Milos Kerkez оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Одгор Йенс пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

44' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Твенте

41' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Матиас Кьело получил травму и заменен. Брама Вут выходит на поле.

38' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Матиас Кьело возвращается на поле.

37' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Матиас Кьело получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Христос Цолис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Твенте

23' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Твенте

21' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Христос Цолис пробует нанести удар издали, но Хобие Верхулст держит все под контролем

19' Хацидиакос Пантелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Класи Йорди наказан за толчок Христос Цолис

18' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Твенте

15' Матиас Кьело возвращается на поле.

15' Удар от ворот произведет Твенте

15' Ох, нехорошо это выглядит. Матиас Кьело получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Матиас Кьело на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Рейндерс Тиджани оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Milos Kerkez создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Эвьен Хэкон получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Эвьен Хэкон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Твенте начинает с центра поля