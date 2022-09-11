Стадион: Millerntor Stadion
1:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаПапела Мервиль
1:0
38' ГолИрвайн Джексон
45' Желтая карточкаТрибулл Том
1:1
71' ГолКинсомби Давид
90'+7
Ход матча
13'
38'
1:0
45'
61'
71'
1:1
Статистика матча
-
17 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
11 Угловые 1
-
0 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
18
Медич
Яков
13
Дашнер
Лукас
28
Трибулл
Том
26
Бахманн
Яник
11
Окс
Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Отто ДавидНападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
-
11 Окс ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Зикер АрнеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Санкт-Паули
Зандхаузен
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
20 матчей
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ирвайн Джексон
|3
|0.38
|Эггештайн Йоханнес
|3
|0.38
|Хартель Марсель
|2
|0.25
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.13
|Дашнер Лукас
|1
|0.13
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.13
|Медич Яков
|1
|0.13
|Немет Давид
|1
|0.13
|Меткалф Коннор
|1
|0.13
|Салиакас Манолис
|0
|0
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинсомби Давид
|4
|0.5
|Бахманн Яник
|1
|0.13
|Кутуджу Ахмед
|1
|0.13
|Жиров Александр
|1
|0.13
|Айдини Басхким
|1
|0.13
|Думич Дарио
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
|Кинсомби Кристиан
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|4
|0
|Пакарада Леарт
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Отто Давид
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Матанович Игорь
|2
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Смит Эрик
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трибулл Том
|3
|0
|Бахманн Яник
|3
|0
|Думич Дарио
|2
|0
|Ценга Эрик
|2
|0
|Жиров Александр
|2
|0
|Кинсомби Давид
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Папела Мервиль
|2
|0
|Дикмайер Деннис
|1
|0
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|Эшвайн Александер
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Пулкраб Матей
|1
|0
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|Айдини Басхким
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
20%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
6
40%
0
0%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0
Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1
Зандхаузен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2
Зандхаузен - Фортуна 1:0 Шварц-Вайсс Реден - Зандхаузен 0:4 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Арминия 2:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганза 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|8
|6
|1
|1
|24 - 8
|19
|2.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|12 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|4.
|Дармштадт
|8
|4
|3
|1
|15 - 10
|15
|5.
|Фортуна
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|6.
|Ганновер 96
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Кайзерслаутерн
|8
|3
|4
|1
|16 - 13
|13
|8.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|14 - 15
|12
|9.
|Карлсруэ
|8
|3
|2
|3
|14 - 12
|11
|10.
|Санкт-Паули
|8
|2
|4
|2
|14 - 13
|10
|11.
|Нюрнберг
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|12.
|Ганза
|8
|3
|0
|5
|6 - 12
|9
|13.
|Зандхаузен
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|14.
|Ян
|8
|2
|2
|4
|5 - 14
|8
|15.
|Магдебург
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|16.
|Арминия
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|17.
|Айнтрахт Бр
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|8
|0
|4
|4
|10 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Фортуна
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Дармштадт
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|4.
|Санкт-Паули
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|Ганновер 96
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Кайзерслаутерн
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|7.
|Хайденхайм
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|10.
|Зандхаузен
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Ганза
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|12.
|Гамбург
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|13.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Ян
|4
|1
|2
|1
|2 - 6
|5
|15.
|Айнтрахт Бр
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|18.
|Магдебург
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Хайденхайм
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|3.
|Дармштадт
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|4.
|Ганновер 96
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|5.
|Кайзерслаутерн
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|2
|1
|6 - 10
|5
|7.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Карлсруэ
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|9.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Магдебург
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|12.
|Ян
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Ганза
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Санкт-Паули
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|15.
|Арминия
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|16.
|Зандхаузен
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|5 (1)
|Кайзерслаутерн
|Редондо Кенни
|4 (2)
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|4
|Ганновер 96
|Крайнц Лука
|4