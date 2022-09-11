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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023


Стадион: Зрители: 6495
Силькеборг
1:0
Конец матча
Орхус
0'
2' Желтая карточка
Поульсен Николай
1:0
31' Гол
Йоргенсен Себастьян Винтер
55' Желтая карточка
Сонне Оливер
90' Желтая карточка
Ларсен Николай
90'+6

Ход матча

2'
 
Поульсен Николай
31'
Йоргенсен Себастьян Винтер
(Куск Каспер)
1:0
46'
 
Якоб Кевин
Поульсен Николай
55'
Сонне Оливер
 
64'
Тенгстедт Сёрен
Куск Каспер
 
64'
Адамсен Тонни
Хелениус Никлас
 
64'
 
Sebastian Groenning
Мортенсен Патрик
64'
 
Д'Альберто Антони
Хенриксен Тобиас
67'
Клиттен Лукас
Энгель Лукас
 
81'
 
Дёйн Йелле
Хеуген Сигурд
81'
 
Frederik Brandhof
Андерсон Микаэль
87'
Каалунд Ларсен Мадс
Йоргенсен Себастьян Винтер
 
87'
Маттссон Пелле
Бринк Марк
 
90'
Ларсен Николай
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
28
Чалышир
Андре
29
Энгель
Лукас
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
11
Хелениус
Никлас
7
Куск
Каспер
1
Хансен
Йеспер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
14
Хенриксен
Тобиас
19
Каль
Эрик
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
6
Поульсен
Николай
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
10
Хеуген
Сигурд
Силькеборг
4-3-3
Орхус
3-4-1-2

История личных встреч

Силькеборг
Орхус

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

23 матча

39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

СД
1:1
СД
0:2
СД
2:1
СД
3:4
СДП
2:5
СД
2:1
СД
3:1
СД
2:1
ТМК
2:0
СД
0:2
СД
1:3
СД
0:0
СД
1:0
К
0:1
СД
3:1
СД
3:3
СД
0:4
С
2:1
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
1:4
СЛ
1:2
СЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хелениус Никлас 4 0.44
Адамсен Тонни 3 0.33
Валлис Николай 2 0.22
Йоргенсен Себастьян Винтер 2 0.22
Клинг Андерс 1 0.11
Сальквист Тобиас 1 0.11
Карстенсен Расмус 0 0
Сонне Оливер 0 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 0 0
Энгель Лукас 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 4 (1) 0.44
Хеуген Сигурд 2 0.22
Биссек Янн-Аурель 2 0.22
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.11
Андерсон Микаэль 1 0.11
Sebastian Groenning 1 0.11
Поульсен Николай 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клинг Андерс 3 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Сальквист Тобиас 2 0
Феликс Йоэль 2 0
Ларсен Николай 1 0
Каалунд Ларсен Мадс 1 0
Валлис Николай 1 0
Сонне Оливер 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уве Реслер 3 0
Поульсен Николай 2 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Кристенсен Томас 1 0
Тингагер Фредерик 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Каль Эрик 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
3
23%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
23%
4
36%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
3
33%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1
Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2
Орхус
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Орхус - Нордшелланн 2:3 Ватанспор - Орхус 0:8 Хорсенс - Орхус 2:1 Митьюлланд - Орхус 0:2
Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 9 6 2 1 15 - 8 20
2. Раннерс 9 5 4 0 13 - 6 19
3. Силькеборг 9 5 1 3 14 - 9 16
4. Виборг 8 5 0 3 13 - 10 15
5. Орхус 9 4 1 4 11 - 9 13
6. Копенгаген 9 4 0 5 16 - 15 12
7. Хорсенс 8 3 2 3 7 - 8 11
8. Митьюлланд 9 2 4 3 16 - 16 10
9. Брондбю 9 3 1 5 10 - 15 10
10. Оденсе 9 3 1 5 10 - 17 10
11. Ольборг 9 2 3 4 8 - 11 9
12. Люнгбю 9 0 3 6 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Силькеборг 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Брондбю 5 2 1 2 6 - 7 7
6. Хорсенс 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Орхус 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
9. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Ольборг 5 1 3 1 4 - 5 6
11. Люнгбю 4 0 2 2 5 - 10 2
12. Митьюлланд 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Раннерс 5 2 3 0 8 - 4 9
3. Митьюлланд 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Силькеборг 5 2 1 2 7 - 6 7
5. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
6. Орхус 5 2 0 3 5 - 5 6
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
9. Виборг 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Ольборг 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Брондбю 4 1 0 3 4 - 8 3
12. Люнгбю 5 0 1 4 3 - 7 1
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Топ бомбардиров
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Нордшелланн Andreas Schjelderup 6 (1)
Оденсе Кадри Башким 4 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Ольборг Соуза Аллан II 4
Нордшелланн Вилладсен Оливер 1 2
Брондбю Васс Даниэль 3
Люнгбю Бьеллан Андреас 3
Весь список
  • 94'
    Удар от ворот произведет Силькеборг
  • Желтая карточка
    94'
    Судье надоело, что Ларсен Николай тянет время и он наказал его горчичником
  • 94'
    Томас Кристенсен из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 94'
    Биссек Янн-Аурель выиграл воздушное противоборство у Чалышир Андре.
  • 93'
    Мадсен Мадс Эмиль из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 93'
    Серен Тенгстедт из команды Силькеборг нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
  • 93'
    Силькеборг начинает контратаку
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