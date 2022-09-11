Стадион: Стад де Суиз Зрители: 31120
0'
1:0
2' ГолНсаме Жан-Пьер
8' Желтая карточкаНиассе Шейх
2:0
41' ПенальтиИттен Седрик
3:0
64' ГолНсаме Жан-Пьер
74' Желтая карточкаАли Мохамед
81' Желтая карточкаРидер Фабиан
90' Желтая карточкаМаю Хишам
90' Желтая карточкаAllan Arigoni
90'+5
Ход матча
2'
1:0
8'
41'
2:0
64'
3:0
74'
81'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
17
Рюэгг
Кевин
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
32
Ридер
Фабиан
20
Ниассе
Шейх
11
Иттен
Седрик
20
Думбия
Усман
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Рюэгг КевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
-
27 Lewin Blum
-
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Бабич БорисНападающий
-
18 Маю ХишамНападающий
-
25 Uran Bislimi
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Янг Бойз
Лугано
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
29 матчей
62.1%
17.2%
20.7%
18 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
62.1%
20.7%
17.2%
18 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иттен Седрик
|5 (1)
|0.63
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|0.5
|Канга Вилфрид
|3
|0.38
|Ридер Фабиан
|2
|0.25
|Элиа Мешак
|2
|0.25
|Угриниц Филип
|1
|0.13
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.13
|Нгамале Муми
|1
|0.13
|Зесигер Седрик
|1
|0.13
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Гарсия Улиссес
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|4 (3)
|0.5
|Бабич Борис
|2
|0.25
|Боттани Маттиа
|1
|0.13
|Циглер Рето
|1
|0.13
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.13
|Штеффен Ренато
|1
|0.13
|Саббатини Хонатан
|1
|0.13
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.13
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.13
|Махмуд Хадж
|1
|0.13
|Думбия Усман
|0
|0
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|Маю Хишам
|0
|0
|Allan Arigoni
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|4
|1
|Гарсия Улиссес
|1
|1
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Ниассе Шейх
|2
|0
|Lewin Blum
|2
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Нгамале Муми
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Ридер Фабиан
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Allan Arigoni
|3
|0
|Дапрела Фабио
|1
|1
|Целар Жан
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0
|Маю Хишам
|1
|0
|Саипи Амир
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
5
56%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
3
50%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
20
15
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
15%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
3
20%
61-75
6
30%
6
40%
76-90
Пропущено
4
14
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
25%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
50%
3
21%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10
Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0
Лугано
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Цюрих - Лугано 1:2 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Линт - Лугано 1:5 Базель - Лугано 0:2
Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|5
|2
|1
|20 - 4
|17
|2.
|Серветт
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|3.
|Санкт-Галлен
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|4.
|Сьон
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Грасcхоппер
|8
|3
|3
|2
|14 - 15
|12
|6.
|Люцерн
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|7.
|Базель
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|8.
|Лугано
|8
|3
|0
|5
|14 - 15
|9
|9.
|Цюрих
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
|10.
|Винтертур
|8
|0
|2
|6
|4 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Санкт-Галлен
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|3.
|Янг Бойз
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|4.
|Грасcхоппер
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|5.
|Сьон
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|6.
|Базель
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|7.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Винтертур
|5
|0
|2
|3
|4 - 17
|2
|9.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|10.
|Лугано
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|2.
|Лугано
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|3.
|Янг Бойз
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|4.
|Люцерн
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|Базель
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Санкт-Галлен
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|Грасcхоппер
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|9.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|10.
|Винтертур
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
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|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (4)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|4 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|7 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|4 (1)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|3 (2)
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Грасcхоппер
|Лоосли Ноа
|2 1
|Серветт
|Дулин Давид
|4
|Люцерн
|Симани Денис
|1 2
|Люцерн
|Фрыдек Мартин
|1 2