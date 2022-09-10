Стадион: Йохан Кройф Арена
0'
1:0
4' ГолКлассен Дэви
15' Желтая карточкаВан Бик Свен
2:0
16' ГолТейлор Кеннет
45' Желтая карточкаАльварес Эдсон
3:0
48' ГолКудус Мохаммед
4:0
59' ГолКудус Мохаммед
5:0
70' ГолБроббей Брайан
71' Желтая карточкаБохневич Павел
90'+3
Ход матча
4'
1:0
15'
16'
2:0
45'
48'
3:0
59'
70'
5:0
71'
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
17 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
13
Кайб
Рами
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Али ХусейнЗащитник
-
34 Зал ТимоЗащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
История личных встреч
Аякс
Херенвен
30 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
28 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
10%
23.3%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
86.7%
10%
3.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
35 матчей
80%
11.4%
8.6%
28 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
20 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
74.3%
11.4%
14.3%
26 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|6
|1
|Броббей Брайан
|3
|0.5
|Тейлор Кеннет
|3
|0.5
|Кудус Мохаммед
|3
|0.5
|Ренсх Девайн
|2
|0.33
|Бергёйс Стивен
|2 (1)
|0.33
|Антони
|1
|0.17
|Классен Дэви
|1
|0.17
|Тадич Душан
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Коласио Хорхе III
|0
|0
|Угелумба Кэлвин
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|4
|0.67
|Сарр Амин
|1
|0.17
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.17
|Тахири Анас
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|3
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Тимбер Юррьен
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|2
|0
|Халилович Тибор
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Бохневич Павел
|1
|0
|Ван Акен Йост
|1
|0
|Тахири Анас
|1
|0
|Andries Noppert
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
4
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
13%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
25%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
1
25%
61-75
1
7%
1
25%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
21
6
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
3
14%
1
17%
1-15
2
10%
1
17%
16-30
5
24%
2
33%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
4
19%
1
17%
61-75
1
5%
1
17%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1
Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1
Херенвен
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0
Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Фейеноорд
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|3.
|АЗ Алкмаар
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Твенте
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|5.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|23 - 7
|12
|6.
|Херенвен
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|Спарта Роттердам
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|9.
|Эксельсиор
|1:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 17
|7
|10.
|Ваалвейк
|5
|1
|3
|1
|10 - 8
|6
|11.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|12.
|Гронинген
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|13.
|Эммен
|1:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|14.
|Камбюр
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Витесс
|5
|1
|1
|3
|6 - 14
|4
|16.
|Волендам
|6
|1
|1
|4
|7 - 20
|4
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|0
|5
|8 - 15
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|1
|5
|8 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Твенте
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|11 - 2
|6
|4.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Ваалвейк
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|8.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Эммен
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Эксельсиор
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|12.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|НЕК Неймеген
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|6 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|12 - 5
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|8.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Твенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Эксельсиор
|1:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|12.
|Витесс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Эммен
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|17.
|Волендам
|3
|0
|1
|2
|3 - 13
|1
|18.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
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- — Вылет в Первый дивизион
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСВ
|Гакпо Коди
|6
|1
|3
|2.
|ПСВ
|Симонс Хави
|6
|0
|2
|3.
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|0
|0
|4.
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|5
|1
|0
|5.
|Утрехт
|Дост Бас
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|2
|1
|2.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|3.
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|3
|0
|4.
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|3
|0
|5.
|Аякс
|Альварес Эдсон
|3
|0