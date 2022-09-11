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Дания: Суперлига Дании
2022-2023


Стадион: Зрители: 4616
Нордшелланн
1:1
Конец матча
Митьюлланд
0'
1:0
15' Гол
Ernest Nuamah
60' Желтая карточка
Шарлес
66' Желтая карточка
Кристенсен Якоб
90' Желтая карточка
Каба Сори
90' Желтая карточка
Паулиньо VI
90' Желтая карточка
Mario Dorgeles
1:1
90' Пенальти
Феррейра Эвандер
90'+13

Ход матча

15'
Ernest Nuamah
(Вилладсен Оливер)
1:0
46'
 
Шарлес
Мартинес Эмилиано
60'
 
Шарлес
62'
 
Каба Сори
Систо Пионе
62'
 
Паулиньо VI
Дюр Николас
66'
Кристенсен Якоб
 
73'
Фагир Вахид
Хансен Мадс
 
79'
 
Чилуфя Эдвард
Исаксен Густав
79'
 
Тюкосен Мадс
Андерссон Йоэль
79'
Свенссон Даниэль
Фресе Мартин
 
79'
Mario Dorgeles
Бидструп Мадс
 
79'
Антман Оливер
Andreas Schjelderup
 
86'
Kaare Barslund
Ernest Nuamah
 
90'
 
Каба Сори
90'
 
Паулиньо VI
90'
Mario Dorgeles
 
90'
1:1
Феррейра Эвандер

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 10
  • 2 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
10
Диоманде
Мохаммед
11
Хансен
Мадс
37
Ernest
Nuamah
7
Andreas
Schjelderup
1
Лоссль
Йонас
6
Андерссон
Йоэль
14
Далсгор
Хенрик
73
Жуниньо
44
Дюр
Николас
10
Феррейра
Эвандер
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
11
Исаксен
Густав
36
Дрейер
Андерс
7
Систо
Пионе
Нордшелланн
4-3-3
Митьюлланд
4-3-3

История личных встреч

Нордшелланн
Митьюлланд

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
61.9%
12 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.5%
28.6%
19 побед 6 ничьих 0 побед

33 матча

15.2%
84.8%
0 побед 5 ничьих 28 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 18 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 23 победы

54 матча

31.5%
16.7%
51.8%
17 побед 9 ничьих 28 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
12 побед 24 ничьи 18 побед

Второй тайм

35.2%
22.2%
42.6%
19 побед 12 ничьих 23 победы

История матчей

СД
2:2
СД
2:0
СДЧГ
3:0
СДЧГ
3:2
СД
3:1
СД
4:1
СДЧГ
6:3
СД
0:1
СД
0:1
СД
2:1
СДЧГ
1:2
СДЧГ
0:0
СД
3:3
СД
1:4
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:1
СД
4:3
СД
2:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
0:4
СД
4:1
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:1
К
3:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
1:1
К
2:3
СД
3:1
С
1:1
ТМС
4:0
СЛ
0:0
К
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:0
К
3:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
К
2:0
СЛ
1:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
0:2
СЛ
3:0
СЛ
0:3
СЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Schjelderup 5 (1) 0.56
Ernest Nuamah 4 0.44
Хансен Мадс 2 0.22
Lasso Coulibaly 1 0.11
Антман Оливер 1 0.11
Беньямин Нюгрен 1 0.11
Диоманде Мохаммед 1 0.11
Кристенсен Якоб 0 0
Вилладсен Оливер 0 0
Adamo Nagalo 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 4 0.44
Исаксен Густав 4 0.44
Систо Пионе 3 0.33
Каба Сори 2 0.22
Феррейра Эвандер 2 (2) 0.22
Дюр Николас 1 0.11
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Святченко Эрик 0 0
Далсгор Хенрик 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилладсен Оливер 2 1
Кристенсен Якоб 3 0
Фресе Мартин 2 0
Andreas Schjelderup 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Ernest Nuamah 2 0
Хансен Киан 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Lasso Coulibaly 1 0
Mario Dorgeles 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далсгор Хенрик 1 1
Жуниньо 1 1
Святченко Эрик 2 0
Тюкосен Мадс 2 0
Феррейра Эвандер 2 0
Каба Сори 2 0
Паулиньо VI 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Андерссон Йоэль 1 0
Шарлес 1 0
Дюр Николас 1 0
Исаксен Густав 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
14
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
29%
4
29%
1-15
2
29%
3
21%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
29%
1
7%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Забито

