Стадион: Санкт-Якоб Парк
5:1
Второй тайм: 89'
0'
1:0
3' ГолНдой Дан
13' Желтая карточкаМалес Дариан
2:0
17' ГолЗачири Анди
2:1
32' ПенальтиGiotto Morandi
45' Желтая карточкаЗачири Анди
52' Желтая карточкаАбраши Амир
57' Желтая карточкаАдамс Касим
57' Желтая карточкаДадашов Ренат
3:1
59' ГолОгюстен Жан-Кевин
61' Желтая карточкаСеко Аюму
4:1
68' ПенальтиОгюстен Жан-Кевин
72' Вторая желтая карточкаСеко Аюму
5:1
72' ГолБургер Ваутер
83' Красная карточкаЛоосли Ноа
Ход матча
3'
1:0
13'
17'
2:0
32'
2:1
45'
52'
57'
57'
59'
61'
68'
72'
72'
5:1
83'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 1
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 2
-
48 Владение мячом, % 52
22
Лопес
Серхио
15
Адамс
Касим
19
Малес
Дариан
17
Зачири
Анди
27
Ндой
Дан
4
Ли
Лэй
15
Секо
Аюму
40
Кавабэ
Хаяо
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианНападающий
-
17 Зачири АндиНападающий
-
27 Ндой ДанНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
26 Сене КалиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Салаи АдамНападающий
- Нападающий
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
Главный тренер: Фрай Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Полузащитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Чжон Сан БинНападающий
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
История личных встреч
Базель
Грасcхоппер
36 матчей
75%
25%
27 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
24 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
36.1%
2.8%
22 победы 13 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
54 матча
50%
29.6%
20.4%
27 побед 16 ничьих 11 побед
Первый тайм
44.4%
35.2%
20.4%
24 победы 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
40.7%
37%
22.3%
22 победы 20 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зачири Анди
|3
|0.43
|Бургер Ваутер
|3
|0.43
|Ндой Дан
|2
|0.29
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.29
|Малес Дариан
|1
|0.14
|Zeki Amdouni
|1
|0.14
|Джака Таулант
|0
|0
|Фрай Фабиан
|0
|0
|Ланг Михаэль
|0
|0
|Комас Арнау
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|3
|0.38
|Дадашов Ренат
|3
|0.38
|Рибейро Томас
|2
|0.25
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0.25
|Giotto Morandi
|1 (1)
|0.13
|Francis Momoh
|1
|0.13
|Dion Kacuri
|1
|0.13
|Пушич Петар
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Джака Таулант
|2
|0
|Адамс Касим
|2
|0
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Ланг Михаэль
|1
|0
|Хитц Mapвин
|1
|0
|Зачири Анди
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Комас Арнау
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Секо Аюму
|2
|1
|Дадашов Ренат
|3
|0
|Лоосли Ноа
|1
|1
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Абраши Амир
|1
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Пушич Петар
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Giotto Morandi
|1
|0
|Рибейро Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
100%
2
25%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
67%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
4
57%
4
33%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
63%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0
Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2
Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3:0
|8
|5
|2
|1
|20 - 4
|17
|2.
|Серветт
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|3.
|Санкт-Галлен
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|4.
|Сьон
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Грасcхоппер
|1:5
|8
|3
|3
|2
|14 - 15
|12
|6.
|Люцерн
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|7.
|Базель
|5:1
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|8.
|Лугано
|0:3
|8
|3
|0
|5
|14 - 15
|9
|9.
|Цюрих
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
|10.
|Винтертур
|8
|0
|2
|6
|4 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Санкт-Галлен
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|3.
|Янг Бойз
|3:0
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|4.
|Грасcхоппер
|1:5
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|5.
|Сьон
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|6.
|Базель
|5:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|7.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Винтертур
|5
|0
|2
|3
|4 - 17
|2
|9.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|10.
|Лугано
|0:3
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|2.
|Лугано
|0:3
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|3.
|Янг Бойз
|3:0
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|4.
|Люцерн
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|Базель
|5:1
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Санкт-Галлен
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|Грасcхоппер
|1:5
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|9.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|10.
|Винтертур
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
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- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (4)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|4 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|7 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|4 (1)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|3 (2)
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Грасcхоппер
|Лоосли Ноа
|2 1
|Серветт
|Дулин Давид
|4
|Люцерн
|Симани Денис
|1 2
|Люцерн
|Фрыдек Мартин
|1 2