Стадион: Aalborg Portland Park
0'
0:1
45' ГолЙоргенсен Каспер
1:1
47' ГолСоуза Аллан
57' Желтая карточкаКоструп Магнус
59' Желтая карточкаРомер Марсель
66' Желтая карточкаЧуквуани Точи
66' Undefined phrase: football_event_Чуквуани Точи
72' Желтая карточкаСоуза Аллан
Ход матча
45'
47'
1:1
57'
59'
66'
66'
72'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Крамер ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бакиз ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Theo Sander
-
-
31 Anders Noshe
-
38 Oliver Ross
-
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ольборг
Люнгбю
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
63.2%
10.5%
26.3%
12 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|4
|0.44
|Куск Каспер
|1
|0.11
|Феррейра Педру
|1
|0.11
|Росс Матиас
|1
|0.11
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.11
|Андерсен Лукас
|0
|0
|Макарич Милан
|0
|0
|Андреасен Лука
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mathias Kristensen2
|2 (2)
|0.22
|Нильсен Эмиль
|2
|0.22
|Йоргенсен Каспер
|2
|0.22
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.11
|Риис Кристиан
|1
|0.11
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Ромер Марсель
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|3
|0
|Крамер Ларс II
|3
|0
|Альманн Якоб
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Anosike Ementa
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Феррейра Педру
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Посавец Йосип
|1
|0
|Людевиг Килиан
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьеллан Андреас
|3
|0
|Ромер Марсель
|2
|0
|Нильсен Эмиль
|2
|0
|Mathias Kristensen2
|2
|0
|Винтер Каспер
|2
|0
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Коструп Магнус
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
20%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
50%
2
29%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
11%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
2
22%
4
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Митьюлланд - Ольборг 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0
Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2
Люнгбю
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Люнгбю - Раннерс 0:2 Виборг - Люнгбю 2:1 Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3
Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|1:0
|9
|7
|1
|1
|15 - 7
|22
|2.
|Раннерс
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|3.
|Виборг
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|4.
|Силькеборг
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|5.
|Орхус
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|6.
|Копенгаген
|9
|4
|0
|5
|16 - 15
|12
|7.
|Хорсенс
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|Оденсе
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|9.
|Ольборг
|1:1
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|10.
|Митьюлланд
|0:1
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|11.
|Брондбю
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|12.
|Люнгбю
|1:1
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|1:0
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|2.
|Виборг
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|3.
|Раннерс
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|4.
|Хорсенс
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|Орхус
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Оденсе
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|7.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Силькеборг
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|9.
|Ольборг
|1:1
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Брондбю
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Люнгбю
|1:1
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|12.
|Митьюлланд
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|1:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Раннерс
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Митьюлланд
|0:1
|5
|2
|2
|1
|13 - 8
|8
|4.
|Силькеборг
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|5.
|Орхус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|6.
|Копенгаген
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|7.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Хорсенс
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|9.
|Виборг
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Ольборг
|1:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Брондбю
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|Люнгбю
|1:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
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|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (1)
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|6 (1)
|Оденсе
|Кадри Башким
|4 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|4 (1)
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4
|Нордшелланн
|Вилладсен Оливер
|1 2
|Люнгбю
|Бьеллан Андреас
|3
|Хорсенс
|Мусонда Лубамба
|3
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|3