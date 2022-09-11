ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Жуниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Mario Dorgeles получил желтую карточку от судьи

91' Паулиньо VI получил желтую карточку от судьи

91' Норшеланн начинает контратаку

91' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

91' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Каба Сори получил желтую карточку от судьи

90' Каба Сори упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

90' Олссон Кристоффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Норшеланн

89' Дрейер Андерс не смог попасть в створ ударом издали

88' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Сегодняшная посещаемость составляет 4616 болельщиков

86' Удар от ворот произведет Митьюлланд

85' Норшеланн начинает контратаку

85' Шарлес нанес удар, но тот был заблокирован.

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Антман Оливер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Хорошую попытку сделал Антман Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Mario Dorgeles выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.

82' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

82' Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Феррейра Эвандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Матч возобновлен

79' Фресе Мартин получил травму и заменен. Даниэль Свенссон выходит на поле.

79' Ох, нехорошо это выглядит. Фресе Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Андерссон Йоэль нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.

77' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Митьюлланд

73' Андреас Шельдеруп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Шарлес из команды Митьюлланд фолит на Мохаммед Диоманд, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

72' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

71' Феррейра Эвандер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Дрейер Андерс нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.

70' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Феррейра Эвандер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Игрок команды Митьюлланд нанес удар, но мяч был заблокирован

68' Удар от ворот произведет Норшеланн

68' Паулиньо VI из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Удар от ворот произведет Митьюлланд

67' Оооо... вот это был удар! Вилладсен Оливер должен был забить с этой позиции.

67' Вилладсен Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Хансен Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Кристенсен Якоб получил желтую карточку от судьи

65' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

63' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Хансен Мадс и попал в перекладину!

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Бидструп Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Бидструп Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Шарлес получил желтую карточку от судьи

58' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Митьюлланд

58' Оооо... вот это был удар! Андреас Шельдеруп должен был забить с этой позиции.

58' Норшеланн начинает контратаку

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Дюр Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Дюр Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Мохаммед Диоманд выиграл воздушное противоборство у Андерссон Йоэль

52' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Хорошую попытку сделал Хансен Мадс . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Андреас Шельдеруп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Систо Пионе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Митьюлланд

48' Хансен Мадс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Тактическая замена. Emiliano Martinez уходит с поля и его заменяет Шарлес