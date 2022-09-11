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Швейцария: Суперлига
2022-2023


Стадион:
Янг Бойз
3:0
Второй тайм: 90+'
Лугано
0'
1:0
2' Гол
Нсаме Жан-Пьер
8' Желтая карточка
Ниассе Шейх
2:0
41' Пенальти
Иттен Седрик
3:0
64' Гол
Нсаме Жан-Пьер
74' Желтая карточка
Али Мохамед
80' Желтая карточка
Ридер Фабиан

Ход матча

2'
Нсаме Жан-Пьер
(Иттен Седрик)
1:0
8'
Ниассе Шейх
 
41'
Иттен Седрик
2:0
46'
 
Мацек Роман
Хайле-Селассие Марен
61'
 
Маю Хишам
Штеффен Ренато
61'
 
Эль-Амин Амура Мохамед
Целар Жан
64'
Нсаме Жан-Пьер
(Иттен Седрик)
3:0
70'
Сьерро Венсан
Ниассе Шейх
 
70'
Элиа Мешак
Нсаме Жан-Пьер
 
70'
 
Махмуд Хадж
Думбия Усман
74'
Али Мохамед
 
76'
Ррудхани Донат
Имери Кастриот
 
80'
Ридер Фабиан
 
81'
 
Uran Bislimi
Саббатини Хонатан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Лугано
1.60
4.45
88.77
Все Коэффициенты
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Рюэгг
Кевин
13
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
23
Бенито
Лорис
32
Ридер
Фабиан
20
Ниассе
Шейх
7
Угриниц
Филип
29
Имери
Кастриот
11
Иттен
Седрик
18
Нсаме
Жан-Пьер
1
Саипи
Амир
34
Allan
Arigoni
15
Май
Ларс-Лукас
30
Дапрела
Фабио
3
Циглер
Рето
14
Саббатини
Хонатан
20
Думбия
Усман
22
Штеффен
Ренато
10
Боттани
Маттиа
11
Хайле-Селассие
Марен
9
Целар
Жан
Янг Бойз
4-3-1-2
Лугано
4-2-3-1

История личных встреч

Янг Бойз
Лугано

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

29 матчей

62.1%
17.2%
20.7%
18 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

62.1%
20.7%
17.2%
18 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

С
3:1
С
1:0
С
0:5
С
3:1
К
2:1
С
3:0
С
1:3
С
0:2
С
2:2
С
3:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:4
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
0:2
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
7:0
С
1:1
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иттен Седрик 5 (1) 0.63
Нсаме Жан-Пьер 4 0.5
Канга Вилфрид 3 0.38
Ридер Фабиан 2 0.25
Элиа Мешак 2 0.25
Угриниц Филип 1 0.13
Фасснахт Кристиан 1 0.13
Нгамале Муми 1 0.13
Зесигер Седрик 1 0.13
Ррудхани Донат 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Гарсия Улиссес 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 4 (3) 0.5
Бабич Борис 2 0.25
Боттани Маттиа 1 0.13
Циглер Рето 1 0.13
Хайле-Селассие Марен 1 0.13
Штеффен Ренато 1 0.13
Саббатини Хонатан 1 0.13
Де Кейрос Ноа 1 0.13
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.13
Махмуд Хадж 1 0.13
Думбия Усман 0 0
Валенсуэла Мильтон 0 0
Маю Хишам 0 0
Allan Arigoni 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 4 1
Гарсия Улиссес 1 1
Нсаме Жан-Пьер 2 0
Ниассе Шейх 2 0
Lewin Blum 2 0
Иттен Седрик 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Элиа Мешак 1 0
Нгамале Муми 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Али Мохамед 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дапрела Фабио 1 1
Целар Жан 2 0
Allan Arigoni 2 0
Циглер Рето 1 0
Валенсуэла Мильтон 1 0
Саипи Амир 1 0
Махмуд Хадж 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
5
56%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
3
50%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

17
15
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
6
35%
6
40%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
50%
3
27%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10
Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0
Лугано
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Цюрих - Лугано 1:2 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Линт - Лугано 1:5 Базель - Лугано 0:2
Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 3:0 8 5 2 1 20 - 4 17
2. Серветт 8 5 2 1 11 - 7 17
3. Санкт-Галлен 8 5 0 3 16 - 10 15
4. Сьон 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Грасcхоппер 1:5 8 3 3 2 14 - 15 12
6. Люцерн 7 3 2 2 12 - 8 11
7. Базель 5:1 7 2 3 2 12 - 9 9
8. Лугано 0:3 8 3 0 5 14 - 15 9
9. Цюрих 8 0 2 6 6 - 19 2
10. Винтертур 8 0 2 6 4 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 4 4 0 0 8 - 3 12
2. Санкт-Галлен 5 4 0 1 11 - 4 12
3. Янг Бойз 3:0 4 3 1 0 11 - 1 10
4. Грасcхоппер 1:5 3 3 0 0 8 - 3 9
5. Сьон 4 1 2 1 4 - 6 5
6. Базель 5:1 4 1 2 1 6 - 4 5
7. Люцерн 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Винтертур 5 0 2 3 4 - 17 2
9. Цюрих 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Лугано 0:3 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 4 3 0 1 8 - 5 9
2. Лугано 0:3 5 3 0 2 9 - 7 9
3. Янг Бойз 3:0 4 2 1 1 9 - 3 7
4. Люцерн 4 2 1 1 9 - 5 7
5. Серветт 4 1 2 1 3 - 4 5
6. Базель 5:1 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Санкт-Галлен 3 1 0 2 5 - 6 3
8. Грасcхоппер 1:5 5 0 3 2 6 - 12 3
9. Цюрих 4 0 1 3 3 - 10 1
10. Винтертур 3 0 0 3 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 4 (2)
Лугано Целар Жан 7 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4 (1)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Грасcхоппер Лоосли Ноа 2 1
Серветт Дулин Давид 4
Люцерн Симани Денис 1 2
Люцерн Фрыдек Мартин 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Лучшие коэффициенты
    Янг Бойз
    Ничья
    Лугано
    1.60
    4.45
    88.77
    Все Коэффициенты
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