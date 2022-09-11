VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

54' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

54' Коструп Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Ох, нехорошо это выглядит. Феррейра Педру получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Феррейра Педру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Г О О О О Л - Йоргенсен Каспер забивает с правой ноги!

50' Сёренсен Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Сёренсен Адам из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Людевиг Килиан пробует нанести удар издали, но Мэдс Киккенборг держит все под контролем

48' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Посавец Йосип взял и забрал мяч на выходе

47' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

47' Макарич Милан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Люнгбю

45' Макарич Милан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Людевиг Килиан из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Феррейра Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Хорошую попытку сделал Магнуссон Сайвар-Атли . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Игрок команды Люнгбю совершает фол

40' Удар от ворот произведет Люнгбю

38' Посавец Йосип взял и забрал мяч на выходе

37' Сёренсен Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Ольборг

35' Финнбогасон Альфред оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Ольборг

33' Удар от ворот произведет Люнгбю

33' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Люнгбю

30' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Ох, нехорошо это выглядит. Крамер Ларс II получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Ох, нехорошо это выглядит. Вестергорд Магнус получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Матч возобновлен

26' Крамер Ларс II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Матиас Кристенсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Вестергорд Магнус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Ромер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

21' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Люнгбю

20' Андреасен Лука не смог попасть в створ ударом издали

19' Удар от ворот произведет Люнгбю

19' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

14' Посавец Йосип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Посавец Йосип взял и забрал мяч на выходе

13' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Поульсен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Ольборг

12' Сёренсен Адам из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Крамер Ларс II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Матч возобновлен

5' Йоргенсен Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена из-за технических проблем.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Люнгбю начинает с центра поля