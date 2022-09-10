Стадион: Van Donge and De Roo Stadion Зрители: 4034
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
25' Желтая карточкаRui Mendes
0:1
45' ГолРомени Оле
59' Желтая карточкаВлак Яри
1:1
61' ГолЧу-А-Он Натан
67' Желтая карточкаФайн Адриан
Ход матча
25'
45'
0:1
59'
61'
1:1
67'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
21
Аюб
Яссин
33
Бас
Юлиан
20
Влак
Яри
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Аюб ЯссинПолузащитник
-
33 Бас ЮлианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шолте БенПолузащитник
-
26 Max Wolfs
-
-
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эксельсиор
Эммен
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бас Юлиан
|2
|0.33
|Хархаух Реда
|2
|0.33
|Хореман Сибе
|1
|0.17
|Гаудмейн Кензо
|1
|0.17
|Азаркан Маруан
|1
|0.17
|Чу-А-Он Натан
|1
|0.17
|Эль-Яакуби Редуан
|1
|0.17
|Дриауех Каухайб
|0
|0
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|3
|0.5
|Rui Mendes
|1
|0.17
|Бернаду Лукас
|1
|0.17
|Влак Яри
|1
|0.17
|Димерс Марк
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файн Адриан
|1
|0
|Хореман Сибе
|1
|0
|Дриауех Каухайб
|1
|0
|Эйгенрам Йосуа
|1
|0
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Влак Яри
|1
|0
|Rui Mendes
|1
|0
|Бернаду Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Забито
4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
19%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ваалвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1
Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0 Рода - Эксельсиор 0:2 Эксельсиор - Рода 2:2 Эксельсиор - НАК Бреда 2:2 ВВВ-Венло - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ-2 Алкмаар 3:3 Маастрихт - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Телстар 1:4
Эммен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Ваалвейк 1:1
ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0 Дордрехт - Эммен 0:1 Эммен - АЗ-2 Алкмаар 3:0 Де Графсхап - Эммен 1:1 Эммен - Телстар 2:1 ВВВ-Венло - Эммен 0:2 Эммен - Волендам 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Фейеноорд
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|3.
|АЗ Алкмаар
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Твенте
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|5.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|23 - 7
|12
|6.
|Херенвен
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|Спарта Роттердам
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|9.
|Эксельсиор
|1:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 17
|7
|10.
|Ваалвейк
|5
|1
|3
|1
|10 - 8
|6
|11.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|12.
|Гронинген
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|13.
|Эммен
|1:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|14.
|Камбюр
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Витесс
|5
|1
|1
|3
|6 - 14
|4
|16.
|Волендам
|6
|1
|1
|4
|7 - 20
|4
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|0
|5
|8 - 15
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|1
|5
|8 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Твенте
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|11 - 2
|6
|4.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Ваалвейк
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|8.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Эммен
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Эксельсиор
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|12.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|НЕК Неймеген
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|6 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|12 - 5
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|8.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Твенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Эксельсиор
|1:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|12.
|Витесс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Эммен
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|17.
|Волендам
|3
|0
|1
|2
|3 - 13
|1
|18.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
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- — Вылет в Первый дивизион
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСВ
|Гакпо Коди
|6
|1
|3
|2.
|ПСВ
|Симонс Хави
|6
|0
|2
|3.
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|0
|0
|4.
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|5
|1
|0
|5.
|Утрехт
|Дост Бас
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|2
|1
|2.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|3.
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|3
|0
|4.
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|3
|0
|5.
|Аякс
|Альварес Эдсон
|3
|0