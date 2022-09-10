Стадион: АФГ Арена
1:2
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаГийемено Джереми
0:1
18' ГолШуареф Ильяс
0:2
28' ГолСтожилкович Филип
50' Желтая карточкаЛатте Лат Эммануэль
54' Желтая карточкаАраз Муса
62' Желтая карточкаСтильхарт Базиль
73' Желтая карточкаСио Жованни
1:2
87' ГолКарлен Грегори
89' Желтая карточкаБальтазар
90' Желтая карточкаГёртлер Лукас
90' Желтая карточкаГргич Анто
90'+7
Ход матча
17'
18'
28'
54'
62'
63'
73'
87'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 9
-
9 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
19
Гиндо
Дауда
77
Аколо
Чадрак
19
Лаванши
Нума
76
Итаитинга
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
22
Поа
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аколо ЧадракПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 ИтаитингаПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
История личных встреч
Санкт-Галлен
Сьон
29 матчей
79.3%
20.7%
3.5527136788005E-15%
23 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.4%
41.4%
21 победа 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 21 победа
54 матча
42.6%
18.5%
38.9%
23 победы 10 ничьих 21 победа
Первый тайм
38.9%
35.2%
25.9%
21 победа 19 ничьих 14 побед
Второй тайм
24.1%
37%
38.9%
13 побед 20 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуберт Фабиан
|3
|0.38
|Гёртлер Лукас
|2 (1)
|0.25
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0.25
|Фон Моос Юлиан
|2
|0.25
|Аколо Чадрак
|1
|0.13
|Гийемено Джереми
|1
|0.13
|Гиндо Дауда
|1
|0.13
|Christian Witzig
|1
|0.13
|Карлен Грегори
|1
|0.13
|Шмидт Исаак
|1
|0.13
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|4
|0.5
|Итаитинга
|2
|0.25
|Поа Денис
|1
|0.13
|Сио Жованни
|1
|0.13
|Кавар Димитри
|1
|0.13
|Шуареф Ильяс
|1
|0.13
|Шмид Йоэль
|1
|0.13
|Лаванши Нума
|0
|0
|Буа Кевин
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
|Араз Муса
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|2
|1
|Латте Лат Эммануэль
|3
|0
|Matej Maglica
|3
|0
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Christian Witzig
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|0
|1
|Шмидт Исаак
|0
|1
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|Стильхарт Базиль
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Гийемено Джереми
|1
|0
|Фалльци Альберт
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кавар Димитри
|2
|1
|Бальтазар
|3
|0
|Сио Жованни
|2
|0
|Лаванши Нума
|2
|0
|Гргич Анто
|2
|0
|Араз Муса
|2
|0
|Стожилкович Филип
|2
|0
|Балотелли Марио
|1
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Поа Денис
|1
|0
|Nathanael Saintini
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
15
11
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
4
36%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
1
7%
2
18%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
18%
3
25%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15
Брюль - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3 FC Urnaesch - Санкт-Галлен 0:25 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1
Сьон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сьон - Базель 2:1 Люцерн - Сьон 2:0 Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2
Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|2.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|17 - 4
|14
|3.
|Серветт
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|4.
|Сьон
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Грасcхоппер
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|6.
|Люцерн
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|7.
|Лугано
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|8.
|Базель
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Цюрих
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|10.
|Винтертур
|8
|0
|2
|6
|4 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Серветт
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Грасcхоппер
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|5.
|Сьон
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|6.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Базель
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|8.
|Винтертур
|5
|0
|2
|3
|4 - 17
|2
|9.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|10.
|Лугано
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|2.
|Лугано
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|3.
|Янг Бойз
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|4.
|Люцерн
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|Базель
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Санкт-Галлен
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|9.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|10.
|Винтертур
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|4
|0
|2
|2.
|Сьон
|Стожилкович Филип
|4
|0
|2
|3.
|Лугано
|Целар Жан
|4
|3
|2
|4.
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|3
|0
|2
|5.
|Грасcхоппер
|Дадашов Ренат
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|4
|1
|2.
|Люцерн
|Симани Денис
|2
|1
|3.
|Люцерн
|Фрыдек Мартин
|2
|1
|4.
|Сьон
|Кавар Димитри
|2
|1
|5.
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|2
|1