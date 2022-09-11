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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022


Стадион:
Сундсвалль
0:1
Первый тайм: 39'
Эльфсборг
0'
0:1
6' Гол
Michael Baidoo

Ход матча

6'
0:1
Michael Baidoo
(Фрик Пер)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Эльфсборг
6.40
5.20
1.48
Все Коэффициенты
1
Андерссон
Андреас
4
Блумквист
Александр
3
Forrest
Lasso
22
Линдквист
Расмус
15
Лундстрём
Роберт
5
Олссон
Деннис
7
Андерссон
Эрик
6
Panagiotis
Makrillos
14
Пичках
Пайя
21
Энгблум
Понтус
12
Дамус
Роналдо
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
24
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
15
Вяйсянен
Лео
20
Странд
Симон
13
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
28
Седерберг
Ноа
12
Бернхардссон
Александер
17
Фрик
Пер
19
Оккельс
Йеппе
Сундсвалль
5-3-2
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Сундсвалль
Эльфсборг

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
125%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 12 побед

16 матчей

12.5%
18.8%
68.7%
2 победы 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

История матчей

А
3:1
К
3:2
А
1:2
А
3:1
А
2:0
А
2:1
А
2:1
А
1:1
А
4:0
А
1:3
А
1:2
А
0:1
А
0:0
А
0:3
А
0:0
А
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 6 (2) 0.27
Юлятупа Саку 5 0.23
Дамус Роналдо 4 0.18
Стенссон Даниэль 2 0.09
Андерссон Эрик 1 0.05
Блумквист Александр 1 0.05
Силфвер Понтус 0 0
Олссон Деннис 0 0
Forrest Lasso 0 0
Ludvig Naavik 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альм Расмус 6 0.27
Michael Baidoo 5 (1) 0.23
Ольссон Симон 4 0.18
Гудьонсен Свейнн 4 0.18
Ондрейка Якоб 3 0.14
Ларссон Йохан 2 0.09
Фрик Пер 2 0.09
Занден Оливер 2 0.09
Бернхардссон Александер 2 0.09
Оккельс Йеппе 1 0.05
Рёмер Андре 1 0.05
Мауду 1 0.05
Хенрикссон Густав 1 0.05
Седерберг Ноа 1 0.05
Вяйсянен Лео 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корона Джо 4 1
Forrest Lasso 4 0
Андерссон Эрик 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Лундстрём Роберт 3 0
Силфвер Понтус 2 0
Олссон Деннис 2 0
Эрикссон Антон 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Дамус Роналдо 1 0
Пичках Пайя 1 0
Бурман Маркус 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 7 0
Фрик Пер 5 0
Emmanuel Boateng2 5 0
Странд Симон 4 0
Гудьонсен Свейнн 4 0
Бернхардссон Александер 4 0
Вяйсянен Лео 3 0
Ольссон Симон 3 0
Лагербильке Густав 3 0
Хенрикссон Густав 3 0
Хольмен Себастьян 2 0
Альм Расмус 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Ларссон Йохан 1 0
Оккельс Йеппе 1 0
Занден Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
4
31%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
3
25%
76-90

Пропущено

26
16
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
6
23%
4
25%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
3
12%
4
25%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
6
23%
1
6%
76-90

Забито

7
23
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
14%
3
13%
1-15
1
14%
2
9%
16-30
1
14%
4
17%
31-45
1
14%
3
13%
46-60
1
14%
3
13%
61-75
2
29%
8
35%
76-90

Пропущено

28
16
15 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
4
14%
2
13%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
7
25%
4
25%
31-45
3
11%
3
19%
46-60
2
7%
4
25%
61-75
8
29%
2
13%
76-90

Забито

20
35
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
5
25%
7
20%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
2
10%
6
17%
31-45
3
15%
4
11%
46-60
3
15%
4
11%
61-75
6
30%
11
31%
76-90

