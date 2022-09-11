Стадион: Камбюр
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
15
Тол
Марко
33
Floris
Smand
30
Remco
Balk
18
Дубвик
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
-
33 Floris SmandЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Remco BalkПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Брей МайклНападающий
- Нападающий
-
27 Sekou Sylla
-
39 Milan Smit
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дубвик ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Камбюр
Гронинген
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Худемакерс Меес
|2
|0.33
|Брей Майкл
|1
|0.17
|Яспер тер Хейде
|1
|0.17
|Самбисса Давид
|0
|0
|Milan Smit
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|2
|0.33
|Ларсен Йорген
|1
|0.17
|Дуарте Ларос
|1
|0.17
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиссен Митчелл
|2
|0
|Remco Balk
|2
|0
|Якобс Ями
|0
|1
|Шмидт Доке
|1
|0
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|1
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
|Суслов Томаш
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Luciano Valente
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
25%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0
Камбюр - Эксельсиор 0:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0
Гронинген
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1
Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Фейеноорд
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|3.
|ПСВ
|0:0
|6
|4
|1
|1
|23 - 7
|13
|4.
|АЗ Алкмаар
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|5.
|Твенте
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|6.
|Херенвен
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|Эксельсиор
|6
|3
|0
|3
|10 - 17
|9
|8.
|Утрехт
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|Спарта Роттердам
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|10.
|НЕК Неймеген
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|11.
|Ваалвейк
|0:0
|6
|1
|4
|1
|10 - 8
|7
|12.
|Гронинген
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 10
|6
|13.
|Камбюр
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|14.
|Витесс
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|15.
|Эммен
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|16.
|Волендам
|6
|1
|1
|4
|7 - 20
|4
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|0
|5
|8 - 15
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|1
|5
|8 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Твенте
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|ПСВ
|0:0
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|4.
|Эксельсиор
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|5.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|9.
|Ваалвейк
|0:0
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|10.
|Гронинген
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|13.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|НЕК Неймеген
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Камбюр
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|16.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|6 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|ПСВ
|0:0
|3
|2
|0
|1
|12 - 5
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|8.
|Камбюр
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Твенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Ваалвейк
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Витесс
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Эксельсиор
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|15.
|Гронинген
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 7
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|Волендам
|3
|0
|1
|2
|3 - 13
|1
|18.
|Эммен
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|7 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|6
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|3
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|3
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|3
|Ваалвейк
|Гаари Жюрьен
|3