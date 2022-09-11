Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Камбюр

45' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Томаш Суслов навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Удар от ворот произведет Гронинген

41' Паулиссен Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Томаш Суслов наказан за толчок Floris Smand

39' Удар от ворот произведет Камбюр

36' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Игрок из команды Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Паулос Абрахам наказан за толчок Виржиния Жоау

33' Томаш Суслов навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Удар от ворот произведет Гронинген

32' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновится спорным мячом

28' Тактическая замена. Ремко Балк уходит с поля и его заменяет Мамбимби Феликс

27' Веррипс Михаэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Хорошую попытку сделал Ремко Балк. Удар в створ, но вратарь начеку

25' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Ван Кам Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Хорошую попытку сделал Крюгер Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Удар от ворот произведет Гронинген

23' Удар от ворот произведет Камбюр

22' Пелюпесси Йоей не смог попасть в створ ударом издали

22' Касанвирджо Нерайшо выиграл воздушное противоборство у Ремко Балк.

22' Робертс Улдрикис пробует нанести удар издали, но Михаэль Веррипс держит все под контролем

21' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Ремко Балк - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

18' Судья сигнализирует, что Ремко Балк из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Томаш Суслов

17' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Томаш Суслов из команды Гронинген разыграл угловой с правого угла.

15' Томаш Суслов нанес удар, но тот был заблокирован.

14' Удар от ворот произведет Гронинген

13' Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе

12' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Камбюр

9' Паулос Абрахам не смог попасть в створ ударом издали

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

8' Паулиссен Митчелл наказан за толчок Томаш Суслов

7' Тол Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Паулос Абрахам ослабляет давление, выбив мяч.

6' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Оооо... вот это был удар! Паулос Абрахам должен был забить с этой позиции.

6' ШТАНГА! Так было близко к голу - Паулос Абрахам нанес удар в каркас ворот!

6' Крюгер Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Гронинген

4' Бангура Алекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Игрок из команды Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Дуарте Ларос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Паулос Абрахам из команды Гронинген в офсайде

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Камбюр начинает с центра поля