Стадион: NP3 Arena
0:2
Конец матча
0'
0:1
6' ГолMichael Baidoo
0:2
41' ПенальтиMichael Baidoo
47' Желтая карточкаБлумквист Александр
85' Желтая карточкаЛарссон Йохан
89' Желтая карточкаБурман Маркус
90' Желтая карточкаGabriel Castro
90'+5
Ход матча
6'
0:1
41'
0:2
85'
89'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 8
-
3 Угловые 9
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
14
Пичках
Пайя
15
Вяйсянен
Лео
20
Странд
Симон
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Brian Clarhaut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
20 Странд СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Нападающий
-
21 Альм РасмусНападающий
-
-
14 Oscar Aga
-
16 Timothy Ouma
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Сундсвалль
Эльфсборг
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
125%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 12 побед
16 матчей
12.5%
18.8%
68.7%
2 победы 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгблум Понтус
|6 (2)
|0.27
|Юлятупа Саку
|5
|0.23
|Дамус Роналдо
|4
|0.18
|Стенссон Даниэль
|2
|0.09
|Андерссон Эрик
|1
|0.05
|Блумквист Александр
|1
|0.05
|Силфвер Понтус
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Forrest Lasso
|0
|0
|Ludvig Naavik
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альм Расмус
|6
|0.27
|Michael Baidoo
|6 (2)
|0.27
|Ольссон Симон
|4
|0.18
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0.18
|Ондрейка Якоб
|3
|0.14
|Ларссон Йохан
|2
|0.09
|Фрик Пер
|2
|0.09
|Занден Оливер
|2
|0.09
|Бернхардссон Александер
|2
|0.09
|Оккельс Йеппе
|1
|0.05
|Рёмер Андре
|1
|0.05
|Мауду
|1
|0.05
|Хенрикссон Густав
|1
|0.05
|Седерберг Ноа
|1
|0.05
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корона Джо
|4
|1
|Forrest Lasso
|4
|0
|Андерссон Эрик
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Лундстрём Роберт
|3
|0
|Силфвер Понтус
|2
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Дамус Роналдо
|1
|0
|Пичках Пайя
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
|Gabriel Castro
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|7
|0
|Фрик Пер
|5
|0
|Emmanuel Boateng2
|5
|0
|Странд Симон
|4
|0
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0
|Бернхардссон Александер
|4
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Лагербильке Густав
|3
|0
|Хенрикссон Густав
|3
|0
|Ларссон Йохан
|2
|0
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Занден Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
4
31%
5
36%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
4
31%
3
21%
76-90
Пропущено
28
16
16 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
7
25%
4
25%
1-15
5
18%
2
13%
16-30
4
14%
4
25%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
6
21%
1
6%
76-90
Забито
7
23
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
1
14%
3
13%
1-15
1
14%
2
9%
16-30
1
14%
4
17%
31-45
1
14%
3
13%
46-60
1
14%
3
13%
61-75
2
29%
8
35%
76-90
Пропущено
28
16
15 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
4
14%
2
13%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
7
25%
4
25%
31-45
3
11%
3
19%
46-60
2
7%
4
25%
61-75
8
29%
2
13%
76-90
Забито
20
37
8 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
5
25%
8
22%
1-15
1
5%
3
8%
16-30
2
10%
7
19%
31-45
3
15%
4
11%
46-60
3
15%
4
11%
61-75
6
30%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
56
32
31 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
11
20%
6
19%
1-15
9
16%
3
9%
16-30
11
20%
8
25%
31-45
5
9%
6
19%
46-60
6
11%
6
19%
61-75
14
25%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
АИК - Сундсвалль 4:0 Стоксунд - Сундсвалль 0:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2
Мальмё - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0
Эльфсборг
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эльфсборг - Мальмё 3:2 Оскаршамнс АИК - Эльфсборг 1:0 Юргорден - Эльфсборг 2:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1
Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|22
|13
|6
|3
|43 - 16
|45
|2.
|Хеккен
|21
|13
|6
|2
|50 - 28
|45
|3.
|Хаммарбю
|22
|12
|5
|5
|43 - 20
|41
|4.
|АИК
|0:0
|22
|11
|7
|4
|36 - 26
|40
|5.
|Кальмар
|21
|11
|3
|7
|24 - 17
|36
|6.
|Гётеборг
|21
|11
|3
|7
|30 - 18
|36
|7.
|Мальмё
|0:1
|22
|10
|4
|8
|29 - 22
|34
|8.
|Мьельбю
|22
|8
|8
|6
|21 - 21
|32
|9.
|Эльфсборг
|22
|7
|9
|6
|39 - 30
|30
|10.
|Норрчёпинг
|1:0
|22
|7
|6
|9
|27 - 28
|27
|11.
|Вернаму
|22
|6
|7
|9
|26 - 37
|25
|12.
|Сириус
|22
|7
|4
|11
|22 - 32
|25
|13.
|Варберг БоИС
|0:0
|22
|5
|7
|10
|18 - 35
|22
|14.
|Дегерфорс
|22
|4
|5
|13
|20 - 43
|17
|15.
|Хельсинборг
|21
|3
|5
|13
|16 - 33
|14
|16.
|Сундсвалль
|22
|3
|1
|18
|19 - 57
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|10
|9
|1
|0
|30 - 7
|28
|2.
|Кальмар
|11
|8
|1
|2
|12 - 4
|25
|3.
|Хаммарбю
|12
|7
|4
|1
|27 - 9
|25
|4.
|АИК
|0:0
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|5.
|Хеккен
|11
|7
|2
|2
|28 - 15
|23
|6.
|Мальмё
|0:1
|11
|7
|1
|3
|19 - 8
|22
|7.
|Эльфсборг
|10
|5
|4
|1
|24 - 15
|19
|8.
|Гётеборг
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|9.
|Мьельбю
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|10.
|Сириус
|11
|5
|0
|6
|12 - 13
|15
|11.
|Варберг БоИС
|0:0
|12
|3
|5
|4
|10 - 16
|14
|12.
|Норрчёпинг
|1:0
|11
|4
|2
|5
|18 - 15
|14
|13.
|Вернаму
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|14.
|Дегерфорс
|11
|3
|4
|4
|11 - 17
|13
|15.
|Хельсинборг
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|16.
|Сундсвалль
|11
|3
|0
|8
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|10
|6
|4
|0
|22 - 13
|22
|2.
|Гётеборг
|11
|6
|0
|5
|16 - 11
|18
|3.
|Юргорден
|12
|4
|5
|3
|13 - 9
|17
|4.
|АИК
|0:0
|11
|4
|4
|3
|19 - 19
|16
|5.
|Хаммарбю
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|6.
|Мьельбю
|11
|4
|3
|4
|6 - 8
|15
|7.
|Норрчёпинг
|1:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|8.
|Мальмё
|0:1
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|9.
|Кальмар
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|10.
|Эльфсборг
|12
|2
|5
|5
|15 - 15
|11
|11.
|Вернаму
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|12.
|Сириус
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|13.
|Варберг БоИС
|0:0
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|14.
|Хельсинборг
|10
|1
|2
|7
|10 - 20
|5
|15.
|Дегерфорс
|11
|1
|1
|9
|9 - 26
|4
|16.
|Сундсвалль
|11
|0
|1
|10
|6 - 29
|1
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|18
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (5)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|10 (8)
|Мальмё
|Телин Исаак
|9 (1)
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|7
|Дегерфорс
|Гайаю Джозеф-Клод
|1 5