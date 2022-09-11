Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Андреас Шельдеруп . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Матч возобновится спорным мячом

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

44' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Жуниньо из команды Митьюлланд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

41' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

41' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Феррейра Эвандер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Дрейер Андерс нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.

36' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

35' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Митьюлланд

34' Норшеланн начинает контратаку

33' Удар от ворот произведет Норшеланн

33' Оооо... вот это был удар! Дрейер Андерс должен был забить с этой позиции.

33' Дрейер Андерс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Хорошую попытку сделал Систо Пионе . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Систо Пионе из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

31' Матч возобновится спорным мячом

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Бидструп Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Бидструп Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн в офсайде

27' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Систо Пионе пострадал.

26' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Феррейра Эвандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Норшеланн

25' Emiliano Martinez не смог попасть в створ ударом издали

25' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Удар от ворот произведет Норшеланн

23' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде

21' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Норшеланн

18' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' Г О О О О О Л - Ernest Nuamah из команды Норшеланн легко посылает мяч в пустые ворота правой! Ernest Nuamah легко с этим справился!

15' Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Матч возобновлен

9' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

8' Норшеланн начинает контратаку

7' Олссон Кристоффер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Феррейра Эвандер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Emiliano Martinez нанес удар, но тот был заблокирован.

4' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Феррейра Эвандер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Митьюлланд начинает с центра поля