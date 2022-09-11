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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023


Стадион:
Утрехт
0:0
Первый тайм: 26'
Витесс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Витесс
4.15
3.84
3.48
Все Коэффициенты
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
2
Ван
дер
Марел
Марк
27
Модибо
Саньян
15
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
29
Силла
Мусса
18
Тоорнстра
Йенс
8
Брауэрс
Люк
26
Бауссайд
Отман
28
Дост
Бас
9
Дувикас
Анастасиос
16
Схерпен
Кьелл
3
Фламинго
Райан
20
Мёленстен
Мелле
13
Корнелисс
Энцо
2
Аркус
Карлан
32
Виттек
Максимилиан
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
17
Козловски
Кацпер
10
Gabriel
Vidovic
14
Бялек
Бартош
Утрехт
4-4-2
Витесс
5-4-1

История личных встреч

Утрехт
Витесс

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

34 матча

32.4%
29.4%
38.2%
11 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
12 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

EEP
3:0
EEP
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:1
ЛЕ
1:2
ЛЕ
3:2
Э
5:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
3:3
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
4:2
Э
1:4
Э
2:2
Э
2:2
ПЛ
6:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дост Бас 4 0.67
Дувикас Анастасиос 4 (1) 0.67
Клейбер Шон 0 0
Брауэрс Люк 0 0
Силла Мусса 0 0
Боздоган Джан 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксен Николай 2 0.33
Беро Матуш 2 (1) 0.33
Манхуф Миллион 1 0.17
Фламинго Райан 1 0.17
Виттек Максимилиан 0 0
Аркус Карлан 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 2 0
Дост Бас 1 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Бут Тейлор 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тронстад Сондре 1 1
Ферру 1 0
Беро Матуш 1 0
Виттек Максимилиан 1 0
Аркус Карлан 1 0
Япи Ромарик 1 0
Домджони Тони 1 0
Фламинго Райан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
4
36%
61-75
3
38%
1
9%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
20%
2
14%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
3
30%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0
Ваалвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0 Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Фейеноорд - Утрехт 2:1
Витесс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Ваалвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1
Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1 Салитас - Витесс 1:0 Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Фейеноорд 5 4 1 0 14 - 5 13
3. АЗ Алкмаар 5 4 1 0 10 - 3 13
4. Твенте 5 4 0 1 10 - 2 12
5. ПСВ 5 4 0 1 23 - 7 12
6. Херенвен 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Эксельсиор 6 3 0 3 10 - 17 9
8. Спарта Роттердам 5 2 1 2 7 - 4 7
9. НЕК Неймеген 6 1 4 1 7 - 5 7
10. Утрехт 0:0 6 1 3 2 8 - 10 6
11. Ваалвейк 5 1 3 1 10 - 8 6
12. Гронинген 5 1 2 2 5 - 10 5
13. Витесс 0:0 6 1 2 3 6 - 14 5
14. Камбюр 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Эммен 6 1 1 4 6 - 16 4
16. Волендам 6 1 1 4 7 - 20 4
17. Гоу Эхед Иглс 6 1 0 5 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард 6 0 1 5 8 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
3. ПСВ 2 2 0 0 11 - 2 6
4. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
5. Херенвен 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
7. АЗ Алкмаар 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Ваалвейк 3 1 1 1 7 - 5 4
9. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Спарта Роттердам 3 1 0 2 6 - 4 3
12. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
13. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Утрехт 0:0 3 0 2 1 0 - 2 2
15. Витесс 0:0 3 0 1 2 4 - 11 1
16. Камбюр 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Утрехт 0:0 3 1 1 1 8 - 8 4
8. Витесс 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Камбюр 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Эксельсиор 3 1 0 2 4 - 9 3
14. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
17. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
18. Эммен 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 7 (3)
ПСВ Симонс Хави 6 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Фейеноорд Перейра Данило II 6
Утрехт Дост Бас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3
Аякс Альварес Эдсон 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Виттек Максимилиан из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 25'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Утрехт: 54%, Витесс: 46%.
  • 25'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Мёленстен Мелле из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 24'
    Утрехт контролирует мяч.
  • Угловой
    22'
    Тоорнстра Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    • 20'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 19'
      Тоорнстра Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • Угловой
      16'
      Gabriel Vidovic навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Ван дер Марел Марк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Виттек Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      15'
      Тронстад Сондре навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Контроль мяча: Утрехт: 62%, Витесс: 38%.
    • 15'
      Ван дер Марел Марк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Аркус Карлан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Витесс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Тронстад Сондре из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Бауссайд Отман
    • 12'
      Ryan Flamingo ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Брауэрс Люк из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Утрехт контролирует мяч.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 10'
      Контроль мяча: Утрехт: 58%, Витесс: 42%.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Модибо Саньян из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Беро Матуш
    • 9'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Утрехт контролирует мяч.
    • Угловой
      7'
      Тронстад Сондре навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Витесс контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Утрехт: 68%, Витесс: 32%.
    • 5'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 4'
      Бауссайд Отман из команды Утрехт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 4'
      Тоорнстра Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      4'
      Тоорнстра Йенс из команды Утрехт подал угловой слева.
    • 3'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 1'
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    • 1'
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Утрехт
    Ничья
    Витесс
    4.15
    3.84
    3.48
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