15
16
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
5
33%
4
25%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
1
6%
76-90

Пропущено

8
16
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
25%
1
6%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
3
38%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Орхус - Нордшелланн 2:3 Фрем - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2
Ольборг - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0
Митьюлланд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2
Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 9 6 2 1 15 - 8 20
2. Раннерс 9 5 4 0 13 - 6 19
3. Виборг 8 5 0 3 13 - 10 15
4. Силькеборг 0:0 9 4 2 3 13 - 9 14
5. Орхус 0:0 9 4 2 3 11 - 8 14
6. Копенгаген 9 4 0 5 16 - 15 12
7. Хорсенс 8 3 2 3 7 - 8 11
8. Митьюлланд 9 2 4 3 16 - 16 10
9. Брондбю 9 3 1 5 10 - 15 10
10. Оденсе 9 3 1 5 10 - 17 10
11. Ольборг 9 2 3 4 8 - 11 9
12. Люнгбю 9 0 3 6 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Силькеборг 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Брондбю 5 2 1 2 6 - 7 7
6. Хорсенс 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Орхус 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
9. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Ольборг 5 1 3 1 4 - 5 6
11. Люнгбю 4 0 2 2 5 - 10 2
12. Митьюлланд 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Раннерс 5 2 3 0 8 - 4 9
3. Митьюлланд 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Орхус 0:0 5 2 1 2 5 - 4 7
5. Силькеборг 0:0 5 2 1 2 7 - 6 7
6. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
9. Виборг 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Ольборг 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Брондбю 4 1 0 3 4 - 8 3
12. Люнгбю 5 0 1 4 3 - 7 1
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Топ бомбардиров
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Нордшелланн Andreas Schjelderup 6 (1)
Оденсе Кадри Башким 4 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Ольборг Соуза Аллан II 4
Нордшелланн Вилладсен Оливер 1 2
Брондбю Васс Даниэль 3
Люнгбю Бьеллан Андреас 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 102'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 102'
    Контроль мяча: Норшеланн: 47%, Митьюлланд: 53%.
  • Описание гола
    101'
    Г О О О О О Л - Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Андреас Хансен прыгнул не в ту сторону.
  • 101'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Фол, нарушение
    100'
    Адамо Нагало задерживает мяч рукой
  • 100'
    После проверки VAR судья изменил решение - Митьюлланд пробьет пенальти!
  • 98'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 97'
    Хансен Киан успешно блокирует удар.
  • 97'
    Паулиньо VI нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 97'
    Жуниньо не смог попасть в створ ударом издали
  • 96'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    96'
    Феррейра Эвандер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Хансен Киан успешно блокирует удар.
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    • 96'
      Шарлес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 96'
      Kaare Barslund из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 95'
      Mario Dorgeles из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 95'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 95'
      Тюкосен Мадс успешно блокирует удар.
    • 95'
      Mario Dorgeles нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 94'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 94'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 94'
      Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      93'
      Жуниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Желтая карточка
      92'
      Mario Dorgeles получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      92'
      Судья сигнализирует, что Mario Dorgeles из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Жуниньо
    • Желтая карточка
      91'
      Паулиньо VI получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      91'
      Судья свистит. Паулиньо VI атаковал сзади соперника. Это Вилладсен Оливер заработал своей команде штрафной
    • 91'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 91'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Норшеланн: 47%, Митьюлланд: 53%.
    • Желтая карточка
      90'
      Каба Сори получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      90'
      Каба Сори упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
    • 90'
      Олссон Кристоффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 89'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 89'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 89'
      Дрейер Андерс не смог попасть в створ ударом издали
    • 88'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Офсайд
      87'
      Шарлес из команды Митьюлланд в офсайде
    • 87'
      Сегодняшная посещаемость составляет 4616 болельщиков
    • 86'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 86'
      Тактическая замена. Ernest Nuamah уходит с поля и его заменяет Kaare Barslund
    • 85'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 85'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 85'
      Шарлес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 85'
      Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Митьюлланд: 52%.
    • 84'
      Матч возобновлен
    • 84'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 84'
      Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      84'
      Антман Оливер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 84'
      Хорошую попытку сделал Антман Оливер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 83'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 83'
      Mario Dorgeles выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 82'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Хансен Киан ошибается в защите.
    • 82'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
    • 82'
      Лоссль Йонас из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 81'
      Феррейра Эвандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Контроль мяча: Норшеланн: 47%, Митьюлланд: 53%.
    • 80'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 80'
      Матч возобновлен
    • 79'
      Тактическая замена. Андреас Шельдеруп уходит с поля и его заменяет Антман Оливер
    • 79'
      Тактическая замена. Бидструп Мадс уходит с поля и его заменяет Mario Dorgeles
