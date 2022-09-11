  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан
2022

Утсиктенс
0:1
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
9' Желтая карточка
Бук Робин
41' Желтая карточка
Arvid Eriksson
50' Желтая карточка
Erik Westermark
54' Желтая карточка
Wilhelm Nilsson
65' Желтая карточка
Бом Карл
0:1
82' Гол
Люнг Даниэль
84' Желтая карточка
Айрам Сет
90' Желтая карточка
Брандт Йеспер
90'+7
30
Mikica
Georgievski
6
Erik
Westermark
3
Брандт
Йеспер
2
Wilhelm
Nilsson
4
Allan
Mohideen
11
Боувин
Маттиас
22
Predrag
Randjelovic
II
7
Бом
Карл
8
Бьорквист
Маркус
19
Nsima
Peter
9
Lucas
Hedlund
30
Нильссон
Александр
23
Дальстрём
Никлас
6
Ламин
Адам
Бен
15
Arvid
Eriksson
3
Фазал
Мохаммад
26
Моенза
Малкольм
22
Люнг
Даниэль
5
Фендрих
Фредрик
24
Николич
Марко
9
Edin
Hamidovic
10
Бук
Робин
Утсиктенс
5-3-2
Йёнчёпинг
3-5-2

История личных встреч

Утсиктенс
Йёнчёпинг

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

С
5:2
К
2:3
С
5:2
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бом Карл 5 (1) 0.22
Albin Skoglund 4 0.17
Lucas Hedlund 4 0.17
Allan Mohideen 3 0.13
Nsima Peter 3 0.13
Jakob Hedenquist 3 0.13
Брандт Йеспер 2 0.09
Erik Westermark 2 0.09
Бьорквист Маркус 2 0.09
Jonathan Quintero 1 0.04
Diocounda Gory 1 0.04
Wilhelm Nilsson 1 0.04
Милованович Вилльям 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
Боувин Маттиас 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 5 (2) 0.22
Николич Марко 5 0.22
Люнг Даниэль 4 0.17
Нордстрем Элиас 3 0.13
Марич Аднан 2 0.09
Фазал Мохаммад 2 0.09
Гваргис Питер 2 0.09
Моенза Малкольм 1 0.04
Эдквист Адриан 1 0.04
Ассогба Юсуф 1 0.04
Edin Hamidovic 1 (1) 0.04
Дальстрём Никлас 1 0.04
Аль-Хамлави Ассад 1 0.04
Родеблад Лове Кевин 0 0
Anas Al Asbahi 0 0
Торссон Антон 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бом Карл 9 0
Wilhelm Nilsson 8 0
Брандт Йеспер 6 1
Nsima Peter 5 1
Lucas Hedlund 6 0
Аньебо Марвин 2 2
Милованович Вилльям 4 0
Allan Mohideen 4 0
Predrag Randjelovic II 4 0
Albin Skoglund 4 0
Erik Westermark 4 0
Jakob Hedenquist 4 0
Бьорквист Маркус 3 0
Diocounda Gory 3 0
Jonathan Quintero 1 1
Айрам Сет 2 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 8 1
Крона Себастьян 5 1
Anas Al Asbahi 4 1
Барни Юнес 4 0
Бук Робин 4 0
Arvid Eriksson 4 0
Фендрих Фредрик 3 0
Адриан Самуэль 3 0
Марич Аднан 2 0
Моенза Малкольм 2 0
Эдквист Адриан 2 0
Ассогба Юсуф 2 0
Аль-Хамлави Ассад 2 0
Дегерлунд Маркус 1 0
Люнг Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
14%
1
8%
1-15
5
36%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
3
21%
4
33%
76-90

Пропущено

15
18
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
7%
3
17%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
6
40%
7
39%
76-90

Забито

17
18
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
6
35%
3
17%
46-60
3
18%
5
28%
61-75
3
18%
3
17%
76-90

Пропущено

19
23
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
4
21%
6
26%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
3
16%
6
26%
61-75
6
32%
4
17%
76-90

