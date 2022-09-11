Хорошую попытку сделал Серен Тенгстедт. Удар в створ, но вратарь начеку

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Орхус

88' Удар от ворот произведет Силькеборг

88' Хорошую попытку сделал Тингагер Фредерик . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Томас Кристенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Якоб Кевин из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Тактическая замена. Бринк Марк уходит с поля и его заменяет Пелле Мэттсон

86' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Силькеборг

84' Каль Эрик из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Якоб Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Йеле Дейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Гости сейчас реально начинают давить соперника

82' Удар от ворот произведет Силькеборг

81' Йоргенсен Себастьян Винтер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Силькеборг

81' Тактическая замена. Хеуген Сигурд уходит с поля и его заменяет Йеле Дейн

80' Якоб Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Клинг Андерс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

77' Ох, нехорошо это выглядит. Клиттен Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Силькеборг

75' Якоб Кевин из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Якоб Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Якоб Кевин из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Себастьян Гронинг нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

73' Томас Кристенсен из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Д'Альберто Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Сегодняшная посещаемость составляет 6495 болельщиков

70' Себастьян Гронинг пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

70' Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

70' Мадсен Мадс Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Томас Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

67' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Чалышир Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

64' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

64' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт

62' Йоргенсен Себастьян Винтер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Якоб Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Якоб Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Силькеборг

58' Каль Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Силькеборг

58' Андерсон Микаэль из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

57' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

56' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Сонне Оливер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

54' Хорошую попытку сделал Тордарсон Стефан-Тейтюр . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Якоб Кевин из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

52' Якоб Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Матч возобновлен

52' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

51' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

49' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

49' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Хорошую попытку сделал Куск Каспер . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Клинг Андерс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

46' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля