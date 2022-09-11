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Дания: Суперлига Дании
2022-2023


Стадион:
Нордшелланн
1:0
Второй тайм: 83'
Митьюлланд
0'
1:0
15' Гол
Ernest Nuamah
60' Желтая карточка
Шарлес
66' Желтая карточка
Кристенсен Якоб

Ход матча

15'
Ernest Nuamah
(Вилладсен Оливер)
1:0
46'
 
Шарлес
Мартинес Эмилиано
60'
 
Шарлес
62'
 
Каба Сори
Систо Пионе
62'
 
Паулиньо VI
Дюр Николас
66'
Кристенсен Якоб
 
73'
Фагир Вахид
Хансен Мадс
 
79'
 
Чилуфя Эдвард
Исаксен Густав
79'
 
Тюкосен Мадс
Андерссон Йоэль
79'
Свенссон Даниэль
Фресе Мартин
 
79'
Mario Dorgeles
Бидструп Мадс
 
79'
Антман Оливер
Andreas Schjelderup
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 9
  • 2 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Митьюлланд
2.97
4.30
2.43
Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
10
Диоманде
Мохаммед
11
Хансен
Мадс
37
Ernest
Nuamah
7
Andreas
Schjelderup
1
Лоссль
Йонас
6
Андерссон
Йоэль
14
Далсгор
Хенрик
73
Жуниньо
44
Дюр
Николас
10
Феррейра
Эвандер
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
11
Исаксен
Густав
36
Дрейер
Андерс
7
Систо
Пионе
Нордшелланн
4-3-3
Митьюлланд
4-3-3

История личных встреч

Нордшелланн
Митьюлланд

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
61.9%
12 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.5%
28.6%
19 побед 6 ничьих 0 побед

33 матча

15.2%
84.8%
0 побед 5 ничьих 28 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 18 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 23 победы

54 матча

31.5%
16.7%
51.8%
17 побед 9 ничьих 28 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
12 побед 24 ничьи 18 побед

Второй тайм

35.2%
22.2%
42.6%
19 побед 12 ничьих 23 победы

История матчей

СД
2:2
СД
2:0
СДЧГ
3:0
СДЧГ
3:2
СД
3:1
СД
4:1
СДЧГ
6:3
СД
0:1
СД
0:1
СД
2:1
СДЧГ
1:2
СДЧГ
0:0
СД
3:3
СД
1:4
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:1
СД
4:3
СД
2:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
0:4
СД
4:1
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:1
К
3:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
1:1
К
2:3
СД
3:1
С
1:1
ТМС
4:0
СЛ
0:0
К
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:0
К
3:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
К
2:0
СЛ
1:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
0:2
СЛ
3:0
СЛ
0:3
СЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Schjelderup 5 (1) 0.56
Ernest Nuamah 4 0.44
Хансен Мадс 2 0.22
Lasso Coulibaly 1 0.11
Антман Оливер 1 0.11
Беньямин Нюгрен 1 0.11
Диоманде Мохаммед 1 0.11
Кристенсен Якоб 0 0
Вилладсен Оливер 0 0
Adamo Nagalo 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 4 0.44
Исаксен Густав 4 0.44
Систо Пионе 3 0.33
Каба Сори 2 0.22
Дюр Николас 1 0.11
Феррейра Эвандер 1 (1) 0.11
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Святченко Эрик 0 0
Далсгор Хенрик 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилладсен Оливер 2 1
Кристенсен Якоб 3 0
Фресе Мартин 2 0
Andreas Schjelderup 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Ernest Nuamah 2 0
Хансен Киан 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Lasso Coulibaly 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далсгор Хенрик 1 1
Жуниньо 1 1
Святченко Эрик 2 0
Тюкосен Мадс 2 0
Феррейра Эвандер 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Андерссон Йоэль 1 0
Шарлес 1 0
Каба Сори 1 0
Дюр Николас 1 0
Исаксен Густав 1 0
Паулиньо VI 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
17%
4
31%
1-15
2
33%
3
23%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Забито

