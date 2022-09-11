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Голландия: Эредивизие
2022-2023


Стадион:
АЗ Алкмаар
1:0
Второй тайм: 71'
Твенте
0'
46' Желтая карточка
Класи Йорди
1:0
55' Гол
Одгор Йенс

Ход матча

33'
Лахдо Майкель
Эвьен Хэкон
 
41'
 
Брама Вут
Кьёлё Матиас
46'
Класи Йорди
 
55'
Одгор Йенс
1:0
59'
 
Мисиджан Вирджил
Цолис Христос
59'
 
Даан Ротс
Влап Михел
61'
Сугавара Юкинари
Хацидиакос Пантелис
 
61'
Де Вит Меес
Ван Бредероде Мирон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Твенте
3.65
5.12
4.15
Все Коэффициенты
12
Верхюлст
Хоби
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
22
Деккер
Максим
5
Керкез
Милош
6
Рейндерс
Тиджани
8
Класи
Йорди
10
Де
Вит
Дани
18
Эвьен
Хэкон
7
Одгор
Йенс
19
Ван
Бредероде
Мирон
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
21
Кьёлё
Матиас
18
Влап
Михел
7
Черны
Вацлав
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
19
Цолис
Христос
АЗ Алкмаар
4-2-1-3
Твенте
4-2-1-3

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Твенте

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
44.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

30 матчей

50%
13.3%
36.7%
15 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Э
0:1
К
1:2
Э
3:1
Э
4:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
3:0
К
4:0
Э
0:4
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:2
К
3:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:3
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одгор Йенс 3 0.5
Павлидис Вангелис 2 (1) 0.33
Де Вит Дани 2 0.33
Класи Йорди 1 0.17
Рейндерс Тиджани 1 0.17
Ван Бредероде Мирон 1 0.17
Керкез Милош 1 0.17
Витри Аслак Фонн 0 0
Хацидиакос Пантелис 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Бараси Юсуф 0 0
Лахдо Майкель 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 4 0.67
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.17
Бренет Джошуа 1 0.17
Мисиджан Вирджил 1 0.17
Стейн Сем 1 0.17
Цолис Христос 1 0.17
Клеонизе Денильо 1 0.17
Смал Гийс 0 0
Влап Михел 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 0
Класи Йорди 1 0
Инди Мартинс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Бёкема Сэм 1 0
Керкез Милош 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Проппер Робин 1 0
Садилек Михал 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
3
33%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
2
20%
3
30%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1
Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0
Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0
Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 6 0 0 21 - 3 18
2. АЗ Алкмаар 1:0 6 5 1 0 11 - 3 16
3. ПСВ 6 5 0 1 24 - 7 15
4. Фейеноорд 5 4 1 0 14 - 5 13
5. Твенте 0:1 6 4 0 2 10 - 3 12
6. Херенвен 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Эксельсиор 6 3 0 3 10 - 17 9
8. Утрехт 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Гронинген 6 2 2 2 6 - 10 8
10. Спарта Роттердам 5 2 1 2 7 - 4 7
11. НЕК Неймеген 6 1 4 1 7 - 5 7
12. Ваалвейк 6 1 3 2 10 - 9 6
13. Камбюр 6 1 1 4 4 - 9 4
14. Витесс 6 1 1 4 6 - 15 4
15. Эммен 6 1 1 4 6 - 16 4
16. Волендам 6 1 1 4 7 - 20 4
17. Гоу Эхед Иглс 6 1 0 5 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард 6 0 1 5 8 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Твенте 0:1 3 3 0 0 9 - 1 9
3. ПСВ 3 3 0 0 12 - 2 9
4. АЗ Алкмаар 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
6. Херенвен 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
8. Ваалвейк 3 1 1 1 7 - 5 4
9. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Утрехт 3 1 1 1 1 - 2 4
11. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Спарта Роттердам 3 1 0 2 6 - 4 3
13. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
14. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
16. Камбюр 3 0 0 3 0 - 4 0
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
2. АЗ Алкмаар 1:0 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
8. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Камбюр 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Гронинген 3 1 1 1 3 - 7 4
11. Твенте 0:1 3 1 0 2 1 - 2 3
12. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Эксельсиор 3 1 0 2 4 - 9 3
14. Витесс 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
17. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
18. Эммен 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (3)
ПСВ Симонс Хави 6 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Фейеноорд Перейра Данило II 6
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3
Ваалвейк Гаари Жюрьен 3
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    АЗ Алкмаар
    Ничья
    Твенте
    3.65
    5.12
    4.15
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