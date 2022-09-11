Стадион: JYSK Park
0:0
Первый тайм: 17'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
29
Энгель
Лукас
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Якоб КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дёйн ЙеллеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
История личных встреч
Силькеборг
Орхус
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
23 матча
39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хелениус Никлас
|4
|0.5
|Адамсен Тонни
|3
|0.38
|Валлис Николай
|2
|0.25
|Клинг Андерс
|1
|0.13
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.13
|Сальквист Тобиас
|1
|0.13
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Сонне Оливер
|0
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|4 (1)
|0.5
|Хеуген Сигурд
|2
|0.25
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0.25
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.13
|Андерсон Микаэль
|1
|0.13
|Sebastian Groenning
|1
|0.13
|Поульсен Николай
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клинг Андерс
|3
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Феликс Йоэль
|2
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уве Реслер
|3
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Поульсен Николай
|1
|0
|Тингагер Фредерик
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
3
25%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
4
36%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1
Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2
Орхус
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Орхус - Нордшелланн 2:3 Ватанспор - Орхус 0:8 Хорсенс - Орхус 2:1 Митьюлланд - Орхус 0:2
Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|2.
|Раннерс
|9
|5
|4
|0
|13 - 6
|19
|3.
|Виборг
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|4.
|Силькеборг
|0:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|5.
|Орхус
|0:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|6.
|Копенгаген
|9
|4
|0
|5
|16 - 15
|12
|7.
|Хорсенс
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|Митьюлланд
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|9.
|Брондбю
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|10.
|Оденсе
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|11.
|Ольборг
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|12.
|Люнгбю
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Раннерс
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Силькеборг
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|Брондбю
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|6.
|Хорсенс
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Орхус
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Оденсе
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|9.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Ольборг
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|12.
|Митьюлланд
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Раннерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Митьюлланд
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Орхус
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|5.
|Силькеборг
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|6.
|Копенгаген
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|7.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Хорсенс
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|9.
|Виборг
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Ольборг
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Брондбю
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (1)
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|6 (1)
|Оденсе
|Кадри Башким
|4 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|4 (1)
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|4
|Нордшелланн
|Вилладсен Оливер
|1 2
|Брондбю
|Васс Даниэль
|3
|Люнгбю
|Бьеллан Андреас
|3