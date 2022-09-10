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Польша: Экстракласса
2022-2023


Стадион: Зрители: 19114
Гурник Забже
3:3
Конец матча
Пяст
0'
0:1
5' Гол в свои ворота
Йенсен Ричард
0:2
14' Гол
Вильчек Камиль
1:2
17' Гол
Янжа Эрик
29' Желтая карточка
Янжа Эрик
31' Желтая карточка
Райнер Константин
41' Желтая карточка
Катранис Александрос
2:2
42' Пенальти
Кравчик Пётр
2:3
49' Гол
Кадзиор Дамиан
56' Желтая карточка
Щесняк Криспин
81' Желтая карточка
Кадзиор Дамиан
90' Красная карточка
Мосур Ариэль
3:3
90' Гол
Йенсен Ричард
90'+10
32
Бролль
Кевин
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
3
Йенсен
Ричард
16
Ольковски
Павел
64
Янжа
Эрик
25
Коцке
Йонатан
23
Мвондо
Жан
21
Кравчик
Пётр
33
Kanji
Okunuki
96
Дадок
Роберт
26
Плах
Франтишек
37
Райнер
Константин
4
Червински
Якуб
2
Мосур
Ариэль
98
Катранис
Александрос
92
Кадзиор
Дамиан
20
Томашевич
Гжегож
24
Хэйтли
Том
77
Пырка
Аркадиуш
9
Alberto
Toril
18
Вильчек
Камиль
Гурник Забже
3-4-2-1
Пяст
4-4-2

История личных встреч

Гурник Забже
Пяст

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

20 матчей

35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:0
К
0:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
5:2
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:2
OE
1:0
OE
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янжа Эрик 2 0.25
Палюшек Александр 2 0.25
Влодарчик Шимон 2 0.25
Кравчик Пётр 2 (1) 0.25
Йенсен Ричард 1 0.13
Ольковски Павел 1 0.13
Новак Бартош 1 0.13
Дадок Роберт 1 0.13
Подольски Лукас 0 0
Яницки Рафал 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильчек Камиль 4 0.5
Кадзиор Дамиан 2 0.25
Червински Якуб 1 0.13
Феликс Хорхе 1 0.13
Райнер Константин 1 0.13
Храпек Михал 0 0
Томашевич Гжегож 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Ричард 2 1
Яницки Рафал 3 0
Янжа Эрик 3 0
Мвондо Жан 2 0
Палюшек Александр 2 0
Бролль Кевин 0 1
Пачеко Даниэль 1 0
Коцке Йонатан 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Дадок Роберт 1 0
Манне Аласана 1 0
Белица Даниэль 1 0
Кравчик Пётр 1 0
Влодарчик Шимон 1 0
Щесняк Криспин 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Dariusz Stalmach 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катранис Александрос 4 0
Храпек Михал 3 0
Райнер Константин 3 0
Томашевич Гжегож 2 0
Michael Ameyaw 2 0
Мосур Ариэль 0 1
Вильчек Камиль 1 0
Червински Якуб 1 0
Кадзиор Дамиан 1 0
Гук Томаш 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
29%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
4
50%
1
11%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

13
9
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
15%
1
11%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
2
15%
3
33%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
5
45%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Легия - Гурник Забже 2:2
Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3
Пяст
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пяст - Медзь 2:1 Лехия Дзержонюв - Пяст 1:2 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Сталь Мелец 4:0
Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 8 5 2 1 11 - 7 17
2. Висла Плоцк 9 5 2 2 20 - 10 17
3. Погонь Щецин 8 5 1 2 13 - 8 16
4. Радомьяк Радом 9 4 2 3 11 - 10 14
5. Ракув 7 4 1 2 11 - 9 13
6. Сталь Мелец 8 4 1 3 12 - 10 13
7. Видзев Лодзь 9 4 1 4 11 - 10 13
8. Краковия 9 4 1 4 11 - 8 13
9. Шлёнск 9 3 3 3 8 - 12 12
10. Варта Познань 9 3 2 4 8 - 11 11
11. Лех 7 3 1 3 8 - 7 10
12. Корона Кельце 8 3 1 4 9 - 9 10
13. Гурник Забже 8 2 4 2 12 - 12 10
14. Заглембе Любин 9 2 4 3 6 - 10 10
15. Пяст 8 3 1 4 10 - 10 10
16. Ягеллония 8 2 3 3 9 - 10 9
17. Медзь 7 1 1 5 7 - 13 4
18. Лехия Гданьск 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Легия 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Ракув 4 3 1 0 7 - 4 10
4. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 3 10
5. Краковия 5 3 0 2 8 - 3 9
6. Шлёнск 5 2 2 1 6 - 7 8
7. Радомьяк Радом 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Сталь Мелец 4 2 1 1 5 - 2 7
9. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Лех 5 2 0 3 4 - 6 6
11. Пяст 3 2 0 1 6 - 2 6
12. Видзев Лодзь 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Гурник Забже 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Корона Кельце 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Заглембе Любин 4 0 3 1 2 - 3 3
16. Медзь 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Лехия Гданьск 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Варта Познань 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
2. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
3. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 3 7
4. Видзев Лодзь 5 2 1 2 4 - 4 7
5. Висла Плоцк 5 2 1 2 10 - 7 7
6. Заглембе Любин 5 2 1 2 4 - 7 7
7. Погонь Щецин 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Корона Кельце 4 2 0 2 4 - 4 6
9. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Гурник Забже 3 1 2 0 6 - 3 5
11. Пяст 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Краковия 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Шлёнск 4 1 1 2 2 - 5 4
14. Лех 2 1 1 0 4 - 1 4
15. Ягеллония 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Лехия Гданьск 5 1 0 4 6 - 13 3
18. Медзь 4 0 1 3 4 - 9 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Висла Плоцк Альварес Давид 7 1 2
2. Висла Плоцк Вольски Рафал 5 1 3
3. Краковия Ракочи Михал 4 0 1
4. Сталь Мелец Доманьски Мацей 4 1 1
5. Пяст Вильчек Камиль 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 5 0
2. Лехия Гданьск Налепа Михал 5 0
3. Шлёнск Ольсен Патрик 4 0
4. Легия Енджейчик Артур 4 0
5. Ягеллония Цэру Богдан 4 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    99'
    Г О О О О Л - Йенсен Ричард бьет в цель!
  • 98'
    УДАЛЕНИЕ! - Ariel Mosor увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 85'
    Arkadiusz Pyrka уходит с поля. Michael Ameyaw выходит вместо него
  • 84'
    Kanji Okunuki уходит с поля. Пачеко Даниэль выходит вместо него
  • Желтая карточка
    81'
    Кадзиор Дамиан получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Томашевич Гжегож уходит с поля. Дзичек Патрик выходит вместо него
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