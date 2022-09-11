Стадион: Брондбю Зрители: 22225
0'
1:0
1' ГолОмойджуфано Охи
31' Желтая карточкаРадошевич Йосип
36' Желтая карточкаГравес Симон
39' Желтая карточкаЛауэнборг Фредерик
1:1
45' ГолHugo Andersson2
54' Желтая карточкаВасс Даниэль
60' Желтая карточкаЭгхо Марвин
2:1
83' ГолВаллис Николай
2:2
90' ГолКопплин Бьорн
90'+7
Ход матча
1'
31'
36'
45'
1:1
54'
60'
83'
2:1
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
8 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
18
Шиембе
Кевин
10
Васс
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бабаян ЭдгарНападающий
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Раннерс
29 матчей
82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75.9%
27.6%
22 победы 8 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
45 матчей
53.3%
24.4%
22.3%
24 победы 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
15 побед 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
48.9%
33.3%
17.8%
22 победы 15 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|2
|0.22
|Радошевич Йосип
|2 (2)
|0.22
|Хедлунд Симон
|1
|0.11
|Каппис Кристиан
|1
|0.11
|Слимане Анис
|1
|0.11
|Квистгарден Матиас
|1
|0.11
|Oscar Schwartau
|1
|0.11
|Васс Даниэль
|0
|0
|Дивкович Марко
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|3
|0.33
|Бундгаард Филип
|3
|0.33
|Hugo Andersson2
|2
|0.22
|Копплин Бьорн
|1
|0.11
|Андерссон Адам
|1
|0.11
|Бабаян Эдгар
|1
|0.11
|Кехинде Тосин
|1
|0.11
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.11
|Хег Даниэль
|0
|0
|Анкерсен Якоб
|0
|0
|Камара Аль-Хаджи
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васс Даниэль
|3
|0
|Квистгарден Матиас
|3
|0
|Радошевич Йосип
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Шиембе Кевин
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Каппис Кристиан
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кехинде Тосин
|3
|0
|Бабаян Эдгар
|2
|0
|Эгхо Марвин
|2
|0
|Лауэнборг Фредерик
|2
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Гравес Симон
|1
|0
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Энггаард Мэдс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
4
50%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
3
30%
5
38%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Пропущено
15
6
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
5
33%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хорсенс - Брондбю 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0
Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2
Раннерс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Люнгбю - Раннерс 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Раннерс - Виборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:3
Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|2.
|Раннерс
|9
|5
|4
|0
|13 - 6
|19
|3.
|Виборг
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|4.
|Силькеборг
|0:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|5.
|Орхус
|0:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|6.
|Копенгаген
|9
|4
|0
|5
|16 - 15
|12
|7.
|Хорсенс
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|Митьюлланд
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|9.
|Брондбю
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|10.
|Оденсе
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|11.
|Ольборг
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|12.
|Люнгбю
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Раннерс
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Силькеборг
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|Брондбю
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|6.
|Хорсенс
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Орхус
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Оденсе
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|9.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Ольборг
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|12.
|Митьюлланд
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Раннерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Митьюлланд
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Орхус
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|5.
|Силькеборг
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|6.
|Копенгаген
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|7.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Хорсенс
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|9.
|Виборг
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Ольборг
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Брондбю
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (1)
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|6 (1)
|Оденсе
|Кадри Башким
|4 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|4 (1)
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|4
|Нордшелланн
|Вилладсен Оливер
|1 2
|Брондбю
|Васс Даниэль
|3
|Люнгбю
|Бьеллан Андреас
|3