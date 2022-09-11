  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023


Стадион:
Камбюр
0:1
Конец матча
Гронинген
0'
18' Желтая карточка
Remco Balk
64' Желтая карточка
Суслов Томаш
0:1
71' Гол
Суслов Томаш
75' Желтая карточка
Сверко Марин
75' Желтая карточка
Брей Майкл
90' Undefined phrase: football_event_
Балкер Радинио
90' Желтая карточка
Ирандуст Далехо
90'+8

Ход матча

18'
Remco Balk
 
29'
Мамбимби Феликс
Remco Balk
 
46'
 
Пепи Рикардо
Крюгер Флориан
46'
 
Ван Гелдерен Лиам
Касанвирджо Нерайшо
46'
Макинтош Келвин
Floris Smand
 
61'
 
Сверко Марин
Luciano Valente
62'
Самбисса Давид
Ван дер Ватер Силвестр
 
62'
Брей Майкл
Ван Кам Даниэль
 
64'
 
Суслов Томаш
71'
0:1
Суслов Томаш
(Пепи Рикардо)
75'
 
Сверко Марин
75'
Брей Майкл
 
78'
Tom Boere
Тол Марко
 
87'
 
Данкерлёй Дамил
Paulos Abraham
90'
 
Балкер Радинио
90'
 
Ирандуст Далехо
Суслов Томаш
90'
 
Ирандуст Далехо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

1
Виржиния
Жоау
24
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Тол
Марко
33
Floris
Smand
16
Бангура
Алекс
21
Ван
Кам
Даниэль
6
Худемакерс
Меес
11
Ван
дер
Ватер
Силвестр
10
Паулиссен
Митчелл
30
Remco
Balk
28
Робертс
Улдрикис
20
Веррипс
Михаэл
21
Касанвирджо
Нерайшо
5
Те
Вирик
Мик
12
Балкер
Радинио
18
Дубвик
Исак
4
Пелюпесси
Йоей
6
Дуарте
Ларос
7
Суслов
Томаш
40
Luciano
Valente
11
Paulos
Abraham
23
Крюгер
Флориан
Камбюр
4-2-3-1
Гронинген
4-2-3-1

История личных встреч

Камбюр
Гронинген

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
2:3
Э
1:2
ТМК
2:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
3:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Худемакерс Меес 2 0.33
Брей Майкл 1 0.17
Яспер тер Хейде 1 0.17
Самбисса Давид 0 0
Milan Smit 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 0.33
Ларсен Йорген 1 0.17
Дуарте Ларос 1 0.17
Суслов Томаш 1 0.17
Пепи Рикардо 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиссен Митчелл 2 0
Remco Balk 2 0
Якобс Ями 0 1
Шмидт Доке 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Брей Майкл 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 2 0
Те Вирик Мик 1 0
Сверко Марин 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0
Каллей Яхья 1 0
Luciano Valente 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0
Камбюр - Эксельсиор 0:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0
Гронинген
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1
Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 6 0 0 21 - 3 18
2. АЗ Алкмаар 1:0 6 5 1 0 11 - 3 16
3. ПСВ 6 5 0 1 24 - 7 15
4. Фейеноорд 5 4 1 0 14 - 5 13
5. Твенте 0:1 6 4 0 2 10 - 3 12
6. Херенвен 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Эксельсиор 6 3 0 3 10 - 17 9
8. Утрехт 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Гронинген 6 2 2 2 6 - 10 8
10. Спарта Роттердам 5 2 1 2 7 - 4 7
11. НЕК Неймеген 6 1 4 1 7 - 5 7
12. Ваалвейк 6 1 3 2 10 - 9 6
13. Камбюр 6 1 1 4 4 - 9 4
14. Витесс 6 1 1 4 6 - 15 4
15. Эммен 6 1 1 4 6 - 16 4
16. Волендам 6 1 1 4 7 - 20 4
17. Гоу Эхед Иглс 6 1 0 5 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард 6 0 1 5 8 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Твенте 0:1 3 3 0 0 9 - 1 9
3. ПСВ 3 3 0 0 12 - 2 9
4. АЗ Алкмаар 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
6. Херенвен 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
8. Ваалвейк 3 1 1 1 7 - 5 4
9. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Утрехт 3 1 1 1 1 - 2 4
11. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Спарта Роттердам 3 1 0 2 6 - 4 3
13. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
14. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
16. Камбюр 3 0 0 3 0 - 4 0
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
2. АЗ Алкмаар 1:0 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
8. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Камбюр 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Гронинген 3 1 1 1 3 - 7 4
11. Твенте 0:1 3 1 0 2 1 - 2 3
12. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Эксельсиор 3 1 0 2 4 - 9 3
14. Витесс 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
17. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
18. Эммен 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (3)
ПСВ Симонс Хави 6 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Фейеноорд Перейра Данило II 6
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3
Ваалвейк Гаари Жюрьен 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Гронинген вырывает победу
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Камбюр: 65%, Гронинген: 35%.
  • 98'
    Данкерлёй Дамил ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 98'
    Рикардо Пепи из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    98'
    Паулиссен Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 96'
      Тактическая замена. Томаш Суслов уходит с поля и его заменяет Ирандуст Далехо
    • 96'
      Матч возобновлен
    • 95'
      Контроль мяча: Камбюр: 65%, Гронинген: 35%.
    • 95'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 94'
      Рикардо Пепи из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      94'
      Паулиссен Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 94'
      Балкер Радинио ослабляет давление, выбив мяч.
    • Офсайд
      93'
      Рикардо Пепи из команды Гронинген в офсайде
    • 93'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 92'
      Самбисса Давид из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Камбюр 0:1 Гронинген онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     