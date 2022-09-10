Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Дриауех Каухайб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Кензо Гудмийн возвращается на поле.

89' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Кензо Гудмийн получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Кензо Гудмийн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Хардевельд Джефф выиграл воздушное противоборство у Кензо Гудмийн.

88' Бас Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Тактическая замена. Nathan Tjoe-A-On уходит с поля и его заменяет Маркело Натангело

84' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Nathan Tjoe-A-On возвращается на поле.

83' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновится спорным мячом

82' Ох, нехорошо это выглядит. Nathan Tjoe-A-On получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Nathan Tjoe-A-On на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

81' Nathan Tjoe-A-On выиграл воздушное противоборство у Rui Mendes

79' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

78' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Удар от ворот произведет Эксельсиор

78' Оооо... вот это был удар! Эль-Мессауди Ахмед должен был забить с этой позиции.

78' Бюрнет Лоренцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Удар от ворот произведет Эксельсиор

75' Удар от ворот произведет Эксельсиор

75' Ромени Оле не смог попасть в створ ударом издали

74' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Бюрнет Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Redouan El Yaakoubi успешно блокирует удар.

72' Redouan El Yaakoubi выиграл воздушное противоборство у Живкович Рицхайро

71' Назначен штрафной. Пострадал Ромени Оле , его свалил Nathan Tjoe-A-On.

70' Удар от ворот произведет Эммен

70' Nathan Tjoe-A-On создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Redouan El Yaakoubi выиграл воздушное противоборство у Живкович Рицхайро

67' Файн Адриан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

67' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Сегодняшная посещаемость составляет 4034 болельщиков

66' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Дирксен Юлиюс выиграл воздушное противоборство у Кензо Гудмийн.

63' Удар от ворот произведет Эммен

63' Хореман Сибе не смог попасть в створ ударом издали

63' Отличный гол забил Nathan Tjoe-A-On

62' Команда Эксельсиор сравняла счет! Игра продолжается!

61' Кензо Гудмийн сделал результативную передачу.

61' Г О О О О Л - Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

61' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Ван Дёйнен Майк нанес удар головой, но Эрик Ольшлэгель спокойно отбил мяч.

61' Кензо Гудмийн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Nathan Tjoe-A-On навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кензо Гудмийн нанес удар в каркас ворот!

60' Хореман Сибе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Бас Юлиан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Влак Яри совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Безумный фол. Влак Яри грубо играет против соперника. Пострадал Кензо Гудмийн

58' Сеймор Серано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Redouan El Yaakoubi успешно блокирует удар.

58' Rui Mendes создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Димерс Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Элсхлягель Эрик взял и забрал мяч на выходе

51' Влак Яри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

48' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Димерс Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Димерс Марк из команды Эммен нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

46' Redouan El Yaakoubi наказан за толчок Живкович Рицхайро