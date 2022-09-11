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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023


Стадион: Зрители: 8657
Ольборг
1:1
Конец матча
Люнгбю
0'
0:1
45' Гол
Йоргенсен Каспер
1:1
47' Гол
Соуза Аллан
57' Желтая карточка
Коструп Магнус
58' Желтая карточка
Ромер Марсель
66' Желтая карточка
Чуквуани Точи
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Чуквуани Точи
72' Желтая карточка
Соуза Аллан
90'+6

Ход матча

29'
Sebastian Otoa
Крамер Ларс
 
45'
0:1
Йоргенсен Каспер
(Сёренсен Адам)
46'
Хёйхольт Мальте
Феррейра Педру
 
47'
Соуза Аллан
1:1
57'
 
Коструп Магнус
58'
 
Ромер Марсель
60'
Oliver Ross
Андерсен Лукас
 
60'
Бакиз Юнес
Макарич Милан
 
60'
 
Гюткьяер Фредерик
Финнбогасон Альфред
66'
 
Чуквуани Точи
66'
 
Чуквуани Точи
69'
 
Теллуфсен Расмус
Коструп Магнус
69'
 
Винтер Каспер
Чуквуани Точи
72'
Соуза Аллан
 
85'
Альманн Якоб
Поульсен Андреас
 
90'
 
Lucas Boel Hey
Вестергорд Магнус

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

1
Посавец
Йосип
32
Людевиг
Килиан
21
Крамер
Ларс
II
2
Паллесен
Кристоффер
25
Поульсен
Андреас
8
Фоссум
Ивер
6
Феррейра
Педру
18
Андреасен
Лука
10
Андерсен
Лукас
7
Соуза
Аллан
II
9
Макарич
Милан
16
Mads
Kikkenborg
20
Йоргенсен
Каспер
30
Ромер
Марсель
23
Грегор
Паскаль
17
Сёренсен
Адам
42
Чуквуани
Точи
22
Вестергорд
Магнус
11
Коструп
Магнус
18
Финнбогасон
Альфред
9
Mathias
Kristensen2
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
Ольборг
4-2-3-1
Люнгбю
4-1-2-1-2

История личных встреч

Ольборг
Люнгбю

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

63.2%
10.5%
26.3%
12 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

К
0:4
СБЗВ
4:0
СБЗВ
2:2
ТМК
0:1
СД
3:2
СД
0:0
СД
3:0
СД
2:0
СД
1:2
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:0
К
1:2
СД
3:2
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:4
СЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 4 0.44
Куск Каспер 1 0.11
Феррейра Педру 1 0.11
Росс Матиас 1 0.11
Хагельскьер Андерс 1 0.11
Андерсен Лукас 0 0
Макарич Милан 0 0
Андреасен Лука 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.22
Нильсен Эмиль 2 0.22
Йоргенсен Каспер 2 0.22
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.11
Риис Кристиан 1 0.11
Хамалайнен Брайан 0 0
Ромер Марсель 0 0
Сёренсен Адам 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 4 0
Крамер Ларс II 3 0
Альманн Якоб 2 0
Росс Матиас 2 0
Anosike Ementa 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Феррейра Педру 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Людевиг Килиан 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьеллан Андреас 3 0
Ромер Марсель 3 0
Нильсен Эмиль 2 0
Mathias Kristensen2 2 0
Винтер Каспер 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Риис Кристиан 1 0
Коструп Магнус 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Чуквуани Точи 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
44%
2
25%
76-90

Пропущено

10
17
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
10%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
30%
2
12%
31-45
2
20%
5
29%
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Митьюлланд - Ольборг 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0
Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2
Люнгбю
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Люнгбю - Раннерс 0:2 Виборг - Люнгбю 2:1 Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3
Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 9 6 2 1 15 - 8 20
2. Раннерс 9 5 4 0 13 - 6 19
3. Виборг 8 5 0 3 13 - 10 15
4. Силькеборг 0:0 9 4 2 3 13 - 9 14
5. Орхус 0:0 9 4 2 3 11 - 8 14
6. Копенгаген 9 4 0 5 16 - 15 12
7. Хорсенс 8 3 2 3 7 - 8 11
8. Митьюлланд 9 2 4 3 16 - 16 10
9. Брондбю 9 3 1 5 10 - 15 10
10. Оденсе 9 3 1 5 10 - 17 10
11. Ольборг 9 2 3 4 8 - 11 9
12. Люнгбю 9 0 3 6 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Силькеборг 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Брондбю 5 2 1 2 6 - 7 7
6. Хорсенс 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Орхус 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
9. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Ольборг 5 1 3 1 4 - 5 6
11. Люнгбю 4 0 2 2 5 - 10 2
12. Митьюлланд 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Раннерс 5 2 3 0 8 - 4 9
3. Митьюлланд 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Орхус 0:0 5 2 1 2 5 - 4 7
5. Силькеборг 0:0 5 2 1 2 7 - 6 7
6. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
9. Виборг 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Ольборг 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Брондбю 4 1 0 3 4 - 8 3
12. Люнгбю 5 0 1 4 3 - 7 1
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Нордшелланн Andreas Schjelderup 6 (1)
Оденсе Кадри Башким 4 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Ольборг Соуза Аллан II 4
Нордшелланн Вилладсен Оливер 1 2
Брондбю Васс Даниэль 3
Люнгбю Бьеллан Андреас 3
Весь список
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