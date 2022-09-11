Стадион: Right To Dream Park Зрители: 4616
1:1
Конец матча
0'
1:0
15' ГолErnest Nuamah
60' Желтая карточкаШарлес
66' Желтая карточкаКристенсен Якоб
90' Желтая карточкаКаба Сори
90' Желтая карточкаПаулиньо VI
90' Желтая карточкаMario Dorgeles
1:1
90' ПенальтиФеррейра Эвандер
90'+13
Ход матча
15'
60'
62'
66'
90'
90'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
1 Угловые 10
-
2 Офсайды 5
-
15 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
39
Adamo
Nagalo
11
Хансен
Мадс
73
Жуниньо
44
Дюр
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Фагир ВахидНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Угбо МаркВратарь
- Защитник
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Капельяс Альберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нордшелланн
Митьюлланд
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
61.9%
12 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.5%
28.6%
19 побед 6 ничьих 0 побед
33 матча
15.2%
84.8%
0 побед 5 ничьих 28 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 18 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 23 победы
54 матча
31.5%
16.7%
51.8%
17 побед 9 ничьих 28 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
12 побед 24 ничьи 18 побед
Второй тайм
35.2%
22.2%
42.6%
19 побед 12 ничьих 23 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Schjelderup
|5 (1)
|0.56
|Ernest Nuamah
|4
|0.44
|Хансен Мадс
|2
|0.22
|Lasso Coulibaly
|1
|0.11
|Антман Оливер
|1
|0.11
|Беньямин Нюгрен
|1
|0.11
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.11
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Adamo Nagalo
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|4
|0.44
|Исаксен Густав
|4
|0.44
|Систо Пионе
|3
|0.33
|Каба Сори
|2
|0.22
|Феррейра Эвандер
|2 (2)
|0.22
|Дюр Николас
|1
|0.11
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
|Святченко Эрик
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилладсен Оливер
|2
|1
|Кристенсен Якоб
|3
|0
|Фресе Мартин
|2
|0
|Andreas Schjelderup
|2
|0
|Adamo Nagalo
|2
|0
|Ernest Nuamah
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Lasso Coulibaly
|1
|0
|Mario Dorgeles
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Далсгор Хенрик
|1
|1
|Жуниньо
|1
|1
|Святченко Эрик
|2
|0
|Тюкосен Мадс
|2
|0
|Феррейра Эвандер
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Паулиньо VI
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
14
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
29%
4
29%
1-15
2
29%
3
21%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
29%
1
7%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Забито
15
16
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
5
33%
4
25%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
1
6%
76-90
Пропущено
8
16
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
25%
1
6%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
3
38%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Орхус - Нордшелланн 2:3 Фрем - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2
Ольборг - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0
Митьюлланд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2
Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|2.
|Раннерс
|9
|5
|4
|0
|13 - 6
|19
|3.
|Виборг
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|4.
|Силькеборг
|0:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|5.
|Орхус
|0:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|6.
|Копенгаген
|9
|4
|0
|5
|16 - 15
|12
|7.
|Хорсенс
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|Митьюлланд
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|9.
|Брондбю
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|10.
|Оденсе
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|11.
|Ольборг
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|12.
|Люнгбю
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Раннерс
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Силькеборг
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|Брондбю
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|6.
|Хорсенс
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Орхус
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Оденсе
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|9.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Ольборг
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|12.
|Митьюлланд
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Раннерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Митьюлланд
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Орхус
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|5.
|Силькеборг
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|6.
|Копенгаген
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|7.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Хорсенс
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|9.
|Виборг
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Ольборг
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Брондбю
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (1)
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|6 (1)
|Оденсе
|Кадри Башким
|4 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|4 (1)
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|4
|Нордшелланн
|Вилладсен Оливер
|1 2
|Брондбю
|Васс Даниэль
|3
|Люнгбю
|Бьеллан Андреас
|3