Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Томаш Суслов пробует нанести удар издали, но Жоао Вирджиния держит все под контролем

Паулос Абрахам нанес удар чуть мимо. Близко!

Г О О О О Л - Томаш Суслов забивает с левой ноги!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

49' Паулиссен Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Команда Камбюр имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Камбюр

45' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Томаш Суслов навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Удар от ворот произведет Гронинген

41' Паулиссен Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Томаш Суслов наказан за толчок Floris Smand

39' Удар от ворот произведет Камбюр

36' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Игрок из команды Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Паулос Абрахам наказан за толчок Виржиния Жоау

33' Томаш Суслов навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Удар от ворот произведет Гронинген

32' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновится спорным мячом

29' Тактическая замена. Ремко Балк уходит с поля и его заменяет Мамбимби Феликс

27' Веррипс Михаэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Хорошую попытку сделал Ремко Балк. Удар в створ, но вратарь начеку

25' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Ван Кам Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Хорошую попытку сделал Крюгер Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Удар от ворот произведет Гронинген

23' Удар от ворот произведет Камбюр

22' Пелюпесси Йоей не смог попасть в створ ударом издали

22' Касанвирджо Нерайшо выиграл воздушное противоборство у Ремко Балк.

22' Робертс Улдрикис пробует нанести удар издали, но Михаэль Веррипс держит все под контролем

21' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Ремко Балк - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

18' Судья сигнализирует, что Ремко Балк из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Томаш Суслов

17' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Томаш Суслов из команды Гронинген разыграл угловой с правого угла.

15' Томаш Суслов нанес удар, но тот был заблокирован.

14' Удар от ворот произведет Гронинген

13' Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе

12' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Камбюр

9' Паулос Абрахам не смог попасть в створ ударом издали

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

8' Паулиссен Митчелл наказан за толчок Томаш Суслов

7' Тол Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Паулос Абрахам ослабляет давление, выбив мяч.

6' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Оооо... вот это был удар! Паулос Абрахам должен был забить с этой позиции.

6' ШТАНГА! Так было близко к голу - Паулос Абрахам нанес удар в каркас ворот!

6' Крюгер Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Гронинген

4' Бангура Алекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Игрок из команды Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Дуарте Ларос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Паулос Абрахам из команды Гронинген в офсайде

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Камбюр начинает с центра поля