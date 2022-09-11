Стадион: МДСС-Арена
2:1
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаХаддади Уссама
1:0
38' ГолПиччини Кристиано
1:1
42' ГолМихальски Дамян
43' Желтая карточкаOualid Mhamdi
55' Желтая карточкаЙон Марко
2:1
86' ГолКвартенг Мориц-Брони
90' Желтая карточкаПюлюлю Афимико
90'+5
Ход матча
34'
38'
42'
1:1
43'
55'
62'
86'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
29
Конде
Амара
26
Шулер
Лука
24
Йон
Марко
20
Рашль
Тобиас
30
Зиб
Арминдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Гнака СиласЗащитник
-
19 Leon BellЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Нападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Беяз ОмерПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
17 Leo Scienza
-
-
10 Jason Ceka
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Йон МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Нападающий
-
39 Ахе РагнарНападающий
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
История личных встреч
Магдебург
Гройтер Фюрт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квартенг Мориц-Брони
|4
|0.5
|Jason Ceka
|1
|0.13
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.13
|Пиччини Кристиано
|1
|0.13
|Атик Бариш
|1
|0.13
|Connor Krempicki
|1
|0.13
|Andreas Mueller
|1
|0.13
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Конде Амара
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|3 (1)
|0.38
|Грин Джулиан
|1
|0.13
|Ахе Рагнар
|1
|0.13
|Тильман Тимоти
|1
|0.13
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.13
|Михальски Дамян
|1
|0.13
|Рашль Тобиас
|1
|0.13
|Аста Симон
|0
|0
|Йон Марко
|0
|0
|Зиб Арминдо
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|Райманн Доминик
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Leon Bell
|2
|0
|Andreas Mueller
|2
|0
|Биттрофф Александер
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Connor Krempicki
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Зехельманн Тим
|1
|0
|Шулер Лука
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гризбек Себастьян
|2
|0
|Хаддади Уссама
|2
|0
|Ахе Рагнар
|2
|0
|Аста Симон
|2
|0
|Oualid Mhamdi
|2
|0
|Хргота Бранимир
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кристиансен Макс
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Йон Марко
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
|Фобассам Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Забито
6
5
6 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
2
33%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Забито
8
8
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
2
25%
1
13%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
21%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
4
27%
46-60
3
16%
3
20%
61-75
4
21%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Падерборн - Магдебург 1:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Санкт-Паули - Магдебург 3:0
Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0 Ферль - Магдебург 4:5 Магдебург - Виктория Кёльн 4:2 Виктория Берлин - Магдебург 2:1 Магдебург - Меппен 0:0 Тюркюджю Атаспор - Магдебург 2:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Штуттгарт Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|8
|6
|1
|1
|24 - 8
|19
|2.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|12 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|4.
|Дармштадт
|8
|4
|3
|1
|15 - 10
|15
|5.
|Фортуна
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|6.
|Ганновер 96
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Кайзерслаутерн
|8
|3
|4
|1
|16 - 13
|13
|8.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|14 - 15
|12
|9.
|Карлсруэ
|8
|3
|2
|3
|14 - 12
|11
|10.
|Санкт-Паули
|8
|2
|4
|2
|14 - 13
|10
|11.
|Нюрнберг
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|12.
|Ганза
|8
|3
|0
|5
|6 - 12
|9
|13.
|Зандхаузен
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|14.
|Ян
|8
|2
|2
|4
|5 - 14
|8
|15.
|Магдебург
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|16.
|Арминия
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|17.
|Айнтрахт Бр
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|8
|0
|4
|4
|10 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Фортуна
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Дармштадт
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|4.
|Санкт-Паули
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|Ганновер 96
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Кайзерслаутерн
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|7.
|Хайденхайм
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|10.
|Зандхаузен
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Ганза
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|12.
|Гамбург
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|13.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Ян
|4
|1
|2
|1
|2 - 6
|5
|15.
|Айнтрахт Бр
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|18.
|Магдебург
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Хайденхайм
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|3.
|Дармштадт
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|4.
|Ганновер 96
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|5.
|Кайзерслаутерн
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|2
|1
|6 - 10
|5
|7.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Карлсруэ
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|9.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Магдебург
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|12.
|Ян
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Ганза
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Санкт-Паули
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|15.
|Арминия
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|16.
|Зандхаузен
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|5 (1)
|Кайзерслаутерн
|Редондо Кенни
|4 (2)
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|4
|Ганновер 96
|Крайнц Лука
|4