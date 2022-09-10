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Голландия: Эредивизие
2022-2023


Стадион: Зрители: 4034
Эксельсиор
2:1
Конец матча
Эммен
0'
25' Желтая карточка
Rui Mendes
0:1
45' Гол
Ромени Оле
58' Желтая карточка
Влак Яри
1:1
61' Гол
Чу-А-Он Натан
67' Желтая карточка
Файн Адриан
2:1
90' Гол
Сеймор Серано
90'+9

Ход матча

25'
 
Rui Mendes
45'
0:1
Ромени Оле
46'
Сеймор Серано
Ньивпорт Свен
 
58'
 
Влак Яри
59'
 
Эль-Мессауди Ахмед
Влак Яри
61'
Чу-А-Он Натан
(Гаудмейн Кензо)
1:1
67'
Файн Адриан
 
69'
Лампру Лазарос
Файн Адриан
 
75'
Raphael Eyongo
Ван Дёйнен Майк
 
82'
 
Ассехнун Джасин-Амин
Живкович Рицхайро
82'
 
Хардевельд Джефф
Бюрнет Лоренцо
86'
Эйгенрам Йосуа
Аюб Яссин
 
87'
Маркело Натангело
Чу-А-Он Натан
 
90'
 
Хейлен Майкл
Хардевельд Джефф
90'
Сеймор Серано
(Лампру Лазарос)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
16
Ньивпорт
Свен
4
Эль-Яакуби
Редуан
28
Чу-А-Он
Натан
5
Файн
Адриан
8
Гаудмейн
Кензо
21
Аюб
Яссин
33
Бас
Юлиан
29
Ван
Дёйнен
Майк
14
Дриауех
Каухайб
1
Элсхлягель
Эрик
2
Веендорп
Кезиа
5
Араухо
Мигель
24
Дирксен
Юлиюс
18
Бюрнет
Лоренцо
20
Влак
Яри
8
Бернаду
Лукас
7
Rui
Mendes
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
9
Живкович
Рицхайро
Эксельсиор
4-3-3
Эммен
4-2-3-1

История личных встреч

Эксельсиор
Эммен

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
0:1
ПД
0:1
ПД
0:1
Э
2:1
Э
1:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
2:0
ВД(GD
4:1
ВД(GD
4:2
ВД(GD
0:2
ВД(GD
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бас Юлиан 2 0.33
Хархаух Реда 2 0.33
Хореман Сибе 1 0.17
Гаудмейн Кензо 1 0.17
Азаркан Маруан 1 0.17
Чу-А-Он Натан 1 0.17
Эль-Яакуби Редуан 1 0.17
Сеймор Серано 1 0.17
Лампру Лазарос 0 0
Дриауех Каухайб 0 0
Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 3 0.5
Rui Mendes 1 0.17
Бернаду Лукас 1 0.17
Влак Яри 1 0.17
Димерс Марк 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файн Адриан 1 0
Хореман Сибе 1 0
Дриауех Каухайб 1 0
Эйгенрам Йосуа 1 0
Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велдмате Йерун 1 0
Веендорп Кезиа 1 0
Араухо Мигель 1 0
Влак Яри 1 0
Rui Mendes 1 0
Бернаду Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
13%
4
44%
76-90