14
15
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
4
29%
4
27%
1-15
2
14%
3
20%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
14%
4
27%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
2
29%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Орхус - Нордшелланн 2:3 Фрем - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2
Ольборг - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0
Митьюлланд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2
Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 1:0 9 7 1 1 15 - 7 22
2. Раннерс 8 5 3 0 11 - 4 18
3. Виборг 8 5 0 3 13 - 10 15
4. Силькеборг 8 4 1 3 13 - 9 13
5. Орхус 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Копенгаген 9 4 0 5 16 - 15 12
7. Хорсенс 8 3 2 3 7 - 8 11
8. Оденсе 9 3 1 5 10 - 17 10
9. Ольборг 1:1 9 2 3 4 8 - 11 9
10. Митьюлланд 0:1 9 2 3 4 15 - 16 9
11. Брондбю 8 3 0 5 8 - 13 9
12. Люнгбю 1:1 9 0 3 6 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 1:0 5 4 0 1 7 - 4 12
2. Виборг 4 4 0 0 10 - 4 12
3. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
4. Хорсенс 4 2 1 1 6 - 6 7
5. Орхус 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
7. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Силькеборг 3 2 0 1 6 - 3 6
9. Ольборг 1:1 5 1 3 1 4 - 5 6
10. Брондбю 4 2 0 2 4 - 5 6
11. Люнгбю 1:1 4 0 2 2 5 - 10 2
12. Митьюлланд 0:1 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 1:0 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Раннерс 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Митьюлланд 0:1 5 2 2 1 13 - 8 8
4. Силькеборг 5 2 1 2 7 - 6 7
5. Орхус 4 2 0 2 5 - 4 6
6. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
9. Виборг 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Ольборг 1:1 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Брондбю 4 1 0 3 4 - 8 3
12. Люнгбю 1:1 5 0 1 4 3 - 7 1
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Топ бомбардиров
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Нордшелланн Andreas Schjelderup 6 (1)
Оденсе Кадри Башким 4 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Нордшелланн Вилладсен Оливер 1 2
Люнгбю Бьеллан Андреас 3
Хорсенс Мусонда Лубамба 3
Ольборг Соуза Аллан II 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 82'
    Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
  • 82'
    Хансен Киан ошибается в защите.
  • 82'
    Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
  • 82'
    Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
  • 82'
    Лоссль Йонас из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 82'
    Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 81'
    Феррейра Эвандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Норшеланн: 40%, Митьюлланд: 60%.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Хансен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Жуниньо
    • 47'
      Дюр Николас из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Андреас Шельдеруп. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 45'
      Матч возобновлен
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 44'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 44'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Контроль мяча: Норшеланн: 41%, Митьюлланд: 59%.
    • 42'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Жуниньо из команды Митьюлланд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      42'
      Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд подал угловой справа.
    • 41'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Ernest Nuamah из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
    • 40'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      39'
      Систо Пионе из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Фресе Мартин пострадал.
    • 39'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 38'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      38'
      Феррейра Эвандер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      36'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Жуниньо.
    • 36'
      Дрейер Андерс нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • 36'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 44%, Митьюлланд: 56%.
    • Офсайд
      35'
      Олссон Кристоффер из команды Митьюлланд в офсайде
    • 35'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 34'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 33'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 33'
      Оооо... вот это был удар! Дрейер Андерс должен был забить с этой позиции.
    • 33'
      Дрейер Андерс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 33'
      Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Хорошую попытку сделал Систо Пионе. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Угловой
      33'
      Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
    • 32'
      Бидструп Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Систо Пионе из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Бидструп Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Травма, повреждение
      31'
      Бидструп Мадс возвращается на поле.
    • 31'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 31'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      31'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бидструп Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      29'
      Бидструп Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      29'
      Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Бидструп Мадс пострадал.
    • 28'
      Контроль мяча: Норшеланн: 49%, Митьюлланд: 51%.
    • Офсайд
      27'
      Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн в офсайде
    • 27'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      26'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Систо Пионе пострадал.
    • 26'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Феррейра Эвандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 25'
      Emiliano Martinez не смог попасть в створ ударом издали
    • 25'
      Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 23'
      Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Митьюлланд: 52%.
    • 23'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      22'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
    • 22'
      Дюр Николас ошибается в защите.
    • 21'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Исаксен Густав
    • Фол, нарушение
      20'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Дюр Николас.
    • 20'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Контроль мяча: Норшеланн: 49%, Митьюлланд: 51%.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 19'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Фресе Мартин выиграл воздушное противоборство у Исаксен Густав.
    • 18'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      18'
      Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд подал угловой справа.
    • 17'
      Фресе Мартин ошибается в защите.
    • Офсайд
      17'
      Систо Пионе из команды Митьюлланд в офсайде
    • 16'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 16'
      Хансен Андреас III сделал ключевой пас для гола!
    • 15'
      Вилладсен Оливер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О О Л - Ernest Nuamah из команды Норшеланн легко посылает мяч в пустые ворота правой! Ernest Nuamah легко с этим справился!
    • 15'
      Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Контроль мяча: Норшеланн: 41%, Митьюлланд: 59%.
    • 14'
      Систо Пионе из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Дюр Николас из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 9'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 8'
      Контроль мяча: Норшеланн: 25%, Митьюлланд: 75%.
    • 8'
      Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Норшеланн начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      7'
      Исаксен Густав наказан за толчок Адамо Нагало
    • 7'
      Олссон Кристоффер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Феррейра Эвандер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Кристенсен Якоб успешно блокирует удар.
    • 5'
      Emiliano Martinez нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Исаксен Густав
    • 4'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      2'
      Феррейра Эвандер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Олссон Кристоффер
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Митьюлланд начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Нордшелланн
    Ничья
    Митьюлланд
    2.97
    4.30
    2.43
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