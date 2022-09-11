ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Идеальный солнечный день для футбола

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Кехинде Тосин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Кехинде Тосин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Хорошую попытку сделал Эгхо Марвин . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Бундгаард Филип нанес удар головой, но Томас Миккельсен спокойно отбил мяч.

45' Андерссон Адам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Анкерсен Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Бундгаард Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Удар от ворот произведет Раннерс

41' Гаммельбю Йенс-Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Судья подбегает и показывает Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс отложенную желтую карточку за фол.

38' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Гравес Симон получил желтую карточку от судьи

35' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Радошевич Йосип получил желтую карточку от судьи

31' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Хорошую попытку сделал Хедлунд Симон . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Квистгарден Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Удар от ворот произведет Брондбю

25' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Махсо Андреас нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.

23' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Омойджуфано Охи получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Гравес Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Раннерс

18' Радошевич Йосип не смог попасть в створ ударом издали

17' Удар от ворот произведет Брондбю

17' Матч возобновлен

16' Анкерсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали

14' Анкерсен Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Копплин Бьорн из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Андерссон Адам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Каппис Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Раннерс

6' Каппис Кристиан из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

5' Удар от ворот произведет Брондбю

4' Удар от ворот произведет Брондбю

4' Лауэнборг Фредерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Андерссон Адам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Брондбю начинает с центра поля