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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023


Стадион:
Аякс
5:0
Конец матча
Херенвен
0'
1:0
4' Гол
Классен Дэви
15' Желтая карточка
Ван Бик Свен
2:0
16' Гол
Тейлор Кеннет
45' Желтая карточка
Альварес Эдсон
3:0
48' Гол
Кудус Мохаммед
4:0
59' Гол
Кудус Мохаммед
5:0
70' Гол
Броббей Брайан
71' Желтая карточка
Бохневич Павел
90'+3

Ход матча

4'
Классен Дэви
(Тадич Душан)
1:0
15'
 
Ван Бик Свен
16'
Тейлор Кеннет
(Тадич Душан)
2:0
45'
Альварес Эдсон
 
46'
Коласио Хорхе
Ренсх Девайн
 
48'
Кудус Мохаммед
3:0
59'
Кудус Мохаммед
(Коласио Хорхе III)
4:0
60'
Гриллич Флориан
Альварес Эдсон
 
60'
Броббей Брайан
Бергвейн Стевен
 
66'
 
Сарр Амин
Ван Хойдонк Сидней
67'
 
Колассен Антуан
Alexander Timossi Andersson
67'
Бергёйс Стивен
Тейлор Кеннет
 
70'
Броббей Брайан
(Тадич Душан)
5:0
71'
 
Бохневич Павел
72'
 
Хаяль Рами
Ольссон Симон
72'
Окампос Лукас
Кудус Мохаммед
 

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 17 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбола.Ру"
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
3
Угелумба
Кэлвин
17
Блинд
Дэйли
6
Классен
Дэви
4
Альварес
Эдсон
8
Тейлор
Кеннет
10
Тадич
Душан
20
Кудус
Мохаммед
7
Бергвейн
Стевен
44
Andries
Noppert
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
3
Ван
Акен
Йост
27
Ван
Эвейк
Милан
13
Кайб
Рами
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
26
Тахири
Анас
8
Alexander
Timossi
Andersson
17
Ван
Хойдонк
Сидней
Аякс
4-3-3
Херенвен
5-3-2

История личных встреч

Аякс
Херенвен

30 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
28 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
10%
23.3%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.7%
10%
3.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

35 матчей

80%
11.4%
8.6%
28 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
20 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

74.3%
11.4%
14.3%
26 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Э
5:0
Э
0:2
Э
1:2
К
0:3
Э
5:1
Э
1:3
ТМК
1:0
Э
4:1
К
3:1
Э
4:4
Э
0:4
Э
4:1
Э
0:4
Э
5:1
Э
0:1
Э
0:2
Э
5:2
Э
1:4
Э
4:1
Э
3:0
Э
3:3
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:5
Э
5:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
5:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 6 1
Броббей Брайан 3 0.5
Тейлор Кеннет 3 0.5
Кудус Мохаммед 3 0.5
Ренсх Девайн 2 0.33
Бергёйс Стивен 2 (1) 0.33
Антони 1 0.17
Классен Дэви 1 0.17
Тадич Душан 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Коласио Хорхе III 0 0
Угелумба Кэлвин 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 4 0.67
Сарр Амин 1 0.17
Ван Эвейк Милан 1 0.17
Тахири Анас 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 3 0
Тадич Душан 2 0
Ренсх Девайн 1 0
Тимбер Юррьен 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 2 0
Халилович Тибор 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Бохневич Павел 1 0
Ван Акен Йост 1 0
Тахири Анас 1 0
Andries Noppert 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
4
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
13%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
25%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
1
25%
61-75
1
7%
1
25%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

21
6
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
3
14%
1
17%
1-15
2
10%
1
17%
16-30
5
24%
2
33%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
4
19%
1
17%
61-75
1
5%
1
17%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1
Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1
Херенвен
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0
Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Фейеноорд 5 4 1 0 14 - 5 13
3. АЗ Алкмаар 5 4 1 0 10 - 3 13
4. Твенте 5 4 0 1 10 - 2 12
5. ПСВ 5 4 0 1 23 - 7 12
6. Херенвен 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Спарта Роттердам 5 2 1 2 7 - 4 7
8. НЕК Неймеген 6 1 4 1 7 - 5 7
9. Эксельсиор 1:1 6 2 1 3 9 - 17 7
10. Ваалвейк 5 1 3 1 10 - 8 6
11. Утрехт 5 1 2 2 8 - 10 5
12. Гронинген 5 1 2 2 5 - 10 5
13. Эммен 1:1 6 1 2 3 6 - 15 5
14. Камбюр 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Витесс 5 1 1 3 6 - 14 4
16. Волендам 6 1 1 4 7 - 20 4
17. Гоу Эхед Иглс 6 1 0 5 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард 6 0 1 5 8 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
3. ПСВ 2 2 0 0 11 - 2 6
4. Херенвен 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
6. АЗ Алкмаар 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Ваалвейк 3 1 1 1 7 - 5 4
8. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Эммен 1:1 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Эксельсиор 1:1 3 1 1 1 5 - 8 4
11. Спарта Роттердам 3 1 0 2 6 - 4 3
12. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
13. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Утрехт 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
16. Камбюр 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
8. Камбюр 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Эксельсиор 1:1 3 1 0 2 4 - 9 3
12. Витесс 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Эммен 1:1 3 0 1 2 2 - 9 1
17. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
18. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСВ Гакпо Коди 6 1 3
2. ПСВ Симонс Хави 6 0 2
3. Аякс Бергвейн Стевен 6 0 0
4. Фейеноорд Перейра Данило II 5 1 0
5. Утрехт Дост Бас 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 2 1
2. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3 0
3. Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3 0
4. АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3 0
5. Аякс Альварес Эдсон 3 0
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