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
18%
1
7%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
4
24%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ваалвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1
Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0 Рода - Эксельсиор 0:2 Эксельсиор - Рода 2:2 Эксельсиор - НАК Бреда 2:2 ВВВ-Венло - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ-2 Алкмаар 3:3 Маастрихт - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Телстар 1:4
Эммен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Ваалвейк 1:1
ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0 Дордрехт - Эммен 0:1 Эммен - АЗ-2 Алкмаар 3:0 Де Графсхап - Эммен 1:1 Эммен - Телстар 2:1 ВВВ-Венло - Эммен 0:2 Эммен - Волендам 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Фейеноорд 5 4 1 0 14 - 5 13
3. АЗ Алкмаар 5 4 1 0 10 - 3 13
4. Твенте 5 4 0 1 10 - 2 12
5. ПСВ 5 4 0 1 23 - 7 12
6. Херенвен 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Эксельсиор 6 3 0 3 10 - 17 9
8. Спарта Роттердам 5 2 1 2 7 - 4 7
9. НЕК Неймеген 6 1 4 1 7 - 5 7
10. Ваалвейк 5 1 3 1 10 - 8 6
11. Утрехт 5 1 2 2 8 - 10 5
12. Гронинген 5 1 2 2 5 - 10 5
13. Камбюр 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Витесс 5 1 1 3 6 - 14 4
15. Эммен 6 1 1 4 6 - 16 4
16. Волендам 6 1 1 4 7 - 20 4
17. Гоу Эхед Иглс 6 1 0 5 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард 6 0 1 5 8 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
3. ПСВ 2 2 0 0 11 - 2 6
4. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
5. Херенвен 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
7. АЗ Алкмаар 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Ваалвейк 3 1 1 1 7 - 5 4
9. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Спарта Роттердам 3 1 0 2 6 - 4 3
12. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
13. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Утрехт 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
16. Камбюр 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
8. Камбюр 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Витесс 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Эксельсиор 3 1 0 2 4 - 9 3
14. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
17. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
18. Эммен 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСВ Гакпо Коди 6 1 3
2. ПСВ Симонс Хави 6 0 2
3. Аякс Бергвейн Стевен 6 0 0
4. Фейеноорд Перейра Данило II 5 1 0
5. Утрехт Дост Бас 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 2 1
2. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3 0
3. Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3 0
4. АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3 0
5. Аякс Альварес Эдсон 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    После классного второго тайма Эксельсиор совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Эксельсиор: 47%, Эммен: 53%.
  • 98'
    Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    98'
    Димерс Марк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 98'
    [player1] ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Эль-Мессауди Ахмед ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Дриауех Каухайб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 46%, Эммен: 54%.
    • 90'
      Араухо Мигель ослабляет давление, выбив мяч.
    • Травма, повреждение
      90'
      Кензо Гудмийн возвращается на поле.
    • 89'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 89'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      89'
      Ох, нехорошо это выглядит. Кензо Гудмийн получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      89'
      Кензо Гудмийн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 88'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 88'
      Хардевельд Джефф из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Хардевельд Джефф выиграл воздушное противоборство у Кензо Гудмийн.
    • 88'
      Дирксен Юлиюс из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      88'
      Бас Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 87'
      Дирксен Юлиюс из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      87'
      Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 87'
      Тактическая замена. Nathan Tjoe-A-On уходит с поля и его заменяет Маркело Натангело
    • 86'
      Тактическая замена. Аюб Яссин уходит с поля и его заменяет Эйгенрам Йосуа
    • 86'
      Араухо Мигель из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Араухо Мигель выиграл воздушное противоборство у Лампру Лазарос.
    • 85'
      Сеймор Серано успешно блокирует удар.
    • 85'
      Димерс Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 85'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 46%, Эммен: 54%.
    • 84'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 84'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 84'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 84'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      83'
      Nathan Tjoe-A-On возвращается на поле.
    • 83'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 83'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      82'
      Ох, нехорошо это выглядит. Nathan Tjoe-A-On получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 82'
      Тактическая замена. Бюрнет Лоренцо уходит с поля и его заменяет Хардевельд Джефф
    • 82'
      Тактическая замена. Живкович Рицхайро уходит с поля и его заменяет Ассехнун Джасин-Амин
    • Травма, повреждение
      82'
      Nathan Tjoe-A-On на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 81'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 81'
      Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 81'
      Nathan Tjoe-A-On выиграл воздушное противоборство у Rui Mendes.
    • 81'
      Бас Юлиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 80'
      Бюрнет Лоренцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 45%, Эммен: 55%.
    • 79'
      Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      Элсхлягель Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 78'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 78'
      Оооо... вот это был удар! Эль-Мессауди Ахмед должен был забить с этой позиции.
    • 78'
      Эль-Мессауди Ахмед нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 78'
      Бюрнет Лоренцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 77'
      Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 77'
      Дирксен Юлиюс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 77'
      Эксельсиор контролирует мяч.
    • 76'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 75'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 75'
      Тактическая замена. Ван Дёйнен Майк уходит с поля и его заменяет Raphael Eyongo
