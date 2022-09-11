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Германия: Бундеслига 2
2022-2023


Стадион:
Магдебург
2:1
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
34' Желтая карточка
Хаддади Уссама
1:0
38' Гол
Пиччини Кристиано
1:1
42' Гол
Михальски Дамян
43' Желтая карточка
Oualid Mhamdi
55' Желтая карточка
Йон Марко
2:1
86' Гол
Квартенг Мориц-Брони
90' Желтая карточка
Пюлюлю Афимико
90'+5

Ход матча

34'
 
Хаддади Уссама
38'
Пиччини Кристиано
1:0
42'
1:1
Михальски Дамян
(Йон Марко)
43'
 
Oualid Mhamdi
55'
 
Йон Марко
59'
 
Грин Джулиан
Абиама Диксон
62'
Ито Тацуя
Шулер Лука
 
62'
Зехельманн Тим
Пиччини Кристиано
 
67'
 
Гризбек Себастьян
Рашль Тобиас
67'
 
Пюлюлю Афимико
Зиб Арминдо
68'
 
Жебраускас Натанас
Oualid Mhamdi
74'
Jason Ceka
Эль-Ханкури Мохамед
 
86'
Квартенг Мориц-Брони
2:1
87'
 
Ахе Рагнар
Тильман Тимоти
88'
Daniel Elfadli
Connor Krempicki
 
89'
Leo Scienza
Конде Амара
 
90'
 
Пюлюлю Афимико

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Райманн
Доминик
7
Бокхорн
Эберт
2
Пиччини
Кристиано
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
16
Andreas
Mueller
13
Connor
Krempicki
29
Конде
Амара
8
Квартенг
Мориц-Брони
26
Шулер
Лука
11
Эль-Ханкури
Мохамед
1
Линде
Андреас
3
Oualid
Mhamdi
4
Михальски
Дамян
5
Хаддади
Уссама
24
Йон
Марко
11
Абиама
Диксон
20
Рашль
Тобиас
13
Кристиансен
Макс
21
Тильман
Тимоти
10
Хргота
Бранимир
30
Зиб
Арминдо
Магдебург
4-3-3
Гройтер Фюрт
4-4-2

История личных встреч

Магдебург
Гройтер Фюрт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
2:1
Б2
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квартенг Мориц-Брони 4 0.5
Jason Ceka 1 0.13
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.13
Пиччини Кристиано 1 0.13
Атик Бариш 1 0.13
Connor Krempicki 1 0.13
Andreas Mueller 1 0.13
Лоуренс Джеймс 0 0
Конде Амара 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 3 (1) 0.38
Грин Джулиан 1 0.13
Ахе Рагнар 1 0.13
Тильман Тимоти 1 0.13
Пюлюлю Афимико 1 0.13
Михальски Дамян 1 0.13
Рашль Тобиас 1 0.13
Аста Симон 0 0
Йон Марко 0 0
Зиб Арминдо 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренс Джеймс 2 2
Райманн Доминик 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Leon Bell 2 0
Andreas Mueller 2 0
Биттрофф Александер 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Connor Krempicki 1 0
Конде Амара 1 0
Зехельманн Тим 1 0
Шулер Лука 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гризбек Себастьян 2 0
Хаддади Уссама 2 0
Ахе Рагнар 2 0
Аста Симон 2 0
Oualid Mhamdi 2 0
Хргота Бранимир 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Кристиансен Макс 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Йон Марко 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Абиама Диксон 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Фобассам Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Забито

6
5
6 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
2
33%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Забито

8
8
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
2
25%
1
13%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
21%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
4
27%
46-60
3
16%
3
20%
61-75
4
21%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Падерборн - Магдебург 1:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Санкт-Паули - Магдебург 3:0
Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0 Ферль - Магдебург 4:5 Магдебург - Виктория Кёльн 4:2 Виктория Берлин - Магдебург 2:1 Магдебург - Меппен 0:0 Тюркюджю Атаспор - Магдебург 2:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Штуттгарт Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 8 6 1 1 24 - 8 19
2. Гамбург 8 6 0 2 12 - 5 18
3. Хайденхайм 8 4 3 1 12 - 5 15
4. Дармштадт 8 4 3 1 15 - 10 15
5. Фортуна 8 4 2 2 16 - 10 14
6. Ганновер 96 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Кайзерслаутерн 8 3 4 1 16 - 13 13
8. Хольштайн Киль 8 3 3 2 14 - 15 12
9. Карлсруэ 8 3 2 3 14 - 12 11
10. Санкт-Паули 8 2 4 2 14 - 13 10
11. Нюрнберг 8 3 1 4 9 - 13 10
12. Ганза 8 3 0 5 6 - 12 9
13. Зандхаузен 8 2 2 4 8 - 10 8
14. Ян 8 2 2 4 5 - 14 8
15. Магдебург 8 2 1 5 11 - 19 7
16. Арминия 8 1 2 5 8 - 13 5
17. Айнтрахт Бр 8 1 2 5 8 - 18 5
18. Гройтер Фюрт 8 0 4 4 10 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 5 5 0 0 20 - 4 15
2. Фортуна 4 3 1 0 11 - 4 10
3. Дармштадт 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Санкт-Паули 4 2 2 0 9 - 5 8
5. Ганновер 96 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Кайзерслаутерн 5 2 2 1 11 - 10 8
7. Хайденхайм 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Хольштайн Киль 4 2 1 1 8 - 5 7
9. Карлсруэ 4 2 1 1 7 - 5 7
10. Зандхаузен 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Ганза 4 2 0 2 4 - 3 6
12. Гамбург 4 2 0 2 3 - 3 6
13. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
14. Ян 4 1 2 1 2 - 6 5
15. Айнтрахт Бр 4 1 1 2 6 - 7 4
16. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
17. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 6 - 8 3
18. Магдебург 4 1 0 3 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Хайденхайм 5 2 2 1 6 - 3 8
3. Дармштадт 4 2 1 1 6 - 6 7
4. Ганновер 96 4 2 0 2 8 - 6 6
5. Кайзерслаутерн 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Хольштайн Киль 4 1 2 1 6 - 10 5
7. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Карлсруэ 4 1 1 2 7 - 7 4
9. Фортуна 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Нюрнберг 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Магдебург 4 1 1 2 7 - 10 4
12. Ян 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Ганза 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Санкт-Паули 4 0 2 2 5 - 8 2
15. Арминия 5 0 2 3 4 - 7 2
16. Зандхаузен 4 0 1 3 4 - 7 1
17. Гройтер Фюрт 4 0 1 3 4 - 8 1
18. Айнтрахт Бр 4 0 1 3 2 - 11 1
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  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (3)
Гамбург Глацель Роберт 5 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 5 (1)
Кайзерслаутерн Редондо Кенни 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 5
Ян Гимбер Бенедикт 5
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 4
Ганновер 96 Крайнц Лука 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Oualid Mhamdi получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Михальски Дамян бьет в цель!
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Пиччини Кристиано бьет в цель!
    • Желтая карточка
      34'
      Хаддади Уссама получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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