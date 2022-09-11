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Швеция: Аллсвенскан
2022


Стадион:
Сундсвалль
0:2
Конец матча
Эльфсборг
0'
0:1
6' Гол
Michael Baidoo
0:2
41' Пенальти
Michael Baidoo
47' Желтая карточка
Блумквист Александр
85' Желтая карточка
Ларссон Йохан
89' Желтая карточка
Бурман Маркус
90' Желтая карточка
Gabriel Castro
90'+5

Ход матча

6'
0:1
Michael Baidoo
(Фрик Пер)
41'
0:2
Michael Baidoo
46'
Стенсхаген Теодор
Forrest Lasso
 
46'
Gabriel Castro
Олссон Деннис
 
46'
Ludvig Naavik
Пичках Пайя
 
47'
Блумквист Александр
 
63'
 
Oscar Aga
Фрик Пер
67'
Корона Джо
Дамус Роналдо
 
69'
 
Ондрейка Якоб
Оккельс Йеппе
69'
 
Альм Расмус
Бернхардссон Александер
81'
Бурман Маркус
Лундстрём Роберт
 
85'
 
Ларссон Йохан
89'
Бурман Маркус
 
90'
Gabriel Castro
 
90'
 
Besfort Zeneli
Michael Baidoo

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 9
  • 1 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
1
Андерссон
Андреас
4
Блумквист
Александр
3
Forrest
Lasso
22
Линдквист
Расмус
15
Лундстрём
Роберт
5
Олссон
Деннис
7
Андерссон
Эрик
6
Panagiotis
Makrillos
14
Пичках
Пайя
21
Энгблум
Понтус
12
Дамус
Роналдо
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
24
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
15
Вяйсянен
Лео
20
Странд
Симон
13
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
28
Седерберг
Ноа
12
Бернхардссон
Александер
17
Фрик
Пер
19
Оккельс
Йеппе
Сундсвалль
5-3-2
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Сундсвалль
Эльфсборг

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
125%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 12 побед

16 матчей

12.5%
18.8%
68.7%
2 победы 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

История матчей

А
3:1
К
3:2
А
1:2
А
3:1
А
2:0
А
2:1
А
2:1
А
1:1
А
4:0
А
1:3
А
1:2
А
0:1
А
0:0
А
0:3
А
0:0
А
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 6 (2) 0.27
Юлятупа Саку 5 0.23
Дамус Роналдо 4 0.18
Стенссон Даниэль 2 0.09
Андерссон Эрик 1 0.05
Блумквист Александр 1 0.05
Силфвер Понтус 0 0
Олссон Деннис 0 0
Forrest Lasso 0 0
Ludvig Naavik 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альм Расмус 6 0.27
Michael Baidoo 6 (2) 0.27
Ольссон Симон 4 0.18
Гудьонсен Свейнн 4 0.18
Ондрейка Якоб 3 0.14
Ларссон Йохан 2 0.09
Фрик Пер 2 0.09
Занден Оливер 2 0.09
Бернхардссон Александер 2 0.09
Оккельс Йеппе 1 0.05
Рёмер Андре 1 0.05
Мауду 1 0.05
Хенрикссон Густав 1 0.05
Седерберг Ноа 1 0.05
Вяйсянен Лео 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корона Джо 4 1
Forrest Lasso 4 0
Андерссон Эрик 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Лундстрём Роберт 3 0
Силфвер Понтус 2 0
Олссон Деннис 2 0
Эрикссон Антон 2 0
Бурман Маркус 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Блумквист Александр 1 0
Дамус Роналдо 1 0
Пичках Пайя 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Gabriel Castro 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 7 0
Фрик Пер 5 0
Emmanuel Boateng2 5 0
Странд Симон 4 0
Гудьонсен Свейнн 4 0
Бернхардссон Александер 4 0
Вяйсянен Лео 3 0
Ольссон Симон 3 0
Лагербильке Густав 3 0
Хенрикссон Густав 3 0
Ларссон Йохан 2 0
Хольмен Себастьян 2 0
Альм Расмус 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Оккельс Йеппе 1 0
Занден Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
4
31%
5
36%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Пропущено

28
16
16 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
7
25%
4
25%
1-15
5
18%
2
13%
16-30
4
14%
4
25%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
6
21%
1
6%
76-90

Забито

7
23
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
1
14%
3
13%
1-15
1
14%
2
9%
16-30
1
14%
4
17%
31-45
1
14%
3
13%
46-60
1
14%
3
13%
61-75
2
29%
8
35%
76-90

