0'
9' Желтая карточкаБук Робин
41' Желтая карточкаArvid Eriksson
50' Желтая карточкаErik Westermark
54' Желтая карточкаWilhelm Nilsson
65' Желтая карточкаБом Карл
0:1
82' ГолЛюнг Даниэль
84' Желтая карточкаАйрам Сет
90' Желтая карточкаБрандт Йеспер
90'+7
Ход матча
9'
41'
50'
54'
65'
82'
0:1
84'
90'
7
Бом
Карл
19
Nsima
Peter
22
Люнг
Даниэль
10
Бук
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Бом КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Nsima PeterНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
25 Айрам СетНападающий
-
29 Albin Bishop
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бук РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Натами ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
История личных встреч
Утсиктенс
Йёнчёпинг
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бом Карл
|5 (1)
|0.22
|Albin Skoglund
|4
|0.17
|Lucas Hedlund
|4
|0.17
|Allan Mohideen
|3
|0.13
|Nsima Peter
|3
|0.13
|Jakob Hedenquist
|3
|0.13
|Брандт Йеспер
|2
|0.09
|Erik Westermark
|2
|0.09
|Бьорквист Маркус
|2
|0.09
|Jonathan Quintero
|1
|0.04
|Diocounda Gory
|1
|0.04
|Wilhelm Nilsson
|1
|0.04
|Милованович Вилльям
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Боувин Маттиас
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|5 (2)
|0.22
|Николич Марко
|5
|0.22
|Люнг Даниэль
|4
|0.17
|Нордстрем Элиас
|3
|0.13
|Марич Аднан
|2
|0.09
|Фазал Мохаммад
|2
|0.09
|Гваргис Питер
|2
|0.09
|Моенза Малкольм
|1
|0.04
|Эдквист Адриан
|1
|0.04
|Ассогба Юсуф
|1
|0.04
|Edin Hamidovic
|1 (1)
|0.04
|Дальстрём Никлас
|1
|0.04
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.04
|Родеблад Лове Кевин
|0
|0
|Anas Al Asbahi
|0
|0
|Торссон Антон
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бом Карл
|9
|0
|Wilhelm Nilsson
|8
|0
|Брандт Йеспер
|6
|1
|Nsima Peter
|5
|1
|Lucas Hedlund
|6
|0
|Аньебо Марвин
|2
|2
|Милованович Вилльям
|4
|0
|Allan Mohideen
|4
|0
|Predrag Randjelovic II
|4
|0
|Albin Skoglund
|4
|0
|Erik Westermark
|4
|0
|Jakob Hedenquist
|4
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Diocounda Gory
|3
|0
|Jonathan Quintero
|1
|1
|Айрам Сет
|2
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|8
|1
|Крона Себастьян
|5
|1
|Anas Al Asbahi
|4
|1
|Барни Юнес
|4
|0
|Бук Робин
|4
|0
|Arvid Eriksson
|4
|0
|Фендрих Фредрик
|3
|0
|Адриан Самуэль
|3
|0
|Марич Аднан
|2
|0
|Моенза Малкольм
|2
|0
|Эдквист Адриан
|2
|0
|Ассогба Юсуф
|2
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|2
|0
|Дегерлунд Маркус
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
14%
1
8%
1-15
5
36%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
3
21%
4
33%
76-90
Пропущено
15
18
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
7%
3
17%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
6
40%
7
39%
76-90
Забито
17
18
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
6
35%
3
17%
46-60
3
18%
5
28%
61-75
3
18%
3
17%
76-90
Пропущено
19
23
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
4
21%
6
26%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
3
16%
6
26%
61-75
6
32%
4
17%
76-90
Забито
31
30
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
3
10%
3
10%
1-15
7
23%
2
7%
16-30
2
6%
5
17%
31-45
8
26%
6
20%
46-60
5
16%
7
23%
61-75
6
19%
7
23%
76-90
Пропущено
34
41
16 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 20
3
9%
3
7%
1-15
7
21%
4
10%
16-30
6
18%
10
24%
31-45
2
6%
4
10%
46-60
4
12%
8
20%
61-75
12
35%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Браге - Утсиктенс 1:2 Вестра Фрёлунда - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1
Утсиктенс - Норрбю 1:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эребру - Утсиктенс 2:0 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3
Йёнчёпинг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстерокер - Йёнчёпинг 0:3 Сковде АИК - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1
Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|22
|15
|3
|4
|51 - 22
|48
|2.
|Броммапойкарна
|23
|14
|5
|4
|50 - 30
|47
|3.
|Эстер
|0:0
|23
|10
|8
|5
|37 - 26
|38
|4.
|Браге
|22
|10
|7
|5
|37 - 25
|37
|5.
|Сковде АИК
|23
|9
|7
|7
|30 - 32
|34
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|22
|10
|3
|9
|40 - 33
|33
|7.
|Треллеборг
|22
|9
|6
|7
|36 - 36
|33
|8.
|Ландскруна
|23
|7
|8
|8
|28 - 36
|29
|9.
|Утсиктенс
|23
|8
|5
|10
|32 - 33
|29
|10.
|Эребру
|23
|8
|4
|11
|22 - 28
|28
|11.
|Йёнчёпинг
|23
|7
|6
|10
|31 - 40
|27
|12.
|Вестерос
|23
|5
|10
|8
|35 - 40
|25
|13.
|Эргрюте
|22
|5
|9
|8
|31 - 34
|24
|14.
|Норрбю
|22
|6
|6
|10
|23 - 35
|24
|15.
|Эстерсунд
|23
|4
|7
|12
|24 - 38
|19
|16.
|Далкурд
|0:0
|23
|5
|4
|14
|20 - 39
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Хальмстад
|11
|8
|1
|2
|24 - 11
|25
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|4.
|Эстер
|0:0
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|5.
|Браге
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|6.
|Треллеборг
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|7.
|Эребру
|12
|5
|2
|5
|12 - 13
|17
|8.
|Ландскруна
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|9.
|Норрбю
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|10.
|Вестерос
|12
|3
|6
|3
|22 - 21
|15
|11.
|Сковде АИК
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|12.
|Утсиктенс
|12
|3
|5
|4
|15 - 14
|14
|13.
|Йёнчёпинг
|11
|4
|1
|6
|18 - 23
|13
|14.
|Эстерсунд
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|15.
|Далкурд
|0:0
|12
|4
|0
|8
|13 - 19
|12
|16.
|Эргрюте
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|11
|7
|2
|2
|27 - 11
|23
|2.
|Сковде АИК
|12
|6
|2
|4
|19 - 20
|20
|3.
|Эстер
|0:0
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|4.
|Браге
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|5.
|Утсиктенс
|11
|5
|0
|6
|17 - 19
|15
|6.
|Броммапойкарна
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|7.
|Треллеборг
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|8.
|Йёнчёпинг
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|9.
|Ландскруна
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|10.
|Эргрюте
|11
|3
|4
|4
|14 - 18
|13
|11.
|Эребру
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
|13.
|Вестерос
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|14.
|Норрбю
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
|15.
|Далкурд
|0:0
|11
|1
|4
|6
|7 - 20
|7
|16.
|Эстерсунд
|12
|1
|3
|8
|9 - 21
|6
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- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|21 (1)
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|14
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (2)
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 8
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 8
|Утсиктенс
|Бом Карл
|9
|Треллеборг
|Амин Симон
|9
|Норрбю
|Пекальски Иво
|1 7