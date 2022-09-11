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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023


Стадион:
Базель
5:1
Второй тайм: 89'
Грасcхоппер
0'
1:0
3' Гол
Ндой Дан
13' Желтая карточка
Малес Дариан
2:0
17' Гол
Зачири Анди
2:1
32' Пенальти
Giotto Morandi
45' Желтая карточка
Зачири Анди
52' Желтая карточка
Абраши Амир
57' Желтая карточка
Адамс Касим
57' Желтая карточка
Дадашов Ренат
3:1
59' Гол
Огюстен Жан-Кевин
61' Желтая карточка
Секо Аюму
4:1
68' Пенальти
Огюстен Жан-Кевин
72' Вторая желтая карточка
Секо Аюму
5:1
72' Гол
Бургер Ваутер
83' Красная карточка
Лоосли Ноа

Ход матча

3'
Ндой Дан
(Комас Арнау)
1:0
13'
Малес Дариан
 
17'
Зачири Анди
(Ндой Дан)
2:0
25'
 
Justin Hammel
Морейра Андре
32'
2:1
Giotto Morandi
45'
Зачири Анди
 
46'
Пельмар Анди
Диуф Энди
 
52'
 
Абраши Амир
57'
Адамс Касим
 
57'
 
Дадашов Ренат
58'
Миллар Лиам
Малес Дариан
 
58'
Огюстен Жан-Кевин
Зачири Анди
 
59'
Огюстен Жан-Кевин
3:1
61'
 
Секо Аюму
64'
 
Пушич Петар
Абраши Амир
64'
 
Герц Кристиан
Марграйттер Георг
64'
 
Феррейра Филипе
Дадашов Ренат
68'
Огюстен Жан-Кевин
4:1
72'
 
Секо Аюму
72'
Бургер Ваутер
(Джака Таулант)
5:1
74'
 
Лоосли Ноа
Giotto Morandi
77'
Сене Кали
Бургер Ваутер
 
77'
Фрай Фабиан
Джака Таулант
 
83'
 
Лоосли Ноа

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 2
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Грасcхоппер
1.69
6.39
4.55
Все Коэффициенты
1
Хитц
Mapвин
22
Лопес
Серхио
4
Комас
Арнау
15
Адамс
Касим
3
Каттербах
Ноа
8
Диуф
Энди
34
Джака
Таулант
23
Бургер
Ваутер
19
Малес
Дариан
17
Зачири
Анди
27
Ндой
Дан
1
Морейра
Андре
31
Dominik
Schmid2
33
Марграйттер
Георг
14
Рибейро
Томас
4
Ли
Лэй
6
Абраши
Амир
15
Секо
Аюму
40
Кавабэ
Хаяо
8
Giotto
Morandi
27
Дадашов
Ренат
22
Francis
Momoh
Базель
4-3-3
Грасcхоппер
4-3-3

История личных встреч

Базель
Грасcхоппер

36 матчей

75%
25%
27 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
24 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
36.1%
2.8%
22 победы 13 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

54 матча

50%
29.6%
20.4%
27 побед 16 ничьих 11 побед

Первый тайм

44.4%
35.2%
20.4%
24 победы 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

40.7%
37%
22.3%
22 победы 20 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:1
С
2:4
С
2:2
С
0:2
ТМК
1:0
ТМК
1:2
С
0:0
С
0:4
С
1:3
С
4:2
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
3:2
С
1:3
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
0:1
С
0:4
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
КШ
1:1
С
0:0
С
4:0
С
2:2
С
6:3
С
4:1
С
2:2
С
2:2
С
1:2
С
2:1
С
2:2
С
4:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
4:1
С
0:0
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
2:1
К
0:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зачири Анди 3 0.43
Бургер Ваутер 3 0.43
Ндой Дан 2 0.29
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.29
Малес Дариан 1 0.14
Zeki Amdouni 1 0.14
Джака Таулант 0 0
Фрай Фабиан 0 0
Ланг Михаэль 0 0
Комас Арнау 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 3 0.38
Дадашов Ренат 3 0.38
Рибейро Томас 2 0.25
Нденге Тсии-Виллиам 2 0.25
Giotto Morandi 1 (1) 0.13
Francis Momoh 1 0.13
Dion Kacuri 1 0.13
Пушич Петар 0 0
Болла Бендегуз 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 3 0
Ндой Дан 3 0
Джака Таулант 2 0
Адамс Касим 2 0
Фрай Фабиан 1 0
Ланг Михаэль 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Зачири Анди 1 0
Миллар Лиам 1 0
Малес Дариан 1 0
Комас Арнау 1 0
Джига Нассер 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Секо Аюму 2 1
Дадашов Ренат 3 0
Лоосли Ноа 1 1
Болла Бендегуз 2 0
Абраши Амир 1 0
Марграйттер Георг 1 0
Морейра Андре 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Пушич Петар 1 0
Francis Momoh 1 0
Giotto Morandi 1 0
Рибейро Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
100%
2
25%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
67%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
4
57%
4
33%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
63%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0
Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2
Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 3:0 8 5 2 1 20 - 4 17
2. Серветт 8 5 2 1 11 - 7 17
3. Санкт-Галлен 8 5 0 3 16 - 10 15
4. Сьон 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Грасcхоппер 1:5 8 3 3 2 14 - 15 12
6. Люцерн 7 3 2 2 12 - 8 11
7. Базель 5:1 7 2 3 2 12 - 9 9
8. Лугано 0:3 8 3 0 5 14 - 15 9
9. Цюрих 8 0 2 6 6 - 19 2
10. Винтертур 8 0 2 6 4 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 4 4 0 0 8 - 3 12
2. Санкт-Галлен 5 4 0 1 11 - 4 12
3. Янг Бойз 3:0 4 3 1 0 11 - 1 10
4. Грасcхоппер 1:5 3 3 0 0 8 - 3 9
5. Сьон 4 1 2 1 4 - 6 5
6. Базель 5:1 4 1 2 1 6 - 4 5
7. Люцерн 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Винтертур 5 0 2 3 4 - 17 2
9. Цюрих 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Лугано 0:3 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 4 3 0 1 8 - 5 9
2. Лугано 0:3 5 3 0 2 9 - 7 9
3. Янг Бойз 3:0 4 2 1 1 9 - 3 7
4. Люцерн 4 2 1 1 9 - 5 7
5. Серветт 4 1 2 1 3 - 4 5
6. Базель 5:1 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Санкт-Галлен 3 1 0 2 5 - 6 3
8. Грасcхоппер 1:5 5 0 3 2 6 - 12 3
9. Цюрих 4 0 1 3 3 - 10 1
10. Винтертур 3 0 0 3 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 4 (2)
Лугано Целар Жан 7 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4 (1)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Грасcхоппер Лоосли Ноа 2 1
Серветт Дулин Давид 4
Люцерн Симани Денис 1 2
Люцерн Фрыдек Мартин 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      13'
      Дариан Малес получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Ндой Дан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Базель
    Ничья
    Грасcхоппер
    1.69
    6.39
    4.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Базель 5:1 Грасcхоппер онлайн

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