    • 79'
      Фресе Мартин получил травму и заменен. Даниэль Свенссон выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      79'
      Ох, нехорошо это выглядит. Фресе Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 79'
      Тактическая замена. Андерссон Йоэль уходит с поля и его заменяет Тюкосен Мадс
    • 79'
      Тактическая замена. Исаксен Густав уходит с поля и его заменяет Чилуфя Эдвард
    • 78'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 78'
      Хансен Андреас III делает важнейший сейв!
    • 78'
      Андерссон Йоэль нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      77'
      Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд подал угловой слева.
    • 77'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 77'
      Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 76'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 76'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Контроль мяча: Норшеланн: 46%, Митьюлланд: 54%.
    • Офсайд
      75'
      Каба Сори из команды Митьюлланд в офсайде
    • 75'
      Фагир Вахид нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 74'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 73'
      Тактическая замена. Хансен Мадс уходит с поля и его заменяет Фагир Вахид
    • 73'
      Андреас Шельдеруп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Фол, нарушение
      73'
      Шарлес из команды Митьюлланд фолит на Мохаммед Диоманд, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 72'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 72'
      Контроль мяча: Норшеланн: 44%, Митьюлланд: 56%.
    • 72'
      Матч возобновлен
    • 71'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      71'
      Судья сигнализирует, что Шарлес из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Адамо Нагало
    • 71'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      71'
      Феррейра Эвандер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 70'
      Дрейер Андерс нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • 70'
      Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 70'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 70'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      69'
      Феррейра Эвандер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 69'
      Адамо Нагало успешно блокирует удар.
    • 69'
      Игрок команды Митьюлланд нанес удар, но мяч был заблокирован
    • Фол, нарушение
      69'
      Судья сигнализирует, что Хансен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Олссон Кристоффер
    • 68'
      Жуниньо выиграл воздушное противоборство у Ernest Nuamah.
    • 68'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 68'
      Каба Сори из команды Митьюлланд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 68'
      Паулиньо VI из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 67'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 67'
      Оооо... вот это был удар! Вилладсен Оливер должен был забить с этой позиции.
    • 67'
      Вилладсен Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 67'
      Хансен Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Желтая карточка
      66'
      Кристенсен Якоб получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      66'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Олссон Кристоффер
    • 65'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Паулиньо VI из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Контроль мяча: Норшеланн: 45%, Митьюлланд: 55%.
    • 64'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 64'
      Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
    • 63'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Хансен Мадс и попал в перекладину!
    • 63'
      Олссон Кристоффер ошибается в защите.
    • Травма, повреждение
      63'
      Бидструп Мадс возвращается на поле.
    • 62'
      Матч возобновлен
    • 62'
      Дюр Николас получил травму и заменен. Паулиньо VI выходит на поле.
    • 62'
      Тактическая замена. Систо Пионе уходит с поля и его заменяет Каба Сори
    • Травма, повреждение
      62'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бидструп Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      61'
      Бидструп Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 60'
      Контроль мяча: Норшеланн: 45%, Митьюлланд: 55%.
    • Желтая карточка
      60'
      Шарлес получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      60'
      Судья свистит. Шарлес атаковал сзади соперника. Это Бидструп Мадс заработал своей команде штрафной
    • Офсайд
      59'
      Шарлес из команды Митьюлланд в офсайде
    • 58'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 58'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 58'
      Оооо... вот это был удар! Андреас Шельдеруп должен был забить с этой позиции.
    • 58'
      Андреас Шельдеруп нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 58'
      Норшеланн начинает контратаку
    • Травма, повреждение
      58'
      Дюр Николас возвращается на поле.
    • 57'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      57'
      Ох, нехорошо это выглядит. Дюр Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 56'
      Контроль мяча: Норшеланн: 45%, Митьюлланд: 55%.
    • Травма, повреждение
      55'
      Дюр Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 55'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      55'
      Хансен Мадс наказан за толчок Дюр Николас
    • 55'
      Дюр Николас из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Дюр Николас из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      54'
      Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Шарлес
    • 53'
      Матч возобновлен
    • 53'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 53'
      Мохаммед Диоманд выиграл воздушное противоборство у Андерссон Йоэль.
    • 52'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Андерссон Йоэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Контроль мяча: Норшеланн: 40%, Митьюлланд: 60%.
    • 51'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 51'
      Лоссль Йонас делает важнейший сейв!
    • 50'
      Хорошую попытку сделал Хансен Мадс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 50'
      Андреас Шельдеруп создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 50'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 50'
      Систо Пионе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 49'