Забито

31
30
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
3
10%
3
10%
1-15
7
23%
2
7%
16-30
2
6%
5
17%
31-45
8
26%
6
20%
46-60
5
16%
7
23%
61-75
6
19%
7
23%
76-90

Пропущено

34
41
16 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 20
3
9%
3
7%
1-15
7
21%
4
10%
16-30
6
18%
10
24%
31-45
2
6%
4
10%
46-60
4
12%
8
20%
61-75
12
35%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Браге - Утсиктенс 1:2 Вестра Фрёлунда - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1
Утсиктенс - Норрбю 1:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эребру - Утсиктенс 2:0 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3
Йёнчёпинг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстерокер - Йёнчёпинг 0:3 Сковде АИК - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1
Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 22 15 3 4 51 - 22 48
2. Броммапойкарна 23 14 5 4 50 - 30 47
3. Эстер 0:0 23 10 8 5 37 - 26 38
4. Браге 22 10 7 5 37 - 25 37
5. Сковде АИК 23 9 7 7 30 - 32 34
6. Сирианска Эскильстуна 22 10 3 9 40 - 33 33
7. Треллеборг 22 9 6 7 36 - 36 33
8. Ландскруна 23 7 8 8 28 - 36 29
9. Утсиктенс 23 8 5 10 32 - 33 29
10. Эребру 23 8 4 11 22 - 28 28
11. Йёнчёпинг 23 7 6 10 31 - 40 27
12. Вестерос 23 5 10 8 35 - 40 25
13. Эргрюте 22 5 9 8 31 - 34 24
14. Норрбю 22 6 6 10 23 - 35 24
15. Эстерсунд 23 4 7 12 24 - 38 19
16. Далкурд 0:0 23 5 4 14 20 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Хальмстад 11 8 1 2 24 - 11 25
3. Сирианска Эскильстуна 11 7 1 3 24 - 14 22
4. Эстер 0:0 11 5 3 3 18 - 15 18
5. Браге 12 5 3 4 18 - 13 18
6. Треллеборг 11 5 3 3 17 - 15 18
7. Эребру 12 5 2 5 12 - 13 17
8. Ландскруна 10 4 4 2 16 - 15 16
9. Норрбю 11 4 4 3 12 - 12 16
10. Вестерос 12 3 6 3 22 - 21 15
11. Сковде АИК 11 3 5 3 11 - 12 14
12. Утсиктенс 12 3 5 4 15 - 14 14
13. Йёнчёпинг 11 4 1 6 18 - 23 13
14. Эстерсунд 11 3 4 4 15 - 17 13
15. Далкурд 0:0 12 4 0 8 13 - 19 12
16. Эргрюте 11 2 5 4 17 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 11 7 2 2 27 - 11 23
2. Сковде АИК 12 6 2 4 19 - 20 20
3. Эстер 0:0 12 5 5 2 19 - 11 20
4. Браге 10 5 4 1 19 - 12 19
5. Утсиктенс 11 5 0 6 17 - 19 15
6. Броммапойкарна 11 4 3 4 17 - 18 15
7. Треллеборг 11 4 3 4 19 - 21 15
8. Йёнчёпинг 12 3 5 4 13 - 17 14
9. Ландскруна 13 3 4 6 12 - 21 13
10. Эргрюте 11 3 4 4 14 - 18 13
11. Эребру 11 3 2 6 10 - 15 11
12. Сирианска Эскильстуна 11 3 2 6 16 - 19 11
13. Вестерос 11 2 4 5 13 - 19 10
14. Норрбю 11 2 2 7 11 - 23 8
15. Далкурд 0:0 11 1 4 6 7 - 20 7
16. Эстерсунд 12 1 3 8 9 - 21 6
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 21 (1)
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Хальмстад Йоханссон Александр II 14
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 8
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 8
Утсиктенс Бом Карл 9
Треллеборг Амин Симон 9
Норрбю Пекальски Иво 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Lucas Hedlund уходит с поля. Айрам Сет выходит вместо него
    • Желтая карточка
      41'
      Arvid Eriksson получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      9'
      Бук Робин получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     