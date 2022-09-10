Стадион: Эрнест Поль Зрители: 19114
3:3
Конец матча
0'
0:1
5' Гол в свои воротаЙенсен Ричард
0:2
14' ГолВильчек Камиль
1:2
17' ГолЯнжа Эрик
29' Желтая карточкаЯнжа Эрик
31' Желтая карточкаРайнер Константин
41' Желтая карточкаКатранис Александрос
2:2
42' ПенальтиКравчик Пётр
2:3
49' ГолКадзиор Дамиан
56' Желтая карточкаЩесняк Криспин
81' Желтая карточкаКадзиор Дамиан
90' Красная карточкаМосур Ариэль
3:3
90' ГолЙенсен Ричард
90'+10
Ход матча
5'
0:1
14'
0:2
17'
1:2
29'
42'
2:2
49'
2:3
56'
81'
90'
90'
3:3
32
Бролль
Кевин
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
23
Мвондо
Жан
21
Кравчик
Пётр
96
Дадок
Роберт
24
Хэйтли
Том
- Основной состав
-
32 Бролль КевинВратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bartosch Gaul
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Michal Kaput
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Гурник Забже
Пяст
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
20 матчей
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янжа Эрик
|2
|0.25
|Палюшек Александр
|2
|0.25
|Влодарчик Шимон
|2
|0.25
|Кравчик Пётр
|2 (1)
|0.25
|Йенсен Ричард
|1
|0.13
|Ольковски Павел
|1
|0.13
|Новак Бартош
|1
|0.13
|Дадок Роберт
|1
|0.13
|Подольски Лукас
|0
|0
|Яницки Рафал
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|4
|0.5
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.25
|Червински Якуб
|1
|0.13
|Феликс Хорхе
|1
|0.13
|Райнер Константин
|1
|0.13
|Храпек Михал
|0
|0
|Томашевич Гжегож
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Ричард
|2
|1
|Яницки Рафал
|3
|0
|Янжа Эрик
|3
|0
|Мвондо Жан
|2
|0
|Палюшек Александр
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Пачеко Даниэль
|1
|0
|Коцке Йонатан
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Кравчик Пётр
|1
|0
|Влодарчик Шимон
|1
|0
|Щесняк Криспин
|1
|0
|Jakub Szymanski
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катранис Александрос
|4
|0
|Храпек Михал
|3
|0
|Райнер Константин
|3
|0
|Томашевич Гжегож
|2
|0
|Michael Ameyaw
|2
|0
|Мосур Ариэль
|0
|1
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Червински Якуб
|1
|0
|Кадзиор Дамиан
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
29%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
4
50%
1
11%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
13
9
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
15%
1
11%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
2
15%
3
33%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
5
45%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Легия - Гурник Забже 2:2
Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3
Пяст
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пяст - Медзь 2:1 Лехия Дзержонюв - Пяст 1:2 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Сталь Мелец 4:0
Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|2.
|Висла Плоцк
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|3.
|Погонь Щецин
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|5.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|6.
|Сталь Мелец
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|7.
|Видзев Лодзь
|9
|4
|1
|4
|11 - 10
|13
|8.
|Краковия
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|9.
|Шлёнск
|9
|3
|3
|3
|8 - 12
|12
|10.
|Варта Познань
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|11.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|12.
|Корона Кельце
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|13.
|Гурник Забже
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|14.
|Заглембе Любин
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|15.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|16.
|Ягеллония
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|17.
|Медзь
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Легия
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Ракув
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|6.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|7.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|9.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Лех
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|11.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|12.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Заглембе Любин
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Медзь
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Варта Познань
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|2.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|3.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|5.
|Висла Плоцк
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|6.
|Заглембе Любин
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|7.
|Погонь Щецин
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Корона Кельце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|9.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Гурник Забже
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|11.
|Пяст
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|15.
|Ягеллония
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Медзь
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|7
|1
|2
|2.
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|5
|1
|3
|3.
|Краковия
|Ракочи Михал
|4
|0
|1
|4.
|Сталь Мелец
|Доманьски Мацей
|4
|1
|1
|5.
|Пяст
|Вильчек Камиль
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|5
|0
|2.
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|0
|3.
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|4
|0
|4.
|Легия
|Енджейчик Артур
|4
|0
|5.
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|4
|0