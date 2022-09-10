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Швейцария: Суперлига
2022-2023


Стадион:
Санкт-Галлен
1:2
Конец матча
Сьон
0'
17' Желтая карточка
Гийемено Джереми
0:1
18' Гол
Шуареф Ильяс
0:2
28' Гол
Стожилкович Филип
50' Желтая карточка
Латте Лат Эммануэль
54' Желтая карточка
Араз Муса
62' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
73' Желтая карточка
Сио Жованни
1:2
87' Гол
Карлен Грегори
89' Желтая карточка
Бальтазар
90' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
90' Желтая карточка
Гргич Анто
90'+7

Ход матча

17'
Гийемено Джереми
 
18'
0:1
Шуареф Ильяс
(Стожилкович Филип)
28'
0:2
Стожилкович Филип
(Лаванши Нума)
46'
Шмидт Исаак
Patrick Sutter
 
46'
Matej Maglica
Стеригу Леонидас
 
50'
Латте Лат Эммануэль
 
54'
 
Араз Муса
62'
Стильхарт Базиль
 
63'
 
Балотелли Марио
Стожилкович Филип
63'
 
Буа Кевин
Шуареф Ильяс
63'
 
Сио Жованни
Итаитинга
69'
Карлен Грегори
Латте Лат Эммануэль
 
69'
Fabrizio Cavegn
Christian Witzig
 
72'
 
Шмид Йоэль
Nathanael Saintini
73'
 
Сио Жованни
79'
Азеведо Рикардо
Аколо Чадрак
 
87'
Карлен Грегори
(Азеведо Рикардо)
1:2
89'
 
Бальтазар
90'
Гёртлер Лукас
 
90'
 
Гргич Анто

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 9
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
6
Стильхарт
Базиль
19
Гиндо
Дауда
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
77
Аколо
Чадрак
22
Латте
Лат
Эммануэль
9
Гийемено
Джереми
1
Линднер
Хайнц
19
Лаванши
Нума
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
8
Бальтазар
76
Итаитинга
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
22
Поа
Денис
9
Шуареф
Ильяс
17
Стожилкович
Филип
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Сьон
4-5-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Сьон

29 матчей

79.3%
20.7%
3.5527136788005E-15%
23 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.4%
41.4%
21 победа 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 21 победа

54 матча

42.6%
18.5%
38.9%
23 победы 10 ничьих 21 победа

Первый тайм

38.9%
35.2%
25.9%
21 победа 19 ничьих 14 побед

Второй тайм

24.1%
37%
38.9%
13 побед 20 ничьих 21 победа

История матчей

С
0:3
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
0:3
С
1:1
С
3:2
С
1:0
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
2:1
С
2:2
С
0:1
К
1:2
С
2:4
С
3:2
С
3:2
С
1:2
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
5:0
С
1:0
С
0:3
С
0:3
С
0:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
С
5:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1
К
1:2
С
1:2
С
1:2
С
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуберт Фабиан 3 0.38
Гёртлер Лукас 2 (1) 0.25
Латте Лат Эммануэль 2 0.25
Фон Моос Юлиан 2 0.25
Аколо Чадрак 1 0.13
Гийемено Джереми 1 0.13
Гиндо Дауда 1 0.13
Christian Witzig 1 0.13
Карлен Грегори 1 0.13
Шмидт Исаак 1 0.13
Patrick Sutter 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 4 0.5
Итаитинга 2 0.25
Поа Денис 1 0.13
Сио Жованни 1 0.13
Кавар Димитри 1 0.13
Шуареф Ильяс 1 0.13
Шмид Йоэль 1 0.13
Лаванши Нума 0 0
Буа Кевин 0 0
Гргич Анто 0 0
Араз Муса 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 2 1
Латте Лат Эммануэль 3 0
Matej Maglica 3 0
Гиндо Дауда 2 0
Christian Witzig 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 0 1
Шмидт Исаак 0 1
Кинтилья Хорди 1 0
Стильхарт Базиль 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Гийемено Джереми 1 0
Фалльци Альберт 1 0
Patrick Sutter 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кавар Димитри 2 1
Бальтазар 3 0
Сио Жованни 2 0
Лаванши Нума 2 0
Гргич Анто 2 0
Араз Муса 2 0
Стожилкович Филип 2 0
Балотелли Марио 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Поа Денис 1 0
Nathanael Saintini 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

15
11
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
4
36%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
1
7%
2
18%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
18%
3
25%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15
Брюль - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3 FC Urnaesch - Санкт-Галлен 0:25 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1
Сьон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сьон - Базель 2:1 Люцерн - Сьон 2:0 Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2
Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 8 5 0 3 16 - 10 15
2. Янг Бойз 7 4 2 1 17 - 4 14
3. Серветт 7 4 2 1 8 - 5 14
4. Сьон 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Грасcхоппер 7 3 3 1 13 - 10 12
6. Люцерн 7 3 2 2 12 - 8 11
7. Лугано 7 3 0 4 14 - 12 9
8. Базель 6 1 3 2 7 - 8 6
9. Цюрих 7 0 2 5 4 - 16 2
10. Винтертур 8 0 2 6 4 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Серветт 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Грасcхоппер 3 3 0 0 8 - 3 9
4. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
5. Сьон 4 1 2 1 4 - 6 5
6. Люцерн 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Базель 3 0 2 1 1 - 3 2
8. Винтертур 5 0 2 3 4 - 17 2
9. Цюрих 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Лугано 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 4 3 0 1 8 - 5 9
2. Лугано 4 3 0 1 9 - 4 9
3. Янг Бойз 4 2 1 1 9 - 3 7
4. Люцерн 4 2 1 1 9 - 5 7
5. Серветт 4 1 2 1 3 - 4 5
6. Базель 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Санкт-Галлен 3 1 0 2 5 - 6 3
8. Грасcхоппер 4 0 3 1 5 - 7 3
9. Цюрих 3 0 1 2 1 - 7 1
10. Винтертур 3 0 0 3 0 - 6 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Янг Бойз Иттен Седрик 4 0 2
2. Сьон Стожилкович Филип 4 0 2
3. Лугано Целар Жан 4 3 2
4. Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 3 0 2
5. Грасcхоппер Дадашов Ренат 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Янг Бойз Зесигер Седрик 4 1
2. Люцерн Симани Денис 2 1
3. Люцерн Фрыдек Мартин 2 1
4. Сьон Кавар Димитри 2 1
5. Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 2 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Стожилкович Филип бьет в цель!
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Шуареф Ильяс бьет в цель!
    • Желтая карточка
      17'
      Гийемено Джереми получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбола.Ру"
    Где смотреть матч Санкт-Галлен 1:2 Сьон онлайн

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