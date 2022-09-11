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Дания: Суперлига Дании
2022-2023


Стадион:
Силькеборг
0:0
Первый тайм: 17'
Орхус
0'
2' Желтая карточка
Поульсен Николай

Ход матча

2'
 
Поульсен Николай

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Орхус
2.16
3.46
3.67
Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
28
Чалышир
Андре
29
Энгель
Лукас
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
11
Хелениус
Никлас
7
Куск
Каспер
1
Хансен
Йеспер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
14
Хенриксен
Тобиас
19
Каль
Эрик
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
6
Поульсен
Николай
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
10
Хеуген
Сигурд
Силькеборг
4-3-3
Орхус
3-4-1-2

История личных встреч

Силькеборг
Орхус

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

23 матча

39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

СД
1:1
СД
0:2
СД
2:1
СД
3:4
СДП
2:5
СД
2:1
СД
3:1
СД
2:1
ТМК
2:0
СД
0:2
СД
1:3
СД
0:0
СД
1:0
К
0:1
СД
3:1
СД
3:3
СД
0:4
С
2:1
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
1:4
СЛ
1:2
СЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хелениус Никлас 4 0.5
Адамсен Тонни 3 0.38
Валлис Николай 2 0.25
Клинг Андерс 1 0.13
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.13
Сальквист Тобиас 1 0.13
Карстенсен Расмус 0 0
Сонне Оливер 0 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 0 0
Энгель Лукас 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 4 (1) 0.5
Хеуген Сигурд 2 0.25
Биссек Янн-Аурель 2 0.25
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.13
Андерсон Микаэль 1 0.13
Sebastian Groenning 1 0.13
Поульсен Николай 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клинг Андерс 3 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Сальквист Тобиас 2 0
Феликс Йоэль 2 0
Каалунд Ларсен Мадс 1 0
Валлис Николай 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уве Реслер 3 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Кристенсен Томас 1 0
Поульсен Николай 1 0
Тингагер Фредерик 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Каль Эрик 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
3
25%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
4
36%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1
Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2
Орхус
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Орхус - Нордшелланн 2:3 Ватанспор - Орхус 0:8 Хорсенс - Орхус 2:1 Митьюлланд - Орхус 0:2
Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 9 6 2 1 15 - 8 20
2. Раннерс 9 5 4 0 13 - 6 19
3. Виборг 8 5 0 3 13 - 10 15
4. Силькеборг 0:0 9 4 2 3 13 - 9 14
5. Орхус 0:0 9 4 2 3 11 - 8 14
6. Копенгаген 9 4 0 5 16 - 15 12
7. Хорсенс 8 3 2 3 7 - 8 11
8. Митьюлланд 9 2 4 3 16 - 16 10
9. Брондбю 9 3 1 5 10 - 15 10
10. Оденсе 9 3 1 5 10 - 17 10
11. Ольборг 9 2 3 4 8 - 11 9
12. Люнгбю 9 0 3 6 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Силькеборг 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Брондбю 5 2 1 2 6 - 7 7
6. Хорсенс 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Орхус 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
9. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Ольборг 5 1 3 1 4 - 5 6
11. Люнгбю 4 0 2 2 5 - 10 2
12. Митьюлланд 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Раннерс 5 2 3 0 8 - 4 9
3. Митьюлланд 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Орхус 0:0 5 2 1 2 5 - 4 7
5. Силькеборг 0:0 5 2 1 2 7 - 6 7
6. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
9. Виборг 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Ольборг 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Брондбю 4 1 0 3 4 - 8 3
12. Люнгбю 5 0 1 4 3 - 7 1
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Нордшелланн Andreas Schjelderup 6 (1)
Оденсе Кадри Башким 4 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Ольборг Соуза Аллан II 4
Нордшелланн Вилладсен Оливер 1 2
Брондбю Васс Даниэль 3
Люнгбю Бьеллан Андреас 3
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Силькеборг
    Ничья
    Орхус
    2.16
    3.46
    3.67
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