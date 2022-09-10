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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023


Стадион:
Аякс
2:0
Первый тайм: 36'
Херенвен
0'
1:0
4' Гол
Классен Дэви
15' Желтая карточка
Ван Бик Свен
2:0
16' Гол
Тейлор Кеннет

Ход матча

4'
Классен Дэви
(Тадич Душан)
1:0
15'
 
Ван Бик Свен
16'
Тейлор Кеннет
(Тадич Душан)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 81 Владение мячом, % 19

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Херенвен
1.24
7.96
45.77
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
3
Угелумба
Кэлвин
17
Блинд
Дэйли
6
Классен
Дэви
4
Альварес
Эдсон
8
Тейлор
Кеннет
10
Тадич
Душан
20
Кудус
Мохаммед
7
Бергвейн
Стевен
44
Andries
Noppert
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
3
Ван
Акен
Йост
27
Ван
Эвейк
Милан
13
Кайб
Рами
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
26
Тахири
Анас
8
Alexander
Timossi
Andersson
17
Ван
Хойдонк
Сидней
Аякс
4-3-3
Херенвен
5-3-2

История личных встреч

Аякс
Херенвен

30 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
28 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
10%
23.3%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.7%
10%
3.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

35 матчей

80%
11.4%
8.6%
28 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
20 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

74.3%
11.4%
14.3%
26 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Э
5:0
Э
0:2
Э
1:2
К
0:3
Э
5:1
Э
1:3
ТМК
1:0
Э
4:1
К
3:1
Э
4:4
Э
0:4
Э
4:1
Э
0:4
Э
5:1
Э
0:1
Э
0:2
Э
5:2
Э
1:4
Э
4:1
Э
3:0
Э
3:3
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:5
Э
5:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
5:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 6 1
Броббей Брайан 2 0.33
Тейлор Кеннет 2 0.33
Ренсх Девайн 2 0.33
Бергёйс Стивен 2 (1) 0.33
Антони 1 0.17
Классен Дэви 1 0.17
Кудус Мохаммед 1 0.17
Тадич Душан 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Угелумба Кэлвин 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 4 0.67
Сарр Амин 1 0.17
Ван Эвейк Милан 1 0.17
Тахири Анас 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тадич Душан 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Ренсх Девайн 1 0
Тимбер Юррьен 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 2 0
Халилович Тибор 0 1
Ван Акен Йост 1 0
Тахири Анас 1 0
Andries Noppert 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

16
6
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
13%
1
17%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
5
31%
2
33%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
1
6%
1
17%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1
Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1
Херенвен
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0
Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 6 6 0 0 18 - 3 18
2. Фейеноорд 5 4 1 0 14 - 5 13
3. АЗ Алкмаар 5 4 1 0 10 - 3 13
4. Твенте 5 4 0 1 10 - 2 12
5. ПСВ 5 4 0 1 23 - 7 12
6. Херенвен 0:2 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Спарта Роттердам 5 2 1 2 7 - 4 7
8. НЕК Неймеген 6 1 4 1 7 - 5 7
9. Ваалвейк 5 1 3 1 10 - 8 6
10. Эксельсиор 5 2 0 3 8 - 16 6
11. Утрехт 5 1 2 2 8 - 10 5
12. Гронинген 5 1 2 2 5 - 10 5
13. Камбюр 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Витесс 5 1 1 3 6 - 14 4
15. Эммен 5 1 1 3 5 - 14 4
16. Волендам 6 1 1 4 7 - 20 4
17. Гоу Эхед Иглс 6 1 0 5 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард 6 0 1 5 8 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 3 3 0 0 12 - 1 9
2. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
3. ПСВ 2 2 0 0 11 - 2 6
4. Херенвен 0:2 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
6. АЗ Алкмаар 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Ваалвейк 3 1 1 1 7 - 5 4
8. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Эксельсиор 2 1 0 1 4 - 7 3
11. Спарта Роттердам 3 1 0 2 6 - 4 3
12. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
13. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Утрехт 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
16. Камбюр 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Аякс 2:0 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Херенвен 0:2 3 1 1 1 4 - 2 4
8. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
9. Камбюр 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Витесс 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Эксельсиор 3 1 0 2 4 - 9 3
14. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
17. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
18. Эммен 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСВ Гакпо Коди 6 1 3
2. ПСВ Симонс Хави 6 0 2
3. Аякс Бергвейн Стевен 6 0 0
4. Фейеноорд Перейра Данило II 5 1 0
5. Утрехт Дост Бас 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 2 1
2. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3 0
3. Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3 0
4. АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3 0
5. Витесс Тронстад Сондре 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    Альварес Эдсон из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    38'
    Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 38'
    Альварес Эдсон успешно блокирует удар.
  • 38'
    Ван Хойдонк Сидней нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    Alexander Timossi Andersson создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 37'
    Хайе Том из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 37'
    Тахири Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Херенвен
    1.24
    7.96
    45.77
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Аякс 2:0 Херенвен онлайн

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