      Жуниньо ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      49'
      Судья сигнализирует, что Ernest Nuamah из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
    • 48'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 48'
      Хансен Мадс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Олссон Кристоффер из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Хансен Мадс
    • 46'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Тактическая замена. Emiliano Martinez уходит с поля и его заменяет Шарлес
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Норшеланн: 40%, Митьюлланд: 60%.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Хансен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Жуниньо
    • 47'
      Дюр Николас из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Андреас Шельдеруп. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 45'
      Матч возобновлен
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 44'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 44'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Контроль мяча: Норшеланн: 41%, Митьюлланд: 59%.
    • 42'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Жуниньо из команды Митьюлланд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      42'
      Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд подал угловой справа.
    • 41'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Ernest Nuamah из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
    • 40'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      39'
      Систо Пионе из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Фресе Мартин пострадал.
    • 39'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 38'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      38'
      Феррейра Эвандер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      36'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Жуниньо.
    • 36'
      Дрейер Андерс нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • 36'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 44%, Митьюлланд: 56%.
    • Офсайд
      35'
      Олссон Кристоффер из команды Митьюлланд в офсайде
    • 35'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 34'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 33'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 33'
      Оооо... вот это был удар! Дрейер Андерс должен был забить с этой позиции.
    • 33'
      Дрейер Андерс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 33'
      Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Хорошую попытку сделал Систо Пионе. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Угловой
      33'
      Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
    • 32'
      Бидструп Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Систо Пионе из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Бидструп Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Травма, повреждение
      31'
      Бидструп Мадс возвращается на поле.
    • 31'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 31'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      31'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бидструп Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      29'
      Бидструп Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      29'
      Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Бидструп Мадс пострадал.
    • 28'
      Контроль мяча: Норшеланн: 49%, Митьюлланд: 51%.
    • Офсайд
      27'
      Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн в офсайде
    • 27'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      26'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Систо Пионе пострадал.
    • 26'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Феррейра Эвандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 25'
      Emiliano Martinez не смог попасть в створ ударом издали
    • 25'
      Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 23'
      Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Митьюлланд: 52%.
    • 23'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      22'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
    • 22'
      Дюр Николас ошибается в защите.
    • 21'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Исаксен Густав
    • Фол, нарушение
      20'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Дюр Николас.
    • 20'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Контроль мяча: Норшеланн: 49%, Митьюлланд: 51%.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 19'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Фресе Мартин выиграл воздушное противоборство у Исаксен Густав.
    • 18'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      18'
      Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд подал угловой справа.
    • 17'
      Фресе Мартин ошибается в защите.
    • Офсайд
      17'
      Систо Пионе из команды Митьюлланд в офсайде
    • 16'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 16'
      Хансен Андреас III сделал ключевой пас для гола!
    • 15'
      Вилладсен Оливер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О О Л - Ernest Nuamah из команды Норшеланн легко посылает мяч в пустые ворота правой! Ernest Nuamah легко с этим справился!
    • 15'
      Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Контроль мяча: Норшеланн: 41%, Митьюлланд: 59%.
    • 14'
      Систо Пионе из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Дюр Николас из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 9'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 8'
      Контроль мяча: Норшеланн: 25%, Митьюлланд: 75%.
    • 8'
      Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Норшеланн начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      7'
      Исаксен Густав наказан за толчок Адамо Нагало
    • 7'
      Олссон Кристоффер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Феррейра Эвандер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Кристенсен Якоб успешно блокирует удар.
    • 5'
      Emiliano Martinez нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Исаксен Густав
    • 4'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      2'
      Феррейра Эвандер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Олссон Кристоффер
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Митьюлланд начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
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