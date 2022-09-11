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Голландия: Эредивизие
2022-2023


Стадион:
АЗ Алкмаар
1:1
Конец матча
Твенте
0'
46' Желтая карточка
Класи Йорди
1:0
54' Гол
Одгор Йенс
1:1
81' Гол
Манфред Угалде
90' Желтая карточка
Меес Хилгерс
90' Желтая карточка
Мисиджан Вирджил
90'+3

Ход матча

33'
Лахдо Майкель
Эвьен Хэкон
 
41'
 
Брама Вут
Кьёлё Матиас
46'
Класи Йорди
 
54'
Одгор Йенс
1:0
58'
 
Мисиджан Вирджил
Цолис Христос
58'
 
Даан Ротс
Влап Михел
61'
Сугавара Юкинари
Хацидиакос Пантелис
 
61'
Де Вит Меес
Ван Бредероде Мирон
 
79'
Базур Рихедли
Одгор Йенс
 
79'
Бараси Юсуф
Де Вит Дани
 
79'
 
Манфред Угалде
Черны Вацлав
81'
1:1
Манфред Угалде
(Бренет Джошуа)
90'
 
Меес Хилгерс
90'
 
Мисиджан Вирджил

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

12
Верхюлст
Хоби
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
22
Деккер
Максим
5
Керкез
Милош
6
Рейндерс
Тиджани
8
Класи
Йорди
10
Де
Вит
Дани
18
Эвьен
Хэкон
7
Одгор
Йенс
19
Ван
Бредероде
Мирон
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
21
Кьёлё
Матиас
18
Влап
Михел
7
Черны
Вацлав
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
19
Цолис
Христос
АЗ Алкмаар
4-2-1-3
Твенте
4-2-1-3

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Твенте

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
44.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

30 матчей

50%
13.3%
36.7%
15 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Э
0:1
К
1:2
Э
3:1
Э
4:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
3:0
К
4:0
Э
0:4
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:2
К
3:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:3
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одгор Йенс 3 0.5
Павлидис Вангелис 2 (1) 0.33
Де Вит Дани 2 0.33
Класи Йорди 1 0.17
Рейндерс Тиджани 1 0.17
Ван Бредероде Мирон 1 0.17
Керкез Милош 1 0.17
Витри Аслак Фонн 0 0
Хацидиакос Пантелис 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Бараси Юсуф 0 0
Лахдо Майкель 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 4 0.67
Бренет Джошуа 1 0.17
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.17
Мисиджан Вирджил 1 0.17
Стейн Сем 1 0.17
Манфред Угалде 1 0.17
Цолис Христос 1 0.17
Клеонизе Денильо 1 0.17
Смал Гийс 0 0
Влап Михел 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 0
Класи Йорди 1 0
Инди Мартинс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Бёкема Сэм 1 0
Керкез Милош 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Проппер Робин 1 0
Мисиджан Вирджил 1 0
Садилек Михал 1 0
Меес Хилгерс 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
3
33%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1
Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0
Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0
Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Фейеноорд 2:0 6 5 1 0 16 - 5 16
3. ПСВ 6 5 0 1 24 - 7 15
4. АЗ Алкмаар 6 4 2 0 11 - 4 14
5. Твенте 6 4 1 1 11 - 3 13
6. Херенвен 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Эксельсиор 6 3 0 3 10 - 17 9
8. Утрехт 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Гронинген 6 2 2 2 6 - 10 8
10. НЕК Неймеген 6 1 4 1 7 - 5 7
11. Спарта Роттердам 0:2 6 2 1 3 7 - 6 7
12. Ваалвейк 6 1 3 2 10 - 9 6
13. Камбюр 6 1 1 4 4 - 9 4
14. Витесс 6 1 1 4 6 - 15 4
15. Эммен 6 1 1 4 6 - 16 4
16. Волендам 6 1 1 4 7 - 20 4
17. Гоу Эхед Иглс 6 1 0 5 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард 6 0 1 5 8 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
3. ПСВ 3 3 0 0 12 - 2 9
4. Фейеноорд 2:0 3 2 1 0 6 - 0 7
5. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
6. АЗ Алкмаар 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Херенвен 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Утрехт 3 1 1 1 1 - 2 4
10. Ваалвейк 3 1 1 1 7 - 5 4
11. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Спарта Роттердам 0:2 3 1 0 2 6 - 4 3
13. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
14. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
16. Камбюр 3 0 0 3 0 - 4 0
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 2:0 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
7. Твенте 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Камбюр 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Спарта Роттердам 0:2 3 1 1 1 1 - 2 4
10. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Гронинген 3 1 1 1 3 - 7 4
12. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Витесс 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Эксельсиор 3 1 0 2 4 - 9 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
17. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
18. Эммен 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (3)
ПСВ Симонс Хави 6 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Фейеноорд Перейра Данило II 6
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3
Ваалвейк Гаари Жюрьен 3
Весь список
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Бёкема Сэм из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Брама Вут
  • Угловой
    90'
    Класи Йорди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 90'
    Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 43%, Твенте: 57%.
  • 90'
    Даан Ротс ослабляет давление, выбив мяч.
  • Желтая карточка
    90'
    Меес Хилгерс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    89'
    Судья сигнализирует, что Меес Хилгерс из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Юсуф Бараси
  • 89'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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