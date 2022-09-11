Стадион: АФАС
1:0
Второй тайм: 71'
Ход матча
46'
55'
1:0
59'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
31
Бёкема
Сэм
10
Де
Вит
Дани
18
Эвьен
Хэкон
21
Кьёлё
Матиас
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
18 Эвьен ХэконНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бараси ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан Ротс
-
24 Лука Эверинк
-
-
38 Макс Брюнс
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Твенте
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
44.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
30 матчей
50%
13.3%
36.7%
15 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одгор Йенс
|3
|0.5
|Павлидис Вангелис
|2 (1)
|0.33
|Де Вит Дани
|2
|0.33
|Класи Йорди
|1
|0.17
|Рейндерс Тиджани
|1
|0.17
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.17
|Керкез Милош
|1
|0.17
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Бараси Юсуф
|0
|0
|Лахдо Майкель
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|4
|0.67
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0.17
|Бренет Джошуа
|1
|0.17
|Мисиджан Вирджил
|1
|0.17
|Стейн Сем
|1
|0.17
|Цолис Христос
|1
|0.17
|Клеонизе Денильо
|1
|0.17
|Смал Гийс
|0
|0
|Влап Михел
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|3
|0
|Класи Йорди
|1
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Бёкема Сэм
|1
|0
|Керкез Милош
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Проппер Робин
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
3
33%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
2
20%
3
30%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1
Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0
Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0
Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|АЗ Алкмаар
|1:0
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|24 - 7
|15
|4.
|Фейеноорд
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|5.
|Твенте
|0:1
|6
|4
|0
|2
|10 - 3
|12
|6.
|Херенвен
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|Эксельсиор
|6
|3
|0
|3
|10 - 17
|9
|8.
|Утрехт
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|Гронинген
|6
|2
|2
|2
|6 - 10
|8
|10.
|Спарта Роттердам
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|11.
|НЕК Неймеген
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|12.
|Ваалвейк
|6
|1
|3
|2
|10 - 9
|6
|13.
|Камбюр
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14.
|Витесс
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|15.
|Эммен
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|16.
|Волендам
|6
|1
|1
|4
|7 - 20
|4
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|0
|5
|8 - 15
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|1
|5
|8 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Твенте
|0:1
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|4.
|АЗ Алкмаар
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Эксельсиор
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|6.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|8.
|Ваалвейк
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|9.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|13.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|НЕК Неймеген
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|16.
|Камбюр
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|6 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|АЗ Алкмаар
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|12 - 5
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|8.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|11.
|Твенте
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Эксельсиор
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|14.
|Витесс
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|Волендам
|3
|0
|1
|2
|3 - 13
|1
|18.
|Эммен
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|6
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|3
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|3
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|3
|Ваалвейк
|Гаари Жюрьен
|3