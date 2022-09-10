Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Antoine Colassin нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Команда Аякс играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Альварес Эдсон получил желтую карточку от судьи

45' Тахири Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Херенвен

42' Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Удар от ворот произведет Аякс

38' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Ван Эвейк Милан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Хайе Том из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Тахири Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Аякс

36' Оооо... вот это был удар! Alexander Timossi Andersson должен был забить с этой позиции.

36' Хорошую попытку сделал Alexander Timossi Andersson . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

35' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Кайб Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

30' Alexander Timossi Andersson выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Кайб Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом

26' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Ван Бик Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Ван Хойдонк Сидней создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Ван Хойдонк Сидней выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Тадич Душан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Тейлор Кеннет из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Блинд Дэйли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Кудус Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Девайн Ренш нанес удар, но тот был заблокирован.

16' Г О О О О Л - Тейлор Кеннет забивает с левой ноги!

16' Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Ван Бик Свен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

15' Классен Дэви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Удар от ворот произведет Херенвен

10' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Угелумба Кэлвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

8' Угелумба Кэлвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Г О О О О О О Л - Классен Дэви из команды Аякс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

4' Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

3' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Аякс начинает с центра поля