Денис 1 0
Nathanael Saintini 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

14
9
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
2
14%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
3
27%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15
Брюль - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3 FC Urnaesch - Санкт-Галлен 0:25 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1
Сьон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сьон - Базель 2:1 Люцерн - Сьон 2:0 Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2
Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 0:2 8 5 0 3 15 - 10 15
2. Янг Бойз 7 4 2 1 17 - 4 14
3. Серветт 7 4 2 1 8 - 5 14
4. Сьон 2:0 8 4 2 2 12 - 10 14
5. Грасcхоппер 7 3 3 1 13 - 10 12
6. Лугано 7 3 0 4 14 - 12 9
7. Люцерн 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Базель 6 1 3 2 7 - 8 6
9. Цюрих 7 0 2 5 4 - 16 2
10. Винтертур 7 0 2 5 4 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 0:2 5 4 0 1 10 - 4 12
2. Серветт 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Грасcхоппер 3 3 0 0 8 - 3 9
4. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
5. Сьон 2:0 4 1 2 1 4 - 6 5
6. Люцерн 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Базель 3 0 2 1 1 - 3 2
8. Винтертур 4 0 2 2 4 - 11 2
9. Цюрих 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Лугано 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 2:0 4 3 0 1 8 - 4 9
2. Лугано 4 3 0 1 9 - 4 9
3. Янг Бойз 4 2 1 1 9 - 3 7
4. Серветт 4 1 2 1 3 - 4 5
5. Базель 3 1 1 1 6 - 5 4
6. Люцерн 3 1 1 1 3 - 5 4
7. Санкт-Галлен 0:2 3 1 0 2 5 - 6 3
8. Грасcхоппер 4 0 3 1 5 - 7 3
9. Цюрих 3 0 1 2 1 - 7 1
10. Винтертур 3 0 0 3 0 - 6 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Янг Бойз Иттен Седрик 4 0 2
2. Сьон Стожилкович Филип 4 0 2
3. Лугано Целар Жан 4 3 2
4. Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 3 0 2
5. Грасcхоппер Дадашов Ренат 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Янг Бойз Зесигер Седрик 4 1
2. Люцерн Симани Денис 2 1
3. Люцерн Фрыдек Мартин 2 1
4. Сьон Кавар Димитри 2 1
5. Люцерн Яшари Ардон 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Стожилкович Филип бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Шуареф Ильяс бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Сьон
8.00
6.94
4.60
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Новости от "Евро-Футбола.Ру"
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