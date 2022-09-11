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Голландия: Эредивизие
2022-2023


Стадион:
Камбюр
0:0
Второй тайм: 48'
Гронинген
0'
18' Желтая карточка
Remco Balk

Ход матча

18'
Remco Balk
 
28'
Мамбимби Феликс
Remco Balk
 
46'
 
Пепи Рикардо
Крюгер Флориан
46'
 
Ван Гелдерен Лиам
Касанвирджо Нерайшо
47'
Макинтош Келвин
Floris Smand
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
Гронинген
3.60
3.72
3.80
Все Коэффициенты
1
Виржиния
Жоау
24
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Тол
Марко
33
Floris
Smand
16
Бангура
Алекс
21
Ван
Кам
Даниэль
6
Худемакерс
Меес
11
Ван
дер
Ватер
Силвестр
10
Паулиссен
Митчелл
30
Remco
Balk
28
Робертс
Улдрикис
20
Веррипс
Михаэл
21
Касанвирджо
Нерайшо
5
Те
Вирик
Мик
12
Балкер
Радинио
18
Дубвик
Исак
4
Пелюпесси
Йоей
6
Дуарте
Ларос
7
Суслов
Томаш
40
Luciano
Valente
11
Paulos
Abraham
23
Крюгер
Флориан
Камбюр
4-2-3-1
Гронинген
4-2-3-1

История личных встреч

Камбюр
Гронинген

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
2:3
Э
1:2
ТМК
2:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
3:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Худемакерс Меес 2 0.33
Брей Майкл 1 0.17
Яспер тер Хейде 1 0.17
Самбисса Давид 0 0
Milan Smit 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 0.33
Ларсен Йорген 1 0.17
Дуарте Ларос 1 0.17

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиссен Митчелл 2 0
Remco Balk 2 0
Якобс Ями 0 1
Шмидт Доке 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0
Суслов Томаш 1 0
Каллей Яхья 1 0
Luciano Valente 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
25%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0
Камбюр - Эксельсиор 0:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0
Гронинген
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1
Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Фейеноорд 5 4 1 0 14 - 5 13
3. ПСВ 0:0 6 4 1 1 23 - 7 13
4. АЗ Алкмаар 5 4 1 0 10 - 3 13
5. Твенте 5 4 0 1 10 - 2 12
6. Херенвен 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Эксельсиор 6 3 0 3 10 - 17 9
8. Утрехт 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Спарта Роттердам 5 2 1 2 7 - 4 7
10. НЕК Неймеген 6 1 4 1 7 - 5 7
11. Ваалвейк 0:0 6 1 4 1 10 - 8 7
12. Гронинген 0:0 6 1 3 2 5 - 10 6
13. Камбюр 0:0 6 1 2 3 4 - 8 5
14. Витесс 6 1 1 4 6 - 15 4
15. Эммен 6 1 1 4 6 - 16 4
16. Волендам 6 1 1 4 7 - 20 4
17. Гоу Эхед Иглс 6 1 0 5 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард 6 0 1 5 8 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
3. ПСВ 0:0 3 2 1 0 11 - 2 7
4. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
5. Херенвен 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
7. АЗ Алкмаар 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Утрехт 3 1 1 1 1 - 2 4
9. Ваалвейк 0:0 3 1 1 1 7 - 5 4
10. Гронинген 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Спарта Роттердам 3 1 0 2 6 - 4 3
13. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
14. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Камбюр 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
16. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 0:0 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
8. Камбюр 0:0 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Ваалвейк 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
13. Витесс 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Эксельсиор 3 1 0 2 4 - 9 3
15. Гронинген 0:0 3 0 2 1 2 - 7 2
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
17. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
18. Эммен 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 7 (3)
ПСВ Симонс Хави 6 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Фейеноорд Перейра Данило II 6
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3
Ваалвейк Гаари Жюрьен 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    49'
    Паулиссен Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Камбюр
    Ничья
    Гронинген
    3.60
    3.72
    3.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Камбюр 0:0 Гронинген онлайн

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