Пропущено

28
16
15 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
4
14%
2
13%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
7
25%
4
25%
31-45
3
11%
3
19%
46-60
2
7%
4
25%
61-75
8
29%
2
13%
76-90

Забито

20
37
8 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
5
25%
8
22%
1-15
1
5%
3
8%
16-30
2
10%
7
19%
31-45
3
15%
4
11%
46-60
3
15%
4
11%
61-75
6
30%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

56
32
31 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
11
20%
6
19%
1-15
9
16%
3
9%
16-30
11
20%
8
25%
31-45
5
9%
6
19%
46-60
6
11%
6
19%
61-75
14
25%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
АИК - Сундсвалль 4:0 Стоксунд - Сундсвалль 0:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2
Мальмё - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0
Эльфсборг
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эльфсборг - Мальмё 3:2 Оскаршамнс АИК - Эльфсборг 1:0 Юргорден - Эльфсборг 2:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1
Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 22 13 6 3 43 - 16 45
2. Хеккен 21 13 6 2 50 - 28 45
3. Хаммарбю 22 12 5 5 43 - 20 41
4. АИК 0:0 22 11 7 4 36 - 26 40
5. Кальмар 21 11 3 7 24 - 17 36
6. Гётеборг 21 11 3 7 30 - 18 36
7. Мальмё 0:1 22 10 4 8 29 - 22 34
8. Мьельбю 22 8 8 6 21 - 21 32
9. Эльфсборг 22 7 9 6 39 - 30 30
10. Норрчёпинг 1:0 22 7 6 9 27 - 28 27
11. Вернаму 22 6 7 9 26 - 37 25
12. Сириус 22 7 4 11 22 - 32 25
13. Варберг БоИС 0:0 22 5 7 10 18 - 35 22
14. Дегерфорс 22 4 5 13 20 - 43 17
15. Хельсинборг 21 3 5 13 16 - 33 14
16. Сундсвалль 22 3 1 18 19 - 57 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 10 9 1 0 30 - 7 28
2. Кальмар 11 8 1 2 12 - 4 25
3. Хаммарбю 12 7 4 1 27 - 9 25
4. АИК 0:0 11 7 3 1 17 - 7 24
5. Хеккен 11 7 2 2 28 - 15 23
6. Мальмё 0:1 11 7 1 3 19 - 8 22
7. Эльфсборг 10 5 4 1 24 - 15 19
8. Гётеборг 10 5 3 2 14 - 7 18
9. Мьельбю 11 4 5 2 15 - 13 17
10. Сириус 11 5 0 6 12 - 13 15
11. Варберг БоИС 0:0 12 3 5 4 10 - 16 14
12. Норрчёпинг 1:0 11 4 2 5 18 - 15 14
13. Вернаму 10 3 5 2 11 - 9 14
14. Дегерфорс 11 3 4 4 11 - 17 13
15. Хельсинборг 11 2 3 6 6 - 13 9
16. Сундсвалль 11 3 0 8 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. Гётеборг 11 6 0 5 16 - 11 18
3. Юргорден 12 4 5 3 13 - 9 17
4. АИК 0:0 11 4 4 3 19 - 19 16
5. Хаммарбю 10 5 1 4 16 - 11 16
6. Мьельбю 11 4 3 4 6 - 8 15
7. Норрчёпинг 1:0 11 3 4 4 9 - 13 13
8. Мальмё 0:1 11 3 3 5 10 - 14 12
9. Кальмар 10 3 2 5 12 - 13 11
10. Эльфсборг 12 2 5 5 15 - 15 11
11. Вернаму 12 3 2 7 15 - 28 11
12. Сириус 11 2 4 5 10 - 19 10
13. Варберг БоИС 0:0 10 2 2 6 8 - 19 8
14. Хельсинборг 10 1 2 7 10 - 20 5
15. Дегерфорс 11 1 1 9 9 - 26 4
16. Сундсвалль 11 0 1 10 6 - 29 1
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 18
Гётеборг Берг Маркус 11 (5)
Хаммарбю Бесара Нахир 10 (8)
Мальмё Телин Исаак 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Варберг БоИС Станисич Оливер 7
Дегерфорс Гайаю Джозеф-Клод 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Майкл Байду из команды Эльфсборг забивает с точки!
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Майкл Байду бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сундсвалль 0:2 Эльфсборг онлайн

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