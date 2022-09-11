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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023


Стадион: Зрители: 22225
Брондбю
2:2
Конец матча
Раннерс
0'
1:0
1' Гол
Омойджуфано Охи
31' Желтая карточка
Радошевич Йосип
36' Желтая карточка
Гравес Симон
39' Желтая карточка
Лауэнборг Фредерик
1:1
45' Гол
Hugo Andersson2
54' Желтая карточка
Васс Даниэль
60' Желтая карточка
Эгхо Марвин
2:1
83' Гол
Валлис Николай
2:2
90' Гол
Копплин Бьорн
90'+7
16
Миккельсен
Томас
28
Гаммельбю
Йенс-Мартин
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
23
Каппис
Кристиан
10
Васс
Даниэль
22
Радошевич
Йосип
8
Греве
Матиас
27
Хедлунд
Симон
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
1
Карлгрен
Патрик
8
Андерссон
Адам
5
Hugo
Andersson2
2
Гравес
Симон
15
Копплин
Бьорн
10
Кехинде
Тосин
6
Йонсен
Лассер
Берг
14
Лауэнборг
Фредерик
40
Бундгаард
Филип
45
Эгхо
Марвин
9
Анкерсен
Якоб
Брондбю
4-3-2-1
Раннерс
4-3-3

История личных встреч

Брондбю
Раннерс

29 матчей

82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75.9%
27.6%
22 победы 8 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

45 матчей

53.3%
24.4%
22.3%
24 победы 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
15 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

48.9%
33.3%
17.8%
22 победы 15 ничьих 8 побед

История матчей

СДЧГ
2:1
СДЧГ
0:1
СД
1:0
СД
1:1
СДЧГ
4:2
СДЧГ
2:0
СД
0:0
СД
1:2
СД
5:2
СД
2:2
СДЛЕ
4:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
3:1
СД
0:0
К
2:4
СД
0:1
СД
2:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
3:3
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:2
ТМС
3:1
ТМС
3:1
СЛ
0:4
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:3
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:3
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
3:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 2 0.22
Радошевич Йосип 2 (2) 0.22
Хедлунд Симон 1 0.11
Каппис Кристиан 1 0.11
Слимане Анис 1 0.11
Квистгарден Матиас 1 0.11
Oscar Schwartau 1 0.11
Васс Даниэль 0 0
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 3 0.33
Бундгаард Филип 3 0.33
Hugo Andersson2 2 0.22
Копплин Бьорн 1 0.11
Андерссон Адам 1 0.11
Бабаян Эдгар 1 0.11
Кехинде Тосин 1 0.11
Лауэнборг Фредерик 1 0.11
Хег Даниэль 0 0
Анкерсен Якоб 0 0
Камара Аль-Хаджи 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 3 0
Квистгарден Матиас 3 0
Радошевич Йосип 2 0
Слимане Анис 2 0
Хедлунд Симон 1 0
Махсо Андреас 1 0
Шиембе Кевин 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кехинде Тосин 3 0
Бабаян Эдгар 2 0
Эгхо Марвин 2 0
Лауэнборг Фредерик 2 0
Копплин Бьорн 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Камара Аль-Хаджи 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Гравес Симон 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Энггаард Мэдс 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
4
50%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
3
30%
5
38%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Пропущено

15
6
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
5
33%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хорсенс - Брондбю 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0
Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2
Раннерс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Люнгбю - Раннерс 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Раннерс - Виборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:3
Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 9 6 2 1 15 - 8 20
2. Раннерс 9 5 4 0 13 - 6 19
3. Виборг 8 5 0 3 13 - 10 15
4. Силькеборг 0:0 9 4 2 3 13 - 9 14
5. Орхус 0:0 9 4 2 3 11 - 8 14
6. Копенгаген 9 4 0 5 16 - 15 12
7. Хорсенс 8 3 2 3 7 - 8 11
8. Митьюлланд 9 2 4 3 16 - 16 10
9. Брондбю 9 3 1 5 10 - 15 10
10. Оденсе 9 3 1 5 10 - 17 10
11. Ольборг 9 2 3 4 8 - 11 9
12. Люнгбю 9 0 3 6 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Силькеборг 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Брондбю 5 2 1 2 6 - 7 7
6. Хорсенс 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Орхус 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
9. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Ольборг 5 1 3 1 4 - 5 6
11. Люнгбю 4 0 2 2 5 - 10 2
12. Митьюлланд 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Раннерс 5 2 3 0 8 - 4 9
3. Митьюлланд 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Орхус 0:0 5 2 1 2 5 - 4 7
5. Силькеборг 0:0 5 2 1 2 7 - 6 7
6. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
9. Виборг 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Ольборг 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Брондбю 4 1 0 3 4 - 8 3
12. Люнгбю 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Нордшелланн Andreas Schjelderup 6 (1)
Оденсе Кадри Башким 4 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Ольборг Соуза Аллан II 4
Нордшелланн Вилладсен Оливер 1 2
Брондбю Васс Даниэль 3
Люнгбю Бьеллан Андреас 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Брондбю: 47%, Раннерс: 53%.
  • 96'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 96'
    ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Раннерс!
  • Описание гола
    95'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Травма, повреждение
    95'
    Миккельсен Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 91'
      Сегодняшная посещаемость составляет 22225 болельщиков
    • 91'
      Контроль мяча: Брондбю: 47%, Раннерс: 53%.
    • 91'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 89'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Махсо Андреас из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Брондбю 2:2 Раннерс онлайн

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