Пропущено

54
32
29 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
10
19%
6
19%
1-15
9
17%
3
9%
16-30
10
19%
8
25%
31-45
5
9%
6
19%
46-60
6
11%
6
19%
61-75
14
26%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
АИК - Сундсвалль 4:0 Стоксунд - Сундсвалль 0:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2
Мальмё - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0
Эльфсборг
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эльфсборг - Мальмё 3:2 Оскаршамнс АИК - Эльфсборг 1:0 Юргорден - Эльфсборг 2:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1
Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 22 13 6 3 43 - 16 45
2. Хеккен 21 13 6 2 50 - 28 45
3. Хаммарбю 0:0 22 12 5 5 43 - 20 41
4. АИК 21 11 6 4 36 - 26 39
5. Кальмар 21 11 3 7 24 - 17 36
6. Гётеборг 21 11 3 7 30 - 18 36
7. Мальмё 21 10 4 7 29 - 21 34
8. Мьельбю 22 8 8 6 21 - 21 32
9. Эльфсборг 1:0 22 7 9 6 38 - 30 30
10. Вернаму 22 6 7 9 26 - 37 25
11. Сириус 22 7 4 11 22 - 32 25
12. Норрчёпинг 21 6 6 9 26 - 28 24
13. Варберг БоИС 21 5 6 10 18 - 35 21
14. Дегерфорс 22 4 5 13 20 - 43 17
15. Хельсинборг 21 3 5 13 16 - 33 14
16. Сундсвалль 0:1 22 3 1 18 19 - 56 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 10 9 1 0 30 - 7 28
2. Кальмар 11 8 1 2 12 - 4 25
3. Хаммарбю 0:0 12 7 4 1 27 - 9 25
4. АИК 11 7 3 1 17 - 7 24
5. Хеккен 11 7 2 2 28 - 15 23
6. Мальмё 10 7 1 2 19 - 7 22
7. Эльфсборг 1:0 10 5 4 1 24 - 15 19
8. Гётеборг 10 5 3 2 14 - 7 18
9. Мьельбю 11 4 5 2 15 - 13 17
10. Сириус 11 5 0 6 12 - 13 15
11. Норрчёпинг 11 4 2 5 18 - 15 14
12. Вернаму 10 3 5 2 11 - 9 14
13. Варберг БоИС 11 3 4 4 10 - 16 13
14. Дегерфорс 11 3 4 4 11 - 17 13
15. Хельсинборг 11 2 3 6 6 - 13 9
16. Сундсвалль 0:1 11 3 0 8 13 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. Гётеборг 11 6 0 5 16 - 11 18
3. Юргорден 0:0 12 4 5 3 13 - 9 17
4. Хаммарбю 0:0 10 5 1 4 16 - 11 16
5. Мьельбю 11 4 3 4 6 - 8 15
6. АИК 10 4 3 3 19 - 19 15
7. Мальмё 11 3 3 5 10 - 14 12
8. Кальмар 10 3 2 5 12 - 13 11
9. Эльфсборг 1:0 12 2 5 5 14 - 15 11
10. Вернаму 12 3 2 7 15 - 28 11
11. Сириус 11 2 4 5 10 - 19 10
12. Норрчёпинг 10 2 4 4 8 - 13 10
13. Варберг БоИС 10 2 2 6 8 - 19 8
14. Хельсинборг 10 1 2 7 10 - 20 5
15. Дегерфорс 11 1 1 9 9 - 26 4
16. Сундсвалль 0:1 11 0 1 10 6 - 29 1
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 18
Гётеборг Берг Маркус 11 (5)
Хаммарбю Бесара Нахир 10 (8)
Мальмё Телин Исаак 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Варберг БоИС Станисич Оливер 7
Дегерфорс Гайаю Джозеф-Клод 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Майкл Байду бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Эльфсборг
6.40
5.20
1.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сундсвалль 0:1 Эльфсборг онлайн

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