    • 75'
      Ромени Оле не смог попасть в створ ударом издали
    • 75'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 45%, Эммен: 55%.
    • 74'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 74'
      Бюрнет Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 73'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 73'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 73'
      Араухо Мигель из команды Эммен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      73'
      Димерс Марк из команды Эммен подал угловой справа.
    • 72'
      Redouan El Yaakoubi успешно блокирует удар.
    • 72'
      Араухо Мигель из команды Эммен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      72'
      Димерс Марк из команды Эммен подал угловой слева.
    • 72'
      Бас Юлиан успешно блокирует удар.
    • 72'
      Димерс Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 72'
      Redouan El Yaakoubi выиграл воздушное противоборство у Живкович Рицхайро.
    • Фол, нарушение
      71'
      Назначен штрафной. Пострадал Ромени Оле, его свалил Nathan Tjoe-A-On.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 70'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 46%, Эммен: 54%.
    • 70'
      Шанс! Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо
    • 70'
      Nathan Tjoe-A-On создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 70'
      Араухо Мигель успешно блокирует удар.
    • 70'
      Аюб Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 70'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 69'
      Тактическая замена. Файн Адриан уходит с поля и его заменяет Лампру Лазарос
    • 69'
      Бюрнет Лоренцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 69'
      Араухо Мигель из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Redouan El Yaakoubi выиграл воздушное противоборство у Живкович Рицхайро.
    • Желтая карточка
      67'
      Файн Адриан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      67'
      Безумный фол. Файн Адриан грубо играет против соперника. Пострадал Димерс Марк
    • 67'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 66'
      Араухо Мигель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 66'
      Сегодняшная посещаемость составляет 4034 болельщиков
    • 66'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 66'
      Хореман Сибе из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 45%, Эммен: 55%.
    • 64'
      Бернаду Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 64'
      Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 64'
      Дирксен Юлиюс выиграл воздушное противоборство у Кензо Гудмийн.
    • 63'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 63'
      Хореман Сибе не смог попасть в створ ударом издали
    • 63'
      Дирксен Юлиюс из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Отличный гол забил Nathan Tjoe-A-On
    • 62'
      Команда Эксельсиор сравняла счет! Игра продолжается!
    • 61'
      Кензо Гудмийн сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      61'
      Г О О О О Л - Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 61'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 61'
      Элсхлягель Эрик делает важнейший сейв!
    • 61'
      Ван Дёйнен Майк нанес удар головой, но Эрик Ольшлэгель спокойно отбил мяч.
    • 61'
      Кензо Гудмийн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Дирксен Юлиюс из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      61'
      Nathan Tjoe-A-On навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 61'
      Бюрнет Лоренцо из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Кензо Гудмийн нанес удар в каркас ворот!
    • 60'
      Хореман Сибе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 60'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 43%, Эммен: 57%.
    • 60'
      Араухо Мигель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Бас Юлиан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 59'
      Тактическая замена. Влак Яри уходит с поля и его заменяет Эль-Мессауди Ахмед
    • Желтая карточка
      58'
      Влак Яри совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      58'
      Безумный фол. Влак Яри грубо играет против соперника. Пострадал Кензо Гудмийн
    • 58'
      Сеймор Серано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Ван Гассел Стейн взял и забрал мяч на выходе
    • 58'
      Redouan El Yaakoubi успешно блокирует удар.
    • 58'
      Живкович Рицхайро нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 58'
      Rui Mendes создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 58'
      Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Димерс Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 57'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 56'
      Эммен контролирует мяч.
    • 55'
      Веендорп Кезиа из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Влак Яри из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Араухо Мигель выиграл воздушное противоборство у Ван Дёйнен Майк.
    • 55'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 43%, Эммен: 57%.
    • 54'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 54'
      Араухо Мигель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      Хореман Сибе выиграл воздушное противоборство у Ромени Оле.
    • 53'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 53'
      Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Элсхлягель Эрик взял и забрал мяч на выходе
    • 53'
      Бюрнет Лоренцо из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Дирксен Юлиюс из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      52'
      Живкович Рицхайро из команды Эммен заходит слишком далеко, он валит Redouan El Yaakoubi.
    • 51'
      Влак Яри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Эксельсиор контролирует мяч.
    • 50'
      Бюрнет Лоренцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Дирксен Юлиюс выиграл воздушное противоборство у Ван Дёйнен Майк.
    • 50'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 44%, Эммен: 56%.
    • 49'
      Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 48'
      Хореман Сибе из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      48'
      Димерс Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Хореман Сибе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Димерс Марк из команды Эммен нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Файн Адриан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Бернаду Лукас
    • Фол, нарушение
      46'
      Redouan El Yaakoubi наказан за толчок Живкович Рицхайро
    • 46'
      Тактическая замена. Ньивпорт Свен уходит с поля и его заменяет Сеймор Серано
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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