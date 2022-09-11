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Германия: Бундеслига 2
2022-2023


Стадион:
Санкт-Паули
1:1
Конец матча
Зандхаузен
0'
13' Желтая карточка
Папела Мервиль
1:0
38' Гол
Ирвайн Джексон
45' Желтая карточка
Трибулл Том
1:1
71' Гол
Кинсомби Давид
90'+7

Ход матча

13'
 
Папела Мервиль
38'
Ирвайн Джексон
(Пакарада Леарт)
1:0
45'
 
Трибулл Том
61'
 
Суку Себио
Окс Филипп
62'
 
Пулкраб Матей
Эшвайн Александер
62'
 
Кинсомби Кристиан
Трибулл Том
69'
Отто Давид
Аменийдо Этьенн
 
69'
Матанович Игорь
Эггештайн Йоханнес
 
71'
1:1
Кинсомби Давид
79'
Меткалф Коннор
Смит Эрик
 
86'
Фазлии Бетим
Немет Давид
 
86'
Цандер Лука-Милан
Салиакас Манолис
 
90'
 
Хён Иммануэль
Кинсомби Давид

Статистика матча

  • 17 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 1
  • 0 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
22
Василь
Никола
2
Салиакас
Манолис
4
Немет
Давид
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
8
Смит
Эрик
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
13
Дашнер
Лукас
11
Эггештайн
Йоханнес
14
Аменийдо
Этьенн
1
Древес
Патрик
19
Айдини
Басхким
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
24
Папела
Мервиль
28
Трибулл
Том
10
Кинсомби
Давид
26
Бахманн
Яник
11
Окс
Филипп
30
Эшвайн
Александер
Санкт-Паули
4-1-2-1-2
Зандхаузен
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Зандхаузен

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

20 матчей

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
4:0
Б2
3:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
3:0
Б2
0:2
Б2
1:3
Б2
0:0
Б2
2:1
Б2
2:3
Б2
0:0
Б2
4:1
Б2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ирвайн Джексон 3 0.38
Эггештайн Йоханнес 3 0.38
Хартель Марсель 2 0.25
Пакарада Леарт 1 (1) 0.13
Дашнер Лукас 1 0.13
Аменийдо Этьенн 1 0.13
Медич Яков 1 0.13
Немет Давид 1 0.13
Меткалф Коннор 1 0.13
Салиакас Манолис 0 0
Цандер Лука-Милан 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Давид 4 0.5
Бахманн Яник 1 0.13
Кутуджу Ахмед 1 0.13
Жиров Александр 1 0.13
Айдини Басхким 1 0.13
Думич Дарио 0 0
Ценга Эрик 0 0
Окороджи Чима 0 0
Кинсомби Кристиан 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 4 0
Пакарада Леарт 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Отто Давид 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Матанович Игорь 2 0
Салиакас Манолис 1 0
Смит Эрик 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Медич Яков 1 0
Немет Давид 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трибулл Том 3 0
Бахманн Яник 3 0
Думич Дарио 2 0
Ценга Эрик 2 0
Жиров Александр 2 0
Кинсомби Давид 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Папела Мервиль 2 0
Дикмайер Деннис 1 0
Рицмайер Марсель 1 0
Эшвайн Александер 1 0
Древес Патрик 1 0
Окороджи Чима 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Кутуджу Ахмед 1 0
Айдини Басхким 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
20%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
6
40%
0
0%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0
Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1
Зандхаузен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2
Зандхаузен - Фортуна 1:0 Шварц-Вайсс Реден - Зандхаузен 0:4 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Арминия 2:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганза 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 8 6 1 1 24 - 8 19
2. Гамбург 8 6 0 2 12 - 5 18
3. Хайденхайм 8 4 3 1 12 - 5 15
4. Дармштадт 8 4 3 1 15 - 10 15
5. Фортуна 8 4 2 2 16 - 10 14
6. Ганновер 96 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Кайзерслаутерн 8 3 4 1 16 - 13 13
8. Хольштайн Киль 8 3 3 2 14 - 15 12
9. Карлсруэ 8 3 2 3 14 - 12 11
10. Санкт-Паули 8 2 4 2 14 - 13 10
11. Нюрнберг 8 3 1 4 9 - 13 10
12. Ганза 8 3 0 5 6 - 12 9
13. Зандхаузен 8 2 2 4 8 - 10 8
14. Ян 8 2 2 4 5 - 14 8
15. Магдебург 8 2 1 5 11 - 19 7
16. Арминия 8 1 2 5 8 - 13 5
17. Айнтрахт Бр 8 1 2 5 8 - 18 5
18. Гройтер Фюрт 8 0 4 4 10 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 5 5 0 0 20 - 4 15
2. Фортуна 4 3 1 0 11 - 4 10
3. Дармштадт 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Санкт-Паули 4 2 2 0 9 - 5 8
5. Ганновер 96 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Кайзерслаутерн 5 2 2 1 11 - 10 8
7. Хайденхайм 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Хольштайн Киль 4 2 1 1 8 - 5 7
9. Карлсруэ 4 2 1 1 7 - 5 7
10. Зандхаузен 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Ганза 4 2 0 2 4 - 3 6
12. Гамбург 4 2 0 2 3 - 3 6
13. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
14. Ян 4 1 2 1 2 - 6 5
15. Айнтрахт Бр 4 1 1 2 6 - 7 4
16. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
17. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 6 - 8 3
18. Магдебург 4 1 0 3 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Хайденхайм 5 2 2 1 6 - 3 8
3. Дармштадт 4 2 1 1 6 - 6 7
4. Ганновер 96 4 2 0 2 8 - 6 6
5. Кайзерслаутерн 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Хольштайн Киль 4 1 2 1 6 - 10 5
7. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Карлсруэ 4 1 1 2 7 - 7 4
9. Фортуна 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Нюрнберг 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Магдебург 4 1 1 2 7 - 10 4
12. Ян 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Ганза 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Санкт-Паули 4 0 2 2 5 - 8 2
15. Арминия 5 0 2 3 4 - 7 2
16. Зандхаузен 4 0 1 3 4 - 7 1
17. Гройтер Фюрт 4 0 1 3 4 - 8 1
18. Айнтрахт Бр 4 0 1 3 2 - 11 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (3)
Гамбург Глацель Роберт 5 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 5 (1)
Кайзерслаутерн Редондо Кенни 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 5
Ян Гимбер Бенедикт 5
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 4
Ганновер 96 Крайнц Лука 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Трибулл Том получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Ирвайн Джексон бьет в цель!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      13'
      Мервей Папела получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен онлайн

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